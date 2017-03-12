Мои дети могут не увидеть истинных Учителей и настоящей Школы

Современный учебник стал похож на каталог. Параграф в нём представлен не одним целостным текстом, а короткими, не связанными сообщениями, хаотично разбросанными на полях. Большая часть теории представлена в таблицах и схемах, что совершенно не приемлемо для многих гуманитарных предметов и приводит к путанице. Ученики разучились работать с текстами из-за такого обилия уже обработанной и «разжёванной» информации. В руках молодого преподавателя этот учебник оборачивается в торгово-популярное издание, которое всячески пытается захватить внимание ученика и предоставляет ему широкий выбор схем. Их может расшифровать только учитель со специальной методичкой.

Пишет Вам ученица восьмого класса из Красноярска. По причине моего небольшого опыта, возможно, не расскажу ничего особенно нового и не дам толковых советов для Вашего фильма. Я лишь опишу то, с чем не могу смириться, – с превращением школы в место купли-продажи знаний.



В этом году к нам пришёл новый учитель химии, который выбивался из сил, чтобы произвести на нас хорошее впечатление. Голливудская улыбка, модная чёлка, громкие высказывания, сменяющиеся таинственным шёпотом, фальшивая доброжелательность, завораживающие химические реакции, полная свобода от чтения учебников и постоянное присутствие Высших Сил на уроке – всё, что угодно, лишь бы ученику было увлекательно и комфортно.



Только комфорт и учёба – два несовместимых друг с другом понятия. Жаль, что этого он так и не понял. Через полгода, когда его урок провела обыкновенная студентка, мы заметили, что кроме нескольких магических заклинаний в виде химических формул и массы глупых высказываний, не знаем ничего. За 45 минут внятным русским языком с помощью мела и доски нам открыли столько, сколько мы не прошли и за две четверти с «гипермодернизированными» технологиями.

Вместе с тем администрация школы всячески поощряет этих шоу-бизнесменов. К примеру, есть прекрасный шанс получить премию с помощью участия в конкурсах, открытых уроках, олимпиадах. Но у настоящих учителей зачастую нет ни времени, ни желания для таких престижных чудачеств. Зато у нашего преподавателя географии – обласканного начальством победителя региональных конкурсов – на занятиях мы вынуждены смотреть интернет-уроки. Он считает, что учитель, не умеющий удивлять, никому не нужен. Вместе с тем, нам уже третий раз приходится с «глубочайшим интересом» созерцать один и тот же его 3D урок для разных гостей и комиссий. Все эти молодые конкурсанты пропитаны великими цитатами, модными словами, шаблонным поведением, современными методиками, а по сути, ленивы и пусты в будничные дни.

Ученики, в свою очередь, играют роль покупателей, жаждущих заполучить как можно больше баллов, дипломов и прочих привилегий, которые, по их мнению, открывают светлое будущее. Каждый ученик хочет отвоевать свою отметку наиболее выгодным и простым для них путём. Для достижения успеха все средства хороши: репетиторы, сайты с ответами, взятки учителям, шантаж, унижение товарищей, злоупотребление социальным положением родителей и т.д. И речи не идёт о дружбе и взаимопомощи, когда в школе царит атмосфера жёсткой конкуренции и нещадного отбора.

Более того, если ученикам-покупателям вдруг не понравился учитель, который не готовит их к ЕГЭ (даже если до экзамена ещё 3 года), то они подают на него докладную директору и меняют себе преподавателя на более удачного, престижного «продавца знаний». Такие бунты против учителей становятся популярными последнее время. Ведь, всё делается для бесценного и дорогого покупателя, а если учитель не смог очаровать своего заказчика, пусть ищет другую работу. Бывает, конечно, что не удаётся совершить подобной замены. Тогда не удовлетворённые, обиженные ученики выкладывают в социальных сетях жестокие и пошлые шутки. Затем это, естественно, распространяется, и уже в сознании первоклассника складывается образ учителя-демона и ученика-мученика.

Несмотря на все эти яркие проявления рыночных отношений в школе, ещё сохранились некоторые крупицы от советской системы образования: учителя ещё пытаются открыть детям глаза, доказать, что ЕГЭ вовсе не смысл жизни, есть и ученики, стремящиеся к знаниям, а не оценкам, в кабинете нашего директора ещё висит портрет В. И. Ленина, и т. д. Мне повезло: я учусь в одной из лучших школ города, известной своей творческой атмосферой и сильными учителями. Но всё это беспощадно растопчет жадный капитализм…



У меня сжимается сердце при мысли, что мои дети могут не увидеть Истинных Учителей и настоящей Школы. Невзирая на это, я верю, что Ваш проект должен всколыхнуть общество, подвигнуть людей на решительные действия. Надеюсь, что мы ещё увидим искренние и глубокие отношения между учителем и учеником, которые показаны в советских фильмах, таких как «Доживём до понедельника», «Розыгрыш» и т.д.



Желаю Вам успехов!



