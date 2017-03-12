Историки-норманисты оценили фильм «Викинг»

Чудинов Валерий Алексеевич

Я уже привёл негативную оценку фильма «Викинг» в моей рецензии на деятельность историка Владимира Яковлевича Петрухина [1], показав, что он систематически принижает завоевания русского народа в истории.

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Начало статьи.

Там же я привел мнение бывшего директора НИИ российской истории академика РАН А.Н. Сахарова: « Варяги и варяжская русь, призванные в 862 г. в земли восточных славян и сыгравшие исключительно важную роль в их истории, не имели никакого отношения ни к шведам, ни к скандинавам вообще, несмотря на то, что последними в гигантском количестве – сотнями тысяч и даже миллионами! – по своей прихоти и вопреки источникам наводняют Русь отечественные и зарубежные норманисты. И изгнание этих норманнов – этих мнимоварягов и мниморусов – из русской истории, а вместе с ними и всех норманистских фантазий из нашей науки – неотложная задача современных исследователей (если бы варяги и варяжская русь действительно были норманнами и таковыми бы выступали в наших летописях и других памятниках, то тогда бы, понятно, не существовало самого варяго-русского вопроса, и никто бы, конечно, не сомневался в его норманистской трактовке). И изгонять их надо потому, что норманистские мифы, преподносимые от имени якобы «объективной науки» якобы «объективными исследователями» типа археологов Л.С. Клейна, Д.А. Мачинского, В.Я. Петрухина, Носова, филолога Е.А. Мельниковой, засоряют наше историческое сознание и тем самым не позволяют в истинном свете видеть наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Причем эти «объективные исследователи», используя свое невероятно огромное влияние в науке, всемерно противятся установлению исторической правды. А полное отсутствие у норманской теории истинных аргументов с лихвой компенсируют масштабным и беззастенчивым шельмованием доводов антинорманистов в глазах читателя, выросшего на идеях норманизма ».

Поэтому было любопытно, что многие из перечисленных персон собрались именно для того, чтобы обелить точку зрения норманизма, блестяще реализованную в фильме «Варяг», где русские предки показаны жутко бедными, грязными, похотливыми, кровожадными и круглыми идиотами (особенно ведические жрецы), которые живут в сером быту. Но всё меняется, когда появляются христиане как антиподы. Варяги, то есть в реальности жители Вагрии, территории Руси Яра, которые позже были онемечены в фильме подменяются викингами – скандинавами. И русские становятся скандинавами.

А теперь послушаем «Ленту-Ру».

Собрание историков-норманистов.

« Группа российских историков при участии журналиста Александра Гордона обсудила достоверность недавно вышедшего в прокат фильма «Викинг». Об этой встрече «Ленте.ру» стало известно от представителей продюсерской компании «Дирекция кино». Среди присоединившихся к дискуссии экспертов были этнолингвист и фольклорист Ольга Белова, руководитель Центра истории, религии и церкви Института российской истории РАН Александр Назаренко, профессор кафедры истории России средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела РГГУ, главный научный сотрудник отдела истории средних веков Института славяноведения РАН Владимир Петрухин, историк-медиевист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Елена Мельникова, публицист Егор Холмогоров, политолог Евгений Минченко, а также представители Русской православной церкви: епископ Тихон (Шевкунов), протиерей Игорь Фомиин и другие.

Собравшиеся попытались ответить на вопрос о том, в какой степени «Викинг» отражает исторические события, изложенные в древнерусский летописи «Повесть временных лет». «Фильм меня удивил достаточно осмысленной интерпретацией "Повести временных лет". Сценарист в общем держался этого текста, который тоже является интерпретацией истории Нестором», — заявила доктор исторических наук Елена Мельникова » [2]. – Оно и понятно: те же на манеже. Уже Нестор искажал русскую историю, причём нигде не ссылался, например, на Библию Рюрика или многочисленные металлические книги, в которых показана не та карикатурная версия русской дохристианской истории, которую проповедуют норманисты, а подлинная история, которая там был отражена, но затем путём многократного изъятия и уничтожения документов эпохи Рюрика сознательно, в угоду властям, показана в извращенном, отталкивающем виде. Но, слава Богу, эти книги постепенно становятся посредством интернета доступными для исследования.

« По словам Александра Гордона, воспринимать художественное кино как документальное, неверно, и сценарий картины имеет право быть литературной версией исторических событий » [2]. – Понятно, что если бы фильм подавался в жанре «фэнтэзи», то претензий к нему было бы меньше. Однако делать спустя тысячу лет кино документальным невозможно в принципе, ибо исчезли не только те люди с их характерами, исчезли города, крепости, тракты, оружие, быт, но исчезла и сама эпоха. Так что любой замысел некой «документальности» явится просто одной из исторических реконструкций.

Но реконструкция реконструкции рознь. Понятно, что в фантастическом фильме «31 июня» вымышленное государство Пирадор в Англии можно было наделить любыми жителями, однако ведический маг и волшебник Мерлин всё-таки показан с уважением, а не как полный идиот. Да и быт принцессы Мелисенты внушает скорее интерес, чем отвращение. То есть, этнические чувства англичан наш кинематограф уважает, а с чувствами русского народа не считается.

« Александр Назаренко отметил, что в фильме множество находок, которые идут даже поперек летописного текста, «но они настолько удачные, что не хочется с ними спорить ». – То есть, «находки фильма» всё-таки признаются «идущими поперёк летописного текста», что прямо противоречит заявлению Елены Александровны Мельниковой. Полагаю, что к «списку Сахарова» вполне можно добавить и руководителя Центра истории, религии и церкви Института российской истории РАН Александра Назаренко.

« Ольга Белова рассказала о достоверности многих деталей картины, изображающих быт исторической эпохи князя Владимира ». Полагаю, что и этнолингвиста и фольклориста Ольгу Белову вполне можно добавить в «список Сахарова».

« На встрече также присутствовали режиссер картины Андрей Кравчук и продюсер Анатолий Максимов. Вышедшая на экраны 29 декабря 2016 года лента стала рекордсменом российского проката и первым отечественным фильмом, вошедшим в общемировую десятку по кассовым сборам за уикенд (5-8 января). Историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства.

Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — 12+ и 18+.

« Викинг» вызвал бурные дискуссии в обществе, часть зрителей обвинила создателей картины в искажении исторических событий » [2]. Слово «искажении» выделено красным шрифтом и содержит переход на иную заметку [3], где говорится: « Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в недостоверности многих событий. Интервью опубликовано на сайте «Газеты.ру» в пятницу, 6 января.

Максимов обратил внимание на тот факт, что многие критики ленты опираются на утверждения историка Василия Татищева, который писал, что Крещение на Руси шло «огнем и железом». Однако, по словам продюсера, достоверного подтверждения этой гипотезы нет. «Ученый просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков», — заявил он». – Вот-те на! Я выявил десятки источников в виде книг и тысячи письменных артефактов не только этой, но и более ранних эпох, однако продюсеры фильмов моих книг и статей не читают. Это их право. Равно, как и право не знать ни истории, ни географии. Тогда возникает вопрос: в каком слое населения находится больше всего невежд? И не пора ли открывать «ликбез» среди кинематографистов?

« При этом Максимов отметил, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет» — «единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира ». – Тоже замечательно! Максимов тогда жил и теперь выступает как почти 1000-летний свидетель, переживший даже библейского Мафусаила. А все остальные документы он тоже читал, в том числе и «Житие» святого Владимира, которое сильно противоречит Нестору. – Это не «ответ на критику», а «личное мнение», которое автор, истине вопреки, противопоставляет общественному мнению.

И, переводя стрелку на другие рельсы, автор заметки утверждает: «Фильм успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной» [3]. Понятно, что фильм о князе Владимире, вне зависимости от его трактовки, будет интересным для зрителя, поскольку прежде эта тема не освещалась. Однако сразу возникает подозрение, что процитирована не вся часть отклика Владимира Владимировича, поэтому я захожу на заметку [4], где читаю: «Президент Владимир Путин назвал интересным фильм «Викинг» отечественного производства. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24». «Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — сказал глава государства. Однако на этом он не остановился, и продолжил: «Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны» , — отметил Путин. – Из этой реплики можно вывести два следствия: первое: что в данном фильме имеются спорные моменты (недаром эту реплику в предыдущей заметке не воспроизвели), хотя художественное осмысление нашей истории нужно (но эта часть реплики Путина относится не к данному фильму, а к историческому направлению в киноискусстве). Второе следствие: Александр Гордон просто повторил реплику Путина, видимо, не имея собственного мнения. Гордона именно по этому поводу я в «список Сахарова» не предлагаю. О Гордоне речь пойдёт позже.

А пока я хотел бы вернуться к заметке [2], к который предложен довольно объёмный (почти на 20 минут) видеопоказ заседания.

Рис. 1. Александр Гордон и Владимир Петрухин в кадре

Документ заседания.

Фильм называется «Правда и вымысел «Викинга». Эксперты о фильме». Открывает заседание Александр Гордон, который говорит: « Беседа у нас даже не на тему фильма, наверное, потому что на моей памяти впервые такое, что родина так откликается на художественное произведение. У нас вообще страна, как оказалось, до сих пор, неизбывность, – страна с непредсказуемым прошлым, куда ни тронь. Но тут просто гнев народный вылился со всех сторон, от либералов до неоязычников. Итак, что же произошло, почему так остро отреагировала аудитория на фильм, который вы только что посмотрели. Есть какие-либо мнения у вас? »

Как видим, слова « группа историков при участии журналиста Александра Гордона обсудила фильм » явно приглаживают начавшийся разговор. Гордон недвусмысленно заявил: НАРОДНЫЙ ГНЕВ ВЫЛИЛСЯ СО ВСЕХ СТОРОН, и эта объективность оценки со стороны зрителей делает ему честь. Однако, судя по тому, что для его это – новость, Россия для него не просто «страна с непредсказуемым прошлым», но и с «непредсказуемым настоящим». Ещё несколько лет назад он спокойно лил грязь в своих передачах «Гордон-Кихот» на историю России, и не чувствовал этого НАРОДНОГО ГНЕВА. Он не понял, что за последние два года народ объединился, люди понесли на многотысячных демонстрациях портреты своих предков, они, наконец, после десятилетий пролетарского интернационализма, Коминтерна и лозунга «пролетарии всех стран, объединяйтесь», поняли, что кроме их семьи, их соплеменников, их достойных предков и их великого прошлого, у них нет и не может быть великого будущего. А предки русичей не были ни грязнулями (в отличие от Запада у русских повсеместно были бани и даже широкие духовки русских печей, где мыли детей и иногда мылись сами), ни бедняками (русские крестьяне в средние века одевались намного богаче их западных коллег), ни дураками, ни похотливыми животными, ни, тем более, кровавыми преступниками. Более того, такого же мнения придерживаются и россияне иных этносов в отношении своих предков. И даже жители других государств. Против подобного надругательства над собственной историей возмутились бы все народы, населяющие Земной шар.

« Наша задача, видимо, сегодня, – отсеять зёрна от плевел, и понять, куда же ткнули, как попали, и чего нам с этим обществом (делать) …и чего нам ждать от этого общества, потому что вот лично у меня такие запросы. Мне показалось, что этот фильм всё-таки – лакмусовая бумажка состояния, и в этом смысле он – документ действительно, документ нашей эпохи » , – продолжил Гордон. Иначе говоря, он испугался: что делать с возмутившимся обществом?

Проблему попыталась разрешить Елена Мельникова: « Фильм затронул один из самых болезненных моментов для нашего общества – это проблема национальной идентичности. Советского человека мы потеряли. Российского человека или какого-то еще человека мы не нашили. – Может слишком рано? – Я думаю, что слишком рано, потому что идентичность создаётся длительно, постепенно, и вот в тех самых спорах и в обсуждениях ».

Итак, действительно существует проблема: кто создаёт идентичность, СМИ, кино, драматурги – или же сама жизнь? Когда под влиянием немецкой фашистской власти на нас во время Великой отечественной войны хлынули орды вермахта, которые более чем на половину состояли из рабочих и крестьян, а сами фашисты называли себя Национал-социалистической демократической рабочей партией, вопреки всякому пролетарскому интернационализму все этносы СССР встали на защиту своей Родины. Ибо каждый этнос понимал, что Родину необходимо защищать, даже ценой собственной жизни. Иначе говоря, патриотические интересы выше классовой солидарности. И мы не забыли зверства фашистов.

А теперь создатели фильма перенесли зверства фашистов на создателей нашего древнего государства. И историки их в этом не только не разуверили, они еще и попытались оправдать. Я отчасти согласен с Еленой Мельниковой: советского человека, увы, мы потеряли, хотя и не полностью. Возможно, мы потерял интернационалиста и энтузиаста-общественника, но мы не потеряли и не могли потерять патриота. А кто есть Александр Гордон? – Человек, уехавший с родины в США, чтобы получить там гражданство этого государства? Он будет нас учить русскому патриотизму? Попробовал бы он учить американскому патриотизму граждан США – я хотел бы посмотреть на него после этого!

Или Елена Мельникова, в работах которой даже под Ярославлем, и уж тем более на территории нынешней Белоруссии якобы стояли варяжские дружины и крестоносцы, поскольку древние русские надписи этой местности, выполненные руницей, она как якобы «специалист по германским рунам» истолковала как германские руны (даже не по невежеству, а по сознательному отторжению знания руницы, которое я ей предложил по старой дружбе)? Иначе, как фантазёром, помешанном на присутствии немцев и скандинавов во времена первых князей на каждой пяди русской земли, ее назвать нельзя.

Эти люди забыли, что против России уже третий год идёт война, развязанная США, и если горячая война России с Украиной не получилась, хотя Украину четверть века готовили к русофобии, не удалось «разнести в прах» экономику России, чего страстно желал Барак Обама, российских спортсменов под надуманными предлогами не удалось полностью убрать с Олимпийских игр и с других соревнований, однако чувство опасности у жителей России пробудить удалось. Отсюда – и рост патриотизма. И рост выступлений против охаивания отечественной истории.

Опять вступает Гордон. « Не углубляясь в историю, мы давайте с вами определим для нашей аудитории, особенно для той ее части, которая считает, что они знают, как было. Потому что, как это было, не знает никто. Можно предполагать по фактам, которые уже есть, по тем открытиям, которые нам еще предстоят, как это могло быть. И поэтому, основываясь на литературном труде всё-таки, не историческом, литературном, того же самого Нестора, был создан литературный сценарий, на основе которого было сделано художественное высказывание. Ни больше, ни меньше. Это наше большевистское прошлое толкает нас к тому, что всё, что мы видим на экране, должно быть похоже на некую, кому-то известную действительность, что художественное кино воспринимается сейчас как кино документальное. Это не так – верно ведь? Но опять, вопрос не в этом. Пусть ругают как угодно за историческую достоверность. Но находится (зрителями в фильме) другое – находится замысел, умысел. Против чего? Против кого? ».

Удиви-ительно! Во-первых, следуя Гордону, нечто о русской истории можно предполагать по фактам, которые уже есть, и по тем, которых еще нет, но будут. Как это? Гордон является провидцем? Он знает то, что еще никто не открыл?

Ладно, посчитаем это нелепой оговоркой. Но далее: труд Нестора, на котором базируется вся отечественная историческая наука, объявлен Гордоном трудом литературным. Дорогой читатель, Вам известен такой древнерусский писатель, как Нестор? Почему-то все называют его летописцем. – Но допустим, что Гордон прав. Тогда получается, что никаких исторических фактов действительно нет! И их можно фантазировать! Причём любым способом – все хороши. Ничего подобного в отношении других стран делать нельзя –только в отношении России! Вот какова сверхзадача Гордона: расшатать, насколько возможно, источниковедческую базу российской исторической науки, объявляя, что вся ее записанная история – не более, чем литературный вымысел!

Далее: Гордон несомненно лукавит, когда пытается показать, что он не понимает негодование зрителей. Понятно, что автору и создателям фильма можно по-своему толковать мотивацию поступков главного героя, его духовные искания, но было бы странно, если бы Владимир позвонил своей возлюбленной по мобильному телефону или послал ей SMS–сообщение. Это было бы фантазией, а не историческим фильмом. Ведь никто из литераторов не считает роман Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» историческим произведением, это всегда воспринималось как пародия на современную ему Англию, ибо во времена короля Артура никакие янки (жители США) еще не существовали. Однако по логике Гордона данное произведение Марка Твена должно иметь жанр чисто исторического романа, поскольку «никто не знает, как в то время это происходило на самом деле». Между тем, литературоведы оценивают его так: « Янки из Коннектикута при дворе короля Артура Описание: В историко-фантастическом романе « Янки из Коннектикута при дворе короля Артура » – повествуется о приключениях американского мастера-оружейника, который переносится из XIX века в век VI ».

А фильм «Викинг», напротив, переносит повествование из X-XIвека в условия неолита или раннего железного века. Иначе говоря, эта фантастика не возвышает главного героя XI века, а, напротив, сильно принижает его. И потому люди возмущены. Возмущены против ТАКОГО представления русской действительности в Х веке (это ответ на вопрос Гордона «против чего?») и против создателей фильма и их защитников-историков (а это уже ответ на его вопрос «против кого:»). А вовсе не из-за авторской трактовки характера Владимира и его метаний, и исканий.

Рис. 2. Выступление Е.А. Мельниковой

Опять вступает Е.А. Мельникова: « И вот это очень обидно, потому что фильм как раз меня удивил достаточно осмысленной интерпретацией «Повести временных лет». Сценарист держался в общем этого текста. Это – тоже интерпретация истории Нестора ». – Тут меня удивило то, что доктор исторических наук разделила позицию, как в советское время говорили о людях, ищущих родину на чужбине, «безродного космополита» Гордона, что якобы Нестор тоже являлся не летописцем, а литератором.

Реплика Александра Назаренко была упомянута выше, а далее я хотел бы процитировать реплику доктора филологических наук Ольги Беловой, которая на вопрос в титрах «почему русские люди такие грязные», ответила: «На самом деле, что мы имеем в народной традиции: не потому, что мы варвары, но так устроена наша культура, что, например, ну бани – да, на русском Севере – да, а на Русском юге, юге Руси – нет, и никогда не было, и до сих пор – нет. И обливания вообще не было. Обливание – раз в год, в чистый четверг – у колодца ».

Но так ли это? – вот что можно прочитать, например, о русской бане на той же Украине: « Русская баня взяла свое начало с очень давних времен. Еще сам Геродот повествовал, о том, что скифы, проживавшие на Украине, пользовались баней. Они устанавливали три палки наклоненные друг к другу, и обволакивали эту «постройку» войлоком. Потом, устанавливали посреди образовавшегося «помещения» чан и бросали в него раскаленные камни. Забравшись в эту баню, они бросали в чан конопляное семя, от чего поднимался сильный жар» [5]. Или Геродот тоже не в почёте у данного собрания историков, как и Нестор? И так ли устроена наша культура, что украинцы до сих пор не моются? – Так что фантазия у, с позволения сказать, «историков», бьёт через край. Да и какие они историки? Та же Елена Александровна Мельникова, как можно прочитать о ней на официальном сайте, «Окончила в 1964 г. романо-германское отделение Филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, занимаясь одновременно на Историческом факультете МГУ по циклу предметов, связанных с историей средних веков. В 1964–1967 гг. училась в аспирантуре Филологического факультета МГУ и одновременно работала преподавателем английского языка на Кафедре иностранных языков АН СССР (1964–1965 гг.), переводчиком в ВНИИ Стандартизации (1965–1967 гг.) и преподавателем английского языка на курсах иностранных языков Управления по иностранному туризму при Совете министров СССР (1967–1971 гг.) » [6]. Преподаватель английского языка, который при случае посетил пару лекций у историков. Я тоже примерно в это же время посетил несколько лекций по медицине в первом медицинском институте – но я вовсе не считаю себя врачом.

« С 1971 по 1997 г. работала в Институте истории СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН) в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника, руководителя группы по изданию свода «Древнейшие источники по истории народов СССР » [6]. Полагаю, что если бы не помощь папы-генерала, то Леночка Еремеева вряд ли была бы принята в этот институт АН СССР. Ну, а дальше – дело техники. Главное – в каком учреждении работаешь, а не каковы личные фантазии.

Рис. 3. Ольга Владиславовна Белова

Филолог Ольга Белова – о ней мы читаем: «Родилась 8 мая 1960 года в Москве. Окончила филологический факультет МГУ в 1983 году. В 1996 году защитила в Институте славяноведения кандидатскую диссертацию «Названия и символика животных в памятниках восточно- и южнославянской книжности XII–XVII вв.» (научный руководитель акад. Н. И. Толстой), в 2006 году – докторскую диссертацию «Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян: (этнолингвистическое исследование).

Этнолингвист и текстолог, исследователь памятников средневековой славянской книжности, славянского фольклора и этнокультурных контактов. Исследует бестиарии, травники, лечебники, азбуковники и другие письменные памятники, изучает этнокультурные стереотипы в картине мира славянских народов. Результатом исследования формирования и бытования «народной Библии» в славянских традициях стала публикация составленного и прокомментированного ею сборника текстов » [7]. Как видим, историей бань она никогда профессионально не занималась, и именно к ней можно применить точку зрения Гордона: это не высказывание историка, но высказывание литератора.

Новые высказывания по поводу фильма «Викинг».

Сайт «отзовик», перечисляю по порядку, но сокращаю повторы и длинноты. Terehovanna , Москва. 2016-12-29 « Рабочее название фильма – "бессмысленная нудьга". Достоинства: нету. Недостатки: все плохо и нудно – игра актеров, диалоги, сюжет, исторические события извращены. Ну что сказать, пошли в кино с семьей в ожидании эпической истории о Великой Руси. Первые 5 минут фильм, казалось бы, оправдывал ожидания – эффектная охота на зубра. Правда слегка напрягали бесконечные замедленные кадры и унылый закадровый голос. Но потом фильм начал стремительно набирать обороты маразма, бессмысленности, псевдоисторичности и бесконечных истерик главного героя. Основные моменты, вызывающие чувство тошноты и беспросветности от российского кинопрома под названием "Викинг":

1. Главный герой, князь Владимир, которого я считаю одним из величайших и мудрейших правителей Руси, по фильму истеричная, безвольная тряпка, не способная держать под контролем ни войска, ни жен, ни волхвов. Вообще непонятно как дожил до старости, если был такой размазней. Плюс ко всему за весь фильм ему не удалось убить ни одного врага. Каждый раз он меч то роняет, то в землю втыкает, то забывает где-то.

2. Основные исторические события, которые попытались запихать в фильм, не имеют ни смысла ни логики, пестрят "литературными допущениями" и не соответствуют исторической канве. Причем эти псевдоисторические авторские домыслы выставляют главного героя совсем уж в невыгодном свете. Основные вопросы, которые должны возникнуть у любого нормального человека при просмотре этого отстоя: – откуда у Рогнеды после убийства братьев и отца с матерью вспыхнула такая страсть к Владимиру? – Почему после снятия осады Киева и отступления печенегов Владимир оказался за пределами крепости вдвоем со Свенельдом и ломился от Варяжко? – Где была в это время его дружина?! – Какой помощи греки просили у немощного Владимира, неспособного снять осаду печенежской конницы если один греческий корабль с послами заставил отступить все печенежское войско? – Зачем Владимир пошел на осаду Корсуни, если собирался там креститься? – Откуда вблизи осажденной Корсуни взялись печенеги, и почему их не остановили княжеские заслоны (или тогда их еще не придумали?)? – Зачем Владимир вытащил корабли на сушу, да еще втащил их на гору - чтобы они быстрее рассохлись и потрескались? – Зачем корабли столкнули с горы, если они даже не задели почти ни одного печенега, не легче ли было просто спуститься с горы пешком. И почему раздавленные печенеги просто не отошли в сторону? Они слепые или тупые? – Почему в греческой Корсуни воевода Варяжко, потерявший своего князя Ярополка, угрожая смертью сыну Ярополка (!) заставляет Ирину отказаться от встречи с Владимиром и где вообще греческие воины, почему там рулит и беспредельничает какой-то славянин?

3. Диалоги между героями длинные, бессмысленные и с огромными паузами между словами. То ли герои текст слабо выучили, то ли время тянули, чтобы фильм подольше шел.

В целом впечатление от сюжета – бред наркомана, начитавшегося исторической литературы и пропустившей ее через свое сознание, отравленное разнообразными психоактивными веществами. Жаль, что потенциально хороший сюжет испоганили и создали у зрителей превратное представление об истории нашего государства ».

Аноним1084390 . 2016-12-29. «" Отнимите у народа историю, через поколение он превратится в толпу..." Достоинства: Хорошие массовые съемки и спецэффекты. Недостатки: Полное извращение истории! Ужас! Князь, бабка которого была высокообразованным для того времени человеком, отец которого был образован, не умеет читать! Ладно, допустим, но быт????!!! Древняя Русь, хоть и не была "оплотом цивилизованности, где мужики красят ногти, и смотрят за формой бровей", но все-таки уже имела грамоту, собственную правовую систему, имела посольства других государств, и вела с ними торговлю. Многим из современных политиков следовало бы поучиться тем приемам дипломатии, которые применяли князья на Руси того периода времени! А нам показывают какое-то стадо! В городах даже торговли нет, что исключено для того периода времени в принципе! Я не говорю уже о том, что князь Владимир причислен РПЦ к лику святых. Что хотел показать автор таким отношением к истории и ее персоналиям? Какой вывод должен сделать зритель для себя, посмотрев данный "шедевр"? Нельзя так относиться к своей истории, а то можем статься, что и язык свой забудем » .

Имя . 2017-01-03. « Новая находка российского кино – плагиатить у зарубежных сериалов. Достоинства: теоретически, могла быть ещё хуже! Недостатки: невнятный безыдейный сюжет; заброшенные второстепенные линии; ужасно непроработанный главный герой; очень много ворованного/заимствованного/подсмотренного и ничего своего; через полтора часа становится ужасно скучно; диалоги – хромые на обе ноги

"Викинг" воистину должен был стать доказательством того, что к 2017 году и в России могут снять полноценный блокбастер, который представит на большом экране свою вселенную. Сразу скажу, что мои ожидания были на уровне середнячка, который не без труда, но в состоянии самостоятельно стоять на двух ногах, и хотя бы на уровне мэйнстримового проекта за него будет не очень стыдно: трейлер как минимум обещал неплохую операторскую работу. Но даже с такими посредственными ожиданиями "Викинг" был мною переоценён.Сюжет картины – половина страницы текста из единого учебника истории. Обсуждать конкретно историческую составляющую картину не вижу смысла – за основу была взята "Повесть временных лет", написанная через сотенку лет после жизни Владимира, да и вообще, мы ж не историческую реконструкцию смотрим, а кино художественное, главной задачей которого является демонстрация характеров героев и воплощение конфликта (в том числе внутреннего, который можно было исключительно выдумать), так что знакомые всем из учебника истории образы можно было наполнять как угодно, хоть шекспировские страсти им приписывать, главное, чтобы в рамках сотворённого произведения всё было логично и ладно скроено. Тем более, "Викинга" можно нехило высечь даже без обращения к истории...

То, что больше всего резало мне глаза все два с лишним часа пребывания в кинотеатре – это откровенный плагиат, который совершенно без какого-либо стеснения и стыда российские кинематографисты выдают за результат собственных умственных усилий. Зрителей "Викинга" ждут дозорные, стена, один скандинавский великан, боги, которые требуют ради возможности победы сжечь невинного, Ходченкова, выглядящая как православная Мелисандра, местный Сноу-Владимир и куча всего остального, что невольно наводит на мысли о том, что перед вами не Полоцк и Корсунь, а Винтерфелл и Королевская гавань. Я уже на полном серьёзе в определённый момент ждала появления войска рыцарей долины. И фиг с ним, со стилистикой, цветовыми решениями, внешним видом персонажей, даже с названием, которое, естественно, не имеет ничего общего даже с тем, что в картине было показано, а ориентировано только на то, чтобы затащить в кино фанатов темы викингов, которая стала популярна благодаря сериалу, но... реально предполагается, что когда на экране будет показана сцена полностью под кальку сворованная (до слова, до движения) с сериала "Викинги" – зритель сожрёт и это? Типа: "хотели викингов - получайте"? Это испортило впечатление ещё в самом начале просмотра и дальше словно снежный ком с горы полетел, который становился всё больше и больше и стал просто неостановим. Изначально, я ожидала, что передо мной сначала предстанет образ этакого ярла Рагнара, жестокого, но обаятельного язычника, который в последствии будет трансформироваться в Святого Владимира, естественно, под влиянием православной веры, которая изменит его сущность и приведёт к переоценке ценностей. Может и очень плоско, зато этим можно достаточно точно передать определённые идеи. Но нет: сначала перед нами чувак, который пьёт отвар грибочков, полученный от викингов (мотивация такая же, как у подростков, которые в компании заходят в подъезд и получают в руки банку Яги от старших товарищей: докажи, что не маменькин сынок), а потом ощущение, что действие отвара так и не закончилось, поэтому наш герой: а) не может связать двух слов; б) шкерится подальше, когда на экране происходит что-то более-менее важное (сцена с обрубанием вышки, например); в) выглядит так, словно не понимает, что вообще вокруг происходит.

Ещё одна забавность "Викинга" – это обращение с языком. Мне кажется, никто не был бы против, если бы создатели задвинули подальше всё это "великий княже", "гой еси" и так далее и герои просто бы говорили современным нам с вами языком, но нет, и тут решено было чуток выпендриться, поэтому в одной сцене вполне может звучать как гоповское "слышь!" (которому так и хочется ответить фразой в рифму), так и высокопарный слог. Зачем, почему, для кого? Мне лично абсолютно непонятно, как, думаю, и создателям картины. Одно спасает: каждая реплика обычно не длиннее 5 слов... Кстати, беда российского авторского кино, когда у звукаря слишком много своих дел и ему не до кино, не обошла стороной и "Викинга": актёры то себе в бороду говорят, то зажёвывают слова, то их перебивает дорожка с музыкой или фоновыми звуками, Козловский так и вовсе постоянно с этаким придыханием реплики произносит, так что даже в кинотеатре не всегда понятно, что именно кто сказал.

В фильме нет магистральной линии: он и не о Владимире, потому что захватывает лишь небольшой период его жизни и абсолютно не раскрывает его как персонажа, и не о приходе на Русь христианства, потому что все 2 часа перед нами исключительно "тёмное Средневековье" с языческими идолами и жрецами, и не о викингах, которые вообще нужны исключительно для какого-то фона и их смело можно было бы убрать вовсе, никто бы ничего не заметил, и не о попытке создания единого Древнерусского государства, просто потому что того Владимира, которого нам показали, не представляешь себе в роли правителя и князя, такое ощущение, что пока он будет блевать после очередной попойки, его приближенные всё сами решат и выполнят, и не о том, что вера в те времена, выбиралась так же, как совершались браки – исключительно по принципу "с кем дружить" и "против кого будем дружить". Так о чём же вообще? Такое ощущение, что ни о чём: это просто нарезка отснятых батальных сцен, которые попытались скрепить каким-то общим сюжетом – получилось не очень. Причём, не все сцены одинаково удались, что потом попытались исправить с помощью монтажа (ну не переснимать же, в самом деле! что вы!), но от этого всё стало только хуже .

Рекомендовать не буду, даже как развлекательное кино "Викинг" – полный провал, у которого нелады с драматургией и сюжетом, причём, нелады большие ».

Нео. 2017-01-06. Люди уходили с сеанса...не припомню такого с "Легендой №17" или "Экипажем". Достоинства: спецэффекты вроде не плохие, были отдельные трогательные и волнительные моменты, игра отдельных актеров. Недостатки: исторические ляпы, общий фон фильма получился серым, молодежи было откровенно скучно. Нашумевший Викинг как оказалось внес сильный, можно сказать, раскол в общество. Некоторые ждали это кино по типу фэнтези "Волкодав", потом смекнули, что тут все куда серьезней, а потом, когда дошло, про что кино и вовсе реакция была негативной. На моей памяти, даже с низкосортных одноразовых кинух про зомби-скаутов народ не сбегал в столь массовом порядке, как с «Викинга». При этом, кто помоложе (школьники и студенты), аргументировали, что им скучно, более взрослая публика к этому добавляла, что им было просто неприятно смотреть на нас, таких вот каких-то... немытых что ли. Таким образом, битком набитый зал к середине фильма оказался ну не полупустым, но человек 15 ушло точно. Я просто выбираю места обычно дальше от экрана и посередине, мне все эти "побеги" были заметны как на ладони .

Рис. 4. Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов

Мнение продюсера Анатолия Максимова.

Хотя краткое изложение было дано выше, тут я хотел бы привести полное изложение интервью. « За неделю проката фильм Андрея Кравчука «Викинг» собрал уже 800 млн рублей и к концу недели может собрать миллиард. В то же время соцсети полны полярными отзывами и оценками новой картины продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова — как сугубо положительными и восторженными, так и резко отрицательными. Особо сознательные зрители даже написали петицию, в которой потребовали привлечь создателей «Викинга» к суду (с формулировкой за «оскорбление чувств думающих»). «Газета.Ru» поговорила с Максимовым о картине, ставшей его детищем, и о том эффекте, который она произвела.

— Раннее Средневековье уже лет двадцать, после титанического «Властелина колец», в топе зрительского интереса. Мы начинали проект, когда не было еще ни «Игры престолов», ни тем более «Викингов». Весь мир активно переживает англосаксонское прошлое. Нам хотелось сказать, что наша история как минимум заслуживает не меньшего интереса.

Мы делали фильм про непрошедшее прошлое, past present. Трудно представить, что еще неделю назад события тысячелетней давности могли стать актуальными и даже важными для очень и очень многих. Но это случилось. Это фильм о личном выборе человека и о том, как этот выбор становится частью истории. Большой истории.

Главное, для чего мы работали, — это эмоции зрителей. И мы их получили".

— Вы по образованию филолог-медиевист, и тем удивительнее, что у зрителей много претензий именно к достоверности «Викинга». В интернете большое количество текстов и отзывов, сосредоточенных именно на том, что эпоха и события показаны недостоверно. Можете что-то ответить на эти претензии?

— Да, вы знаете, это невероятно интересно. Количество людей, которые разбираются в том, как происходило Крещение, превзошло самые смелые предположения. Все знают, что Русь крестили железом и кровью, но откуда все это знают? Есть такая зона поверхностного знания, которая на деле является самой коварной формой незнания » [8]. – Пока прерву цитирование, чтобы показать точность этих слов. Создатели фильма как раз продемонстрировали такое поверхностное знание, которое на деле оказалось самой коварной формой незнания. Максимов, не сообразив, раскритиковал сам себя.

«Историк Василий Татищев в XVIII веке применил классическую гиппократову формулу врачевания «igni et ferro» («огнем и железом»), причем взял польскую транскрипцию — «ogniem i mieczem». Татищев говорил о том, что Крещение у нас шло непросто; это было мнение историка XVIII века, не подтвержденное фактами, но которое стало аксиомой. В середине XX века академик Валентин Янин специально проводил раскопки в Новгороде, чтобы подтвердить гипотезу о том, как при крещении наши предки жгли и рубили друг друга. Нашел он слой со следами большого пожара, в котором было несколько раннехристианских крестов — вывод из этой находки был для него очевиден: крестили огнем. Но города в те времена жили от пожара до пожара. Ученый просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает «Викинг», находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков». – Со временем я займусь и этой эпохой. Полагаю, что Василий Татищев вовсе не был простаком в исторической науке. Излагая историю Владимира в главе «Великий князь Владимир I и Великий, а по крещении I Василий именован» посвятил только ему 20 страниц убористого текста [9:45-65], причем везде опирался на источники в виде летописи. Другое дело, что сама летопись была много раз редактирована и в нее были вписаны более поздние события, как более ранние. Например, вот строки Татищева о 991 годе: «Тогда же приходили послы от папы римского, и принял их Владимир с любовию и честию, и послал к папе своего посла. Уведал о сем патриарх Цареграда, писал ко Владимиру и митрополиту Михаилу, что не к добру с папою соглашаться, говоря, что вера римская не добра, поскольку она зло исповедает о духе святом, якобы от отца и сына происходит, разделяя святую троицу» [9:56] . – Явно строки летописи. А вот 988 год: « Владимир в Киев пришел, немедленно учинил совет с митрополитом, крестил 12 сынов своих и вельмож и вскоре повелел идолы опровергнуть, некоторые изрубить, а другие огню предать; Перуна же повелел привязать коням к хвостам и, волочив с горы по Боричеву на ручей, приставил 12 мужей, бить жезлами, не для чувственного оскорбления, но на поругание зловерия» [9:54]. Тоже строки из летописи: Владимир воюет с тем культом Перуна, который сам же ввел 8 лет назад, равно как и кровавые жертвоприношения. Так что обвинять Татищева в искажении при пересказе летописи нелепо. Другое дело, что Владимир умер в 907 году, а прототип Иисуса Христа, Иса Кресень родился в 1054 году, через 147 лет, а за полтора века до Христа никакого христианства не было и быть не могло, и многие клирики (типа отца Андрея Кураева) утверждают, что Владимир принес на Русь греческую веру. Отсюда и сильное сопротивление его нововведениям. А предание огню святынь веры, которые следуют из приведенного отрывка, вряд ли могли обойтись без человеческих жертв. Иначе говоря, на Х век в летописи были перенесены более поздние события, скорее всего, XIVвека, когда Рим как государство победил Русь Рюрика, и у него руки дошли до Восточной Европы. Но современные историки боятся критиковать летопись Нестора, а потому переводят стрелки на Василия Татищева.

«— Давайте теперь к конкретным претензиям. Вот людям, например, не нравится обилие крови и грязи на экране…

— Культ чистоты явно не был базовой ценностью раннего Средневековья не только у нас, но и в Европе. Мы ничего специально не мазали грязью, снимали на натуре в реальных погодных условиях. Герои и объекты, так сказать, ситуационно грязные. Кровь на экране тоже естественного происхождения: бои, которые велись холодным оружием, чрезвычайно травматичны и, безусловно, в глазах наших современников представляют жестокое зрелище. Мы шли за правдой обстоятельств. Мы не стремились к реконструкторской дотошности, а скорее создавали некий функционально-убедительный визуальный стиль. Каскадеры по-настоящему сражались в наших исторических костюмах изготовленным для них железным оружием » [8]. Понятно, что если загнать дерущихся каскадёров в болота, они будут грязными с головы до ног, а если их заставить биться в городских условиях, то грязи не будет. Так что погода тут не причём, в основе – замысел сценариста и режиссёра. Можно также не просто показывать кровь, можно еще демонстрировать отрубленные конечности и даже головы – современная техника это позволяет. И опять – дело не в травматичности оружия, а в замысле создателей фильма.

«Нас обвиняют в том, что фильм состоит из сплошных исторических ляпов. Но о какой истории идет речь? В знаменитом «Гладиаторе» историки насчитали около 250 исторических ошибок. А ведь это фильм о хорошо задокументированной эпохе, о многократно описанных современниками событиях. Мы работали с принципиально иным историческим материалом, со временем, о котором достоверно известно крайне мало. Какие тут могут быть ляпы? Например, «драккары не могли выйти в Черное море» — для таких целей, как правило, использовали другие, более легкие лодки, моноксилы, сделанные из цельного ствола, которые легче было перетащить через днепровские пороги. Но волоком перетаскивали, естественно, и драккары. Мы выбрали драккары как более эффектные с точки зрения изображения. Сознательно ». - Понятно Можно было бы для эффектного изображения показать и авианосец, который втягивается в гору целой шеренгой подъёмных кранов, стоящих справа и слева от корабля. Было бы намного эффектнее! Так что следует поблагодарить создателей, что в кадре не было ни китайских джонок, ни ирокезских пирог.

Понятно также, что ошибка ошибке рознь. Одно дело показать иное расположение ремешков на сандалии гладиатора (историческая ошибка), что мало кто заметит, а другое – подменить русские корабли скандинавскими.

« Важнее всего, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет», единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира » [8]. – Но Гордон и современные историки считают его чистой литературой. С моей же точки зрения этот документ был правильным изначально, однако со временем в нём произошли изъятия (некоторые годы обозначены, но без событий), а главное – дополнения. Это хорошо видно при сличении миниатюр Радзивилловской летописи с ее текстом. – Но я обращаю внимание на то, что по вопросу о летописи создатели фильма и историки не договорились.

«Если кому-то не верится в происходящее, стоит прочесть саму «Повесть…» Это лучшее, что мы можем сделать для своей аудитории — подтолкнуть ее к самостоятельному ощущению своей истории, которая в равной степени принадлежит нам всем. Мы только предлагаем свою интерпретацию событий » [8] . – Язык летописи – так называемый славянорусский. Раньше, во времена Рюрика писали русским языком, более близким к современному. Так что рекомендация во многом бессмысленная, ибо даже не всякий историк может понять точно, что там написано.

«— Интересно еще, что некоторых зрителей не устроил образ волхва. Вообще, мы же почти ничего о верованиях тех лет доподлинно не знаем. Как вы заполняли эту лакуну в фильме?

— Язычники практиковали жертвоприношения — это достоверный факт. И для нас было принципиально важно, что переход в христианство был связан с отказом от этой практики. Что касается верований, благодаря «Повести временных лет» мы знаем богов славянского пантеона по именам, но, увы, не знаем их функционала. Историки предлагают многочисленные гипотезы: Перун-громовержец и прочее... но это не факты, а их реконструкция.

Кто такие были волхвы — жрецы – служители культа? Одинокие практикующие мистики типа индийских йогов? Никто не знает и, может быть, не узнает никогда. Зато мы точно знаем языческую систему ценностей. Она дошла до нас в многочисленных вариациях благодаря мифам и сохранившимся религиозным текстам. Язычество принципиально не знает понятий добра и зла. Оно в высочайшей степени функционально: хорошо то, что приносит результат » [8]. – Весьма поверхностное и карикатурное изложение русского ведизма. Человеческие жертвоприношения ввел сам Владимир, как и культ Перуна. Основные боги русского ведизма – это Макошь, Мара Род и Яр. Остальные боги – это местные или непродолжительные варианты основных богов. Так, Перун – это вариант Сварога, а Сварог – вариант Рода. Я этими исследованиями занимался профессионально, и результат опубликовал в двух книгах, [10] и [11]. Обе книги имели тираж в несколько тысяч экземпляров, причем первая была опубликована за 6 лет, а вторая – за два года до того, как создатели приступили к съёмкам фильма. Там описаны, в частности, и иконы, и кресты, и облачение ведических монахов, и внешний вид ведических храмов. Другое дело, что всё это создателям фильме не требовалось – им нужно было показать ведизм как изуверство, чего никогда не было (и чего не сохранила народная память), но что усиленно муссирует христианство. Так что фильм – откровенно идеологизированный, его задача – показать как можно непригляднее русский ведизм.

« Наш волхв искренне хочет помочь городу отбиться от кочевников. Именно поэтому он хочет принести мальчика в жертву — богам надо отдавать самое дорогое. Тогда это честная сделка.

Люди рано открыли, что человек — редчайшая биологическая система, способная планомерно уничтожать себе подобных. Война, однажды начавшись, может не закончиться никогда, потому что пролитая кровь порождает новую кровь. Язычество предложило свой ответ: жертва — особенно невинная жертва — это их способ успокоить разбушевавшуюся стихию уничтожения. В основе любого языческого мировоззрения лежит кровь, потому что кровь для них — это душа мира, а человек — одно целое с природой, не выше, но и не ниже ее. Мы хотели посмотреть на это трезво, тем более что, как мне кажется, мы в значительной степени живем сегодня в неоязыческом мире. Может быть, это не очень приятно знать, но, по-моему, это правда ». – Это – взгляд на русский ведизм именно неоязычника типа князя Владимира, который сам испугался своих нововведений. И это – карикатура на ведизм.

Главной особенностью ведизма были не кровавые жертвоприношения кровожадным богам, а глубокое погружение в тонкий мир и родство с душами умерших. С этих позиций волхвы знали о вражеском нашествии не тогда, когда враг подступил к поселению, а еще тогда, когда оно замышлялось. А души предков давали совет, как следовало лучше всего поступить в данном конкретном случае – уйти в другое место или эвакуировать женщин и детей, или стоять насмерть, соорудив надёжные укрепления. Ибо самое главное в ведизме – это признание любого человека богом, а не упование на милость кого-то. И человек в ведизме не раб, ни человеческий, ни царский, ни божий. Еще раз повторяю: он бог! И другие боги могут ему помочь, коль скоро он их уважает, но убийство в их честь они сочли бы за преступление и отвернулись бы от убийцы на всю его оставшуюся жизнь.

«Так, культовый фильм «Аватар» — языческое высказывание о единении человека с природой.

Глядя на отзывы о «Викинге», убеждаюсь, что влияние язычества сегодня огромное. Многие пишут о том, что Владимир «все испортил», «оторвал нас от национальных и природных корней». У меня даже появилась любимая одна цитата из отзыва: «Тут какие-то мрази (полагаю, это мы...) пытаются сказать, что язычество и большевизм — это грязь и мерзость». Раньше никогда не думал, как близко связаны между собой эти понятия. Спасибо, теперь понимаю» [8]. – Однако не ведисты убивали христиан, как нам пытаются объяснить, в том числе и через фильм «Викинг», а наоборот. Именно при широком введении христианство уже в другую эпоху, при патриархе Никоне, ведистов, которых называли «староверами», убивали пачками, а также сжигали их дома, разграбляли их богатства, ссылали их работников, и поступали так даже с христианами ранних форм христианства, которых называли «старообрядцами». Или тут не было ни огня, ни крови? А позже христианских священников истребляли большевики, взрывали храмы, словом, вели себя как христиане времен Никона » [8].

Что же касается фильма «Аватар», то на местных жителей другой планеты напали именно земляне, войска США. Да, это демонстрация ведического родственного отношения ко всей природе, которую в наши дни в погоне за прибылью безжалостно уничтожают. И опять: в том же «Аватаре» нет кровавых жертв, но имеются коллективные молитвы. Те, кто любит природу-мать, не может уничтожать своих детей ради преодоления каких-то трудностей. Трудности именно для того и возникают, чтобы на них совершенствовать свои личные качества. И просить кого-то вместо того, чтобы действовать самим – это не ведизм.

«— Хорошо, а финальный кадр с людьми в белых одеждах, входящих в реку, точно был необходим?

— Точно. Понимаете, если смотреть фильм внимательно, то можно заметить, что мы видим Владимира не сами, а глазами рассказчика, Свенельда, его наставника, единственной сконструированной нами фигуры фильма. Для него Владимир — слабый человек, манипулируя которым он хочет решить свои проблемы ».

Иными словами, Свенельд – это перенесение характера современного западного жителя в эпоху Владимира. Поэтому он стал таким отталкивающим для зрителей.

«— Вам не кажется, что Свенельд вообще получился достовернее Владимира?

— Со Свенельдом нам было проще — мы сами в сценарии моделировали его поступки. Он проще Владимира и поэтому ярче. Судя по имени, он один из осевших на Руси викингов. А викинги — очень эффектные персонажи. Как гениально заметил один ученый, они сочетали в себе «героизм защитников Сталинграда» с «подлостью и жестокостью гестаповцев». Во время работы над сценарием в поисках психологических мотивировок мы использовали популярный в скандинавских сагах сюжет вынужденной мести, который лучше всего знаком нам по истории одного датского принца, написанной одним небезызвестным драматургом. Восстановление мирового баланса через преодоление себя, через кровь — тоже очень языческая история » [8].

В том-то и дело, что викингов на Руси не было – ни датчан, ни шведов, то есть, скандинавов. С Рюриком на Русь пришли варяги – те же русские из Вагрии. Так что викинги вокруг Владимира – это фантазия, как янки при дворе короля Артура. Другое дело, что историки их нарочно отождествляют. И скандинавское язычество – это вовсе не русский ведизм. У нас скандинавского влияния не было, хотя нам его усиленно насаждают такие, с позволения сказать, историки, как Елена Мельникова или Татьяна Джаксон.

« — А почему вы решили вместо привычного летописного слова «варяги» назвать помощников Владимира «викингами»?

— Слово «варяг» обросло фольклорно-шутливыми значениями: «врагу не сдается наш гордый «Варяг», «начальником к нам прислали «варяга» … Викинг — менее маркированное в нашем языке слово. К тому же оно ближе к родному звучанию на старонорвежском, а на нем говорят у нас викинги в фильме » [8].

Это – пустая отговорка. С тем же успехом можно было заменить варяга на ирокеза или монгола и назвать фильм, соответственно «Ирокез» или «Монгол». Просто данная фантазия авторов показала Владимира игрушкой в руках иностранца и иноверца. Но фантазия авторов была основана на нарочитом смешении историками варягов и викингов.

«— К слову, очень близкий к современному русский язык, на котором у вас говорят герои, тоже вызвал вопросы.

— Разумеется, можно было заставить героев говорить на старославянском, но это сразу окрасило бы действие в какие-то ветхие цвета, а мы ведь делали фильм про сегодня, не про вчера. Не хотелось попасть в зачин «Слова о полку Игореве»: «Не лепо ли ны бяшет» и так далее. Это стало бы фильтром, который не позволил бы части аудитории заглянуть в прошлое и увидеть в нем то, что происходит с нами сегодня.

— Заглянули и ругаются…

— На самом деле есть очень много положительных отзывов, причем весьма активных и горячих. А что касается негатива, то для нас важнее то, что нет промежуточных отзывов, а есть выраженная поляризация мнений. Настоящее событие создается только на таком перепаде потенциалов. И мы этого добивались » [8].

В том-то и дело, что «современный русский язык» фильма представлен неким жаргоном необразованного человека, а старославянский во времена Владимира еще не существовал, он вводится в эпоху первого Романова, около 1630 года. Так что фантазия авторов состоит тут не в том, что тот язык близок к современному, а в его зауженном лексиконе и в заниженности лексики. Так говорят только необразованные люди из низших слоёв общества, а не князья. Что же касается положительных отзывов, то дело не в их количестве, а в пропорции. Так что если на тысячу отрицательных имеется хотя бы два положительных, то о них можно говорить во множественном числе, хотя их пропорция составит 0,02%. – Так что за миллиард рублей была создана «страшилка» только для разжигания отрицательных эмоций. Кстати, среди откликов на фильм имеются и предположения, что фильм не окупит затраты, а отчёты о кассовых сборах – лукавые. – Я не знаю, у меня точных данных нет, но такая версия допустима.

Смотреть надо в корень. Разумеется, исполнители несут ответственность, но более всего ее несет заказчик, первый канал ТВ и лично Константин Эрнст.

Мнение Константина Эрнста.

Оно было опубликовано 22 декабря 2016 года. « В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» Константин Эрнст рассказал о том, почему взялся за фильм «Викинг», чем ему интересны биографии князя Владимира и декабристов, о борьбе с недоверием к российскому кино, кризисе на телевидении и многом другом.

— Я в разных местах читал разные реплики. Где-то сказано, что это ваш проект, где-то, что его придумал Максимов, режиссер Кравчук тоже рассказывает, что придумал «Викинга» сразу после «Адмирала». Как все-таки дело было?

— Так получается, что мы с Анатолием Вадимовичем Максимовым инициируем проекты по очереди. В этот раз к нему пришел Андрей Кравчук, а они уже вместе пришли ко мне.

— Что вас зацепило в этой истории, что вы потратили на нее семь лет жизни?

— Знаете, меня эта цифра — семь лет — уже начинает раздражать. Ну просто беременность слона. А мы, выходит, этим почему-то хвалимся. Это нормальный период разработки проекта такого рода и размаха.

— Безусловно, здесь никто не спорит.

— Это связано с тем, что мы долго искали деньги, а когда нашли — обвалился рубль. Реально работа над фильмом — когда мы начали непосредственно снимать — заняла два года. Если кого-то вставляет от того, что это долгострой, ради Бога. Если шедевр создан за 14 секунд — это счастье, божественный акт. Если баобаб вырос такой красивый за 100 лет — тоже классно. В этой цифре не содержится никакой специальной информации. Мы с Максимовым постоянно находимся в разных стадиях роста по разным проектам. Вот сейчас мы занимаемся — уже третий год — фильмом про подлинную историю 14 декабря 1825 года. Примерно два с половиной года назад я прочитал протоколы допросов участников восстания на Сенатской площади и понял, что со школьных лет меня дурят. Снимать начнем года через полтора » [12]. – Пока прерву цитирование. Если получится нечто, вроде «Викинга», и декабристы окажутся какими-нибудь «октябристами» или, хуже того, «октябрятами», зрителям не поздоровится.

«— Мы, конечно, сейчас отклоняемся от «Викинга», но расскажите про этот проект чуть подробнее.

— Это история о фальсификации смысловых значений этого события. У нас существует представление о декабристах, в значительной степени сфальсифицированное разбуженным ими Герценом. А потом ее еще и Иосиф Виссарионович шлифанул, потому что большевикам нужны были предтечи. На самом деле все было несколько иначе, это история взаимоотношений дворянства из числа высших армейских чинов, Александра I, которого бабушка подготовила к отмене крепостного права, Аракчеева, который готовил для этого документы… Спросите какого-нибудь взрослого человека, кто такой Аракчеев. Вам сразу скажут: «Крепостник!», вспомнят название его села и т.д. А на самом деле именно ему было поручено готовить законы по отмене крепостного права. Про декабристов вроде как много чего знают, но в основном это информация из цикла «не обещайте деве юной любови вечной на земле».

Я очень люблю режиссера Мотыля и считаю «Белое солнце пустыни» одним из самых гениальных советских фильмов, но «Звезда пленительного счастья» с исторической точки зрения фильм, скажем так, не совсем достоверный. Я бы даже сказал, совсем не » [12]. – Удивительно, но Эрнст от других требует исторической достоверности!

« Вообще часть исторических источников никогда и никем, кроме студентов, ученых и писателей, не изучалась. В лучшем случае люди читали какие-то популяризаторские книжки, либо судят по фильмам и телесериалам. И это очень важный вопрос, потому что история … Наверное, все-таки, к сожалению, это форма ... литературы » [12]. – Полагаю, что, всё-таки, не сама история, а ее описание, то есть, историческая наука, историография. Ибо если историография есть жанр литературы, то зачем требовать от режиссёра Мотыля исторической достоверности?

« У меня у самого есть иллюстрирующий пример. Недавно у нас с друзьями зашла речь об одном важном событии. Участников было четверо — один из нас уже умер. И вот мы трое стали вспоминать ушедшего, само событие и обнаружили, что все помнят по-разному — с разными деталями, акцентами, даже отдельным фразами. У меня хорошая память, и я уверен, что помню точно. Но и мои товарищи — люди тоже без альцгеймера, и врать у них поводов нет. Тем не менее инсайд одного из самых известных исторических событий нового времени известен лишь нам троим, и в истории оно останется в версии того, кто сможет максимально эффектно изложить и растиражировать свои воспоминания. И в этой версии оно станет историческим фактом » [12]. – Опять неверно. Оно станет одним из фактов описания, то есть, историографии, но вовсе не самой истории.

«— И вот тут мы наконец можем вернуться к «Викингу». Насколько он, на ваш взгляд, достоверен?

— «Повесть временных лет» создана через 100 лет после описываемых в ней событий. Уже только поэтому ясно, что это литература. «Викинг» следует изложенным в «Повести» фактам, но мы позволили себе трактовку — в рамках экранизации литературного произведения. Для нас было принципиально важно понимание, что за прошедшую тысячу лет люди почти не изменились. Они стали крупнее, потому что ели больше белковой пищи, и перестали так часто умирать молодыми. Однако в остальном люди абсолютно те же. Для эволюции это ничтожный срок. Мы поэтому, например, не стали заниматься сусальным воспроизведением древнерусских речевых форм — ничего, кроме раздражения, это не вызвало бы, люди такие же. Кстати, если бы «Повесть временных лет» была написана сразу после Крещения, то… ». – Никакого «Крещения» в виде обращения в христианскую веру ни в 991, ни в 988 году быть не могло, поскольку Иисуса Христа в то время на Земле еще не было. Он родился лишь в 1054 году, да и то в виде прототипа Исы Кресеня. А умер в 1086 году, на 33-ем году жизни. Так что в летописи описаны события не столетнего, а примерно 500-летнего времени после жизни Владимира.

«— Это верно, да. Но классическую фразу «Врет как очевидец» тоже списывать со счетов не стоит. Она имеет прямое отношение к психологии человека.

— Мне кажется, тут есть другой важный момент. Даже через 100 лет монах Нестор, записывая «Повесть», не мог не написать о том, каким в жизни был креститель Руси — изнасилования, грабежи, убийство брата, сотни наложниц. По этому описанию он был настоящим монстром или, говоря мягче, крайне неоднозначной фигурой. И не самой очевидной для экранизации.

— Тут есть несколько факторов. Во-первых, Владимир сыграл колоссальную роль в нашей личной истории — каждого из нас. Мы такие, какие есть, в очень значительной степени благодаря его выбору. Мне кажется, это важное кино, потому что оно рассказывает про одну из апикальных точек в нашей истории. Мы такие, а если бы Владимир сделал другой выбор, мы, вероятно, тоже были бы другими. Мы сидели бы в другом интерьере, были бы иначе одеты и, возможно, вообще не сидели бы тут сейчас вместе. Более того, мы же понимаем, что Россия, несмотря на свое сложное расположение, — европейская страна, а мы с вами — люди европейской культуры. И это тоже последствие выбора, сделанного Владимиром. Здесь речь не о том, что это идеальный или единственно возможный выбор, но именно он определил очень многое » [12]. – Во времена Рюрика многие страны гордились тем, что они имели честь входить в Русь Рюрика. Быть просто европейцами в то время не составляло чести.

«— Ну да, даже по описанию в «Повести» это была ситуация культурного геноцида, Русь крестили 100 лет, как известно» [12]. Ни о каком культурном геноциде в Х веке речь не шла – Русь по культуре тогда была впереди планеты всей и ей подражали европейские варвары. Ярослав Забалуев абсолютно явно провоцирует Константина Эрнста на неверный ответ.

«— Совершенно верно, это был очень непростой выбор. Но в то же время колоссальный по мужеству. Сегодня мы можем объяснить многое в природе и мире, а тогда для людей гром, например, имел огромное мистическое значение, связанное с богами, а не с физикой. И для того, чтобы сказать, что теперь мы будем все объяснять по-другому и вообще иначе жить, нужно невероятное мужество. Правильно это было или нет, говорить бессмысленно. Так уже есть. И это повлияло и влияет на каждого из нас. Лишний повод сходить в кино — люди, как известно, интересуются только собой и в кино ходят смотреть в основном про себя. А это именно про них. Про то, почему они такие, какие есть » [12]. – Это современные исторические мифы. Наши предки по своему желанию могли и вызвать грозы, и прогонять их, чего мы не умеем делать сегодня. К такому объяснению всего и вся только через плотный мир не нужно особой подготовки, ибо это – деградация знания, а не его прогресс. Учёные заняли место ведических жрецов, не имея на это ни морального права, ни соответствующих знаний. Мир устроен намного сложнее, чем нам пытаются объяснить. А мы принимаем эти поверхностные попытки науки за истину.

«— Но то, о чем вы говорите, это предмет научного исследования. А что вас привлекло с точки зрения кино?

— Кинематограф интересуется развитием героя, эволюцией характеров. Это история о человеке, который не хотел быть великим князем и вообще был бастардом. Отцовства, в принципе, было достаточно для княжения, но игра на его бастардстве была. Помимо этого, он был младшим сыном с роскошным царственным старшим братом и психоватым, но смелым средним братом. В общем, шансов на престол у Владимира не было. И вот с ним происходит то, к чему он не готовился, а существующая система правил и законов заставляет его поступать так, как он не собирался поступать, как ему было страшно поступать. Но выбор простой: либо так, либо тебя уничтожат. И человек, чтобы не быть убитым, нанимает войско и идет совершать то, что предписано традициями. А поскольку у него есть опытный инструктор — ратник его отца Святослава Свенельд, он все это делает вполне эффективно. С ошибками, ужасаясь происходящему, но все же набирая силу, опыт. Он становится довольно ловким в этом ремесле, но в какой-то момент его от этих подвигов начинает тошнить. И приходит понимание, что поступать так его заставляют правила, которые создали люди, жившие до него. А он может поменять эти правила » [12]. Иначе говоря, заказ со стороны Первого канала был сделан на главного героя – подлеца, хотя и из-за обстоятельств. На чужеразумного князя, руководимого придуманным чужеземцем.

« Мне кажется, история Владимира, которая начинается с Крещения, для кинематографа не столь интересна, в ней нет трансформации персонажа. Нет ситуации выбора между старыми и новыми принципами. Для меня Владимир состоит из двух героев — собственно князя, блестяще сыгранного Данилой Козловским, и его наставника Свенельда, которого мощно играет Максим Суханов. Свенельд не столько наставник, сколько темная сторона Владимира, они так и не разделяются до самого конца » [12]. – Вот оно, откровение: через Свенельда во Владимира вселились тёмные силы.

«— Помню, пару лет назад, когда появились новости о начале съемок, говорилось, что «Викинг» — это русская «Игра престолов». Не было мысли сделать сериал?

— Нет. Во-первых, этого не позволяет текущая экономика российского телевидения. Мы любим делать хорошо и достоверно, и даже сейчас, имея на руках материальный мир, созданный специально для «Викинга», снимать такой сериал было бы очень дорого. Во-вторых, если бы мы взялись детально рассказывать о поиске князем Владимиром новой судьбы, это был бы довольно страшненький сериал » [12]. – Фильм уже получился таким.

«— Вы же понимаете, что «Викинг» выходит вскоре после установки памятника князю Владимиру и вас будут обвинять в конъюнктуре и в том, что вы подгоняли релиз фильма под актуальные события?

— Как вы справедливо напомнили, проект был задуман семь лет назад, а где находилась Корсунь, большая часть россиян узнала только два года назад. И если мы с Максимовым так точно все рассчитали, то нас надо держать в качестве пифий и спрашивать, что будет еще через семь лет. Я, разумеется, понимаю, что такие разговоры будут, но, если б не было этого повода, нашелся бы миллион других. И пусть. Мне хочется, чтобы фильм был открыт для любых трактовок. Те, кто хочет увидеть авторский замысел, увидят его, а те, кому хочется прочитать что-то свое, прочтут что хотят. Наверное, скажут, что памятник перед Боровицкими воротами поставили в качестве рекламного стенди фильма ( смеется ) [12]. – Как раз нет, ибо Владимир на памятнике опирается не о христианский, а о ведический крест, крест Мары, и выходит, что он – ведист. Кем он, собственно говоря, и являлся, что бы ему ни приписывали во времена Романовых.

«— Короткий технический вопрос: почему «Викинг» не выходит в IMAX?

— Потому что надо было заплатить $300 тысяч канадской компании, чтобы русский фильм вышел в России в залах, которые этой компании не принадлежат. Мне кажется, что это ужасная, хамская, отвратительная, империалистическая фигня. То есть IMAX продали права на формат российским прокатчикам, но за каждый фильм еще надо доплачивать. Это беспрецедентный случай шантажа, и наш фильм полностью проходит по техническим качествам, но это, по-моему, надругательство. Компания Dolby же не берет с нас деньги за каждый выпуск в прокат, хотя мы тоже пользуемся ее аппаратурой » [12]. – Вопрос: почему Первый канал молчал, когда происходила эта «фигня»? Вполне мог бы вмешаться и изменить условия сделки.

«— « Викинг» — ваш самый большой проект?

— Это вопрос терминологии. С точки зрения бюджета, количества задействованных людей — безусловно, самый большой. Без административной команды Леонида Верещагина из «ТриТэ» мы бы точно не справились. Российское кинопроизводство — это обычно череда задержек, заминок, кто-то что-то не успел, забыл, не так сделал, а здесь ничего подобного не было, команда Леонида Эмильевича работала идеально. Думаю, что фильмы с таким замахом без Верещагина никому не потянуть. Так что мы с Максимовым стояли на плечах гиганта ». – Очередной гигант «Леонид Эмильевич» в России – это прекрасно! Напоминает по отчеству Пашу Эмильевича из «12стульев».

«— Сейчас такое кино можно было бы запустить?

— Мы запустились в препродакшен, когда рухнул рубль » [12]. – Какое прекрасное русское слово в устах руководителя Первого телевизионного канала России. – Препродакшен, постпродакшен, джастпродакшен. О, великий и могучий русский язык! Он всё стерпит! Правда, для этого необходимо, чтобы рухнул не только рубль, но и народ.

« Было ясно, что нам либо надо останавливаться — но тогда останавливаться навсегда, мы перегорим, — либо ужиматься. В итоге мы выбросили несколько дорогих аттракционных эпизодов. Может, оно, кстати, и неплохо — фильм получился большой, но без самодовлеющих эпизодов. А то было бы, как Коппола говорил: «Я не знаю, что делать с этим фильмом после этой вертолетной атаки». Сейчас мы бы такой фильм запускать не стали. Экономическая ситуация не позволяет » [12] – Мда, вертолётной атаки на драккары «Викингу» явно не хватает, Коппола прав!

«— Есть уверенность в том, что «Викинг» окупится в прокате?

— Мы привыкли работать в ситуации, когда наши картины окупались и приносили прибыль. «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмирал», «Высоцкий» … С «Викингом» такой уверенности нет. Тому есть несколько причин. Во-первых, скачки курса доллара, во-вторых — российское кино страшно дискредитировано. В этом году после «Экипажа» не было ни одного успешного российского фильма. Ужасно, что есть довольно много людей, которые делают очень плохое кино, потом находят деньги на рекламу, а зрители чувствуют себя обманутыми и не хотят больше идти на отечественные фильмы. Трейлеры обманывают зрителей, рассказывают про плохое кино, что оно хорошее. Я понимаю, как это глупо выглядит, но мы знаем, что сделали хорошее кино. Я видел его 450 раз, и мне даже сейчас не скучно. Главное, чтобы зритель вошел в зал, а то, что он досидит до конца и не разочаруется, я гарантирую » [12]. – И напрасно: пусть прочитает отклик зрителя с ником «Нео». А на своё детище можно смотреть не только 450 раз, можно и тысячу – оно от этого не становится менее любимым.

«— А как вы оцениваете ваши кинопроекты с индустриальной точки зрения? У вас есть амбиция влиять на кинопроцесс в целом или это своего рода игра в бисер?

— С 2004 года мы влияние на кинопроцесс, безусловно, оказываем. Было бы больше времени на это, и воздействие было бы сильнее » [12]. – Как говорится, спаси Бог!

«— Ну да, по следам «Дозоров» было сделано несколько фильмов, про которые сейчас никто и не вспомнит, после «Иронии» пытались переснять еще несколько классических советских фильмов — с плачевным результатом. Вам понятны механизмы контроля качества?

— Есть объективные проблемы. На телевидении люди ни о чем толком не могут договориться, но в кино еще хуже — индустрия страшно разобщена. Фонд кино выдает деньги на кучу фильмов, хотя в его распоряжении бюджет одного средней руки голливудского блокбастера. Одного. При этом в голливудском кино сегодня нет никакой гарантированной возвратности от кинопроката, это работает не так. У каждой из шести мейджор-студий мощнейшая система дистрибуции. И показ в кинозалах — это своего рода шоу-кейс, реклама, проще говоря. А российская индустрия зарабатывает на кинопоказах. При этом в Америке кинотеатры забирают себе 25% сборов, а у нас — 50%. То есть это называется «пятьдесят». А до того, как мы начали вести борьбу за единый билет, эта сумма устанавливалась в частном порядке. Редко приходило больше 40% — ну а что, они же тратились, кресла кожаные ставили, лампочки повесили, надо же деньги возвращать » [12]. – Вот образец современной русской речи: «Дистрибуция блокбастеров мейджор-студии не сводится к шоу-кейсу Голливуда». Ду ю андестэнд? – Вэри пити.

« С другой стороны, есть то, о чем я уже говорил, — падение доверия. Мы сейчас договариваемся о прокате в том числе с однозальными кинотеатрами. И вот человек из Сибири, директор такого кинотеатра, говорит Анатолию Максимову: «У вас кино очень хорошее, так круто все сделано, но у меня есть «Звездные войны», есть «Пассажиры», а у вашего фильма один недостаток — он русский » [12]. – Это дело поправимое! Переходите на русскую речь Константина Эрнста и всё будет вэри вэлл. И даже вэллее! То есть, бэст!

«Взрослый человек, искренне сказал. С другой стороны, в США происходят похожие процессы. После того как массовое кино взяло курс на подростков, большие режиссеры уходят на телик. Я не люблю смотреть по нескольку серий сразу, но с «Молодым Папой» или «Миром Дикого Запада» невозможно было удержаться» [12]. – Ещё одно откровение заказчика: кино «Викинг» снималось не только для 18+, но и для 12+. На языке подворотни.

«— Не могу в очередной раз не спросить, не собираетесь ли вы самостоятельно что-нибудь снять как режиссер? Помню, были разговоры о сценарии про Гагарина…

— Ну да, я его берегу для себя. Надеюсь, что сниму. Просто для этого надо освободить довольно много времени. В последний раз я от телевидения отходил на несколько месяцев во время Олимпиады и до сих пор расхлебываю результаты. Так что, если освобожусь — или освободят, — обязательно сниму. С другой стороны, я снимал многие эпизоды в фильмах, которые продюсировал. Мне скучно два года делать один фильм — характер не позволяет. Подросткового зуда стать кинорежиссером у меня, конечно, уже нет. Есть много других захватывающих занятий. В кино я съедаю вишенки с торта — занимаюсь только самыми интересными участками работы. В этом смысле мне очень комфортно с Толей Максимовым работать — он человек системный и методичный. Поэтому мы с ним идеальный тандем. В нем есть то, чего нет во мне, а во мне есть то, чего нет в нем. Так что продюсер этого фильма Анатолий Эрнст или Константин Максимов — как вам больше нравится » [12]. – Вот это да! По аналогии с «Викингом» фильм о Гагарине может получить название: «Аполлон ноль» или «Мыс Канаверал Байконура» с Дартом Ведером вместо Королёва. – Не дай Бог!

Дальше речь пошла о перспективах развития телевидения, а проблема фильма «Викинг» ушла. Поэтому здесь я цитирование прекращаю.

Обсуждение.

На этот раз целью данной статьи была не демонстрация откликов зрителей на фильм (хотя какую-то ее часть они заняли), а рассмотрение позиции как историков-норманистов, так и создателей фильма. И можно отметить два момента: 1) ни те, ни другие не ожидали отрицательной реакции большинства зрителей и 2) цель служения своему народу у них подменена иной – свободой творчества. Иначе говоря, «да здравствует авторское кино, ибо пипл всё схавает»!

Но по ходу рассмотрения выяснилось, что свободу творчества они требуют оставить только себе, тогда как другие режиссёры должны придерживаться исторической достоверности. А поскольку одни из них считают каноном «Повесть временных лет», а другие считают это произведение не историческим источником, а чисто литературным опусом, которому нет подтверждения, то одни защитники утверждают, что фильм снят чисто по летописи, тогда как другие уверяют, что все отклонения от нее в фильме смотрятся намного интереснее, чем те, которые следуют летописи.

Я помню печальный финал проекта «Гордон-Кихот» на Первом канале ТВ, где я был участником передачи, и Гордон пытался показать, что русского населения древней Германии не существовало, вопреки очевидным фактам и источникам. Александр был одет в серую хламиду могильщика, как бы желающего похоронить все попытки показать древность русской культуры, тогда как Михаил Задорнов, в белой рубашке и белых брюках (как бы ангел с небес), которого поддерживали кроме меня Драгункин и Джигурда, блестяще парировал выпады Гордона, хотя сторонников Гордона было раза в три больше. Правда, переговорить рядовому телевизионному журналисту мастера юмора и сатиры с многолетним стажем свободного владения словом было невозможно, а защитники Гордона оперировали не фактами, а странными метафорами, типа того, что Задорнов кормит зрителей «вонючей похлёбкой». Однако на «похлёбку» Задорного зрители валят валом, тогда как о лекциях защитников Гордона ничего такого не слышно. И в финале Гордон выглядел побитым и уничтоженным. Позже Гордон нападал на признание Аркаима замечательным памятником русской истории, и еще на какие-то русские древности, но, видимо, руководители Первого канала вовремя спохватились, видя если не словесное, то идейное поражение не только Гордона, но и первого канала. И с этой исторической передачи его сняли, и более года его на ТВ не приглашали, а когда он вернулся, то повёл иную тематику: «Мужское и женское». Ибо историческое направление он завалил.

И вот теперь он снова расправил крылья: ему предоставилась возможность защитить тех, кто обливал грязью русскую историю. И защищал он, как обычно, чисто голословно, весьма поверхностно, называя летопись «литературным», а не «историческим» жанром, чем, разумеется, вызвал негодование многих профессиональных историков (но одобрение своих единоверцев в студии). Более того, он утверждал, что в Х веке у русских не было никакой письменности, хотя даже академическая наука полагает, что святой Кирилл (вместе с братом Мефодием) создал кириллицу еще в IVвеке, около 863 года. Это уже явная подтасовка исторических фактов в угоду сиюминутной защиты неумного оправдания фильма.

Именно Александр Гордон, судя по тому, что он вёл беседу, и был инициатором этой встречи историков и представителей духовенства для защиты фильма «Викинг» от отрицательного мнения большинства зрителей. Уж очень ему хотелось вернуться в то направление журналистской деятельности, от которого его отлучили из-за профессиональной непригодности, в область обличения «древней немытой Руси». Однако хотя защитников (двух дам с филологическим образованием) инициаторы встречи старались показать, как историков, они подчас говорили такие перлы, что у профессиональных историков только уши вяли. И главное, что я понял из просмотра этой встречи защитников фильма, это наличие их оторванности от современных реалий, от того, что нападки на современную Россию со стороны Запада вызвали пробуждение русского патриотизма. Еще года три назад появление «Викинга» могло пройти не то, что незамеченным, но без таких резких эмоций, как сбор тысяч подписей за запрет фильма. Но в наши дни историческая фальшь фильма заставила людей действовать.

Странной были и реакции на провал фильма сценаристов, как Максимова, так и Эрнста. Совсем не разбираясь в русском ведизме (а русских волхвов Владимир Петрухин даже представил себе, как кришнаитов!), они поспешили представить пропагандистов ведической веры со стажем в несколько тысяч, если не десятков тысяч лет как городских сумасшедших, что, естественно вызвало резко отрицательную реакцию зрителей. Как я уже многократно писал в своих исследованиях, князь Владимир не мог ввести христианство по самой естественной причине: в то время не было не только учения Христа, но не родился ни сам Христос, ни его мать Мария (богородица), ни мать матери – Анна. Невозможно ввести религию, которая еще не появилась на свет! То, что Владимир сначала экспериментировал с русским ведизмом, вещь вполне возможная, как и то, что он мог ввести языческую веру восточной Римской империи – Византии (из политических соображений). Однако позже, во времена Романовых, когда Рождество Христово было передвинуто историками государства Рим более чем на тысячу лет (именно на 1054 года) назад, телега оказалась впереди лошади, и византийская греческая вера в Зевса, Геру, Ареса, Аполлона и прочих богов Олимпа была заменена якобы введенным Владимиром христианством, которого в то время не только не было, но и не могло быть. Тем более, что сами Романовы и ввели его на Руси как религию государственною около 1630 года. Именно это введение и было перенесено после редактирования летописи на эпоху князя Владимира. Другими словами, это была фальсификация летописи.

Иначе говоря, фильм «Викинг» помимо массы провалов в чисто художественном плане, пропагандирует ложную концепцию Романовых, которые так пытались снять с себя ответственность за искоренение на Руси древнейшей русской веры. Они приписали этот акт преступному князю Владимиру (бастарду, убившему своих братьев), как еще один грех (часто полиция в разных странах мира приписывает рецидивисту даже такие преступления, которых он не совершал, чтобы не обременять себя поисками других персонажей). Однако позже, когда христианство стало распространено на Руси повсеместно, этот грех с точки зрения ведизма стал восприниматься как христианский подвиг, а преступник Владимир стал хрестоматийным образцом раскаявшегося грешника, что весьма приветствуется христианами. Так что подчистка летописи была не одна, а как минимум – две (одна связана с тем, что греческую этническую религию Византии выдали за Византийский вариант христианства, вторая – ведический грех предстал как христианская добродетель), и тем самым летопись нам передаёт не первоначально верный текст, а частичный фальсификат как минимум с двойным редактированием.

Это никоим образом не умаляет ценность остальных частей летописи, не подвергшихся исправлению, хотя и заставляет исследователя снять более поздние вставки. От них летопись не становится произведением литературным, но становится произведением, подвергшимся религиозно-политической цензуре. Снять поздние вставки помогает обращение к миниатюрам Радзивилловской летописи.

Так что необдуманное возвеличивание историками одного документа эпохи и отсутствие внимания к другим документам как раз и создаёт основу для неверного толкования летописи, что и было продемонстрировано фильмом «Викинг». Так что ответственность за искажение прошлого Руси лежит как на создателях фильма, так и на историках-норманистах как их идейных вдохновителях.

Заключение.

Началась атака на дохристианскую историю Руси. Пятая колонна предпринимает любые способы опорочить прошлое 80% населения современной России. Если бы такой фильм был посвящен столь же грязной истории татар, башкир, калмыков или карелов, создателей фильма могли бы привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни, ибо показать русского князя викингом, это всё равно, что изобразить англичанина – финном, грека – татарином, а венгра – индейцем чероки.

Как я понимаю, перед нами – пробный камень. Если наш «пипл схавает» это безобразие, откроется окно Овертона, и издевательство над древней русской историей будет поставлено на поток. Ибо пока никто не отменил слова В.И. Ленина: «Важнейшим для нас является искусство кино».

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