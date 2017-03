И всё-таки – кто реально контролирует мир?

В статье “Кто на самом деле есть Мировой Кукловод?” я провёл связь между оккультной практикой западных элит и их политикой, направленной на уничтожение мирного населения разных стран. Эта связь проведена на уровне религиозного знания, в силу чего она не даёт конкретного ответа на поставленный вопрос. Здесь же вопрос о “кукловодах” будет рассматриваться в приземлённом ключе. Опорой для этого будет служить следующий тезис: наибольшей реальной властью обладают независимые крупнейшие держатели финансовых активов. Тогда вопрос мирового контроля сводится к тому, кто является этими держателями. При сегодняшнем уровне доступа к информации и умении складывать два плюс два, это не является тайной за семью печатями. Приступим.

Когда мы слышим о долларовых миллиардерах, мы обычно представляем себе известных фигур: Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Уоррен Баффет. Есть и другие персонажи, которые не часто упоминаются в СМИ, однако регулярно входят в ежегодный список миллиардеров Forbes. В основном, миллиардерами являются главы промышленных гигантов, IT-империй, телекоммуникационных операторов, СМИ, агентств недвижимости, розничных сетей. Компанию им составляют производители продуктов питания, косметики, лекарств, одежды, бытовой техники, программного обеспечения и др. Организации, возглавляемые миллиардерами, как правило, ведут свою деятельность в мировом масштабе, поэтому они получили название “транснациональные корпорации” или сокращённо — ТНК. Благодаря устойчивому мифу, сформированному западной пропагандой, миллиардеры представляются воплощением “американской мечты”. То есть, пока одни американцы сидели на попе ровно, другие американцы, благодаря своей предприимчивости, трудолюбию и настойчивости, зарабатывали сначала миллионы, а потом миллиарды. Каждый может стать главой ТНК, было бы желание, ага. Так вот, благодаря этому мифу у людей закрепилось представление, что главы ТНК, имея крупный капитал, могут диктовать свои интересы как независимые финансовые игроки. Это представление, как будет видно далее в статье, имеет мало общего с реальностью.

Чуть ближе к реальности стоит версия, согласно которой контроль над миром осуществляется американскими банками и ФРС. В частности, в народе распространён миф о том, что ФРС может в любой момент напечатать столько долларов, сколько нужно для текущих потребностей американской экономики. Этот миф аргументированно разобран блогером Олегом Макаренко в статье “Почему нельзя печатать доллары вечно”. Вкратце — схема “печати” выглядит так: Федеральный резерв печатает доллары и покупает на них выпущенные гособлигации у Казначейства, после чего Казначейство направляет доллары в федеральный бюджет для поддержания экономики США. При этом стоимость облигаций поднимается, а проценты по ним падают. Это наносит убытки внутренним покупателям облигаций (пенсионные фонды, фонды социальной помощи и страховые компании), которые вынуждены держать в своих портфелях “мусор”, не приносящий им достаточную доходность. Поэтому чем больше “печатается” долларов, тем большую угрозу это представляет для социальной сферы США. Нам здесь важно извлечь следующее — деятельность ФРС ограничена определёнными условиями, которые нельзя нарушать, ради сохранения США как государства. Американские банки, естественно, также работают в правовом поле, и на них распространяются все требования соответствующих законов, соблюдение которых контролируется SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). Поэтому приписывать сверхмогущество органам, которые обеспечивают функционирование реальной экономики американского государства — мягко говоря, преувеличение.

Спрашивается, где подвох?

Ответ на этот вопрос нам даст математика, а именно, теория графов. 28 июля 2011 года на сайте arXiv.org было выложено исследование группы специалистов из швейцарского центра Chair of Systems Design, занимающегося моделированием на основе данных, которое называется “The Network of Global Corporate Control” (Сеть контроля глобальных корпораций). Учёные начали свой анализ со списка из 43060 ТНК, отобранного из 30-миллионного массива экономических субъектов, и методом рекурсивного поиска вышли на гораздо более крупную надсистему, состоящую из 600508 узлов и 1006987 связей, тянущихся к собственникам. Их вывод весьма интересен:

Мы увидели, что ТНК формируют гигантскую петлеобразную структуру, и что значительная часть контроля реализуется плотно сплетённым ядром финансовых институтов. Представляется, что данное ядро является экономической “надорганизацией”, и это поднимает новый пласт важных проблем перед исследователями и политическими субъектами.

Любой, кто разбирается в теории графов, может скачать эту работу и оценить корректность её методики и выводов. Судя по тому, что она была опубликована в ряде изданий, она успешно прошла рецензирование. Поэтому нет оснований сомневаться, что работа выполнена честно, беспристрастно и профессионально. Посмотрим на первый десяток этих крупнейших финансовых институтов, обнаруженных учёными (по состоянию на 2017 год картина немного другая, однако сути это не меняет):

1 BARCLAYS PLC (Великобритания)

2 CAPITAL GROUP COMPANIES INC, THE (США)

3 FMR CORP (США)

4 AXA (Франция)

5 STATE STREET CORPORATION (США)

6 JPMORGAN CHASE & CO. (США)

7 LEGAL & GENERAL GROUP PLC (Великобритания)

8 VANGUARD GROUP, INC., THE (США)

9 UBS AG (Швейцария)

10 MERRILL LYNCH & CO., INC. (США)

Читатели блога Татьяны Волковой уже узнали знакомое имя — The Vanguard Group (далее для краткости — Vanguard). Однако при всём уважении к её поискам, она полагает, что сеть таких институтов так или иначе замыкается на Vanguard, игнорируя комплексный характер этой сети. Внешне эти компании выглядят как обычные финансовые центры. Они легально оформлены, имеют собственные веб-сайты и размещают на них информацию о своём высшем менеджменте. Какие-то серьёзные люди в деловых костюмах занимаются какими-то денежными операциями — кому это может быть интересно? Неудивительно, что среди всех кандидатов на роль мирового властелина, выдвигаемых теориями заговора, инвестиционные фонды и управители активами на триллионы долларов занимают последнее место. Колоссальные деньги любят тишину и непубличность. Меньше всего этим мега-воротилам нужна общественная осведомлённость об их деятельности, и они делают всё, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и не вызывать сомнений в своей безупречной деловой репутации. Естественно предположить, что они тратят большие деньги и привлекают первоклассных специалистов для поддержания своей юридической чистоты, а значит, к ним не подкопаться ни с какого боку. Гигантская сетевая структура, а также тесные взаимосвязи вкупе с невообразимым теневым влиянием на мировую экономику и политику делают этот финансовый спрут неуязвимым к любым внешним воздействиям.

Как вам картина? С цифрами она станет ещё более впечатляющей.

Влияние “управителей активами” в цифрах

Как указано выше, ТНК определённо не являются самостоятельными экономическими игроками. Если представить себе сеть ТНК (например, как здесь), то иерархически выше её находится сеть фактических собственников ТНК, одним из которых является Vanguard. Хотя управление (management) акциями компаний не обязательно означает владение (ownership) этими акциями, именно разница между количеством, стоимостью и качеством акций, имеющихся у номинальных владельцев, и акций, находящихся под управлением инвестиционных компаний, определяет, чьи интересы будут приоритетными. И разница эта далеко не в пользу номинальных владельцев — более того, она в разы, на порядки больше. Надо также понимать, что управление ценными активами подразумевает ежедневные конкретные действия с этими активами, в то время как у номинальных владельцев они нередко могут “лежать мёртвым грузом”. Так что в этой ситуации собственником является тот, кто реально распоряжается финансовыми средствами.

Для иллюстрации приведу несколько ссылок с немецкоязычного сервиса Yahoo Finance, чтобы были понятны масштабы.

(на дату написания статьи)

Microsoft Corporation — Билл Гейтс владеет 190 992 934 акциями Microsoft. Спускаемся ниже и видим: только сама Vanguard владеет 525 395 707 акциями Microsoft на сумму 32 648 088 707 долларов. А если спуститься ещё ниже, то увидим, что ещё три фонда Vanguard владеют 346 477 637 акциями на общую сумму почти 20 млрд долларов. Неплохо? Добавьте к этому, что такие инвестиционные компании сплетены друг с другом, из-за чего структура их владений диверсифицируется до полной непрослеживаемости. Возьмём другого институционального владельца Microsoft, State Street Corporation, и забьём это название в поиск. Сюрприз — Vanguard на третьей строчке как институциональный владелец State Street Corporation! Кстати, именно поэтому Волкова сделала вывод, что Vanguard контролирует всё и вся, не принимая во внимание сетеобразную структуру, в которой находятся такие компании. При этом стоит признать, что данные о владельцах Vanguard и её фондов нигде не раскрываются, даже с учётом строгих требований немецкого законодательства. Далее приведу ещё несколько примеров, связанных с Vanguard, хотя не стоит забывать и о других таких крупнейших институтах. Просто посмотрите разницу между прямыми и институциональными владельцами.

Самые известные ТНК:

Coca-Cola, McDonald’s Corporation, Procter & Gamble, Nike Inc., Facebook

Крупнейшие медиа-конгломераты, контролирующие подавляющее большинство американских СМИ:

Time Warner Inc., The Walt Disney Company, Sony Corporation, Comcast, News Corporation

Крупнейшие производители электроники:

General Electric, IBM Corporation, Apple, Hewlett Packard, Siemens AG

Крупнейшие нефтяные компании:

Royal Dutch Shell PLC, BP PLC, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation

Крупные производители транспорта:

General Motors, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation

Крупнейшие фармацевтические компании:

Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer

И вишенка на торте – крупнейшие банки:

Industrial and Commercial Bank of China Limited, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Wells Fargo & Company, Goldman Sachs

Зачастую на долю институциональных владельцев приходится более половины акций крупнейших мировых компаний. Эта доля может достигать 80% и даже выше. Разумеется, точные данные о качестве этих акций недоступны, что укрепляет тезис “эти компании лишь оказывают финансовые услуги”. Согласиться с ним мешает один простой вопрос:

Почему транснациональные корпорации и банки не могут распоряжаться всеми своими активами самостоятельно?

Зачем ТНК и банкам нужна “прокладка” в виде этих финансовых монстров? Неужели в штате этих компаний нет компетентных сотрудников для управления всеми своими активами?

(Продолжение следует)

Автор: Евгений Творогов

Источник:https://aftershock.news/?q=node/495671