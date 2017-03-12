Главная » История, Политика

Два фильма о причинах Февраля 1917

14:02. 12 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Февральский переворот 1917 года стал одной из величайших трагедий в истории нашей страны.

Фильм телеканала «Мир» «Царская агония» рассказывает об этих трагических событиях столетней давности.

Другой фильм, «Григорий Распутин: смерть святого черта», посвящен убийству Распутина, которому также исполнилось ровно 100 лет. Как и Февральскому перевороту. Как одно связано с другим?

И то и другое, организовали наши британские «партнеры». Распутина вместе с Ф. Юсуповым и Пуришкевичем, убил английский агент Освальд Райнер. Для того, чтобы сорвать саму возможность сепаратного мира между Россией и Германией. А переворот в Петрограде был нужен, чтобы уничтожить Россию, как фактор мировой силы и далее с помощью хаоса и революции поджечь и уничтожить и Германию.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2016
... в Закарпатской области 11 февраля начали блокировать транзит российских ... открыто нацистским переворотом — это причина номер два. Хочется роста рейтингов, а ... Минобороны Украины пересмотрели голливудских фильмов Чиновники Министерства обороны Украины ...
Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2016
...на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во ...запретили около 20 фильмов с российскими артистами 18 февраля Украинское государственное ... «селище Бетманове». Что явилось причиной для столь оригинального названия, законодатели...
Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2016
...временно закрывается КПВВ Горловка — Артемовск. Причина закрытия – возобновившиеся обстрелы. Предполагается,...изменения в Конституцию принимаются в два этапа. В первом чтении ... передач телеканала на 8 февраля.Фильм-расследование режиссера Поля Морейры ...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
...и тянется на целых два километра. Стоит напомнить...грёз» в воскресенье 26 февраля чествует лауреатов премии «...кинематографа», - заявил Кэмерон. Причина такой деградации Голливуда вполне ...киноклуба.Мы хотим показывать фильмы, которые посвящены социальной...
Новости Украины и Новороссии 26 февраля 2016
...экстремистской организацией. 16 февраля прокурор Крыма Наталья ... По предварительной информации, причиной их гибели стало отравление...российское общество намерено бойкотировать фильм с его участием,...в следственном изоляторе, за два дня отбытия наказания, ...
Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2016
..., в Минске будут подписаны два соглашения в целях урегулирования ситуации...территориальной целостности Российской Федерации и причиняет значительный ущерб, осуществляя действия ...Татьяну Руденко.Предпоказ фильма пройдет в среду, 24 февраля, в столичном ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>