Два фильма о причинах Февраля 1917

Февральский переворот 1917 года стал одной из величайших трагедий в истории нашей страны.

Фильм телеканала «Мир» «Царская агония» рассказывает об этих трагических событиях столетней давности.



Другой фильм, «Григорий Распутин: смерть святого черта», посвящен убийству Распутина, которому также исполнилось ровно 100 лет. Как и Февральскому перевороту. Как одно связано с другим?

И то и другое, организовали наши британские «партнеры». Распутина вместе с Ф. Юсуповым и Пуришкевичем, убил английский агент Освальд Райнер. Для того, чтобы сорвать саму возможность сепаратного мира между Россией и Германией. А переворот в Петрограде был нужен, чтобы уничтожить Россию, как фактор мировой силы и далее с помощью хаоса и революции поджечь и уничтожить и Германию.