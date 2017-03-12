Добыча сланцевого газа в республике Молдове оставит страну без виноградников и питьевой воды!

Илья Томбицкий уверен, что, кроме всего прочего, очень большие территории будут выведены из сельхозоборота

2 января 2017 года правительство подписало с американской корпорацией «Frontera Resources» договор о концессии, в рамках которого на 34 тысячах гектаров в три этапа начнутся разработки нефти и газа. Речь идет о добыче сланцевого газа, сообщают vedomosti.md20 лет назад «Frontera Resources» уже обещала Грузии, что та встанет в один ряд с Венесуэлой и Нигерией, опередит Ирак, Норвегию и Египет по экспорту газа, обеспечит им Турцию с Восточной Европой. При этом, как и в Молдове, не уточнялось, о каком газе идет речь. Сейчас компания добывает углеводородов в объеме, которого хватает на два дня потребления Грузии, и речь идет о расторжении контракта. В последние годы «Frontera Resources» несет огромные для нее убытки: свыше 10 миллионов долларов в год при выручке всего несколько миллионов и при долгах в 40 миллионов, сообщают СМИ.Почему работы планируется вести поэтапно: пять лет, потом 10, потом еще 40?На первом этапе будут вести разведывательные работы, изучение наших недр, поиск сланцевого газа. А отнюдь не природного газа и нефти, в чем пытается убедить правительство министр экологии и окружающей среды Валерий Мунтяну. Для этого «Frontera Resources» предостаточно пяти лет и свободы бурить на территории в 34 тысячи гектаров, а в принципе – по всей Молдове.Сланцы у нас есть, как есть они и в Румынии, и на Украине, где такие работы уже ведутся. Именно из-за этого в Румынии участились землетрясения. Наш концессионер уверен в своей удаче в Молдове.Далее последует второй этап. Концессионер хитрит и страхуется, потому-то и заручился возможностью заключить договор на следующем этапе сперва на 10 лет. Именно в этот период и должны быть решены все его задумки – и вполне возможно, что на последующий период договор ему уже не потребуется.Следует обратить внимание на тот факт, что, в принципе, бедный концессионер, заручившись договором с нашим правительством, попытается получить банковские кредиты для финансирования работ. Таким образом, наше правительство становиться соучастником получения и возврата кредита, и подписанный концессионный договор, станет еще более опасным для Молдовы.Об опасности технологии добычи сланцевого газа методом гидроразрыва сказано много. До уровня залегания сланцев бурят вертикальные скважины, вдоль сланцевого пласта – горизонтальную. В скважину вставляется труба, в нее закачиваются вода и песок, которые постепенно разрушают сланец.Для сложного коктейля для каждой скважины нужно около 1000 тонн кварцевого песка, целых 380 тонн токсичных химикатов и от 11 до 38 миллионов тонн пресной воды. Газ собирается из трещин и разломов породы и прокачивается через трубопровод. Когда его давление падает, проводят повторное разрушение сланца. И так далее.Добычу сланцевого газа методом гидроразрыва специалисты приравнивают к экологическому терроризму. Заражённые токсическими отходами водоёмы, погибающий скот, легко воспламеняющаяся вода из кухонного крана, тяжёлые болезни у людей – всё это следствие добычи сланцевого газа. Не говоря уже о том, что воды у нас и без того мало!Именно министерство окружающей среды, напомним, инициировало подписание концессионного договора на разработку и геологоразведку. Возможно, экологи получили от него указание молчать.Для добычи 1 миллиона кубометров газа нужно около 7500 тонн воды, песка и химикатов. В местах добычи появится очень много химически загрязненной отработанной воды и токсичной грязи, которая немедленно уничтожит на прилегающих территориях всю растительность.До 70 процентов химикатов попадает в грунтовые воды и плодородные слои почвы, делая их абсолютно бесплодными. Концентрация метана в питьевой воде вырастает в 6 раз, этана – в 23 раза. Вода становится не питьевой и огнеопасной, она буквально горит. Фактом являются многочисленные отравления водой.При добыче сланцевого газа наружу вырывается большое количество метана, что приводит к усилению парникового эффекта. Газ пробивается на поверхность в виде фонтанов из метана и этана, которые убивают растения и быстро приводят к опустыниванию территорий. Возможны землетрясения и взрывы скопившегося газа.На восстановление почвы потребуется 100-150 лет, а для возвращения жизни на пострадавшей территории, восстановления водного баланса грунтовых вод – многие сотни, а то и тысячи лет.Это далеко не полный перечень трагических последствий бездумного нарушения экосистемы Молдовы, который планирует исполнительная власть во имя доходов кучки преступников.При этом премьер Павел Филип, комментируя явление «Frontera Resources International LLC» для Newsmaker.md, сказал, что нужно «создать привлекательные условия для инвесторов, потому что они создают рабочие места, платят зарплаты и налоги, это хороший сигнал инвесторам, Молдова – страна, где вам рады».Между тем, судя по озвученным цифрам, речь идет об инвестициях, которых едва ли хватит на одну скважину! Кто заплатит за остальное? Наш нищий бюджет?КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА- Прежде всего, надо увидеть само соглашение, – считает главный молдавский эколог Илья Тромбицкий. – Его толком так никто еще и не видел. Необходимо знать идет ли речь идет о добыче сланцевого газа или просто газа и нефти. Я не уверен, что речь идет о добыче сланцевого газа, кстати, министр экологии Валерий Мунтяну это отрицает.- Как бы там ни было, что-то есть. Его не так много. Лет двадцать назад уже приходила в Молдову компания, которая искала нефть и газ. Деньги отмыли и исчезли… Может быть, это произойдет и сейчас. Мне трудно сказать сейчас. Получить большие кредиты под это… В любом случае, сначала надо увидеть сам договор и посмотреть есть ли там фраза о том, что речь не идет о добыче сланцевого газа. Если этой фразы нет, значит, речь идет о добыче сланцевого газа.- Огромный ущерб будет нанесен, прежде всего, грунтовым водам! При этом учитывая, что у нас с питьевой водой в стране дело и так обстоит не очень хорошо. Второе. Очень большие территории будут выведены из сельхозоборота. Возникнут вопросы собственности на землю, национализация земли для государственных интересов…- Примерно так. Но для начала надо увидеть сам договор…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com