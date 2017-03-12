Что такое красота-подарок судьбы или испытание? Божий дар или проклятье?

В народе говорят "Не родись красивой, а родись счастливой". Но что это значит? Разве прекрасные глаза, густые волосы и длинные ноги могут испортить чью то жизнь? Жизнь показывает, что это именно так. Красота может погубить не только ее обладателя, но и его близких. История знает не мало примеров, когда обезумевшие, будто бы одержимые дьяволом, поклонники убивали своих прекрасных возлюбленных, а иногда и их детей. Кому-то красота дает "путевку в жизнь", а у кого-то эту самую жизнь забирает.

Красивым людям всегда завидуют, их недолюбливают, откровенно ненавидят. Как говорится, красота – страшная сила, но она притягивает и хороших, и дурных людей. Вспомните изуродованных топ-моделей, киноактрис. Им казалось, что весь мир – у их ног, что их красота – единственный и достаточный залог успеха в карьере и жизни. Однако оказывается, что это совсем не так.