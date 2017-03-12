Главная » Видео, Жизнеречение, Здоровье, Здрава

Болезни детей, причина и лечение. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

20:36. 12 марта 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Болеющий ребёнок это не норма, как нам внушают сегодня.
В заболевании ребенка виновато невежество родителей. Динамика усиления фармацевтического и химического пресса на организм человека. Полуфабрикаты, консервы, фастфуд и выпечка - пища третьего сорта. Обездвиженный ребенок не может расти здоровым. Подавленные лекарством воспалительные процессы- прямая дорога к иммунодефициту и онкологии. Как идет накопление чужеродных веществ в маленьком теле. Нужно ли бояться высокой температуры. Как помочь маленькому телу справиться с болезнью.
 
Залеева Г. А. https://vk.com/id247820092
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правильный ребенок
...и просто отсутствие нормальной адекватной информации. На нынешний... бывает даже однократного "лечения". Люди сейчас слабо... чтобы понять что первейшая причина тогдашней детской смертности – ... спасти детей от страшных болезней; привитому ребенку болезни не ...
Невнимательные покупатели фармпрепаратов обречены на вымирание
... излечение практически от любой болезни. «Именно этот препарат...устраняющих симптомы, а не причину болезни, дешевых в производстве, но... будет оплачивать счета твоих детей, моих внуков, когда ...и важно адекватно изучать и свою болезнь, и способы лечения, которые...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
...альтернативщиков, предлагающих способ «лечения», состоит в том,... перестаёте травить своих детей прививками, извиняетесь перед...далеки от предоставления адекватной информации пользователям… лишь... его причину. В результате причина развивается, а болезнь крепнет....
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...до смерти биообъекта, вызванного искусственными причинами. Кстати, так называемые, «экстрасенсы... В этих меняющихся процессах адекватнее ориентируются дети. Они уже знают, ...моего дневника). «Общепринятые схемы лечения болезней и химиотерапия рака, в частности...
Азы пищеварения и здоровья человека – 2 часть
... упрощенном подходе к лечению болезней. И в основе...смело предположить, что основная причина болезней — неправильное питание. Конечно...организму. Обязательно давайте детям по несколько яблок...коэффициентом адекватности пищи (КАд). Тогда таблица адекватности пищи...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...сочтет мать странной, не вполне адекватной, может быть, даже психически больной...на горизонте замаячили деньги на лечение детей с задержкой развития речи. Тогда...эффективные профилактические меры, игнорируя истинные причины болезни. Тот же механизм, при помощи...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>