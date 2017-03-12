Болезни детей, причина и лечение. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

Болеющий ребёнок это не норма, как нам внушают сегодня.

В заболевании ребенка виновато невежество родителей. Динамика усиления фармацевтического и химического пресса на организм человека. Полуфабрикаты, консервы, фастфуд и выпечка - пища третьего сорта. Обездвиженный ребенок не может расти здоровым. Подавленные лекарством воспалительные процессы- прямая дорога к иммунодефициту и онкологии. Как идет накопление чужеродных веществ в маленьком теле. Нужно ли бояться высокой температуры. Как помочь маленькому телу справиться с болезнью.

Залеева Г. А. https://vk.com/id247820092