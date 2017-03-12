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Архив Манхофа. Городская жизнь

11:13. 12 марта 2017 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

СССР сталинских лет оживает в цветных кадрах из недавно обнаруженного фото- и киноархива.

Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь

Майор Мартин Манхоф провел в Советском Союзе больше двух лет в начале 1950-х годов. Он работал помощником военного атташе в американском посольстве, располагавшемся неподалеку от Красной площади. Трафик. Все фото кликабельны!

Часть первая. Похороны Сталина

Манхоф не упускал возможностей, связанных с такой работой. Будучи одаренным фотографом, он отснял сотни сценок из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР.

Историк из Сиэттла Дуглас Смит, первым обнаруживший материалы Манхофа и предоставивший Настоящему Времени эксклюзивный доступ к ним, считает, что именно такие сценки советской жизни без ретуши придают пленкам особую уникальность.

Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь
Архив Манхофа. Часть вторая: Городская жизнь

И в фотографиях, и в кинохронике Манхофу «удалось уловить повседневность», – отмечает Смит. «Именно этой человеческой грани недостает во всех остальных материалах».

Источник: nnm.me

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