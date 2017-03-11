был профессором медицинского факультета в Лейпциге. Он пользовался авторитетом, как очень добросовестный ученый, и в тоже время считался активным противником гомеопатии. Руководство факультета предложило ему написать статью, опровергающую гомеопатию. Геринг стал изучать препараты и принципы использования и на личном примере убедился в их эффективности. В это время у него сильно воспалилась рука, и предстояла ее ампутация. В порыве отчаяния он попробовал на себе гомеопатическое средство и справился с инфекцией без операции. После такого результата он уже не смог написать критическую статью о гомеопатии, и предпочел перейти в другой университет.Геринг много путешествовал, проводил испытания новых гомеопатических препаратов. Он испытал яд очень ядовитой бразильской змеи сурукуку, одного грамма этого яда достаточно, чтобы убить целый город. Он попросил местных жителей одной бразильской деревни принести ему эту змею. Змею принесли, но все жители в испуге разбежались и не возвращались в деревню более суток. Они были убеждены, что найдут Геринга утром мертвым. Он остался жив, но отравился парами яда, из-за которого у него парализовалась левая рука. Константин Геринг рисковал жизнью, но обогатил гомеопатию очень ценным препаратом, который активно используется для лечения климактерических расстройств.Геринг прославился тем, что сформулировал врачебные законы исцеления.. Симптомы исчезают в обратном порядке их появления, то есть хронологически наиболее поздние сменяются симптомами, отмеченными на более ранних стадиях болезни;. Симптомы будут “двигаться” от наиболее жизненно важных органов – к менее важным, изнутри – наружу (на кожу);. Симптомы будут двигаться от верхней части тела вниз, исчезая вначале в области головы, затем в теле, далее в конечностях, в направлении от плеча к локтю, запястью и пальцам кисти или от бедра к колену, голеностопному суставу и стопе.Например, если человека беспокоит головная боль, гастрит и папилломы на коже, то во время гомеопатического лечения первой должна пройти головная боль, потом гастрит, а последними исчезнут папилломы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com