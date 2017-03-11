Главная » Невероятное в мире

Зачем Штаты поставляют на Украину военный хлам

14:04. 11 марта 2017 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:

Помимо политиков «секонд-хенд», США и другие страны Запада постоянно отправляют на Украину военный «секонд-хенд». При этом не дарят, а продают. Зачем это нужно? Украине от этого ничего хорошего. Штатам плюсов много:

— напряженность у границ России поддержали;

— избавились от старой списанной техники, не тратя денег на её утилизацию;

— При этом старье ПРОДАЕТСЯ, а не ДАРИТСЯ.

Схема простая: даете «лохам» кредит, чтобы они на него у вас же покупали то, что вам не нужно. А нужно ли им? А, это уже неважно. Скажете, что им обязательно нужно, согласятся. Ведь схема эта будет работать ТОЛЬКО, если вы загодя поменяете «лохам» власть, посадив у руля своих марионеток.

Об этом поговорили в телефонном интервью радио «Спутник».

Источник: https://ria.ru/

«Политик: поставки Киеву «хлама» НАТО? Хорошая схема! Но не для Украины

Флагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный и ракетный эсминец ВМС США Дональд Кук, архивное фото
 Украина может получить подержанные катера НАТО, сообщили в ВМС страны. Речь идет о патрульных катерах типа Islands. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что поставки подобной техники осуществляются не бесплатно.

Украина вышла на завершающий этап переговоров относительно получения подержанных боевых кораблей стран-членов НАТО, заявил украинским СМИ первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов.

Он считает перспективным «получение от других стран кораблей, срок использования которых завершился, или им на смену пришли другие корабли с большими возможностями».

Речь идет об американских патрульных катерах типа Islands. Тарасов заверил, что эти корабли вполне боеспособные. «Это не секонд-хэнд», – сказал замкомандующего ВМС Украины. По его словам, для корабля класса ракетный катер возраст 20 лет – вполне нормально.

По мнению лидера «Партии Великое Отечество» Николая Старикова, подобную технику называют иначе.

«Это старый, ненужный хлам. Обратите внимание, что поставляется он не бесплатно. Американцы решают на Украине сразу несколько задач: во-первых, создают напряженность на границах России и попутно, как люди, имеющие хорошую коммерческую жилку, продают то, что не нужно им самим. Таким образом, зарабатывают деньги и утилизируют те виды вооружений, на которые им пришлось бы потратить средства», – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Эта простая схема, по его словам, может быть выгодна американцам, но не Украине.

«Официальные лица Украины напоминают маленьких детей – они очень рады, что придут взрослые дяди и подарят им игрушку. При этом не возникает мысли, что необходимо заработать средства на перевооружение армии. Схема все время одинаковая: на Украину приезжают старые бронетранспортеры, обветшалые системы вооружений, а американцы получают деньги, которые они через систему кредитования выдают украинскому государству. То есть хлам вывезли, закабалили долгами украинский народ и вернули себе деньги – очень хорошая схема! Но только не для Украины», – отметил Николай Стариков.»

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
...Ну и касательно Соединенных Штатов Украины. Байден озвучивая тезисы ... покроем все, что поставлялось Украиной в Крым, нельзя допустить...| Источник: rusvesna.su Зачем Джо Байден прибыл в ...news-front.info Украинская военная пропаганда на службе сирийских ...
Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2015
..., зачем поставляют Украине ненужный хлам вместо нормальной военной техники Министерство обороны Украины подтвердило, что военные джипы... получили от США военные джипы, которые сами Штаты использовали в военных действиях в...
Новости Украины и Новороссии 03 июня 2015
..., ибо победа близка — зачем мешать побеждать своим войскам? ...на силовом шоу в штате Огайо и передала ему..., через которую США поставляют военное снаряжение на Украину, сделала Киеву и...том, что США уже поставляют Украине тяжелое вооружение, закупая его...
Новости Украины и Новороссии 08 июня 2015
...засела в Киеве. «Зачем Порошенко постоянно нагнетает эту ... геополитические, историософские и военно-стратегические аспекты проблемы. Авторы...ru США не будут поставлять Украине наступательные виды вооружения США...тем не менее, Соединенные Штаты — это наш друг и...
Новости Украины и Новороссии 12 января 2017
... что «Газпром» готов поставлять Украине газ по цене $200...ни европейцы не собираются. Зачем им украинская «труба», ... политические и, возможно, военные потери".— утверждает Бондаренко. Украинцы... для Украины. При этом, например, Соединённые Штаты, воевавшие...
Новости Украины — сегодня 9 февраля 2015
... Соединенные Штаты доставляют вооружение для армии Ливана, в то время как Украина военную... раз подчеркивала, что не поставляет ополченцам Донбасса военной техники и боеприпасов, не..., что результат знает заранее, так зачем же проводить такой фарс… Если...

Один комментарий»

  • 13619 4797
    Люся 11 марта 2017 в 14:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Информация не понравилась.Может для украинцев бы и сошла,но не в России.Что значит, “Официальные лица Украины напоминают маленьких детей – они очень рады, что придут взрослые дяди и подарят им игрушку.”?Официальные лица Украины посажены там для целей уничтожения государства и народа и делают это целенаправленно и успешно,поэтому их и не меняют.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>