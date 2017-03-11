Зачем Штаты поставляют на Украину военный хлам

Помимо политиков «секонд-хенд», США и другие страны Запада постоянно отправляют на Украину военный «секонд-хенд». При этом не дарят, а продают. Зачем это нужно? Украине от этого ничего хорошего. Штатам плюсов много:

— напряженность у границ России поддержали;

— избавились от старой списанной техники, не тратя денег на её утилизацию;

— При этом старье ПРОДАЕТСЯ, а не ДАРИТСЯ.

Схема простая: даете «лохам» кредит, чтобы они на него у вас же покупали то, что вам не нужно. А нужно ли им? А, это уже неважно. Скажете, что им обязательно нужно, согласятся. Ведь схема эта будет работать ТОЛЬКО, если вы загодя поменяете «лохам» власть, посадив у руля своих марионеток.

Об этом поговорили в телефонном интервью радио «Спутник».

Источник: https://ria.ru/

«Политик: поставки Киеву «хлама» НАТО? Хорошая схема! Но не для Украины

Украина может получить подержанные катера НАТО, сообщили в ВМС страны. Речь идет о патрульных катерах типа Islands. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что поставки подобной техники осуществляются не бесплатно.

Украина вышла на завершающий этап переговоров относительно получения подержанных боевых кораблей стран-членов НАТО, заявил украинским СМИ первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов. Он считает перспективным «получение от других стран кораблей, срок использования которых завершился, или им на смену пришли другие корабли с большими возможностями». Речь идет об американских патрульных катерах типа Islands. Тарасов заверил, что эти корабли вполне боеспособные. «Это не секонд-хэнд», – сказал замкомандующего ВМС Украины. По его словам, для корабля класса ракетный катер возраст 20 лет – вполне нормально. По мнению лидера «Партии Великое Отечество» Николая Старикова, подобную технику называют иначе. «Это старый, ненужный хлам. Обратите внимание, что поставляется он не бесплатно. Американцы решают на Украине сразу несколько задач: во-первых, создают напряженность на границах России и попутно, как люди, имеющие хорошую коммерческую жилку, продают то, что не нужно им самим. Таким образом, зарабатывают деньги и утилизируют те виды вооружений, на которые им пришлось бы потратить средства», – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik. Эта простая схема, по его словам, может быть выгодна американцам, но не Украине. «Официальные лица Украины напоминают маленьких детей – они очень рады, что придут взрослые дяди и подарят им игрушку. При этом не возникает мысли, что необходимо заработать средства на перевооружение армии. Схема все время одинаковая: на Украину приезжают старые бронетранспортеры, обветшалые системы вооружений, а американцы получают деньги, которые они через систему кредитования выдают украинскому государству. То есть хлам вывезли, закабалили долгами украинский народ и вернули себе деньги – очень хорошая схема! Но только не для Украины», – отметил Николай Стариков.»

Источник: nstarikov.ru