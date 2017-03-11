За что убили Сталина?

Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.

Смерть при таких обстоятельствах сразу же породила много толков о том, что Сталин стал жертвой заговора. ««Я тоже держусь такого мнения», — говорил Молотов, — что Сталин умер не своей смертью. Ничем особенно не болел. Работал все время… Живой был, и очень». И другие соратники Иосифа Виссарионовича были уверены, что Сталин умер не от болезней, а погиб в результате преднамеренных воздействий.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн A.M., врач-невропатолог; Майоров A.M., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища М.А. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского A.M., маршала Говорова Л.А., маршала Конева И.С., генерала армии Штеменко СМ., адмирала Левченко Г.И. и других, однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы (Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман А.И. Гринштейн A.M., Этингер Я.Г. и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шиммелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время».

В такой обстановке в среде близкого к кругам еврейства было составлено коллективное письмо в редакцию газеты «Правда», в котором «кремлевские евреи» решительно отмежевывались от своих соплеменников — врачей, обвиненных в участии в антиправительственном заговоре. Письмо подписали десятки известных еврейских общественных деятелей, в том числе литератор Д.Заславский, историк И.Минц, философ М. Митин, генерал Д.Драгунский, композитор М.Блантер, писатель В. Гроссман.

Кроме этого письма существовало и другое, которое составил И. Эренбург, предназначенное лично Сталину. В этом письме еврейский писатель пошел еще дальше, чем вышеупомянутые «кремлевские евреи», и требовал у советского правительства как можно строже наказать «врачей-убийц», опозоривших еврейский народ. Эренбург и другие подписанты этого письма верноподданнически просили Сталина о «милости» — депортировать всех евреев из Москвы и других городов в Биробиджан, с тем чтобы спасти их от справедливого гнева советского народа.

***

«Дело врачей» десятилетиями выдается сионистами за образец незаконного, надуманного преследования евреев по национальному признаку. Что же было на самом деле с заявлением врача Кремлевской больницы Л. Ф. Тимошук о внушающих глубокие сомнения действиях медицинских светил, лечивших руководство страны? С амбулаторных карт членов правительства, высших военных чинов сняли 12 копий и разослали их под вымышленными фамилиями, а часть анонимно, врачам Ленинграда, Омска, Киева, Владивостока, Ярославля, Орла, Курска с целью проверки правильности диагноза заболеваний, методов лечения и профилактики.

В результате перекрестного изучения всех проверявшихся амбулаторных карт было установлено, что «имеет место целенаправленная работа по расшатыванию здоровья и обострению имеющихся заболеваний всех пациентов без исключения».

Наблюдалось явное расхождение данных объективного обследования пациентов и поставленных диагнозов, которые не соответствовали ни характеру, ни остроте заболеваний. В ходе расследования выявлены «факты неправильного назначения лекарственных препаратов для данного больного, что имело очень тяжелые последствия для последнего, который одновременно подвергался длительному психологическому воздействию с целью подавления потенциала сопротивляемости организма». Жертвами лечащего персонала Кремлевской больницы стали Димитров, Готвальд, Жданов, Щербаков…

Но даже при наличии, казалось бы, неопровержимых свидетельств преступления, следствие по так называемому «делу врачей» явно буксовало. Умышленно и усиленно затягивалось, всячески тормозилось.

В начале января 1953 г. Сталин взял под личный контроль расследование преступлений кремлевских врачей-вредителей еврейской национальности. А в последний день февраля 1953 года он вызвал в Кремль Хрущева, Маленкова, Берию и Булганина. После беседы Сталин предложил поехать на Ближнюю дачу поужинать. Сталин был в хорошем расположении духа и много шутил. Разошлись гости около 6 часов утра 1 марта.

Через какое-то время после ухода «соратников» Сталин упал без сознания и пролежал без медицинской помощи 12—14 часов. Когда прибыли врачи, состояние больного было безнадежным, и, не приходя в сознание, он умер вечером 5 марта.

Смерть при таких обстоятельствах сразу же породила много толков о том, что Сталин стал жертвой заговора. ««Я тоже держусь такого мнения», — говорил Молотов, — что Сталин умер не своей смертью. Ничем особенно не болел. Работал все время… Живой был, и очень». И другие соратники Иосифа Виссарионовича были уверены, что Сталин умер не от болезней, а погиб в результате преднамеренных воздействий.

В заключении консилиума врачей зафиксировано, что в последние часы жизни у Сталина появилась кровавая рвота. Причиной кровавой рвоты консилиум считает сосудисто-трофическое повреждение слизистой оболочки желудка. Но такие симптомы характерны при отравлении, и можно предполагать, что Сталин был преднамеренно умерщвлен все теми же силами, которые боролись за свержение Советской власти. То была третья контрреволюция, цели которой найдут отражение в деятельности Н. С. Хрущева в сфере политики, идеологии и экономики…

Напомним, что после опубликования коммюнике о «деле врачей» Сталин прожил всего 51 день. А когда он внезапно скончался, «дело врачей» моментально объявили интригой карьеристов и вредителей, проникших в систему МГБ СССР. Министерство было ликвидировано. Л. Ф. Тимашук погибла под колесами автомобиля. Начальника следственной части по особо важным делам МГБ Рюмина и его помощников, проводивших расследование, тотчас расстреляли.

Освобождение из-под стражи и бессудебное оправдание врачей были восприняты старшим поколением советских евреев как повторение «пуримского чуда»; Сталин сгинул именно в день Пурим, когда Эсфирь спасла евреев Персии от Амана.

Уже 3 апреля 1953 года все уцелевшие обвиняемые были освобождены. Через день о том объявлено всенародно…

***

6 марта 1953 года было опубликовано обращение «От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР»:

Ко всем членам партии, ко всем трудящимся советского союза

Дорогие товарищи и друзья!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа — Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА — бесконечно дорого для нашей партии, для советского народа, для трудящихся всего мира. Вместе с Лениным товарищ СТАЛИН был вдохновителем и Вождем Великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в мире социалистического государства. Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ СТАЛИН привел советский народ к всемирно-исторической победе социализма в нашей стране.

Товарищ СТАЛИН привел нашу страну к победе над фашизмом во Второй мировой войне, что коренным образом изменило всю международную обстановку. Товарищ СТАЛИН вооружил партию и весь народ великой и ясной программой строительства коммунизма в СССР.

Смерть товарища СТАЛИНА, отдавшего всю свою жизнь беззаветному служению великому делу коммунизма, является тягчайшей утратой для партии, трудящихся Советской страны и всего мира.

Весть о кончине товарища СТАЛИНА глубокой болью отзовется в сердцах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины, в сердцах воинов нашей доблестной Армии и Военно-Морского Флота, в сердцах миллионов трудящихся во всех странах мира…»

В тот же день гроб с телом Сталина был установлен в Колонном зале Дома Союзов. Три дня продолжалось прощание народа со своим вождем. Тысячи людей шли поклониться человеку, который сделал для них и для Родины так много великих дел.

Желающих увидеть Сталина было много, переполнились все улицы, прилегающие к Колонному залу. Милиция и воины не могли сдерживать напор людской массы. Были даже погибшие в давке. Ехали в Москву со всех концов страны. Чтобы прекратить приток людей, было отменено прибытие в столицу пассажирских поездов и электричек. Но люди шли в город пешком, весь центр Москвы был переполнен, стояли сутками, только бы попасть в траурный зал.

9 марта состоялись похороны на Красной площади. Прозрачный саркофаг установили в Мавзолее, рядом с Лениным.

Из наших соотечественников дадим слово только одному, но самому уважаемому и непогрешимому человеку, которого никто не заподозрит в необъективности.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I:

«Великого Вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой наш народ ощущал собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого Вождя… Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума».

Самый восторженный отзыв о Сталине дает У. Черчилль. После кончины Сталина в знаменитой речи в парламенте он сказал:

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И. В. Сталин.

Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в котором протекала его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы, резким, жестоким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить… В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов… Его влияние на людей неотразимо.

Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И, странное дело, держали руки по швам.

Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения… Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставляя нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов…

Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием…»

***

После смерти Сталина антиеврейская кампания выдохлась и евреи вернулись в высшие эшелоны советской профессиональной иерархии. Они оставались самой успешной и самой современной — по роду занятий и по демографическим показателям — из всех советских национальностей.

В 1959 году 95% евреев жило в городах (в сравнении с 58% у русских), доля специалистов с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве, составляла у них 11,4% (в сравнении с 1,8% у русских), а число научных сотрудников на 10 000 человек—135 (в сравнении с 10 у русских). Тридцать лет спустя в городах жило 99% российских евреев (в сравнении с 85% у русских), доля специалистов с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве составляла 64% (в сравнении с 15% у русских), а число научных сотрудников на 10 000 человек — 530 (в сравнении с 50 у русских). Евреи оставались важной частью советской профессиональной элиты вплоть до развала СССР…

С 1953 по 1964 год во главе СССР находился Н.С. Хрущев. Однозначно его годы правления можно назвать годами предательства. Например, с начала 1960-х годов по настоянию Хрущева были отправлены в распиловку и переплавку мощные боевые корабли военно-морского флота, подлежали недопустимому сокращению или полному уничтожению тяжелые самолеты. А с ними и вообще целый ряд вооружений с заменой их на ракеты стратегического назначения.

Это распространилось даже на создание новых видов стрелкового оружия. Оказались закрытыми ценнейшие оборонные НИИ. Замечательные специалисты разбрелись кто куда. Это было в чистом виде разоружение перед лицом Америки, старавшейся мощью оружия подавить нашу самостоятельность.

Сокращение численности советских Вооруженных Сил в 1955-1960 гг. составило 3 980 000 человек. Обращаем внимание на то, что Хрущев прикрыл эту сторону своего предательства разоружением. Его опытом впоследствии воспользовались Горбачев и Ельцин…

Следующее злодеяние Хрущева — доклад на XX съезде КПСС. С точки зрения других, последующих событий в истории КПСС на первое место здесь надо поставить идейное и психологическое воздействие на партию и народ.

Хрущев всегда своими действиями подыгрывал внешнему противнику. ЦРУ смогло добыть текст доклада и опубликовать его в июне 1956 г. с комментарием «Русские сами признаются в своих жестокостях», и тут же как бы в подтверждение этого появляется постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности». Не было ли это первой согласованной акцией Хрущева с западными спецслужбами?..

Бесконечные, но такие же на первый взгляд непонятные реформы, как и нынешние, сопровождали все годы правления Никиты Хрущева. Так, например, согласно принятому в мае 1957 г. закону «О дальнейшем совершенствовании управления промышленностью и строительством» в стране было учреждено 105 совнархозов. То есть в дополнение и без того неважному положению дел в сфере национальной страна была приготовлена к расколу еще и по принципу экономического районирования…

Н.С. Хрущев, в конечном итоге, выполнил глубоко перспективную задачу, связанную уже не с «оттепелью», а с «перестройкой». Он провел эксперимент, насколько долго можно заниматься управленческим «абсурдом», а на самом деле скрытым подрывом и разрушением такой страны, как СССР, и при этом не вызвать подозрений в предательстве национальных интересов. Получилась цифра: примерно лет десять — и последователю Хрущева в деле «реформ» предстояло уложиться в этот же срок…

В годы же своего правления страной Хрущев развернулся в полную силу — под видом тех или иных невинных на первый взгляд событий на самом деле скрывалась очень извращенная национальная политика, таящая в себе опасный потенциальный заряд.



Здесь и передача Крыма (и Севастополя) Украинской ССР в 1954 г. (об этом в свое время много писалось, были слушания по этому вопросу в российском парламенте — т.к. это послужило причиной известных в начале 1990-х годов правовых споров с украинской стороной). 9 января 1957 г. восстановлена Чечено-Ингушская АССР, в которую включили три русских района: Наурский, Каргалинский, Шелковской, зато часть Пригородного района осталась в составе Северо-Осетинской АССР.

В программе Совета безопасности США, принятой в 1961 г., обосновывалась необходимость взорвать СССР изнутри.

Для этого, в частности, ставилась задача доказать, что СССР не был архитектором победы, а являлся таким же злодеем, как и фашисты. Предлагалось «с помощью агентов влияния захватить средства массовой информации, разрушить коллективистский образ жизни, отрезать прошлое от настоящего, тем самым лишить страну будущего».

К счастью, в 1964 году СССР возглавил Л.И. Брежнев. Историческое место в жизни партии и страны занимает Октябрьский (1964 года) пленум ЦК КПСС, где Брежнев был избран первым секретарем ЦК КПСС. В 60—70-е годы ЦК КПСС, при самом непосредственном участии Л.И. Брежнева, были разработаны и осуществлены важнейшие меры по развитию ленинских норм партийного и государственного строительства, утверждению принципов коллективности в работе, улучшению руководства народным хозяйством, дальнейшему росту экономики страны, подъему благосостояния и культуры трудящихся, укреплению дружбы народов, усилению оборонной мощи Советского государства.

При Брежневе были приняты и определенные меры по борьбе с сионизмом, как внутри страны, так и на международной арене. Осуждение сионизма и противодействие его агрессии представлялось сионистами как антисемитизм. В 1967 г. корреспондент одной из сионистских газет на пресс-конференции в Нью-Йорке задал главе Советского правительства А.Н. Косыгину провокационный вопрос: «Не сможете ли Вы прокомментировать сообщение о новой волне антисемитизма в Советском Союзе в связи с арабско-израильской войной?».

А.Н. Косыгин ответил: «Никакого антисемитизма в Советском Союзе не было и нет — ни старого, ни нового. Евреи в Советском Союзе пользуются всеми теми же правами, как и остальные граждане. Они занимают ответственные посты в государстве. Например, один из заместителей Председателя Совета Министров СССР является евреем. Автор этого вопроса придумал проблему антисемитизма».

А в специальном разъяснении ЦК КПСС говорилось: «В братской семье народов СССР советские евреи живут полнокровной духовной жизнью. О каком «антисемитизме» в Советском Союзе может идти речь, когда евреи, которые занимают одиннадцатое место по численности среди всех национальностей страны, по соответственному количеству своих представителей находятся на третьем месте среди ученых?



По числу аспирантов евреи занимают опять-таки третье место — вслед за украинцами и русскими. На долю евреев, составляющих менее 1%населения страны, приходится 14% врачей и писателей, 23% музыкантов и т.д. А среди лиц с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве, их удельный вес достигает 7%. Ныне каждый шестой советский гражданин еврейской национальности является членом КПСС. Разве это похоже на дискриминацию, о которой так любит стенать сионистская пропаганда?»

В итоговом документе международного Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 г. подчеркивается, что коммунисты решительно выступают против расовой и национальной дискриминации, сионизма и антисемитизма, которые разжигаются капиталистическими реакционными силами и используются ими для политической дезориентации масс.





Из книги В. Дрожжина «Ликвидация СССР и сионизм»