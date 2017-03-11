Встреча с общественностью Москвы

Предлагаю вашему вниманию запись встречи с москвичами, которая состоялась 2 марта 2017 года.

Хронометраж:

1:56 – Была ли смерть Виталия Чуркина насильственной?

7:14 – Насколько, за последние несколько лет, поменялась страна?

10:08 – О поддержке государствообразующего русского народа и территориальном делении России.

17:40 – В современных реалиях возможно ли получить власть Партии Великое Отечество или другим оппозиционным партиям?

27:46 – Не случайно ли выбрана дата вашего выступления в день рождения М.С. Горбачёва? О ситуации вокруг Д.К. Киселева и Е.А. Федорова и о взаимоотношении ПВО и НОДа.

33:05 – Почему Лукашенко рассорился с Россией и возможен ли украинский сценарий в Белоруссии?

38:54 – Повторится ли сейчас кризис 2008 года и как минимизировать финансовые потери России в случае повторения этого кризиса?

43:08 – О борьбе с ИГИЛ.

50:40 – Отношение Франции и Великобритании после прихода к власти Марин Ле Пен

56:20 – Стоит ли называть украинцев братьями?

1:00:00 – Ведется ли против России война без правил и как поступить России в этой ситуации?

1:04:14 – О четвертой промышленной революции и об интеграции Японии в БРИКС?

1:10:00 – Будет ли сохранена Украина?

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Источник: nstarikov.ru