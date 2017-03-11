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Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2017

11:16. 11 марта 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: в Стаханове повреждено 15 домов после обстрела ВСУ

ЛНР: в Стаханове повреждено 15 домов после обстрела ВСУ

Около 15 домов повреждены в результате артобстрела со стороны украинских силовиков в населенном пункте Стаханов в Луганской Народной Республике.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Народною милицию ЛНР.

«Около 4 утра Стаханов подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. Повреждения разной степени получили около 15 жилых домов», — сообщили в пресс-службе.

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Украинская армия с утра ведет обстрел юга ДНР

Украинская армия с утра ведет обстрел юга ДНР

Украинские силовики утром в субботу возобновили обстрел сел на юге ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«С вечера стреляли и всю ночь. В шесть утра возобновили обстрел. Огонь ведется в основном по Коминтерново. На данный момент обстрел продолжается», — сообщили в администрации.

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Украинская армия 14 раз нарушила перемирие в ЛНР — есть раненые

Украинская армия 14 раз нарушила перемирие в ЛНР — есть раненые

Киевские силовики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции ЛНР, в результате одного из обстрелов получил ранения военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка, Калиново, Логвиново, Лозовое, Желобок, Веселогоровка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Черная пятница ВСУ: оккупанты несут большие потери

Черная пятница ВСУ: оккупанты несут большие потери | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», вечером 10 марта ВСУ открыли артиллерийский огонь по окраинам Донецка и Докучаевска, в результате чего загорелся жилой дом.

Вслед за тем пресс-центр штаба так называемой «АТО» сообщил о значительных потерях в рядах украинских оккупантов на Донбассе.

Пропагандисты ВСУ признали гибель как минимум одного военного и рассказали о 19-ти пострадавших, которые были разделены в официальном заявлении на 9 раненых и 10 травмированных в результате артиллерийско-минометного огня во второй половине дня в пятницу.

Сообщается, что наиболее несладко пришлось оккупантам на Мариупольском направлении, где помимо артиллерии они испытали на себе огонь из противотанковых ракетных комплексов и «всего имеющегося арсенала стрелкового оружия».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Под Донецком и на южном направлении идут бои, горит дом ​

Под Донецком и на южном направлении идут бои, горит дом ​ | Русская весна

Вечером 10 марта ВСУ открыли огонь по окраинам Донецка, неспокойно также и на южном направлении.

Так, в 21.00 начался бой с применением минометов в районе поселков Трудовские и Старомихайловки на западе Донецка. Спустя некоторое время украинские войска открыли огонь из артиллерии, в результате чего  около 22.20 загорелся частный дом на улице Зеленый Гай.

Около 23.00 вспыхнули бои в районе Еленовки и Докучаевска. Применяется артиллерия.

«Из Донецка видно над Докучаевском красное зарево»,

«Еленовка — чуть притихли, но было очень громко», — отмечают местные жители.

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Убийцы Моторолы не развалили его батальон, а лишь еще более сплотили бойцов, — замкомбата

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

В луганском кинотеатре «Русь» 10 марта состоялся показ фильма информационного агентства News Front «Его батальон», режиссером которого является Максим Фадеев. Фильм посвящен памяти героя ДНР Арсена Павлова «Моторолы», погибшего от рук украинских диверсантов, а также созданному им батальону «Спарта».

«Убийцы Моторолы не развалили его батальон, а лишь еще более сплотили бойцов. Боевой дух на высоте», — сказал в комментарии News Front заместитель командира батальона «Спарта» с позывным «Мел».

Не пропустите! Завтра, 11 марта состоится премьера фильма «Его батальон» на официальном YouTube-канале News Front.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 10.03.2017

— Путин и Эрдоган провели переговоры в Москве;

— Армии САР впервые за четыре года удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса;

— Конгресс США согласился выделить 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины;

— ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР;

— В ЛНР рассказали, кто организовал убийства Гиви и Анащенко.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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