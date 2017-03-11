Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 марта 2017

Дмитрий Саблин: Террористы ИГИЛ будут уничтожены, независимо от того, примут США в этом участие или нет.

Российские ВКС за минувшую неделю нанесли 452 удара по целям боевиков ИГИЛ* на востоке сирийской провинции Алеппо. Они уничтожили более 600 боевиков, 16 БМП и другой техники террористов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Уничтожены также 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами и более 30 единиц автомобильной техники, добавил он.

Представитель Генштаба рассказал, что первый отряд российских саперов в составе 187 человек прибыл в освобожденную Пальмиру для разминирования города, взрывотехники уже приступили к работам. «В очистке города от мин и взрывоопасных предметов задействованы новейшие роботизированные комплексы и специально обученные собаки», — сообщил Сергей Рудской.

По его словам, режим прекращения боевых действий, введенный в Сирии 30 декабря 2016 года, продолжает поддерживаться на всей территории страны и позволил добиться существенного прогресса в продвижении мирного процесса.

Рудской сообщил, что правительственным войскам Сирии удалось восстановить контроль над станцией очистки и перекачки воды под Алеппо, выбив оттуда террористов. «После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой», — отметил представитель Генштаба.

«Впервые за последние четыре года правительственным войскам удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса, — отметил он. — В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат».

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Сергей Рудской рассказал, что сирийская армия после взятия Пальмиры продолжает наступление к востоку от города и расширяет зону безопасности к северу и югу.

Говоря о стабилизации обстановки в Алеппо, он сообщил, что в городе ежедневно проводятся гуманитарные акции, работают пункты выдачи горячего питания, а местные жители помогают властям расчищать завалы и убирать улицы.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. За неделю проведено 46 гуманитарных акций», — заявил Рудской.

В частности, в населенные пункты в районе города Манбидж были направлены два гуманитарных конвоя, которые доставили населению продуктовые наборы, питьевую воду и предметы первой необходимости, а в осажденный боевиками Дейр-эз-Зор российские самолеты за последнюю неделю доставили 122 тонны гуманитарной помощи по линии ООН.

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Кроме того, генерал-полковник сообщил о возросшем числе группировок сирийской «умеренной оппозиции» и населенных пунктов, согласившихся присоединиться к режиму прекращения огня.

По его словам, за прошедшую неделю соглашения о присоединении к примирению подписаны с представителями 47 населенных пунктов, а их общее число составило 1338. Количество отрядов «умеренной оппозиции», заявивших о приверженности соблюдать режим прекращения боевых действий, достигло 199.

Такую позитивную динамику мирному процессу в Сирии придают переговоры в «астанинском формате», в ходе которых проводится тщательный анализ всех нарушений режима прекращения боевых действий, пояснил Рудской.

Дмитрий Саблин, Первый заместитель Председателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сопредседатель движения «Антимайдан», депутат Госдумы:

«Доклады наших военных подтверждают, что перелом в сирийском конфликте произошел. При поддержке российских ВКС правительственные войска уничтожают террористов.

Параллельно идет незаметный, но столь же важный переговорный процесс: населенные пункты присоединяются к режиму примирения, прекращают огонь вооруженные группировки. За всем этим стоит огромная работа, которую ведет российский Центр по примирению враждующих сторон.

Я бы назвал переломной точкой освобождение Алеппо — крупнейшего города Сирии, его экономической столицы. С самого начала бои за Алеппо рассматривались как решающая часть войны. И то, что город был освобожден, и при этом удалось сохранить десятки тысяч жизней, вывести людей по гуманитарным коридорам — заслуга, прежде всего, наших военных.

Я был в Алеппо в феврале. Мирная жизнь понемногу возвращается. Побывал в школе, которую с 2012 года боевики использовали как свой штаб, детям негде было учиться. Усилиями представителей нашего Центра по примирению и местных властей удалось возобновить занятия. Сегодня за одной партой сидят и шестилетние, и десятилетние — из-за боевиков они так и не научились читать. Каждый день наши военные кормят детей и слышат от них «Спасибо!» по-русски.

Конечно, война продолжается. Но террористы ИГИЛ будут уничтожены, и это не зависит от того, решатся ли, наконец, по-настоящему сотрудничать с нами в этой войне США или нет. Нам не привыкать. Мы же помним, как долго они решались на открытие Второго фронта».

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.