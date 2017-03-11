Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 марта 2017
- 08:33 Россия за сутки раздала в Сирии две тонны гуманитарки.
- 08:20 В Минобороны РФ рассказали о применении террористами ИГИЛ химоружия в Сирии.
- 07:30 В cирийской войне произошел перелом, террористы несут потери и отступают.
- 05:30 Армия Сирии сорвала десантную операцию ИГИЛ, потопив 7 речных судов и убив 50 боевиков в Дейр-Эз-Зор.
Россия за сутки раздала в Сирии две тонны гуманитарки
Российские военные за сутки раздали 3 тысячам сирийцев 2 тонны гуманитарной помощи и доставили в город Дейр-Эз-Зор 20 тонн продуктов от ООН, сообщил в субботу российский центр по примирению в Сирии.
Уточняется, что центр провел за сутки семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Хама. Так, в районах Халидия, Кади-Аскар, Эль-Сольхине, Бустан-Аль-Каср, Аль-Хамдания-3 и Шейх-Максуд в городе Аллепо жителям передали 1,2 тонны хлеба и 3 тысячи порций горячей еды. Детям в школе населенного пункта Эр-Рукейта в провинции Хама передали 50 подарков, канцелярские принадлежности и детские игрушки.
«За сутки гуманитарную помощь получили 3,25 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,3 тонны», — говорится в сообщении.
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В Минобороны РФ рассказали о применении террористами ИГИЛ химоружия в Сирии
Серия зафиксированных на прошлой неделе в г.Мосул случаев применения боевиками ИГ* химоружия против мирного населения странным образом осталась незамеченной у западной общественности, заявил фициальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Но еще более удивительно «прохладное» отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ведь не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления», — отметил Конашенков.
Он подчеркнул:
«Глядя на это, стоит ли удивляться затянувшемуся до неприличия изучению в недрах ОЗХО проб грунта со следами применения боевиками химоружия, взятого осенью прошлого года в Алеппо российскими специалистами? Скоро пройдет полгода, но кроме многочисленных уточняющих запросов от экспертов ОЗХО к специалистам российского Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты, никаких результатов до сих пор нет».
Конашенков отметил:
«Подчеркну, что Минобороны России скрупулезно отвечает на все запросы ОЗХО и предоставляет необходимую информацию об обнаруженных в Алеппо отравляющих веществах боевиков. Странно только почему ОЗХО не проводило столь же тщательное изучение свидетельств различных «активистов» из социальных сетей, бездоказательно обвинявших сирийские власти в применении химоружия. Все эти якобы «доказательства» сразу принимались ОЗХО на веру. Не настала ли пора ОЗХО пересмотреть эти методики?»
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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В cирийской войне произошел перелом, террористы несут потери и отступают
Дмитрий Саблин: Террористы ИГИЛ будут уничтожены, независимо от того, примут США в этом участие или нет.
Российские ВКС за минувшую неделю нанесли 452 удара по целям боевиков ИГИЛ* на востоке сирийской провинции Алеппо. Они уничтожили более 600 боевиков, 16 БМП и другой техники террористов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Уничтожены также 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами и более 30 единиц автомобильной техники, добавил он.
Представитель Генштаба рассказал, что первый отряд российских саперов в составе 187 человек прибыл в освобожденную Пальмиру для разминирования города, взрывотехники уже приступили к работам. «В очистке города от мин и взрывоопасных предметов задействованы новейшие роботизированные комплексы и специально обученные собаки», — сообщил Сергей Рудской.
По его словам, режим прекращения боевых действий, введенный в Сирии 30 декабря 2016 года, продолжает поддерживаться на всей территории страны и позволил добиться существенного прогресса в продвижении мирного процесса.
Рудской сообщил, что правительственным войскам Сирии удалось восстановить контроль над станцией очистки и перекачки воды под Алеппо, выбив оттуда террористов. «После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой», — отметил представитель Генштаба.
«Впервые за последние четыре года правительственным войскам удалось выйти на берег реки Евфрат восточнее города Хафса, — отметил он. — В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат».
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Сергей Рудской рассказал, что сирийская армия после взятия Пальмиры продолжает наступление к востоку от города и расширяет зону безопасности к северу и югу.
Говоря о стабилизации обстановки в Алеппо, он сообщил, что в городе ежедневно проводятся гуманитарные акции, работают пункты выдачи горячего питания, а местные жители помогают властям расчищать завалы и убирать улицы.
«Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. За неделю проведено 46 гуманитарных акций», — заявил Рудской.
В частности, в населенные пункты в районе города Манбидж были направлены два гуманитарных конвоя, которые доставили населению продуктовые наборы, питьевую воду и предметы первой необходимости, а в осажденный боевиками Дейр-эз-Зор российские самолеты за последнюю неделю доставили 122 тонны гуманитарной помощи по линии ООН.
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Кроме того, генерал-полковник сообщил о возросшем числе группировок сирийской «умеренной оппозиции» и населенных пунктов, согласившихся присоединиться к режиму прекращения огня.
По его словам, за прошедшую неделю соглашения о присоединении к примирению подписаны с представителями 47 населенных пунктов, а их общее число составило 1338. Количество отрядов «умеренной оппозиции», заявивших о приверженности соблюдать режим прекращения боевых действий, достигло 199.
Такую позитивную динамику мирному процессу в Сирии придают переговоры в «астанинском формате», в ходе которых проводится тщательный анализ всех нарушений режима прекращения боевых действий, пояснил Рудской.
Дмитрий Саблин, Первый заместитель Председателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сопредседатель движения «Антимайдан», депутат Госдумы:
«Доклады наших военных подтверждают, что перелом в сирийском конфликте произошел. При поддержке российских ВКС правительственные войска уничтожают террористов.
Параллельно идет незаметный, но столь же важный переговорный процесс: населенные пункты присоединяются к режиму примирения, прекращают огонь вооруженные группировки. За всем этим стоит огромная работа, которую ведет российский Центр по примирению враждующих сторон.
Я бы назвал переломной точкой освобождение Алеппо — крупнейшего города Сирии, его экономической столицы. С самого начала бои за Алеппо рассматривались как решающая часть войны. И то, что город был освобожден, и при этом удалось сохранить десятки тысяч жизней, вывести людей по гуманитарным коридорам — заслуга, прежде всего, наших военных.
Я был в Алеппо в феврале. Мирная жизнь понемногу возвращается. Побывал в школе, которую с 2012 года боевики использовали как свой штаб, детям негде было учиться. Усилиями представителей нашего Центра по примирению и местных властей удалось возобновить занятия. Сегодня за одной партой сидят и шестилетние, и десятилетние — из-за боевиков они так и не научились читать. Каждый день наши военные кормят детей и слышат от них «Спасибо!» по-русски.
Конечно, война продолжается. Но террористы ИГИЛ будут уничтожены, и это не зависит от того, решатся ли, наконец, по-настоящему сотрудничать с нами в этой войне США или нет. Нам не привыкать. Мы же помним, как долго они решались на открытие Второго фронта».
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Армия Сирии сорвала десантную операцию ИГИЛ, потопив 7 речных судов и убив 50 боевиков в Дейр-Эз-Зор
Десантная бригада Сирийской армии в пятницу провела спецоперацию по предотвращению серии нападений на свои позиции у восточного берега реки Евфрат в городе Дейр-эз-Зор.
Десятки боевиков ИГИЛ были утоплены и застрелены в ходе серии внезапных нападений армейцев.
104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА уничтожила 7 речных судов ИГИЛ в районе причала Аль-Сабха и у переправы Аль-Марии в столице провинции.
Из-за разрушенных мостов, река — это единственный путь, связывающий восточную и западную части Дейр-эз-Зора. Здесь ИГИЛ полностью зависит от лодок и катеров, с помощью которых доставляются запасы, боеприпасы и подкрепления к границе с территориями подконтрольными правительственным войскам. Вдоль маршрута боевики оборудуют огневые точки, которые прикрывают эти перевозки необходимых запасов и личного состава.
Кроме удара по речным силам террористов, ВКС России и ВВС Сирии нанесли удар по новому командному центру ИГИЛ вблизи кольцевой развязки Аль-Халбия.
Самолеты совершили несколько боевых вылетов, превращая в руины штаб-квартиру группировки. Значительное количество боевиков было погребено под обломками.
Также военная авиация атаковала бандитов в городе Аль-Хатлах, в результате чего были ликвидированы еще не менее пяти джихадистов.
В это же время ВКС России атаковали позиции ИГИЛ на горе Аль-Тарда, в районе Аль-Багилия и в городах Аль-Хуссейния и Аяш.
По приблизительным оценкам, до 100 штурмовиков ИГИЛ были нейтрализованы САА за последние 24 часа в Дейр-Эз-Зоре.
В свою очередь, 137-й артиллерийский полк САА в южном части Дейр-Эз-Зор уничтожил танк, бронеавтомобиль и топливозаправщик, помимо этого, 4 боевика погибли под еще одним артобстрелом.
Еще бойцы САА уничтожили из ПТРК бульдозер ИГИЛ на реке Евфрат.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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