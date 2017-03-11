Scofield: Суета вокруг Роснефти

7 марта ряд СМИ поделились новостями о кадровой политике в «Роснефти».

В 16.24 РИА-Новости:

https://ria.ru/incidents/20170307/1489493204.html (07.03.2017) Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от “вора в законе” Шакро Молодого и проходящий по этому делу как свидетель, устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании “Роснефть”, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией. При этом в пресс-службе “Роснефти” не стали комментировать эту информацию.

“Крамаренко (теперь работает) в “Роснефти”, — сказал агентству источник в правоохранительной системе.

Другой собеседник РИА Новости, близкий к сотрудникам службы безопасности нефтяной компании, подтвердил трудоустройство экс-главы ГСУ СК Москвы по ЦАО. “Да, сейчас работает в “Роснефти”. В правовом отделе”, — сказал он.

… Ранее источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщил, что Крамаренко был допрошен по делу о взятке в качестве свидетеля и “дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах”.

По версии следователей ФСБ, Никандров по согласованию с Максименко и Ламоновым передал через Крамаренко указание следователю переквалифицировать обвинение Итальянцу с особо тяжкого преступления (вымогательство группой лиц) на преступление средней тяжести (самоуправство) и изменить ему арест на подписку о невыезде.

В деле о взятке, помимо Никандрова, фигурирует еще один генерал — глава ГСУСК Москвы Александр Дрыманов. Как следует из постановления ФСБ о возбуждении уголовного дела (копия есть в распоряжении РИА Новости), Максименко и Ламонов “оказывали воздействие на непосредственного начальника Никандрова — генерала Дрыманова с целью недопущения его вмешательства в принятие требуемых процессуальных решений” (конец цитаты).

В 20.16 Роман Анин (редактор отдела расследований) в «Новой газете»

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/07/129657-organizovavshiy-arest-ulyukaeva-general-fsb-pokinul-rosneft (07.03.2017) Олег Феоктистов, вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти», уволен из госкомпании и ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщили два независимых источника — в самой «Роснефти» и в ФСБ.

До недавнего времени Феоктистов считался одним из самых влиятельных генералов Лубянки. До прихода в «Роснефть» он служил заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Это управление сопровождало наиболее громкие уголовные дела в России последних лет, в том числе в отношении бывших губернаторов — Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова.

Олег Феоктистов всегда считался человеком, близким к президенту «Роснефти» Игорю Сечину. Что косвенно подтвердилось и его назначением вице-президентом госкомпании в сентябре 2016 года. Феоктистов занял должность руководителя службы безопасности «Роснефти» в качестве так называемого прикомандированного сотрудника. Прикомандированные сотрудники входят в специальный аппарат (АПС) и приказом директора ФСБ назначаются в стратегически важные компании, чтобы за ними присматривать (конец цитаты).

Новость со ссылкой на «Новую газету» повторила «Медуза» (см. https://meduza.io/news/2017/03/07/rosneft-uvolila-generala-fsb-kotoryy-zateyal-delo-protiv-alekseya-ulyukaeva ).

И «Ъ» в 20.33 (см. http://www.kommersant.ru/doc/3236583 ).

В 20.44 «Дождь» процитировал ответ вице-президента «Роснефти»:

https://tvrain.ru/news/leontev_nazval_bredom_novost_ob_uvolnenii_iz_rosnefti_arestovavshego_uljukaeva_generala-429232/ (07.03.2017) Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев: «Я вам сказал, бредить завязывайте. Это обычная бредятина для вас и „Новой газеты“. Вы общими болезнями болеете». Так М. Леонтьев ответил на вопрос Дождя, опровергает ли он увольнение Феоктистова. От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался (конец цитаты).

В 21.00 «Эхо Москвы»:

http://echo.msk.ru/news/1940368-echo.html (07.03.2017) В эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил: «Почему об этом пишут ваши помоечные носители? Я уже второй день говорю, что это бред. Бессмысленно бороться с людьми, находящимися в состоянии бреда. Три дня это все лежало на помойке, наконец, «Новая газета» подобрала на помойке. Где ваши источники, скажите? Это бред сивой кобылы. «Медуза» сообщает? Ну слушайте, засуньте себе «Медузу» куда-нибудь в место, где должна быть «Медуза»…Многие пишут, но это бред», — сказал он (конец цитаты).

Пусть М. Леонтьев ответил таким образом, но факт в том, что вокруг О. Феоктистова 7 марта началась информационная кампания.

А 10 марта в 18.53 ТАСС подтвердил увольнение О. Феоктистова:

http://tass.ru/ekonomika/4085579 (10.03.2017) Глава “Роснефти” Игорь Сечин подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности Олега Феоктистова.

“Да, это правильная информация, он вернулся на службу”, – сообщил журналистам Сечин. Он уточнил, что Феоктистов вернулся на военную службу (конец цитаты).

О новой должности Олега Феоктистова будет объявлено позднее.

http://www.bbc.com/russian/news-39232952 (10.03.2017) После заявления И. Сечина о Феоктистове М. Леонтьев снова прокомментировал Би-би-си ситуацию с генералом.

“Соображать надо, ребят! Игорь Иванович [Сечин] сказал четкую вещь – Феоктистов возвращается на военную службу”, – сказал он.

“Это вообще не наше решение, мы не возвращаем людей на службу. Решение об этом принимает один человек, и это даже не Игорь Иванович. Это прерогатива президента. На какую военную службу может возвращаться генерал ФСБ? ФСБ – военная служба”, – пояснил Леонтьев.

Пресс-секретарь “Роснефти” также пояснил, почему не стал ранее подтверждать уход Феоктистова: “Потому что это не мое дело – “клиент уходит, мы его теряем”. Журналисты “Новой газеты” где-то слышали, что уходит, я даже знаю, от кого. Короче, здесь нечего комментировать”, – сказал он.

Леонтьев добавил, что не хотел бы комментировать более подробно ни слова Сечина, ни уход Феоктистова из “Роснефти”, “потому что, как минимум, это не полезно для здоровья” (конец цитаты).

http://www.rbc.ru/business/10/03/2017/58c2cf279a7947b72d93e1fc?google_editors_pick (10.03.2017) Источник РБК, близкий к ФСБ, называет в числе причин увольнения Феоктистова «подозрение в нелояльности к Сечину». Собеседник РБК, близкий к спецслужбе, отметил, что Феоктистову обещали найти «новое место прикомандирования», при этом он останется внутри ФСБ.

… Источник РБК, близкий к руководству ФСБ, заявил, что увольнение Феоктистова связано с делом Улюкаева. «Перестарались с министром», — пояснил он (конец цитаты).

По делу А. Улякаева необходимо добавить следующее:

http://www.rbc.ru/politics/15/11/2016/582aecfd9a79472fe2dbb1a8 (15.11.2016) Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в понедельник, 14 ноября.

… Дело главы Минэкономразвития доверили следователю Роману Нестерову, который ранее вел дело братьев Алексея и Олега Навальных. Постановление о возбуждении дела подписал зампред СКР Игорь Краснов, курировавший дело об убийстве Бориса Немцова.

… По данным «Новой газеты», «оперативно-технические мероприятия» в отношении министра проводились по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности нефтяной компании Олега Феоктистова, который, как утверждает издание, «возглавил службу безопасности в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ».

До августа 2016 года Феоктистов занимал пост первого заместителя начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. О решающей роли Феоктистова в задержании Улюкаева говорят и два собеседника РБК, близких к руководству ФСБ, и два сотрудника служб безопасности крупных компаний. Феоктистова они называют одним из самых влиятельных силовиков в стране.

… Улюкаева задерживали сотрудники третьего отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и шестой службы УСБ ФСБ, пишет «Новая». Собеседники РБК обращают внимание, что на финальном этапе действия силовиков координировал глава СЭБ ФСБ Сергей Королев. Непосредственно руководили операцией глава управления собственной безопасности ФСБ Алексей Комков и начальник управления «К» СЭБ ФСБ Иван Ткачев (его управление занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере).

… «Улюкаев — ключевой игрок в приватизации 19,5% акций «Роснефти», и поэтому его задержание может поставить под угрозу завершение сделки до конца года (согласно последнему распоряжению правительства, сделка должна быть закрыта до 5 декабря)», — написали аналитики инвесткомпании «Атон» во вчерашнем обзоре рынка. Но вопрос о необходимости пересмотра приватизации «Башнефти» и о перспективах сделки по приватизации госпакета в «Роснефти» — прерогатива правительства, говорит собеседник РБК в Госдуме. Если правительство сочтет, что доводы следствия в отношении Улюкаева ставят под сомнение итоги приватизации «Башнефти» (то есть если заключение, выданное Улюкаевым, было настолько важно для сделки), сделка может быть отменена. То же касается и сделки по приватизации «Роснефти», уточнил собеседник.

Росимущество заявило, что не видит оснований для пересмотра сделки по приватизации «Башнефти». «Сделка была проведена в соответствии с законодательством РФ с соблюдением всех необходимых правовых норм, деньги перечислены в бюджет Российской Федерации», — сказал РБК советник руководителя Росимущества Денис Лазарев.

… Улюкаева поддерживали «старые оппоненты Сечина» — Шувалов и Дворкович, говорит источник РБК, близкий к Кремлю. «Задержать министра — это вызов системным старым элитам. Вызов всем, кто не в ближнем круге, и явное изменение правил игры», — полагает собеседник.

Другой источник РБК, работающий в крупной энергетической компании, напоминает, что до последнего времени Медведев считался главным претендентом на роль преемника Путина в случае досрочных президентских выборов в 2017 году. «Кто-то подпиливает ножки кресла премьер-министра», — замечает собеседник. По его мнению, следом продолжится ослабление команды премьера: претензии могут появиться к Дворковичу, министру энергетики Александру Новаку и министру природных ресурсов Сергею Донскому (конец цитаты).

«Ножки кресла премьер-министра» продолжил «подпиливать» ФБК А. Навального, выпустив 2 марта фильм «Он вам не Димон». Может быть, с подачи О. Феоктистова?

РБК сообщает важные детали: «На финальном этапе действия силовиков координировал глава СЭБ ФСБ Сергей Королев. Непосредственно руководили операцией глава управления собственной безопасности ФСБ Алексей Комков и начальник управления «К» СЭБ ФСБ Иван Ткачев».

https://www.novayagazeta.ru/news/2016/08/29/124526-novym-glavoy-usb-fsb-rossii-stanet-nachalnik-2-y-sluzhby-vedomstva-aleksey-komkov (29.08.2016) Новым главой УСБ ФСБ России станет начальник 2-й службы ведомства Алексей Комков. Он считается креатурой главы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергея Королева, который сам был переведен на эту должность с поста начальника УСБ ФСБ (конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/16/71532-belyaninova-na-ekrany-protaschili-kontrabandoy (16.02.2017) Именно Феоктистов, по данным наших источников, как основатель и куратор 6-й службы УСБ ФСБ был одним из организаторов обыска у Андрея Бельянинова.

Получив известность благодаря расследованиям ряда громких уголовных дел, жертвой которых в том числе становились глава департамента оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов и начальник ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, генерал Феоктистов считался основным претендентом на замещение должности начальника УСБ ФСБ.

Курируемая же им 6-я служба почти сразу после его ухода утратила статус самого опасного подразделения ФСБ: сначала «шестерку» лишили права на прослушку телефонных переговоров, а затем ― других фундаментальных полномочий при осуществлении оперативно-разыскной деятельности.

«Эта служба будет заниматься только обеспечением физической безопасности лиц, подлежащих государственной защите», ― полагает сотрудник ФСБ, добавляя, что после обыска в доме главы ФТС оперативное сопровождение большинства резонансных уголовных дел стала осуществлять конкурировавшая с «шестеркой» 2-я служба УСБ ФСБ (конец цитаты).

http://www.rbc.ru/society/02/03/2017/58b6decf9a794722a88fa817 (02.03.2017) Делом о госизмене внутри ФСБ занималась вторая служба управления собственной безопасности (УСБ) контрразведки, рассказал РБК собеседник, знакомый с деталями расследования, и подтвердил источник, близкий к руководству ФСБ.

В рамках расследования обвинения по ст. 275 УК были предъявлены полковнику ФСБ, заместителю главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергею Михайлову, майору, старшему оперуполномоченному 2-го отдела оперативного управления ЦИБ и бывшему хакеру Дмитрию Докучаеву, руководителю отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову и Георгию Фомченкову.

… Второй службе УСБ ФСБ поручили вести оперативное сопровождение уголовного дела, то есть следить за фигурантами, прослушивать их телефоны, проводить обыски и задержания. Самим расследованием занимается Следственное управление ФСБ, то есть контрразведка сосредоточила все материалы дела в своих руках, не привлекая сотрудников СКР, отметил собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ.

… До сентября 2016 года вторую службу УСБ ФСБ возглавлял Алексей Комков, который затем был назначен руководителем всего управления собственной безопасности. На этом посту он сменил генерала Олега Феоктистова, инициатора нескольких громких уголовных дел, в том числе в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Феоктистов сейчас работает начальником службы безопасности «Роснефти». Комкову была поставлена задача проверить результаты работы «руководства основных подразделений центрального аппарата ФСБ», писала «Новая газета».

После назначения Комкова и других перестановок внутри руководства ФСБ к второй службе УСБ перешел функционал шестой службы ФСБ, отмечает собеседник РБК, близкий к руководству контрразведки (конец цитаты).

http://www.rbc.ru/society/25/01/2017/58887a2b9a794770370e0d9a (25.01.2017) Уголовное преследование в отношении сотрудника ЦИБа связано с противостоянием внутри спецслужбы, рассказали РБК два собеседника, близких к руководству ФСБ. По их словам, у ЦИБа всегда были напряженные отношения с Центром защиты информации и специальной связи ФСБ (юридически это войсковая часть №43753), который возглавляет Андрей Ивашко. Центр занимается лицензированием в том числе криптографического оборудования и помогает Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передавать информацию об итогах голосования по защищенным каналам связи. В конце 2016 года Ивашко был награжден за помощь ЦИК.

По словам источников РБК, функционал двух центров во многом совпадает, что и стало причиной конфликта (конец цитаты).

Подведем промежуточные итоги: операцию против А. Улюкаева на финальном этапе проводил А. Комков под руководством С. Королева, т.е. конкурирующая по отношению к О. Феоктистову команда.

Вторая служба УСБ, ставшая «главной службой» работает также и на повышение полномочий ЦЗИ А. Ивашко, ослабляя конкурирующий ЦИБ. Что также скажется и на контроле за деятельностью ЦИК – сверхважный фактор перед предстоящими выборами.

Значит, результат по А. Улюкаеву мог быть самым разным. Например, как и отмечал РБК, эксцесс во время задержания министра мог привести к тому, что сделка по продаже 19,5% «Роснефти» была бы сорвана. Однако, сделка состоялась. Тогда вопрос в том, переиграл ли своих конкурентов О. Феоктистов или формат сделки был изменен на не самый выгодный для «Роснефти».

http://www.rbc.ru/economics/10/12/2016/584c58e89a7947ec70b5e46f (10.12.2016) «Роснефть» и базирующийся в Швейцарии сырьевой трейдер Glencore объявили о подписании соглашения по продаже 19,5% акций «Роснефти» международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара (конец цитаты)

Необходимо отметить следующее, Катар и Glencore не стоит считать ресурсом представителей команды Х. Клинтон.

Катар будет работать со всеми, исходя из своих интересов:

http://www.kommersant.ru/doc/3217659 (11.02.2017) Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани провели телефонный разговор, во время которого обсудили создание условий для успешного политического перехода в Сирии. «В отношении ситуации в Сирии достигнута договоренность об основополагающем значении победы над ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация “Исламское государство”) и создании условий для успешного политического перехода»,— говоритсяв сообщении Белого дома. Стороны подтвердили приверженность тесному сотрудничеству в военно-технической сфере и в стремлении к укреплению усилий в борьбе с террористами. Они также обсудили способы прекращения финансирования террористической деятельности на Ближнем Востоке (конец цитаты).

Glencore также не стоит связывать с именем одного лишь Марка Рича:

http://www.forbes.ru/forbes/issue/2007-06/12368-professiya-posrednik (03.06.2007) С 1989-го по 1993 год Marc Rich была одним из крупнейших покупателей российской нефти, алюминия, меди, цинка, свинца, угля, поставщиком в страну зерна и сахара. Годовой оборот торговли компании со странами бывшего СССР составлял, по разным данным, $3–4 млрд. Для сравнения: весь российский экспорт 1993 года составлял $43 млрд. Но в том же 1993 году положение компании пошатнулось.

… Марк Рич управлял созданной им империей до 1993 года. К тому времени 60-летний основатель компании был уже не столь энергичен, как 20 лет назад, он болезненно переживал развод со своей женой Дениз, которой выплатил, по некоторым данным, $200 млн отступного, и, как говорят в компании, потерял прежнюю хватку. К тому же сам факт, что компанией руководит беглец от американского правосудия, перекрывал фирме доступ к самым денежным американским потребителям сырья. Закончилось это «бархатной революцией»: группа главных трейдеров во главе со специалистом по алюминию Вилли Штротхотте и «нефтяниками» Дэни Дрейфусом и Ари Сильвербергом убедила Рича уйти в отставку.

Рич продал менеджменту компании свой пакет акций (который, по разным оценкам, составлял от 75% до 80%). Расчет «революционеров» оказался верным: вскоре после отставки основателя компания смогла открыть четвертый головной офис — в США, в Стэмфорде (Коннектикут). Весь пакет Рича разделили между собой ведущие трейдеры. Теперь «ни одному не принадлежал ни контрольный, ни просто превалирующий пакет», утверждает Вишневский. «Первым среди равных» стал новый исполнительный директор Вилли Штротхотте. В 1994 году компания была переименована в Glencore International AG.

Сам Марк Рич занялся инвестициями, открыв новую компанию со старым именем, Marc Rich Investments. А в 2001 году президент США Билл Клинтон за несколько часов до ухода из Белого дома помиловал Рича и Грина (в числе 176 человек). Позже Клинтон оправдывался тем, что беглые партнеры согласились внести в казну $200 млн и за них просили такие видные израильские политики, как тогдашний премьер-министр Израиля Эхуд Барак, министр иностранных дел Шимон Перес и бывший глава спецслужбы «Моссад» Шабтай Шавит. Американская пресса писала также о $450 000, которые бывшая жена Рича Дениз ранее пожертвовала на президентскую библиотеку Клинтона (позже Дениз была спонсором предвыборной кампании Хиллари Клинтон). Помилование вызвало нешуточный скандал, поэтому Рич и Грин предпочли все-таки в США не возвращаться, оставшись в Европе.

Пока трейдеры делили власть, в России как раз разворачивалась приватизация, образовались первые финансово-промышленные группы. У предприятий появлялись владельцы, которые начали подгребать под себя все внешнеторговые операции, не желая отдавать их на откуп сторонним трейдерам.

… В 2002 году в Glencore происходит новая и почти незаметная извне смена власти: исполнительным директором компании становится еще один главный трейдер, на этот раз угольный, Айван Глазенберг. Принцип «уходящий продает все» незыблем, поэтому Вилли Штротхотте занимает место председателя совета директоров — «царствует, но не правит», ожидая, пока его коллеги соберут достаточно денег для расчета с ним. Место главы лондонского офиса, традиционно второго человека в компании, с недавнего времени занимает нефтетрейдер Алекс Берд, который долгие годы курировал нефтяное направление в России (конец цитаты).

Поэтому со сделкой по продаже 19,5% акций «Роснефти» не стоит делать однозначные выводы о том, кто больше выиграл. Ситуация многоплановая и все будет зависеть от продолжения.

Что касается позиционирования Олега Феоктистова, необходимо ещё раз вернуться к А. Крамаренко, перешедшему на работу в «Роснефть»:

http://www.kommersant.ru/doc/3052341 (30.07.2016) Наиболее известным из отставников является Алексей Крамаренко, работавший в правоохранительных органах с 1994 года. Сначала он являлся следователем транспортной прокуратуры в Москве, из которой перешел в следственный департамент ФСКН, оттуда в 2007 году перевелся в СКР, возглавив следственный отдел по Сочи, а потом вернулся в Москву, став начальником СУ СКР по ЦАО (конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/07/21/69327-svyaz-kriminalnoy-rossii-s-rossiey-pravoohranitelnoy (21.07.2016) Глава СУ СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, в свою очередь, считается человеком 6-й службы УСБ ФСБ — одного из самых известных и результативных с точки зрения громких операций структурных подразделений ФСБ. «Крамаренко работал в следственном управлении ФСКН, когда им руководили Виктор Черкесов и Александр Бульбов. В начале нулевых он нашел общий язык с «шестеркой», после чего ему помогли перебраться в СКП (на тот момент — Следственный комитет при прокуратуре. — А. С.). Когда УСБ ФСБ вело разработку генерала Бульбова и «дело Черкизона», Крамаренко был включен в следственную группу старшего следователя Альберта Богдановича. Крамаренко — свой человек для УСБ ФСБ», — рассказывает сотрудник СКР (конец цитаты).

http://pravosudija.net/article/scofield-komanda-d-trampa-chast-viii-perestanovki-v-rossii (26.07.2016) Теперь о А. Крамаренко. Сначала он работал в команде В. Черкесова в ФСКН, потом сменил команду и помогал УСБ ФСБ в деле ослабления позиций команды В. Золотова и В. Черкесова (речь об аресте генерала ФСКН А. Бульбова и закрытии «Черкизона»).

… Т.е. А. Крамаренко перешел от команды В. Золотова к команде И. Сечина (конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/07/21/69327-svyaz-kriminalnoy-rossii-s-rossiey-pravoohranitelnoy (21.07.2016) Одно из последних резонансных уголовных дел СУ СКР по ЦАО — расследование обстоятельств хищения здания в центре Москвы, в результате которого были осуждены бывший сотрудник ФСБ Андрей Мурзиков, экс-оперативник ФСКН Сергей Шишаков и едва не оказался в статусе подозреваемого бывший подчиненный и друг Бульбова, а ныне депутат Госдумы Денис Вороненков — также сопровождала 6-я служба УСБ ФСБ.

«Шестерка», подтверждает сотрудник ФСБ, помогла СК ФСБ и Управлению «М» — Андрей Бочков и Алексей Крамаренко с момента возвращения дела о вымогательстве в ЦАО уже работали на них (конец цитаты).

Вот появился и экс-депутат от КПРФ Денис Вороненков, в декабре 2016 года переехавший в Киев вместе с супругой, экс-депутатом от «Единой России» Марией Максаковой.

http://newtimes.ru/stati/xroniki/za-chto-ubrali-generala-fiksa.html (22.08.2016) Существует несколько версий отставки могущественного генерала Феоктистова [первого заместителя начальника УСБ ФСБ].

… По другой версии, на особиста пожаловалась Путину депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова-Игенбергс, чей супруг, депутат-коммунист и миллионер Денис Вороненков, проходит фигурантом в уголовном деле в связи с рейдерским захватом здания в центре Москвы. Согласно материалам следствия, Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил авансовое вознаграждение в размере $100 тыс.

Сам же депутат не раз заявлял журналистам, что за возбуждением против него уголовного дела стоит генерал Феоктистов, который будто бы мстит ему за частное расследование в контрабандном деле «Трех китов» [тогда, в результате чистки в центральном аппарате ФСБ было уволено 16 старших офицеров ФСБ. — NT]. (конец цитаты)

Ранее эта статья Сергея Канева, долгое время работавшего в «Новой газете», а потом перешедшего в TheNewTimes к Евгении Альбац, цитировалась в материале http://pravosudija.net/article/scofield-arest-d-zaharchenko-i-konflikt-interesov-specsluzhb (13.09.2016), где отмечалось: «В свою очередь, только после того, как О. Феоктистов был выведен в аппарат прикомандированных сотрудников, удалось провести операцию по задержанию Д. Захарченко и изъятию “общака”» (конец цитаты).

Теперь о взаимоотношениях Д. Вороненкова и О. Феоктистова:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/15/71515-prizrak-kommunista (15.02.2017) В своем интервью бывший депутат Госдумы объяснил бегство боязнью мести со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ: «У меня был выбор без выбора — либо они со мной разделаются, либо уезжать из страны». По словам Вороненкова, он будто бы участвовал в расследовании дела о контрабанде, фигурантами которого были высокопоставленные сотрудники ФСБ, якобы включая нынешнего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова (бывшего замначальника УСБ ФСБ).

… В 2005 году он стал так называемым штатным негласным сотрудником ФСКН. Это — особая категория оперативных работников, работающих под прикрытием. Вороненков получил звание майора, хотя, как говорят его сослуживцы, якобы представлялся генерал-майором и заместителем директора ФСКН. Тогда службу возглавлял Виктор Черкесов, в то время один из самых приближенных к Владимиру Путину силовиков.

И именно своей работой в ФСКН Денис Вороненков объясняет сегодня проблемы в России и причину бегства на Украину.

В то время ФСКН действительно занималась оперативным сопровождением громкого уголовного дела «Трех Китов» о контрабанде мебели. В оперативных материалах действительно светились многие высокопоставленные сотрудники ФСБ, что в дальнейшем привело к одной из самых ожесточенных войн спецслужб в истории России. Результатом этой войны стал уход Виктора Черкесова, а также арест большинства оперативных сотрудников ФСКН, входивших в оперативно-следственную группу. Только вот фамилии Дениса Вороненкова среди этих сотрудников не было.

В то время департамент оперативного обеспечения ФСКН возглавлял Александр Бульбов. «С Денисом Вороненковым меня познакомили в конце 2004 года мои подчиненные, которые занимались подбором кандидатов в ФСКН, — вспоминает Бульбов. — В то время Вороненков обладал всеми формальными основаниями, чтобы рассматривать его как возможного сотрудника. У него был опыт работы в прокуратуре, степень кандидата юридических наук. Кроме того, он умел производить впечатление: много говорил о своих связях в среде, представляющей для нас интерес с точки зрения борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечения личной безопасности сотрудников ФСКН. К тому же (что важно при приеме на его должность) Вороненков пришел с информацией о наркотрафике и обещал эту информацию развить и довести до реализации. Дальнейшим согласованием и курированием работы Вороненкова занимались начальник управления и отдела, в котором он служил.

Как выяснилось позже, вся информация от Вороненкова оказалась «пустой». Он просто имитировал «разработку» близких и доверенных ему людей, а в некоторых случаях, как оказалось, даже сообщал этим людям, что они якобы находятся в плотной разработке, и предлагал решить их проблемы. То есть мало того, что никой реальной оперативной работой он не занимался, так еще и умудрялся извлекать из этого личную выгоду».

… О том, что бывший депутат Госдумы не имел никакого отношения к делу «Трех Китов», говорит и Александр Бульбов: «Распоряжением генерального прокурора от 22 апреля 2006 года была создана оперативно-следственная группа во главе со следователем Владимиром Лоскутовым, который по поручению президента вел дело «Трех Китов». В состав этой группы вошли оперативные сотрудники департамента оперативного обеспечения ФСКН. Фамилии Вороненкова в этих списках не было. Он никогда не участвовал в оперативных мероприятиях по делу, ему не давалось никаких поручений. Заметьте, в списке репрессированных сотрудников ФСКН, которые занимались этим делом, Вороненкова тоже не было. Его не то что не допрашивали в рамках уголовного дела — его фамилия даже в материалах ни разу не звучала».

По словам Бульбова, в период предвыборной кампании в 2011 году Денис Вороненков активно муссировал тему «Трех Китов». «Я неоднократно лично его предупреждал, чтобы он перестал врать и позорить бывших сотрудников ФСКН, которые реально пострадали за свою честную работу. Он обещал, но, как это ему свойственно, продолжал врать. Вороненков все время пытался себя представить жертвой борьбы с коррупцией. Например, когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова. Я лично хорошо знаю психологию и профессиональные качества генерала Феоктистова: если бы он действительно занимался разработкой Вороненкова, то тот бы давно сидел», — полагает Бульбов.

… Именно в Госдуме, как полагают знакомые Вороненкова, он получил свой самый большой ресурс. Женившись на оперной певице и члене «Единой России» Марии Максаковой, Денис Вороненков получил возможность личного общения с бывшим спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и помощником президента Владиславом Сурковым. Нарышкин даже пел на свадьбе Вороненкова и Максаковой — первой межфракционной свадьбе в истории Госдумы. (Нарышкин и Сурков не ответили на запросы «Новой газеты»).

… «В ходе служебной деятельности я был знаком и с семьей Вороненкова, с его детьми и прекрасной души женой Юлией, которая всю себя отдавала семье и детям. Когда я узнал о его уходе из семьи, я расценил это как попытку найти защиту от уголовного преследования с помощью Марии Максаковой. Других мотивов этому я и мои коллеги по ФСКН не находили.

Впоследствии, когда ему стало понятно, что и связи Максаковой оказались бессильными в решении его проблем, он подался в бега и решил найти себе защиту, предав интересы Родины», — полагает Александр Бульбов.

… Бывший коллега Вороненкова по ФСКН опасается, что тот мог готовить свой побег заблаговременно и записывать свои разговоры с высшими должностными лицами России, особенно теми, кто курировал вопросы Украины (конец цитаты).

Противостояние А. Бульбова (команда В. Черкесова – В. Золотова) и О. Феоктистова (команда И. Сечина – Н. Патрушева) в 2006-2007 годах заслуживает того, чтобы о ней вспомнить:

http://echo.msk.ru/programs/razvorot/55690/ (18.10.2007)

И. МЕРКУЛОВА: Вы непосредственно с Бульбовым контактировали?

М. МУСИН: Да, конечно, конечно, все эти задачи, и с Гевалом, т.е. мы разработали такое решение и вышли на очень серьезные результаты. Причем эти результаты были опубликованы, впервые прозвучало, что ФСКН решила эту задачу и взяла под контроль практически 12.4% ВВП. Это те средства, которые легализуются от преступных видов деятельности. А по оценкам экспертов, четверть этого объема легализации, это до 3% ВВП, это как раз наркокапитал, потому что Черкесов поставил правильную задачу. И Бульбов, принципиальная позиция Бульбова и Гевала заключалась в том, что надо перейти, перед нами как учеными была поставлена задача очень простая, надо перейти от заведомо проигрышной стратегии борьбы с одноразовой этой уличной наркопехотой, потому что сейчас уже на один раз используют курьеров и т.д., к созданию методологии, которая выйдет на точку, на организаторов этого бизнеса, на распорядителей этого колоссального капитала, объем которого, вы сами понимаете, до триллиона рублей в год, сейчас составляет почти 3% ВВП. Задача была сложная, но, тем не менее, да, и позиция генерал-лейтенанта Бульбова и полковника Гевала заключалась в том, что нам нужно выйти на распорядителей этого капитала, т.е. разгромить эти штабы, источники финансирования, перекрыть эти каналы. Например, РФ сегодня, может быть, я имел некоторую неосторожность. Я понимаю, что это, скорей всего, случайное совпадение, но дело в том, что выходит статья, где говорится, что мы даем четкую раскладку, что 18.3% ВВП – это хищения, мы взяли их под контроль. Виктора Васильевича Зубкова, мы здесь, когда он еще был главой финразведки, мы, соответственно, информировали. Но здесь же мы неосторожно сказали, что 519 банков попали в группу риска ФСКН. А что это значит, это значит, что через эти структуры легализовывали больше средств, чем выводили в теневой оборот.Те цифры, на которые мы вышли, чем они опасны. Мы практически 500 тыс. компаний живых выявили, выявили распределение этого криминального дохода. Мы понимаем, что это статьи очень тяжелые, это, как правило, если мы касаемся хищений, это 159-я, часть 4-я, это срок действия – 10 лет, санкции нормы – от 5 до 10 лет. Мы сейчас перед политическим руководством, почему мы стали публиковать, мы сказали – мы против того, чтобы сажали всех людей. Да, источники формирования террористических активов должны нести ответственность, наркокапитал здесь, безусловно, это святая задача, мы должны взять под контроль и ликвидировать (конец цитаты).

А вот как об этом говорил А. Хинштейн, ставший в 2016 годы советником директора Росгвардии В. Золотова):

http://www.mk.ru/social/interview/2009/11/15/385548-general-bulbov-vozvraschenie-iz-plena.html (15.11.2009) Нет нужды рассказывать о перипетиях и фабуле дела Бульбова. Кратко лишь напомню, что задержали начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН и четырех его подчиненных по обвинению в незаконном прослушивании телефонов. Потом — к этому добавилось и получение взяток, и отмывание криминальных денег, и превышение полномочий.

С первых же дней Бульбов настаивал на своей невиновности, утверждая, что пал жертвой мести. Его арест — дело рук тех самых покровителей контрабандистов, которых по приказу Путина он и его люди разрабатывали последние годы.

Итогом этой разработки стали массовые отставки в ФСБ, МВД, прокуратуре, таможне. Собственно, даже уход генпрокурора Устинова — следствие скандала вокруг “Трех китов”.

Мало кто знает, что ордер на арест Сергея Зуева — главного фигуранта контрабандной истории, владельца мебельного центра “Гранд” — временно заменивший Устинова и.о.генпрокурора Бирюков подписал прямо в кремлевских апартаментах президента; за томами уголовных дел специально пришлось отправлять машину.

Но и арест Бульбова — тоже результат этих контрабандных войн; людям, против которых он работал, не оставалось другого выхода — либо сесть самим, либо посадить его. Так же, как и последующая отставка директора наркоконтроля Черкесова, открыто вступившегося за своего подчиненного, и одновременная отставка Патрушева. Все это — звенья единой цепи.

Поворотным моментом стало создание следственного комитета при прокуратуре; ведомства, де-факто прокуратуре не подчиненного. Врагам Бульбова так не терпелось побыстрее расправиться с ним, что они не стали даже соблюдать приличия. И месяца с рождения СКП не прошло, как генерал был арестован. А чтобы Генпрокуратура не могла за него вступиться, его просто пристегнули к другому существовавшему уже уголовному делу о незаконной прослушке.

Схема несложная; несколько арестованных — самых настоящих, замечу, злоумышленников — пишут “чистосердечное признание”, что среди прочих заказчиков действовали и в интересах Бульбова. В награду за “помощь” следствию их выпускают, а освободившиеся места занимают искомые персонажи.

С арестом Бульбова расследования громких контрабандных дел были свернуты, все следователи и оперативники, работавшие по ним, заменены. Ничто не мешает теперь коммерсантам в генеральских погонах по-прежнему зарабатывать миллионы. Главная цель была достигнута (конец цитаты).

Война за инфраструктуру транзита, таможни, обналички и т.п. не прекращается. Вопрос в том останется ли она в рамках, когда конкурирующие стороны еще смогут договариваться, или выйдет за эти рамки. Это вопрос мирового значения, т.к. это происходит везде.