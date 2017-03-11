Русский колодец

Какую роль играл колодец в жизни славян? Почему он считался связующим мостом с миром предков? Для чего в лесу копали «дубль» деревенского колодца? И почему ему часто оставляли различные подношения?

Однажды, около 7 тысяч лет назад люди догадались выкопать в земле яму и обложить её деревом (камнем). Вскоре в яме скопилась чистая грунтовая вода, и люди достали её с помощью верёвки и кожаного ведра. Так появился колодец. Теперь люди могли селиться вдали от рек или озёр, поить скот и поливать посевы. Ещё неизвестно, как развивались (да и развивалась бы?) человеческая цивилизация, если бы не это изобретение. Вполне вероятно, что мы так и остались бы примитивными кочевниками-собирателями.

Виды колодцев

Да, именно колодец позволил зародиться и развиваться всем земледельческим культурам. Орошение земли и разведение скота напрямую зависит от наличия чистой и пресной воды. А у рек и озёр места хватало далеко не всем. И люди по всей планете придумали разные виды колодцев для добычи грунтовых вод.

Нам здорово повезло, что мы живём в 21-ом веке: большинство из нас может просто открыть на кухне кран и напиться, приготовить обед, постирать или помыться. А раньше всё было далеко не так просто – за водой нужно было бежать к колодцу в центр поселения. И к тому же несколько раз. Да и добыча воды была связана с некоторыми трудностями – но это зависело от типа колодца. Вот, например, в Древнем Египте, арабских странах и в Месопотамии был распространён тип «шадуф». Воду из такого колодца можно добыть вручную с помощью длинного рычага, на одном конце которого был закреплён груз, а на другом ведро. У нас подобная система называется «журавлём».

В Греции и в жарких странах ближнего Востока применялся так называемый архимедов винт – особый механизм, обеспечивающий постоянную подачу воды в бассейн, канал для полива или другую ёмкость. Правда, назвать гуманным этот способ добычи воды очень трудно – крутить винт приходилось либо рабам, либо осликам, чью работу, как правило, оплачивали лишь ударами кнута и скудной пищей.

Для славянских народов, несмотря на преимущества континентального климата, колодец был не менее важен, чем для египтян и арабов. Русский колодец отличался особой, компактной и функциональной конструкцией.

Он представлял собой шахту, обложенную деревянным (дубовым или реже осиновым) срубом, на вершине которого был закреплён ворот – вращающийся барабан с ручкой. Вершина сруба обычно закрывалась крышей. Славяне всегда славились своей изобретательностью. Вот и устройство колодца могло похвастаться несколькими хитростями. Например, для замедления скорости падающего в шахту ведра на ворот устанавливали ленточный тормоз. А на один край ведра прикрепляли грузик. Как вы думаете, для чего? Чтобы оно не плавало, а быстро погружалось и зачёрпывало воду. Эта конструкция оказалась настолько функциональной, что дошла до наших дней почти неизменной.

Рытьё колодца

Вода нужна в быту ежедневно и в больших количествах. Без неё ни еды не приготовить, ни скотину не покормить, и самому не помыться. Поэтому строительство любой славянской деревни начиналось именно с рытья колодца. А для этого нужно было сперва найти под землёй воду.

На Руси водоносный грунт искали способом лозоходства (лозоискательства). Это сложный метод нахождения грунтовых вод с помощью лозы. Там, где развилка из лозы начинала дрожать в руках лозоходца, и начинали рыть. Естественно, что такой способ казался людям таинственным и загадочным. И поэтому те, кто умели найти воду, считались едва ли не колдунами, но одновременно пользовались и большим уважением. Но сейчас всё чаще звучит мнение, что в поисках помогала не лоза, а внешние признаки наличия на местности воды. Их лозоходец распознавал вокруг себя подсознательно и сам двигал развилку.

Чтобы не копать шахту зря, к поиску воды подходили очень ответственно. Чаще всего поиски начинали 21 июня – считалось, что в этот день помогал святой Фёдор Колодезник. Прежде, чем приступить к делу, работники молились этому святому в церкви. Они хотели заручиться его помощью и очистить свои помыслы от всякого зла. Ведь вода – очень восприимчивая материя, способная впитывать в себя негатив или позитив работающих с ней людей.

Когда колодец полностью был достроен, его обязательно освящал священник. На это событие сходилась вся деревня. Потом колодец украшали иконами, крестами или вырезали слова молитвы.

Вода и колодец в жизни славян

Чистая вода для славян – это символ жизни, обновления, очищения. И к колодезной воде тоже было особое, трепетное отношение. В одни церковные праздники (особенно в Рождество, Крещение и на Пасху) она считалась целебной, а в другие её вообще запрещалось брать из колодца.

Также считалось, что вода из старого колодца обладает памятью. Это поверье дало основу для всяких обрядов по общению с водой: у неё спрашивали советов, своё будущее или прошлое. Считалось, что ответы даёт Чур – дух предков. И чтобы его не обидеть, нельзя было отливать воду из только что поднятого ведра.

Вообще, с колодезной водой связано множество гаданий и ритуалов. Девушки спрашивали у воды имя суженого, больные имя «дурного» человека, наславшего сглаз или несчастия; ею же избавлялись от сглаза. Крикливых и хворых детей окунали в воду из колодца, и в ней же крестили новорожденных.

Колодец давал из земли чистую живительную влагу, и поэтому к нему было благоговейное отношение. Он был окутан аурой поверий и мистическими представлениями. До прихода христианства славяне верили, что колодец – это портал в другой, подземный мир (вспомните сказку «Варвара-краса»). Духи этого мира могли слышать, видеть и даже выходить в наш мир. Чтобы избежать этого, славяне вырывали в лесу второй колодец, внешне напоминающий деревенский. Он должен был запутывать нечисть, если та собиралась выбраться из подземного мира.

Колодцы связывали не только со злыми силами. С приходом христианства их стали освящать, и от этого колодцы становились в сознании людей благодатным, чистым местом. Рядом с ним нельзя было браниться, приходить со злыми мыслями и бросать в шахту мусор. Также колодец символизировал дом и Родину. Отправляясь на войну, воины опускали в колодец меч, чтобы обязательно вернуться. Путники, набирая воды, в благодарность оставляли какую-нибудь вещь. Да и сами жители по особым праздникам делали колодцу «подарки». На свадьбу в него кидали кусок каравая, на Пасху блины и так далее.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru