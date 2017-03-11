Росархив про отречение Николая II
12:26. 11 марта 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Росархив про отречение Николая II
Подпись является одним из важных реквизитов в документе с точки зрения источниковедения. Об этом заявил глава Росархива Андрей Артизов, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, имеет ли силу акт отречения Николая II от престола, подписанный карандашом.
“С точки зрения источниковедения – гуманитарной науки по методам и приемам работы с историческими источниками – подпись – один из важных реквизитов документа. Не имеет значения, чем она сделана, какими чернилами, каким цветом, с какими ошибками. Петр Великий, великий российский император, человек, который открыл “окно в Европу”, безусловно, одареннейший человек, но в слове из пяти букв делал три орфографические ошибки. Что, от этого подписанные им документы не становятся подлинными? В архивах сохранились и акт Николая II, есть и другие документы, связанные с отречением, в том числе запись встречи с делегацией представителей Госдумы, есть телеграммы командующих округами, как себя вести, есть записи в личном дневнике царя. Вот такие документы… а если кому-то нравятся или нет эти документы, это вопросы толкования, это не наша проблема. В Росархиве они хранятся именно так, именно в этом виде мы их и выставляем”, – прокомментировал он.
В пример он привел документы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе. Чиновник рассказал, что при урегулировании делегациям Азербайджана и Армении выдали два абсолютно одинаковых комплекта документов о возникновении автономной Нагорно-Карабахской области. Однако на основании одних и тех же документов были сделаны разные выводы, отметил Артизов.
http://www.nakanune.ru/news/2017/3/10/2
PS. Впрочем, как показывает практика, определенную группу лиц даже разнообразные документы ни в чем не убеждают, а Николай II для них и после Февраля 1917 года де-юре оставался во главе распадавшейся Российской Империи, хотя как вполне очевидно, что после Февральской революцией, он ни фактически, ни юридически ничем не управлял, даже собственной судьбой и судьбой своей семьи.
Современные же попытки сделать образец из не самого лучшего представителя династии Романовых (а как мы знаем, династия на пике своего расцвета подарила России целый ряд выдающихся правителей, куда как более достойных современных дифирамбов) отражают скорее сиюминутную политическую конъюнктуру, которую продвигают как поклонники свала в сословное общество, так и ревнители идей связанных с реставрацией монархии в России за счет зарубежных кадров, вроде отпрысков Кирилловичей или же британского принца Гарри. Борьба против документов об отречении, это способ повысить легитимность существующих претензий на смену государственного строя в РФ, так что подоплека у этого спора отнюдь не только историческая.
Источник: colonelcassad.livejournal.com