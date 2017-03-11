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Предать по-русски. Памяти Александра Беднова “Бэтмена”

14:09. 11 марта 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Почему русских героев можно смело убивать и лить грязь на их могилы?

Главная подлость нашего времени состоит в том, что лучшие силы народа гибнут  не в сражениях с врагом, а получают удар в спину от своих. Это проявляется буквально во всём. Лучшие российские технологии не имеют возможности быть реализованными – из-за предательского бездействия и жадности чиновников или монополии крупных компаний. Лучшие инженерные и гуманитарные кадры прозябают на низких зарплатах, а нувориши и опять-таки корыстные чиновники всех мастей (включая тех, кто в погонах) гребут миллионы. Российской экономике не хватает денег, у нас безумно дорогие кредиты, мы не можем инвестировать в развитие новых производств, но не потому, что потиенциал страны низок, а по произволу либералов-монетаристов, управляющих экономической сферой страны. 

Истинные патриоты России подвергаются преследованиям со стороны силовых структур и не имеют доступа к власти. А мерзость, вроде беглых депутатов Воронёнкова и Максаковой, заседает в Госдуме.

Наши лучшие воины, вставшие на защиту Русского мира, гибнут не от рук вымышленных украинских десантно-разведовательных групп, а устраняются руками предателей.

Одним из самых ярких примеров такого предательства является убийство героя Новороссии, легендарного полевого командира Александра Беднова-Бэтмена. Его убили не враги, его заживо сожгли термобарическими зарядами те, кого он считал своими соратниками, но кто забрался в официальные органы власти ЛНР. Тогда они даже не стали скрывать своего преступления. Это потом они или им подобные предатели научились быть хитрее – и убийства Дрёмова, Мозгового и других героев Русской весны совершали уже скрыто, сваливая вину на мифические украинские ДРГ.

Убийцы Бэтмена до сих пор правят в Луганске. Их вина доказана – они сами её признали. Но им никто не отомстил. И это ещё одна беда русского народа: мы разучились мстить. Христианство отобрало у нас эту способность, веками приучая только прощать врагов. Поэтому наших героев можно смело убивать – зная, что за это ничего не будет. Более того, убив наших героев, их можно ещё и облить грязью, как это было с Бэтменом.

Мы лично знали Александра Беднова, работали с ним, снимали сюжеты и фильмы о войне на Донбассе. Мы абсолютно уверены, что он был оболган после смерти убившими его подлецами. В своё время мы писали о его гибели откровенные материалы, некоторые из которых стали пророческими (мы предсказали гибель всех героев Новороссии, хотя надеялись, что Моторолу и Гиви всё же пощадят). Вот эти материалы: 

Зачистка полевых командиров
Кто убил Бэтмена?
Дрёмов. Мы это предсказывали

Предлагаем вашему вниманию короткий сюжет о легенде Новороссии, защитнике мирных жителей Луганска, полевом командире Александре Александровиче Беднове “Бэтмене”.

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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