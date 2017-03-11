Почему я распрощался с либералами и оценил СССР

…Но, увы, слишком поздно

Интересно, как в жизни порой расходятся настоящие ценности и оценка этих ценностей. Советский Союз в этом смысле – уникальный объект для анализа. В первую очередь – потому что слишком многое мы оценили, когда было уже слишком поздно.

Я, родившийся в 1980 году, уже не помню СССР богатым. Помню уже почти пустые магазины и очереди за всем. За этим сыром колбасным, за маслом сливочным и подсолнечным, за молоком «только в обмен на тару». Помню болгарский консервированный горошек и венгерский сервелат как дикую редкость и чуть ли не королей стола…

И вот на днях я спросил себя: а я что-нибудь хорошее из того времени, из конца 80-х, могу вспомнить? Особенно по сравнению с сегодняшним изобилием?

И – удивительное дело! – без труда стал вспоминать и хорошее! Да ещё какое! Сегодня многие от радости за него в прыжке пробили бы потолок!

Начать с того, что квартиру мы получили ещё до 1991 года – 2-комнатную, хорошую! Хотя квартиры и после 1991 года ещё какое-то время давали…

«Получили квартиру» – молодёжь уже, возможно, и не поймёт смысла этих слов. Не «бесплатно приватизировали», не «предоставили на время работы», не «взяли в ипотеку» – а получили. Даром!

А ещё я, везунчик, успел получить образование. И не в том даже дело, что бесплатное, а в том, что еще советское, то есть качественное! И очень сочувствую – всерьёз, без сарказма или злорадства – нынешним детям! Бедные они бедные, чему их учат?!.. И хоть сейчас в школах винегрет – есть среди них и приличные, но есть ведь и просто ужасные! А в советское время абсолютное большинство школ давало такую выучку, что сейчас дают лишь единицы «приличных».

В ВУЗ я поступил уже при втором сроке Ельцина, тогда начиналась вовсю эта история с «платными и бюджетными местами». Но вступительные экзамены ещё были весьма серьёзные – даже на платные места. Повальной нынешней коррупции еще не было – и я без всяких взяток прошел на бюджет.

А ещё вспомнилась медицина. Тогда, в конце 80-х, она казалась кошмаром – особенно для тех, кто помнил, как было в 60-70-х. Но теперь мы знаем, что тот бесплатный «кошмар» порой был лучше того, что сегодня можно получить даже за деньги! Всё-таки лечили тогда серьёзно.

Все эти плюсы – так, навскидку. При желании найти их можно куда больше. Но не в этом суть. А в том, что под конец СССР у нас, помешанных на джинсах, японских телевизорах и западной свободе слова, накрывавшей нас по Би-би-си и «Голосу Америки», не было ни одного шанса всё это оценить!

А ведь квартира – это не колбаса!

И роды с минимальной смертностью и полной гарантией, что ребенка не заморозят, не похитят и не разберут на органы – это не телевизор!

И что заболевший ребёнок будет в лучшем виде вылечен – это не автокредит!

И образцовое образование – дорога в будущее – это не евроремонт!

И всё это – несравнимо более важные вещи, которые не заменить никакими айфонами, тойотами и пармезанами. Но…

Мне 5 лет – по телеку начинают показывать «Прожектор перестройки»

Мне 11 лет – распадется СССР, приходит Ельцин. Дикое ликование по поводу конца «совка».

То есть я помню и каких-то недовольных «переменами», но почему-то сохранилось именно ощущение общего дикого ликования по поводу нашего «политического прорыва».

Это уже потом – и довольно скоро – всем стало совсем не до этих политических глупостей. Когда все стали уже не ликовать, а выживать…

Мне от 5-и до 11-и – я вижу по телеку Горбачёва и слышу не вполне понятные еще, но зажигательные речи наших телезрителей про «ветер перемен»… Чуть позже новая наша рок-звезда Шевчук изумительно сформулировал суть тех блаженных ожиданий:

Мы бьёмся насмерть Во вторник за среду, Но не понимаем уже четверга!..

Хотя в полной мере я оценил это опять же куда позже…

А для того, кому в 1985-м было всего 5 лет, а в 1998 – 18, почти не было шансов вырасти с какими-то взглядами, кроме либеральных.

Я хорошо помню своих сверстников – у них тогда просто не было другой религии… И даже когда скептицизм вокруг Ельцина уже нарастал, мы даже пьяное дирижирование ему прощали. Сейчас удивительно это вспоминать, но тогда так получалось. Да, он пьяный дирижирует – но если не он, то кто? Уж не Зюганов же! В молодости всё вообще очень примитивно, наивно и быстро решается.

Я застал такие вещи от Советского Союза, за которые сегодня полжизни отдать можно – но не оценил их. Оценил теперь – четверть века спустя. А не тогда, когда получил право голосовать.

Я застал такие вещи от Ельцина, даже малую толику которых сегодня не стал бы терпеть. А тогда почему-то и в голову не приходило возмущаться. Родителям, конечно, приходило. Не говоря о бабушках-дедушках. А вот нам – нет. Да, мы жаловались, но за Ельцина-то голосовали. С трудом сегодня понимаю, как это всё получалось, но вот получалось же! И не у меня одного – мы были молоды, тайны из своих взглядов не делали. Даже ощущали себя такими умными, что с нами не поспоришь!

Я застал существенное улучшение от Путина – и опять же как-то это не оценил! Как в первый раз не оценил блага Советского Союза. В 2000-м я голосовал за – страшно сказать – Явлинского! Кстати сейчас залез посмотреть список тогдашних кандидатов в президенты – и обалдел! «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!»

Я даже приведу здесь этот список – чтобы можно было оценить размах тогдашней либеральной широты:



Говорухин Станислав Сергеевич



Джабраилов Умар Алиевич



Жириновский Владимир Вольфович



Зюганов Геннадий Андреевич



Памфилова Элла Александровна



Подберёзкин Алексей Иванович



Путин Владимир Владимирович



Савостьянов Евгений Вадимович



Скуратов Юрий Ильич



Титов Константин Алексеевич



Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич



Явлинский Григорий Алексеевич



Джабраилов! А чего уж тогда вообще не Япончик? Даже он вписался бы в этот безумный список соперников Путина, которые, как показало будущее, оказались безвольными говорунами в лучшем случае!..

В 2004-м я уже голосовал за Путина, но в 2003-м – за СПС, партию «либеральной надежды». То есть за Белых и подобных ему проворовавшихся впоследствии витий!

В общем мне понадобилось примерно 10 лет, чтобы выбить из головы тот либеральный мусор, который мне туда затолкали в первые 20 лет жизни. И где-то к 2010 году я окончательно попрощался с либералами и их завиральными идеями.

Тогда ещё не было известно, пойдёт ли на второй срок Медведев, из которого хотели сделать свадебную куклу на капоте «русского либерализма». Ещё не было и намёков на болотные и сахаровские митинги. Но видеть этих либералов, смачно наплевавших в тот колодец, из которого мои сверстники почерпнули все лучшее в их жизни, уже не было никаких сил!

«Кто в молодости не был либералом – у того нет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором – у того нет ума». Возможно, это и справедливо. Молодость жаждет бунта против всяких родительских оков, дабы как-то лично состояться; но только зрелость способна задаться вопросом: а что дальше?

Однажды в древности после одного спектакля зрители закидали тухлыми помидорами плохого актера, только один Сократ аплодировал ему. Соседи спросили мудреца: «За что ты ему аплодируешь?» – «За то, что он плохой актер, а не хороший грабитель на большой дороге».

Возможно, Путин – «плохой актер». Но та либеральная клика, которая ему сейчас противостоит – «хорошие грабители», сказавшие устами Чубайса чудовищную вещь, которую я в 90-е как-то невольно старался пропускать мимо ушей: «Если 30 миллионов населения не впишутся в рынок – это их беда». А ведь это – настоящий фашизм, уровня Гитлера. Тот хотел нас сократить путем прямой войны, этот – путем не менее зверского, хоть и окольного либерализма.

Отсюда главный вывод: насколько я могу судить по своим сверстникам и по себе – люди до 20-25 лет, видимо, не способны в принципе оценить самые очевидные и простые вещи. Но зато чрезвычайно склонны подхватывать всякую броскую чушь, даже если она противоречат напрочь реальности.

А потому никогда не пытайтесь договориться со студентами, с молодежью! Объяснять им что-то на пальцах, на подножных фактах – бесполезное занятие.

Надо либо обманывать их и дурить – либо не иметь с ними вовсе дела.

Кстати все, кто сейчас успешно работает с молодёжью – достигают своего успеха именно на этой дурной почве.

Главное – никогда не пытаться достучаться до них при помощи логики и здравого смысла. Пустое дело.

Повзрослеют – сами все поймут.

patriot

***

Источник: ss69100.livejournal.com