Почему я распрощался с либералами и оценил СССР
…Но, увы, слишком поздно
Интересно, как в жизни порой расходятся настоящие ценности и оценка этих ценностей. Советский Союз в этом смысле – уникальный объект для анализа. В первую очередь – потому что слишком многое мы оценили, когда было уже слишком поздно.
Я, родившийся в 1980 году, уже не помню СССР богатым. Помню уже почти пустые магазины и очереди за всем. За этим сыром колбасным, за маслом сливочным и подсолнечным, за молоком «только в обмен на тару». Помню болгарский консервированный горошек и венгерский сервелат как дикую редкость и чуть ли не королей стола…
И вот на днях я спросил себя: а я что-нибудь хорошее из того времени, из конца 80-х, могу вспомнить? Особенно по сравнению с сегодняшним изобилием?
И – удивительное дело! – без труда стал вспоминать и хорошее! Да ещё какое! Сегодня многие от радости за него в прыжке пробили бы потолок!
Начать с того, что квартиру мы получили ещё до 1991 года – 2-комнатную, хорошую! Хотя квартиры и после 1991 года ещё какое-то время давали…
«Получили квартиру» – молодёжь уже, возможно, и не поймёт смысла этих слов. Не «бесплатно приватизировали», не «предоставили на время работы», не «взяли в ипотеку» – а получили. Даром!
А ещё я, везунчик, успел получить образование. И не в том даже дело, что бесплатное, а в том, что еще советское, то есть качественное! И очень сочувствую – всерьёз, без сарказма или злорадства – нынешним детям! Бедные они бедные, чему их учат?!.. И хоть сейчас в школах винегрет – есть среди них и приличные, но есть ведь и просто ужасные! А в советское время абсолютное большинство школ давало такую выучку, что сейчас дают лишь единицы «приличных».
В ВУЗ я поступил уже при втором сроке Ельцина, тогда начиналась вовсю эта история с «платными и бюджетными местами». Но вступительные экзамены ещё были весьма серьёзные – даже на платные места. Повальной нынешней коррупции еще не было – и я без всяких взяток прошел на бюджет.
А ещё вспомнилась медицина. Тогда, в конце 80-х, она казалась кошмаром – особенно для тех, кто помнил, как было в 60-70-х. Но теперь мы знаем, что тот бесплатный «кошмар» порой был лучше того, что сегодня можно получить даже за деньги! Всё-таки лечили тогда серьёзно.
Все эти плюсы – так, навскидку. При желании найти их можно куда больше. Но не в этом суть. А в том, что под конец СССР у нас, помешанных на джинсах, японских телевизорах и западной свободе слова, накрывавшей нас по Би-би-си и «Голосу Америки», не было ни одного шанса всё это оценить!
А ведь квартира – это не колбаса!
И роды с минимальной смертностью и полной гарантией, что ребенка не заморозят, не похитят и не разберут на органы – это не телевизор!
И что заболевший ребёнок будет в лучшем виде вылечен – это не автокредит!
И образцовое образование – дорога в будущее – это не евроремонт!
И всё это – несравнимо более важные вещи, которые не заменить никакими айфонами, тойотами и пармезанами. Но…
Мне 5 лет – по телеку начинают показывать «Прожектор перестройки»
Мне 11 лет – распадется СССР, приходит Ельцин. Дикое ликование по поводу конца «совка».
То есть я помню и каких-то недовольных «переменами», но почему-то сохранилось именно ощущение общего дикого ликования по поводу нашего «политического прорыва».
Это уже потом – и довольно скоро – всем стало совсем не до этих политических глупостей. Когда все стали уже не ликовать, а выживать…
Мне от 5-и до 11-и – я вижу по телеку Горбачёва и слышу не вполне понятные еще, но зажигательные речи наших телезрителей про «ветер перемен»… Чуть позже новая наша рок-звезда Шевчук изумительно сформулировал суть тех блаженных ожиданий:
Мы бьёмся насмерть
Во вторник за среду,
Но не понимаем уже четверга!..
Хотя в полной мере я оценил это опять же куда позже…
А для того, кому в 1985-м было всего 5 лет, а в 1998 – 18, почти не было шансов вырасти с какими-то взглядами, кроме либеральных.
Я хорошо помню своих сверстников – у них тогда просто не было другой религии… И даже когда скептицизм вокруг Ельцина уже нарастал, мы даже пьяное дирижирование ему прощали. Сейчас удивительно это вспоминать, но тогда так получалось. Да, он пьяный дирижирует – но если не он, то кто? Уж не Зюганов же! В молодости всё вообще очень примитивно, наивно и быстро решается.
Я застал такие вещи от Советского Союза, за которые сегодня полжизни отдать можно – но не оценил их. Оценил теперь – четверть века спустя. А не тогда, когда получил право голосовать.
Я застал такие вещи от Ельцина, даже малую толику которых сегодня не стал бы терпеть. А тогда почему-то и в голову не приходило возмущаться. Родителям, конечно, приходило. Не говоря о бабушках-дедушках. А вот нам – нет. Да, мы жаловались, но за Ельцина-то голосовали. С трудом сегодня понимаю, как это всё получалось, но вот получалось же! И не у меня одного – мы были молоды, тайны из своих взглядов не делали. Даже ощущали себя такими умными, что с нами не поспоришь!
Я застал существенное улучшение от Путина – и опять же как-то это не оценил! Как в первый раз не оценил блага Советского Союза. В 2000-м я голосовал за – страшно сказать – Явлинского! Кстати сейчас залез посмотреть список тогдашних кандидатов в президенты – и обалдел! «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!»
Я даже приведу здесь этот список – чтобы можно было оценить размах тогдашней либеральной широты:
- Говорухин Станислав Сергеевич
- Джабраилов Умар Алиевич
- Жириновский Владимир Вольфович
- Зюганов Геннадий Андреевич
- Памфилова Элла Александровна
- Подберёзкин Алексей Иванович
- Путин Владимир Владимирович
- Савостьянов Евгений Вадимович
- Скуратов Юрий Ильич
- Титов Константин Алексеевич
- Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич
- Явлинский Григорий Алексеевич
Джабраилов! А чего уж тогда вообще не Япончик? Даже он вписался бы в этот безумный список соперников Путина, которые, как показало будущее, оказались безвольными говорунами в лучшем случае!..
В 2004-м я уже голосовал за Путина, но в 2003-м – за СПС, партию «либеральной надежды». То есть за Белых и подобных ему проворовавшихся впоследствии витий!
В общем мне понадобилось примерно 10 лет, чтобы выбить из головы тот либеральный мусор, который мне туда затолкали в первые 20 лет жизни. И где-то к 2010 году я окончательно попрощался с либералами и их завиральными идеями.
Тогда ещё не было известно, пойдёт ли на второй срок Медведев, из которого хотели сделать свадебную куклу на капоте «русского либерализма». Ещё не было и намёков на болотные и сахаровские митинги. Но видеть этих либералов, смачно наплевавших в тот колодец, из которого мои сверстники почерпнули все лучшее в их жизни, уже не было никаких сил!
«Кто в молодости не был либералом – у того нет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором – у того нет ума». Возможно, это и справедливо. Молодость жаждет бунта против всяких родительских оков, дабы как-то лично состояться; но только зрелость способна задаться вопросом: а что дальше?
Однажды в древности после одного спектакля зрители закидали тухлыми помидорами плохого актера, только один Сократ аплодировал ему. Соседи спросили мудреца: «За что ты ему аплодируешь?» – «За то, что он плохой актер, а не хороший грабитель на большой дороге».
Возможно, Путин – «плохой актер». Но та либеральная клика, которая ему сейчас противостоит – «хорошие грабители», сказавшие устами Чубайса чудовищную вещь, которую я в 90-е как-то невольно старался пропускать мимо ушей: «Если 30 миллионов населения не впишутся в рынок – это их беда». А ведь это – настоящий фашизм, уровня Гитлера. Тот хотел нас сократить путем прямой войны, этот – путем не менее зверского, хоть и окольного либерализма.
Отсюда главный вывод: насколько я могу судить по своим сверстникам и по себе – люди до 20-25 лет, видимо, не способны в принципе оценить самые очевидные и простые вещи. Но зато чрезвычайно склонны подхватывать всякую броскую чушь, даже если она противоречат напрочь реальности.
А потому никогда не пытайтесь договориться со студентами, с молодежью! Объяснять им что-то на пальцах, на подножных фактах – бесполезное занятие.
Надо либо обманывать их и дурить – либо не иметь с ними вовсе дела.
Кстати все, кто сейчас успешно работает с молодёжью – достигают своего успеха именно на этой дурной почве.
Главное – никогда не пытаться достучаться до них при помощи логики и здравого смысла. Пустое дело.
Повзрослеют – сами все поймут.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Тоже верно..молодежь-при нашем дрессировочном образовании всегда манипулируема.Опыта ноль,мозгов тоже..есть амбиции.Надо менять образовательный стандарт-думаю и молодёжь правильная будет.