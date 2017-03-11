Новости Украины и Новороссии 11 марта 2017
- 05:00 Украине в Минске придется обсуждать все политические вопросы урегулирования в Донбассе — МИД ДНР.
- 04:00 Россия втягивает Трампа в «украинские обязательства».
- Вчера 22:28 Луганчане о фильме News Front «Его батальон»: Вот такие картины должны смотреть на Украине.
- Вчера 22:23 Украина отказывается от Минских соглашений, — Грызлов.
Украине в Минске придется обсуждать все политические вопросы урегулирования в Донбассе — МИД ДНР
Изменения в ключевой документ мирного урегулирования в Донбассе — Комплекса мер — не вносились, его положения обязательны для исполнения.
Об этом заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя слова представителя Украины в политподгруппе Ольги Айвазовской о снятии с повестки дня вопроса выборов в ДНР и ЛНР.
«Это основная стратегия Киева по затягиванию и запутыванию переговорного процесса: блокировать те или иные вопросы политического пакета, обсуждение которых должно привести к реализации нежелательных для Украины, но обязательных к выполнению пунктов Минских договоренностей», — цитирует ДАН слова Никаноровой.
Никанорова напомнила, что Комплекс мер был подписан уполномоченными представителями сторон конфликта, и «изменения в него не вносились, соответственно все вопросы политического пакета будут содержаться в повестке дня до их полного выполнения».
«Также отдельно стоит отметить, что Комплекс мер был утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН. Поэтому переговорщикам от Украины придется обсуждать все политические вопросы, начиная с формулы Штайнмайера, которая по-прежнему остается первоочередным вопросом для работы», — заключила и.о. главы внешнеполитического ведомства Республики.
Накануне Айвазовская заявила, что благодаря усилиям украинской стороны с повестки переговоров подгруппы по политическим вопросам Контактной группы в Минске «снят вопрос выборов и конституционных изменений».
Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов назвал эти слова абсурдом. О неизменности Минского формата заявил ТАСС и представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, добавив, что не держит в голове «заявления всевозможных представителей».
Местные выборы в Донбассе и изменения в конституцию Украины являются ключевыми положениями Комплекса мер.
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Россия втягивает Трампа в «украинские обязательства»
Россия приглашает Соединенные Штаты принять участие в разрешении украинского кризиса — в качестве нового участника переговоров в «нормандском формате».
Именно об этом долго просил Киев, но просьба смолкла сразу после победы Трампа на выборах. Что означает данный сигнал Москвы и как его воспримут в Вашингтоне?
В четверг в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем заявил, что вовлечение США «в дальнейшие усилия по безусловному выполнению минских договоренностей было бы весьма и весьма полезным».
Эту идею одобрил и Габриэль, призвав и Россию, и США выразить «свою приверженность минскому диалогу».
«Нужно, чтобы ответственность не перекладывалась на какую-то одну из сторон», — сказал Зигмар Габриэль и посетовал, что прекращение огня и отвод вооружений в Донбассе не соблюдаются и «каждые 50 секунд происходит выстрел».
Напомним, что последний раз США открыто участвовали в мирных переговорах по ситуации в Донбассе почти три года назад – 17 апреля 2014 года в Женеве, спустя несколько дней после того, как в регионе начались вооруженные столкновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за одним столом в Женеве тогда встретились Лавров, госсекретарь США Джон Керри и комиссар Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон. Позднее они допустили к столу и киевского эмиссара Андрея Дешицу. С тех пор США влияли на минский процесс только из-за кулис.
Однако в начале осени, еще до победы Дональда Трампа на выборах, президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» упомянул, что не против участия в «нормандском формате» США.
«Нужно ли привлекать кого-то другого? Российская позиция такая: мы не против привлекать кого бы то ни было, в том числе наших американских партнеров», — говорил Путин.
«Весь этот кризис порожден двумя игроками»
В ответ посол США на Украине Мари Йованович заявила о том, что Штаты пока сами не хотят присоединяться к переговорам, зато активно поддерживают Киев другими способами.
«Мы сотрудничаем с Украиной, имеем консультации с Францией и Германией. Периодически мы также проводим встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка «нормандской четверки», — говорила она.
На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Вашингтон, где опять предложил изменить нормандский формат — вместо Германии и Франции ввести в него США. В частности, его идея заключается в перезапуске переговоров сторон, которые подписали Будапештский меморандум. Однако в Госдепе опять не стали комментировать эту идею Климкина.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший глава управления по внутренней политике администрации президента Олег Морозов назвал сигнал Лаврова совершенно понятным.
«Весь этот кризис порожден двумя игроками: Европой и прежней американской администрацией. Если бы не их вмешательство в эти дела, то не было бы ни Крыма, ни Юго-Востока, ни жуткого экономического кризиса на Украине», — сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.
По его словам, минский формат единственный хоть как-то может сдвинуть ситуацию.
«Мы уже столько находимся в этом формате и понимаем, что участники с европейской стороны не торопятся принуждать Киев к выполнению минских соглашений. Киеву это очень нравится. Мы заинтересованы, чтобы появилось еще одно направление давления в лице США. По большому счету США невыгодна эскалация конфликта, потому что они не хотят быть в него втянутыми ни в финансовом отношении, ни тем более в военном.
Поэтому Лавров и говорит: «Друзья, помогите вашим европейским коллегам принудить Киев к выполнению минских соглашений», — пояснил сенатор.
«Без США невозможно решить этот вопрос»
Глава киевского Института украинской политики Константин Бондаренко напомнил, что вопрос привлечения США рассматривался «несколько раз по синусоиде».
«В 2015 году российская сторона говорила, что она против, потом заговорила о желательности такого вовлечения. Тогда украинская сторона заговорила о нежелательности расширения четверки. Потом начались заявления украинской стороны о желательности привлечения США. То есть была непоследовательность со стороны участников», — сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.
По словам политолога, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что украинский вопрос должен решаться самими европейскими государствами.
«Но без США невозможно решить этот вопрос», — уверен он. Зато, по мнению Бондаренко, неочевидным становится участие Германии и Франции — «их интересы здесь значительно меньше, чем у США».
В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов убежден, что Москва действительно решила втянуть Вашингтон в прямое разрешение кризиса в Донбассе, однако Трамп пока не готов «влезать в этот вопрос».
«Москва хочет завязать Вашингтон на конкретные обязательства. Тем более в ближайшие несколько месяцев и Франция, и Германия будут вне этого процесса, поскольку в этих странах проходят избирательные кампании. Включение Тиллерсона может означать появление реальной стороны, которая будет нести всю полноту политической и экономической ответственности», — сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.
Такое развитие событий выгодно и по той причине, что президент Украины Петр Порошенко сейчас первым «пытается добраться до Трампа».
Теперь же Вашингтону придется отреагировать на призыв Лаврова: либо отказаться и таким образом уйти от политической ответственности, либо согласиться и «тогда реально пытаться урегулировать процесс».
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Андрей Резчиков
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Луганчане о фильме News Front «Его батальон»: Вот такие картины должны смотреть на Украине
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
В Луганской Народной Республике в столичном кинотеатре «Русь» 10 марта состоялся показ фильма информационного агентства News Front «Его батальон», режиссером которого является Максим Фадеев.
Фильм посвящен памяти героя ДНР Арсена Павлова «Моторолы», погибшего от рук украинских диверсантов, а также созданному им батальону «Спарта».
«Эмоций от фильма очень много. Его нужно показывать не только здесь, но везде. Украинцам также смотреть нужно обязательно», — рассказали после премьеры фильма луганчане.
Не пропустите! Завтра, 11 марта состоится премьера фильма «Его батальон» на официальном YouTube-канале News Front.
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Украина отказывается от Минских соглашений, — Грызлов
Полпред России в контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов назвал абсурдом заявления представителя Киева в политической подгруппе о том, что политические вопросы урегулирования в Донбассе сняты с повестки дня переговоров в Минске, пишет ТАСС.
«Это полный абсурд, никогда контактная группа не обсуждала изменение текста минских соглашений, — сказал он, комментируя высказывания Ольги Айвазовской.
— Попытка убрать из повестки дня переговоров в минском формате пункты минских соглашений равноценна полному дезавуированию этих соглашений».
Заявления Айвазовской
В четверг в ночном эфире «Пятого канала» Айвазовская заявила, что «с повестки дня (переговоров в Минске — прим. ред), в том числе благодаря позиции украинской стороны, снят вопрос выборов и конституционных изменений».
После того, как эти высказывания разошлись по СМИ, она выступила с разъяснениями, в которых отчасти попыталась смягчить позицию.
«Вчера в эфире „Пятого канала“ во время дискуссии я говорила о том, что вопрос выборов на оккупированных территориях и конституции снят. Это правда, потому что украинская сторона занимала четкую позицию о том, что безопасность — прежде всего.
Соответственно, выборы в Донбассе проводить в соответствии с международными стандартами нельзя. Не очень понимаю ажиотажа медиа сегодня по этому вопросу», — написала она на своей странице в соцсети Facebook.
Но на сей раз она признала, что политические реформы на Украине все же являются частью минских документов.
«Исключен ли вопрос из минских соглашений? Конечно же, нет. Но смотрите первый абзац, пожалуйста», — написала она.
Политический блок минских договоренностей
Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе.
Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.
Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 марта по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем призвал ускорить работу над дорожной картой по урегулированию ситуации в Донбассе.
Что касается политического процесса, то Россия, по словам Лаврова, руководствуется решениями лидеров «нормандской четверки» (Франции, Германии, Украины, России), «которые заключаются в том, что надо двигаться синхронно по выполнению обязательств в сфере безопасности и выполнению обязательств в политической сфере».
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