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Милошевича умышленно отравили в Гааге — сенсационное расследование сербского профессора

13:30. 11 марта 2017 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:
Милошевича умышленно отравили в Гааге — сенсационное расследование сербского профессора | Русская весна

Международный трибунал по бывшей Югославии изменил официальное время смерти Слободана Милошевича, скрывая тем самым доказательства умышленного убийства сербского политика.

К таким выводам пришел профессор Андрич Вукашин, личный врач подсудимого, автор книги «Анатомия судебного убийства», презентация которой проходит сейчас в Белграде.

«Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием «дроперидола», — сообщает Вукашин, особо подчеркивая, что его подопечный «был отравлен не лекарством от лепры «рифампицином», а именно «дроперидолом», вызывающим полное онемение тела, определенную форму сна, схожую со смертью.

«Милошевич после ареста провел пять лет в Гааге — до дня своей смерти 10 или 11 марта 2006 года, и он однозначно не мог бы живым покинуть Голландию.

Теоретически даже было невозможно представить, чтобы он отправился в Россию на лечение. Поэтому они его в конце концов вероятно убили. При этом убили его не так, как указывается в СМИ — отравление „рифампицином“, так как это также отвлекающая от истины версия Запада», — отмечает профессор.

Вукашич также обращает внимание читателей на то, что Милошевича в заключении «или вообще не лечили, или лечили плацебо», что также негативно влияло на его состояние здоровья.

Автор подчеркивает, что Милошевич «разнес в пух и прах Гаагский трибунал, все обвинения были разбиты полностью, что и послужило причиной его ликвидации».

«После того, как Карала Дель Понте увидела, что не может уже ничего сделать, тот час же наступила смерть сербского политика», — заключил Вукашин.

Отметим, что в конце 2016 года МТБЮ начало официальное расследование в связи с утверждениями обвиняемого здесь первого президента Республики Сербской Радована Караджича, который указывает на «необычный характер» участившихся в тюрьме города Шевининген случаев выявления злокачественных опухолей у заключенных, подчеркивая таккже при этом, что «удивительные тюремные правила не позволяют предпринимать превентивные меры для сохранения здесь здоровья».

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Особого внимания заслуживают и слова Горана Петрониевича, адвоката Радована Караджича: «Трибунал — это часть механизма НАТО, я виделся с Милошевичем, а в тот же день виделся в коридоре с Бабичем (с апреля 1991 года по февраль 1992 года глава Республики Сербская Краина — прим. ред.), который якобы через час сошел с ума и повесился. Я едва успел выйти из тюрьмы, как мне это сообщили.

Людей доводят до физического и психологического истощения, и это все спланировано, чтобы скрыть преступление НАТО против Югославии, против того, что они сделали этой стране».

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 13070 8786
    слободан 11 марта 2017 в 16:07 Ссылка Пометить
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    Доказательства полного хозяйничания нелюди в ЕС -это образование гаагского судилища и наглое издевательства в нем над Славянами! Это и есть их цель -Убийство Славян!!
    нагло замучены и убиты:
    Слободан Милошевич
    Милан Бабич -соратник Слободана
    Славко Докманович
    Милан Ковачевич
    Здравко Толимир
    Горан Хаджич
    – -
    Томятся до сих пор (а может уже и убиты):
    Войслав Шешель
    Никола Шайневич
    Радко Младич
    Родован караджин
    Мичо Станишин
    Стоян Жуплянин
    – -
    Смерть убийцам Славян!!!

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