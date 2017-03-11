Милошевича умышленно отравили в Гааге — сенсационное расследование сербского профессора
Международный трибунал по бывшей Югославии изменил официальное время смерти Слободана Милошевича, скрывая тем самым доказательства умышленного убийства сербского политика.
К таким выводам пришел профессор Андрич Вукашин, личный врач подсудимого, автор книги «Анатомия судебного убийства», презентация которой проходит сейчас в Белграде.
«Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием «дроперидола», — сообщает Вукашин, особо подчеркивая, что его подопечный «был отравлен не лекарством от лепры «рифампицином», а именно «дроперидолом», вызывающим полное онемение тела, определенную форму сна, схожую со смертью.
«Милошевич после ареста провел пять лет в Гааге — до дня своей смерти 10 или 11 марта 2006 года, и он однозначно не мог бы живым покинуть Голландию.
Теоретически даже было невозможно представить, чтобы он отправился в Россию на лечение. Поэтому они его в конце концов вероятно убили. При этом убили его не так, как указывается в СМИ — отравление „рифампицином“, так как это также отвлекающая от истины версия Запада», — отмечает профессор.
Вукашич также обращает внимание читателей на то, что Милошевича в заключении «или вообще не лечили, или лечили плацебо», что также негативно влияло на его состояние здоровья.
Автор подчеркивает, что Милошевич «разнес в пух и прах Гаагский трибунал, все обвинения были разбиты полностью, что и послужило причиной его ликвидации».
«После того, как Карала Дель Понте увидела, что не может уже ничего сделать, тот час же наступила смерть сербского политика», — заключил Вукашин.
Отметим, что в конце 2016 года МТБЮ начало официальное расследование в связи с утверждениями обвиняемого здесь первого президента Республики Сербской Радована Караджича, который указывает на «необычный характер» участившихся в тюрьме города Шевининген случаев выявления злокачественных опухолей у заключенных, подчеркивая таккже при этом, что «удивительные тюремные правила не позволяют предпринимать превентивные меры для сохранения здесь здоровья».
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Особого внимания заслуживают и слова Горана Петрониевича, адвоката Радована Караджича: «Трибунал — это часть механизма НАТО, я виделся с Милошевичем, а в тот же день виделся в коридоре с Бабичем (с апреля 1991 года по февраль 1992 года глава Республики Сербская Краина — прим. ред.), который якобы через час сошел с ума и повесился. Я едва успел выйти из тюрьмы, как мне это сообщили.
Людей доводят до физического и психологического истощения, и это все спланировано, чтобы скрыть преступление НАТО против Югославии, против того, что они сделали этой стране».
Источник: rusvesna.su
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Доказательства полного хозяйничания нелюди в ЕС -это образование гаагского судилища и наглое издевательства в нем над Славянами! Это и есть их цель -Убийство Славян!!
нагло замучены и убиты:
Слободан Милошевич
Милан Бабич -соратник Слободана
Славко Докманович
Милан Ковачевич
Здравко Толимир
Горан Хаджич
– -
Томятся до сих пор (а может уже и убиты):
Войслав Шешель
Никола Шайневич
Радко Младич
Родован караджин
Мичо Станишин
Стоян Жуплянин
– -
Смерть убийцам Славян!!!