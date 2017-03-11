Милошевича умышленно отравили в Гааге — сенсационное расследование сербского профессора

Международный трибунал по бывшей Югославии изменил официальное время смерти Слободана Милошевича, скрывая тем самым доказательства умышленного убийства сербского политика.

К таким выводам пришел профессор Андрич Вукашин, личный врач подсудимого, автор книги «Анатомия судебного убийства», презентация которой проходит сейчас в Белграде.

«Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием «дроперидола», — сообщает Вукашин, особо подчеркивая, что его подопечный «был отравлен не лекарством от лепры «рифампицином», а именно «дроперидолом», вызывающим полное онемение тела, определенную форму сна, схожую со смертью.

«Милошевич после ареста провел пять лет в Гааге — до дня своей смерти 10 или 11 марта 2006 года, и он однозначно не мог бы живым покинуть Голландию.

Теоретически даже было невозможно представить, чтобы он отправился в Россию на лечение. Поэтому они его в конце концов вероятно убили. При этом убили его не так, как указывается в СМИ — отравление „рифампицином“, так как это также отвлекающая от истины версия Запада», — отмечает профессор.

Вукашич также обращает внимание читателей на то, что Милошевича в заключении «или вообще не лечили, или лечили плацебо», что также негативно влияло на его состояние здоровья.

Автор подчеркивает, что Милошевич «разнес в пух и прах Гаагский трибунал, все обвинения были разбиты полностью, что и послужило причиной его ликвидации».

«После того, как Карала Дель Понте увидела, что не может уже ничего сделать, тот час же наступила смерть сербского политика», — заключил Вукашин.

Отметим, что в конце 2016 года МТБЮ начало официальное расследование в связи с утверждениями обвиняемого здесь первого президента Республики Сербской Радована Караджича, который указывает на «необычный характер» участившихся в тюрьме города Шевининген случаев выявления злокачественных опухолей у заключенных, подчеркивая таккже при этом, что «удивительные тюремные правила не позволяют предпринимать превентивные меры для сохранения здесь здоровья».

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Особого внимания заслуживают и слова Горана Петрониевича, адвоката Радована Караджича: «Трибунал — это часть механизма НАТО, я виделся с Милошевичем, а в тот же день виделся в коридоре с Бабичем (с апреля 1991 года по февраль 1992 года глава Республики Сербская Краина — прим. ред.), который якобы через час сошел с ума и повесился. Я едва успел выйти из тюрьмы, как мне это сообщили.