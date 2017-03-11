Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров

Это было в те годы, когда я еще весьма приблизительно знал, что такое христианство и, подобно человеку, впервые попавшему в церковь, мало что, если не сказать ничего, понимал в службе, обрядах и песнопениях. Я – венчался. На нас с невестой смотрели ...