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Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров

08:28. 11 марта 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

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Эта ничем непримечательная с виду кроличья нора находится в Великобритании в графстве Шропшир и является маскировкой входа в пещерный комплекс Caynton Caves, построенный 700 лет назад рыцарями ордена тамплиеров. Оказавшись внутри, вы попадаете в большой зал с арками, ступеньками и резными нишами. Убежище находится всего лишь на метровой глубине, однако заметить его снаружи практически невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)
Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров (9 фото)

Источник:batona.net

Метки: наука, образование, общество
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