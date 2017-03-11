Кроличья нора 700 лет скрывала за собой вход в пещеру тамплиеров
08:28. 11 марта 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: Aleksander
Эта ничем непримечательная с виду кроличья нора находится в Великобритании в графстве Шропшир и является маскировкой входа в пещерный комплекс Caynton Caves, построенный 700 лет назад рыцарями ордена тамплиеров. Оказавшись внутри, вы попадаете в большой зал с арками, ступеньками и резными нишами. Убежище находится всего лишь на метровой глубине, однако заметить его снаружи практически невозможно.
Источник:batona.net