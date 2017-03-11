Как молчание индийских авиалиний привело в боевую готовность Европу (ФОТО, ВИДЕО)

Менее чем за месяц в воздушном пространстве Европы два самолёта индийских авиалиний теряли связь с диспетчерами. Германия, Венгрия, Чехия и Бельгия незамедлительно поднимали в воздух истребители. Наземные службы были готовы к самым опасным сценариям — вплоть до захвата бортов террористами и попыткам направить лайнеры в атомные электростанции.

В пятницу, по данным местных СМИ, сразу после того, как диспетчеры потеряли лайнер Air India, были эвакуированы пять АЭС на севере Германии. RT разбирался, как пара минут вне эфира всполошила пол-Европы.

После того, как 10 марта 2017 года следующий из индийского Ахмадабада в Лондон борт Air India пропал из радиоэфира в небе над Венгрией, страны, над которыми был проложен его дальнейший маршрут, предприняли экстренные меры безопасности. По данным издания Spiegel, самолёт, следующий рейсом AI171, «поочередно вели в воздухе перехватчики из Чехии, Германии и Бельгии».

Два самолёта Eurofighter немецких ВВС сопровождали борт до Кёльна. По информации телеканала NDTV, после того, как авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером, перевозившим 231 пассажира и 18 членов экипажа, в небо был поднят истребитель ВВС Венгрии. На земле опасались, что самолёт мог быть угнан террористами.

Пилоты самолёта на выходили на связь 22 минуты. За это время наземные службы Германии предприняли экстренные меры безопасности. С 10:27 до 10:49 на севере Германии были эвакуированы пять АЭС, сообщает издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на заявление представителя Министерства окружающей среды Германии, сделанное в Висбандене. Рабочий персонал был вывезен с территории двух АЭС в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (Брокдорф и Брунсбюттель), а также трёх АЭС в федеральной земле Нижняя Саксония (Гронде, Линген и Унтервезер). Был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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По сообщениям немецких СМИ, в 2003 году в Германии был создан Национальный ситуационный и командный центр для обеспечения безопасности воздушного пространства в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В задачи центра входит предотвращение террористических атак с использованием воздушного транспорта. Именно в координации с этим центром удалось так быстро отреагировать на инцидент в воздухе.

Вопреки опасениям наземных служб ситуация разрешилась благополучно. Через некоторое время самолёт вышел на связь и продолжил своё движение по проложенному маршруту, приземлившись в аэропорту Лондона. Предположительно, на борту возникли проблемы со связью. Об это сообщила компания Air India в своём Twitter.

«Связь с рейсом AI171 была потеряна сегодня в воздушном пространстве Венгрии. Это произошло из-за нестабильности частоты. Самолет приземлился в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

Похожие обстоятельства

Подобные ситуации уже не в первый раз происходят с самолётами индийских авиакомпаний в небе над Европой. В середине февраля самолёт Jet Airways, следовавший из Мумбаи в Лондон, перестал выходить на связь в небе над Чехией.



Фото: AFP

Тогда в воздух были подняты истребители ВВС Чехии и Германии. Инцидент привлёк внимание пользователей соцсетей, потому что в интернете появилось видео, которое, предположительно, заснял пилот европейского лайнера, также находившегося на тот момент в воздухе. На кадрах видно, как два истребителя стремительно приближаются к пассажирскому самолёту Boeing-777, а затем некоторое время его сопровождают.

Под данным авиакомпании Jet Airways, этот самолёт, на борту которого находилось 345 человек, также благополучно приземлился в Лондоне.

Тогда в СМИ появились различные версии, почему самолёт перестал выходить на связь. Сообщалось, что один пилот уснул, а второй максимально убавил громкость на приборах радиосвязи. По другим данным, экипаж выбрал неверную радиочастоту для связи с землёй, вместо необходимой 132.890MHz пилоты настроились на 132.980MHz.

Оправданы ли перехват и эвакуация?

RT обратился к экспертам в области авиации, чтобы разобраться, каковы причины загадочного исчезновения самолётов из радиоэфира. Эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО и эксперт Комитета по транспорту Госдумы Виталий Бордунов дал довольную резкую оценку произошедшему. По его мнению, версия о неверной частоте приборов связи не имеет под собой никаких оснований.

«Если выяснится, что причина техническая — возникают другие вопросы: сколько лет самолёту, что с оборудованием и так далее. Разные частоты — это, конечно, фантазии. Есть один канал с диспетчером, который ведёт машину», — рассказал Бордунов.

По оценке эксперта, решение поднять перехватчики было верным, так как нельзя было предсказать, как именно разрешится эта ситуация.

«Я считаю, что решение было правильным. Стояла проблема выбора. Если бы они увидели, что самолёт пикирует на атомную станцию. Представьте себе Чернобыль в Европе. Гражданская авиация живёт под угрозой. Это не молнии и не штормы. Угроза терроризма, и о ней надо помнить», — заключил Бордунов.

При этом лётчик гражданской авиации Владимир Кормузов отметил, что отсутствие связи, даже в течение 20 минут не означает внештатной ситуации.

«Самолёт не должен находиться на связи постоянно. Даже если есть техническая возможность, это не значит, что пилот должен общаться с диспетчером 24 часа в сутки. Экипаж современного самолёта состоит всего из двух человек. Вполне могла быть ситуация, в ходе которой один пилот покинул кабину, и что-то случилось, что заставило выйти и второго. Такую ситуацию вполне можно допустить. На крейсерской высоте машину ведёт автопилот, в этом ничего ужасного нет», — рассказал эксперт.

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Владмир Кормузов подчеркнул — это бы не повлияло на штатный режим полёта.

«Может быть, с точки зрения пассажира, оба лётчика, покинувшие кабину, — это нечто ужасное. Но какой-то опасности эта ситуация не представляет. Современный самолёт оснащён автоматическими системами, в том числе и от ухода от столкновения в воздухе», — подчеркнул пилот.

Кормузов считает, что решение поднять истребители было бессмысленным, так как к моменту их взлёта, самолёт уже бы вышел на связь. «Это был человеческий фактор», — заключил эксперт.

Официальных причин произошедшего авиакомпании пока не сообщают, ведётся расследование.

Валерия Маслова, Роман Тихонов