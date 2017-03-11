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Гений и злодейство. Где заканчивается гениальность и начинается сумасшествие

18:19. 11 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Как соотносится гений и злодейство, может ли гениальность идти рука об руку с человеконенавистничеством, снобизмом, тягой к насилию? Александр Пушкин утверждал – "гений и злодейство две вещи несовместимые". Но история не редко опровергает это умозаключение. 
Аристотель был величайшим философом, но при этом считал женщин неполноценными людьми, Вирджиния Вульф сделала неоценимый вклад в историю английской словесности, но искренне презирала низшие сословия. 
Почему злые гении чаще всего заканчивают свою жизнь трагически и зачем они приходят в наш мир? Действительно ли высшие силы уготовили им великую миссию? Живут ли гении в наше время, и почему их имена часто смешивают с грязью?

Метки: гениальность, сумасшествие
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