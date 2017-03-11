Гений и злодейство. Где заканчивается гениальность и начинается сумасшествие

Как соотносится гений и злодейство, может ли гениальность идти рука об руку с человеконенавистничеством, снобизмом, тягой к насилию? Александр Пушкин утверждал – "гений и злодейство две вещи несовместимые". Но история не редко опровергает это умозаключение.

Аристотель был величайшим философом, но при этом считал женщин неполноценными людьми, Вирджиния Вульф сделала неоценимый вклад в историю английской словесности, но искренне презирала низшие сословия.

Почему злые гении чаще всего заканчивают свою жизнь трагически и зачем они приходят в наш мир? Действительно ли высшие силы уготовили им великую миссию? Живут ли гении в наше время, и почему их имена часто смешивают с грязью?