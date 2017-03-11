Батька выставит России счёт: за что РФ «должна» Белоруссии?

Фото: tut.by

Журналисты выяснили у экономистов, что белорусский лидер Александр Лукашенко подразумевал, когда пригрозил, что России тоже «придется заплатить», если она продолжит настаивать на европейском ценообразовании на газ для Белоруссии.

По мнению замдекана факультета мировой экономики ВШЭ Андрея Суздальцева, конфронтация между Россией и Белоруссией появилась из-за попыток Лукашенко «доказать правящей в Белоруссии политической элите, что он все еще может добиваться от Москвы продолжения ежегодных перечислений в белорусскую экономику 8-9 миллиардов долларов, без которых в стране усугубится кризис».

Специалист уверен, что на фоне проблем в отношениях России с Евросоюзом и США, Москва действительно будет продолжать спонсировать белорусскую экономику и делать все возможное, чтобы сохранить с соседом хорошие отношения, однако не позволит представителям официального Минска «класть ноги на стол».

Комментируя реальные возможности Лукашенко по части давления на Россию, Суздальцев отметил, что в Белоруссии нет российских военных баз, а аренда объектов совместного пользования была оплачена на 25 лет еще в 1990-х в обмен на списание долгов по газу. Кроме того, транзит газа по территории Белоруссии контролируется «Газпромом», а реальной защиты для России от НАТО Минск предоставить не может, поскольку в случае столкновения стороны будут в первую очередь обмениваться ядерными ударами.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карабалевич, в свою очередь, назвал главным козырем Лукашенко геополитическое дистанцирование от Москвы. В отличие от представителя ВШЭ, он полагает, что Белоруссия может потребовать от России деньги за аренду военных объектов вопреки имеющимся договорам, а также повысить стоимость транзита нефти и газа по своей территории.

«Все эти пункты наверняка обсуждаются в рамках российско-белорусских переговоров. Вместе с тем, я уверен, что стороны не будут доводить текущую войну до крайности, так как они заинтересованы в компромиссе», — заключил он.

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что председателю правительства России Дмитрию Медведеву тоже «придется заплатить» в случае, если он выступает за европейские цены на газ для Белоруссии.

За несколько дней до этого Медведев обратился к государствам ЕАЭС с призывом прекратить «упражняться в подсчетах» цен на российский газ. Он напомнил, что Россия «никого насильно не держит» в Союзе, но в случае выхода из него цена за тысячу кубометров газа была бы значительно выше.

источник

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru