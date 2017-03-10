Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.

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Озвученная недавно на парламентских чтениях цифра потерь СССР во время Великой Отечественной Войны вызвала скандал. Обвинения в “спекуляциях” и “фальсификациях” прозвучали со всех сторон. Идейные антикоммунисты либерального направления выступили неожиданным хором с некоторыми “патриотами СССР”. И те и другие, по своим соображениям, сочли это публичное и политическое (а неполитическим, в силу масштаба трагедии оно быть не может) высказывание неприемлемым.

Однако, есть политика, а есть – исторические факты и документы.

Мы публикуем статью автора масштабного исследования, историка, многие годы занимавшегося поисковой работой, организатора портала Soldat.ru, Игоря Ивановича Ивлева.

Позиция самого Ивлева относительно результатов исследования и перспектив их уточнения высказана ниже.

Редакция АПН.

- Игорь Иванович. Являются ли Ваши выводы окончательными?

Существует ли вероятность того, что окончательная цифра потерь СССР существенно уменьшится или, наоборот, увеличится?



Величина общей убыли населения СССР за период войны 1941-1945 гг. вряд ли сильно изменится. Численности гражданских лиц и военнослужащих на начало и конец войны известны, число перемещённых лиц тоже, рождаемость и “естественная” смертность за войну оценены.

А что касается безвозвратных потерь военнослужащих, то выводы в отношении них вряд ли являются окончательными.

Разные, не только освещённые мной в статье, использованные способы дают численность этих потерь от 19,4 млн чел. до 21 млн чел. Этому посвящена целая книга, вышедшая в 2012 г. В Главном Организационно-мобилизационном Управлении ГШ ВС РФ есть документы, проливающие свет на этот вопрос. Насколько мне известно, до недавнего времени они не были включены в состав Архивного фонда РФ. Ссылки на этот факт есть в третьем издании итогов работы государственной комиссии “Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь” (М., 2009).

В Министерстве обороны СССР за период с 1945 по 1990 гг. работали 3 комиссии по выявлению потерь. Уверен, что результаты работы комиссий могут содержать указанную выше численность утрат. Все обобщающие войну исследовательские работы были завершены по всем её аспектам в 1947-48 гг. В недрах Управления в итоге появились точные данные по всем регионам, республикам, возрастам, военно-учётным специальностям, – кого и сколько мобилизовали, скольких не досчитались, о численности отправленного на фронт пополнения и лиц, направленных на формирование новых частей и соединений.

Стали известны общие ресурсы призывных возрастов на начало войны, известна и оставшаяся их численность после войны благодаря учёту системой органов военного управления, послевоенной прописки. Известна численность репатриантов, миграции, выезда за рубеж и въезда оттуда, количества лиц, включённых в контингенты НКВД (заключение, спецпоселение, работа в промышленности после плена под наблюдением “органов”) и т.п. Есть подробнейшие сведения Госплана СССР, известны рождаемость, смертность. Другое дело, что, сосчитав, назвать реальное число потерь военнослужащих не решились. Если численность потерь военнослужащих увеличится до верхней указанной планки, то численность утрат гражданских лиц на ту же долю уменьшится. Не могу утверждать категорично, но предполагаю, что больше 21 млн потерь военнослужащих не будет. Нужно изучение первичных документов.



- Считаете ли Вы, что установление точной цифры потерь возможно в течении ближайших лет?

Что конкретно, на Ваш взгляд, необходимо для того, чтобы подвести черту под этим вопросом?



Для того, чтобы понять – каково качество результатов работы двух комиссий МО СССР (40-х и 60-х гг.), необходимо взглянуть на них. Поясню. Третья комиссия использовала исключительно цифровые донесения о потерях войск. Дополнительную численность не вернувшихся, о которых войска не подали донесения в войну и кого поимённо учли лишь после войны военкоматы, сочли завышенной и полностью исключили из расчётов. 8,1 млн чел., учтённых военкоматами – исключили!

Также был проигнорирован весь именной учёт потерь, находившийся в Центральном архиве и архиве военно-медицинских документов МО СССР – около 19,8 млн персоналий в картотеках. Словно этих имён нет и их численность не кричит о вопиющей ошибке в расчётах! Третья комиссия довольствовалась только донесениями войск за войну – именными и цифровыми. Они близки друг к другу – около 9 млн чел. На том и остановились. Выпустили в свет три издания результатов своей работы (в 1993, 2001, 2009 гг.). Её точка зрения известна. Поэтому важно взглянуть на результаты работы первых двух комиссий. Жив ещё человек, который лично слышал от начальника института военной истории МО СССР генерал-лейтенанта П.А. Жилина в 1970 г. брошенные им в сердцах следующие слова: “Что вы всё спорите? Я же дал вам 20 миллионов военных потерь!”. Это факт, косвенно свидетельствующий о возможном наличии искомых сведений в результатах работы двух первых комиссий. И, конечно, важно изучить первичные документы, которые они обе использовали. Это только кажется, что груз неподъёмный. На самом деле требуется получить сравнительно небольшое количество сведений, составленных в Главном оргмобуправлении и Главупраформе НКО и МО СССР в 1941-48 гг. Возможно, они уже даже рассекречены.



Сделать это можно и нужно в процессе работы государственной комиссии, которую необходимо создать. Пора сказать людям всю правду и поставить на этом точку. Для того, чтобы работа комиссии была прозрачной, необходимо участие в ней представителей не только государственных органов, но и общественных объединений в рамках специального приоритетного национального проекта.

Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.

8 мая 1990 г. Михаил Горбачев в преддверии годовщины 45-летия Победы сообщил Верховному Совету СССР о том, что за период Великой Отечественной войны страна потеряла “почти 27 миллионов жизней советских людей”.

Следующие 27 лет общество воспринимало эти сведения как исчерпывающие. Потери военнослужащих были обозначены в 1993 г. лишь в 8,7 млн чел., остальные 17,9 млн чел. – погибшее гражданское население, всего 26,6 млн чел. И лишь специалисты понимали то, что не могло быть потерь военнослужащих в 2 раза меньше потерь не воевавшего гражданского населения.



Величина объявленных цифр всех поражала громадностью. Каждый зрелый гражданин СССР понимал – каким чудовищным катком прокатилась по просторам нашей большой страны война. Цифры подтверждали это. Жестоким противником была оккупирована территория, на которой проживало 88 млн наших граждан. Через часть территорий боевые действия прошли четырежды. Множество населённых пунктов в боях не раз переходили из рук в руки. Уходя, оккупанты оставили за собой выжженную землю и неисчислимое горе.

И почти никто не подозревал, что цена Победы на самом деле могла быть ещё больше. Это казалось невероятным.

За 27 лет с 1990 г. российские архивы открыли свои фонды. Рассекречены миллионы документов. Изданы свыше 800 региональных томов Всероссийской Книги Памяти. В части стран СНГ созданы поимённые базы данных о погибших. Стало известно – где сколько мобилизовано на войну и сколько не вернулось людей. По решению Министра Обороны России оцифрованы и размещены в открытом доступе в сети Интернет миллионы листов поимённых донесений о потерях и почти все Книги Памяти. Все эти источники позволили по новому взглянуть на проблему подсчёта общей убыли населения СССР в 1941-1945 гг., а вместе с ней на величину утрат и военнослужащих, и гражданского населения от факторов войны.

Автором исследования является российский военный историк Игорь Иванович Ивлев, основатель и бессменный администратор сайта Солдат.ru. Результаты его работы легли в основу презентации, продемонстрированной на парламентских слушаниях в Государственной Думе России 14 февраля 2017 года депутатом и сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения “Бессмертный полк России” Н.Г. Земцовым.

I. Предыстория взглядов о величине убыли населения СССР в 1941-1945 гг.

14 марта 1946 г. в газете “Правда” № 62 в статье о речи У. Черчилля в Фултоне И.В. Сталин сообщил о численности потерь СССР в 7 миллионов человек: “безвозвратно потеряны в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации”.

В 1958 г. на закрытом совещании в ЦК КПСС идеолог партии М.А. Суслов назвал количество жертв в 12 миллионов человек.

В ноябре 1961 г. в письме премьер-министру Швеции Т. Эрландеру Н.С. Хрущев написал о том, что “война с немцами унесла два десятка миллионов жизней советских людей”. Цитата из этого письма была опубликована в статистическом ежегоднике СССР и в журнале “Международная жизнь” в декабре 1961 г., став на какое-то время канонической.

В мае 1965 г. к 20-летию Победы генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев заявил: “Война унесла более двадцати миллионов жизней советских людей”. В итоге в течение 25 лет расплывчатые данные “более 20 млн” фигурировали во всех статистических справочниках и книгах о войне, школьных учебниках истории.

8 мая 1990 г. на торжественном заседании Верховного Совета СССР к 45-летию Победы Президент СССР М.С. Горбачев объявил о потере “почти 27 миллионов жизней советских людей”. Эти данные основывались на сведениях государственной комиссии Минобороны и Академии наук СССР под руководством Г.Ф. Кривошеева (далее – государственная комиссия). Комиссия заявила в 1993 г. в качестве демографических потерь населения СССР за период войны 26,6 млн человек, из них 8,7 млн – потери военнослужащих (“Гриф секретности снят…”, М.: Воениздат, 1993). Календарная планка расчётов была умозрительно отодвинута ею до 31 декабря 1945 г.

Общая убыль населения СССР вместе с военнослужащими, с естественной смертностью, с родившимися в войну и умершими детьми до 4 лет лишь в 2001 г. объявлена членами той же государственной комиссии в количестве 38,5 млн человек (“Россия и СССР в войнах ХХ века…”, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001). Эту цифру мало кто заметил. В памяти людей остались “26,6“. Но и в 2001 г. были представлены заведомо неверные данные, из которых прежде всего был занижен минимум в 4 раза уровень смертности родившихся в войну детей, а также численность населения СССР на начало войны.

Автор в течение 10 лет вёл исследовательскую работу в том же направлении с привлечением огромного количества документальных источников. В результате в Российском государственном архиве экономики была выявлена в документах Госплана СССР точная численность населения страны к началу войны и после её окончания на 1 июля 1945 г., определены рождаемость и естественная смертность населения за 4 года. Также благодаря документам, найденным в Центральном архиве Министерства обороны России, автором подсчитаны безвозвратные потери военнослужащих, а вслед и гражданского населения. В 2012 г. в издательстве “Яуза-ЭКСМО” вышел сборник публикаций пяти авторов “Умылись кровью?”, где автор этих строк занял половину объёма из 510 страниц исследованием потерь военнослужащих.

I Справедливые вопросы к государственной комиссии.

Для того, чтобы показать заниженность официальных сведений об утратах военнослужащих и гражданских лиц, пока не прибегая к документам Госплана СССР, рассмотрим несколько очевидных примеров и зададим неизбежные вопросы:

Исследование абсолютно всех региональных поимённых Книг Памяти России и стран СНГ, а также официальных цифровых сведений о не вернувшихся по некоторым странам СНГ и Прибалтики показало, что зафиксированная в них общая численность участников войны в составе Вооружённых Сил СССР (далее ВС СССР) составила 40,7 млн чел., а безвозвратные потери военнослужащих учтены в количестве почти 17 млн человек. Без сомнения, в регионах и странах лучше известно – сколько у них ушло людей на войну, сколько не вернулось. Напомним, что по данным государственной комиссии официальная численность участников войны – 34,5 млн чел. военнослужащих и около 0,5 млн чел. вольнонаёмных лиц, а безвозвратных потерь – 8,7 млн военнослужащих. Почему разница между учтённым по Книгам Памяти и прочим источникам общим количеством участников войны и официальными данными составила 6,2 млн чел.? Почему разница в 8,3 млн учтённых поимённо не вернувшихся военнослужащих не вошла в официальные сведения о безвозвратных потерях? Почему государственная комиссия в итогах работы полностью проигнорировала столь важный пласт сведений, подтверждённый в регионах документально?

В Центральном архиве Министерства Обороны России хранятся поимённые донесения о безвозвратных потерях из войсковых частей с фронта и военкоматов по месту призыва не вернувшихся воинов. Они содержат имена конкретных 19,8 млн чел. – погибших, умерших, пропавших без вести. Почему поимённые сведения о не вернувшихся были отвергнуты комиссией и разница в 11,1 млн чел. не вошла в официальные сведения о безвозвратных потерях ВС СССР? На каком основании поверили бездушной и неполной “цифре” и проигнорировали многомиллионный строй имён?

На 1 июля 1945 г. известны официальная численность ВС СССР (12,8398 млн), комиссованных по увечьям инвалидов (3,4651 млн), вернувшихся из плена военнослужащих (0,9493 млн, не возвращённых в ВС СССР), переведённых в промышленность специалистов (0,09473 млн), осуждённых лиц (0,4366 млн), не разысканных дезертиров из войск (0,2124 млн), а также невозвращенцев с Запада (0,25 млн). Всего 18,25 млн чел. Если верить официальной численности находившихся в войну “под ружьём” в 34,5 млн чел., то выходит, что отсутствуют в учёте живых на эту дату 16,25 млн чел. Из них 8,7 млн чел., как мы знаем, – официальные безвозвратные потери ВС СССР. Почему разница в 7,55 млн. человек на 1 июля 1945 г. отсутствует в официальной численности потерь военнослужащих? Куда они делись? И верить ли официальной численности тех, кто был “под ружьём”?

Общеизвестно, что в 1945-1995 гг. медалями “За победу над Германией” и “За победу над Японией” награждены воины, находившиеся к окончанию войны в рядах ВС СССР, демобилизованные раненые, больные, инвалиды, специалисты и вольнонаёмный состав. Всего обеими медалями награждены 14,8 млн и 1,8 млн чел. соответственно, из них около 0,7 млн награждены обеими медалями. Всего награждено военнослужащих и вольнонаёмных лиц 15,9 млн чел. Наградили всех, кого смогли выявить. Коль официально учтено пребывавшими в ВС СССР 35 млн военнослужащих и вольнонаёмных лиц, то почему остались не награждёнными 19,1 млн чел. из них? Куда они делись? Не на полях ли боёв остались?

Публикации итогов работы государственной комиссии во всех трёх изданиях (1993, 2001, 2009 гг.) гласят о численности утрат военнослужащих в 8,7 млн чел., гражданского населения – в 17,9 млн чел., в сумме – 26,6 млн чел. По мнению комиссии, это якобы предельная величина утрат в абсолютных числах. По понятным причинам в войну не велась раздельная статистика по естественной и насильственной смертности из-за оккупации, миграции, эвакуации и т.п. Раз уж выше приведены исчерпывающие абсолютные цифры утрат, то из-за отсутствия раздельной статистики “естественная” смертность гражданских лиц выделена быть не может и уже учтена в величине их общей смертности.

А “естественная” смертность военнослужащих (и у них имела место смертность без военных причин, пусть и мизерная, чаще всего от случайных факторов) учтена в отчётности о потерях войск. Соответствующая ей колонка в бланке цифрового донесения о потерях так и называется – “по другим причинам”. В итоге “естественно” умерло тех и других якобы 11,9 млн чел. и они включены в общую сумму утрат (26,6 млн).

В 2001 г. государственной комиссией была объявлена общая убыль населения СССР в 38,5 млн чел. Вычитание из неё 11,9 млн даёт те самые пресловутые 26,6. Но ведь “естественно” умершие уже учтены в этой численности! Т.е. она заложена в расчётах комиссии дважды! И если этого удвоения не делать, то у нас появляются “лишние” 11,9 млн чел. Если сложить их с потерями военнослужащих 8,7 млн чел., то мы получаем их безвозвратные потери в 20,6 млн чел. Это больше похоже на правду, граждане хорошие!

На каком основании государственная комиссия второй раз вычла уровень естественной смертности в 11,9 млн чел. из общей убыли населения СССР в 38,5 млн чел.?

По итогам работы государственной комиссии официальная численность пропавших без вести военнослужащих около 4,56 млн чел. Известно, что в донесениях о потерях войсковых частей с фронта учтено поимённо около 3 млн пропавших без вести. После войны военкоматы при проведении подворного опроса так же поимённо сумели учесть в своих донесениях 8,11 млн чел., из них 97 % значатся пропавшими без вести. Кроме того, не вошли ни в одно донесение о потерях ни одной инстанции около 1,8 млн чел., кто был призван военкоматами на службу в ВС СССР, но домой с фронтов не вернулся. В сумме это даёт почти 12,7 млн чел. пропавших без вести. Почему выявленная численность пропавших без вести почти в 3 раза превышает официальные сведения?

На эти вопросы у членов государственной комиссии и их последователей ответов нет. Альтернативные примеры показывают несостоятельность официальной точки зрения даже без использования архивных документов Госплана СССР.

Частный пример, характеризующий целое. Нижегородец Валерий Киселев, активист Бессмертного полка России, за много лет проследил по всем доступным источникам (от родственников до архива Минобороны РФ) судьбы 958 человек, призванных в 771-й стрелковый полк горьковской 137-й стрелковой дивизии. Вернулись с фронта всего 35человек (3,6 %). 277 чел. погибли, 585 пропали без вести. 61 человек не значится ни в одном из списков потерь (6,4 %).

Если применить величину в 6,4 % к общему официальному числу военнослужащих участников войны (34,5 млн чел.), то мы можем получить численность не значащихся ни в каких списках потерь около 2,21 млн чел. В настоящем исследовании при определении потерь военнослужащих мы оперируем меньшей величиной в 1,8 млн в связи с возможным разбросом данных в зависимости от региона.

Проблема военных потерь в годы Великой Отечественной войны до сих пор невероятно остра для российских семей. Вот почему в течение почти 30 лет поисковики России и стран СНГ среди найденных на полях боёв и поимённо установленных воинов на 80 % выявляют либо пропавших без вести, либо вовсе не учтённых ни в одном из официальных списков потерь. Безвестность судеб столь большого количества людей десятилетиями выплёскивается в вале писем, приходящих в каждую инстанцию, которая занимается установлением судеб военнослужащих. Этот нескончаемый вал в 2009 г. привёл даже к тому, что Центральный архив Министерства обороны России, благодаря вводу новой редакции пункта 248 “Наставления по архивному делу в ВС РФ” (Приказ МО РФ № 493 от 30 мая 2009 г.),полностью прекратил отвечать на письменные запросы граждан об установлении судеб своих близких, рекомендуя им лично приезжать в архив!

Министерство обороны не может (да и не должно, на самом то деле, это ведь не его функция) самостоятельно выполнять весь тот объем архивно-поисковой работы, который востребован нашим обществом! Последние 8 лет, вместо ответов на запросы, граждан отправляют к электронным базам данных МО РФ в сети Интернет “Мемориал”, “Подвиг народа”, “Память народа”, которые не имеют никакой юридической значимости, исполняя лишь справочные функции. Ниже показана типичная выдержка из многих тысяч одинаковых официальных ответов архива:

Увы, этот как раз тот случай, когда мы можем и должны сказать – сделано Министерством много, но недостаточно.

Проблема слишком велика, чтобы её решать силами всего лишь одного министерства. Это вопрос общегосударственного уровня. Решение его требует масштабного партнерства государства с общественными организациями.

В процессе авторских исследований было установлено, что государственная комиссия, проигнорировав или не найдя документов Госплана СССР, использовала методически неверный способ расчётов так называемой “передвижкой” вперёд и назад от опорных показателей. В качестве таковых для определения численности населения СССР на начало и конец войны ею использованы результаты переписей населения страны 1939 и… 1959 гг. с “передвижкой” от них вперёд и назад данных о рождаемости, смертности, численности присоединённых территорий и миграции. Ниже дана иллюстрация из третьего издания комиссии “Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь”, где, ничтоже сумняшеся, обоснован столь экзотичный способ расчётов (М.: Вече, 2009, с. 44):

И подано это было в трёх изданиях итогов работы комиссии так, словно в СССР не существовало подробнейшей государственной статистики Госплана по демографии! Поверили все! Уже на этом этапе численность населения СССР была искажена комиссией на 9,15 млн чел., несмотря на наличие в Российском государственном архиве экономики подлинных документов о численности населения СССР на каждое первое число каждого месяца за 1941 и 1945 гг.: на 8,3 млн показано меньше на начало войны и на 0,85 млн больше по её окончанию из-за сдвига даты расчёта на 31 декабря 1945 г. вместо 1 июля 1945 г. И это не единственное искажение сведений, приводящее к неверному результату. Ниже мы рассмотрим данные из документов Госплана СССР. Их копии размещены на сайте Солдат.ru.

III. Общая убыль населения СССР в 1941-1945 гг. и безвозвратные потери в связи с действием факторов войны.

Приступим к выявлению общей убыли населения СССР за годы войны в целом. Исходные сведения документальны и сейчас доступны каждому. Сразу оговорюсь, что в представленные ниже данные по убыли населения не включены не родившиеся дети, которые могли бы родиться у погибших военнослужащих и гражданских лиц, будь они живы (так называемые “скрытые потери войны”). Дистанцируемся от этого лукавства.

По данным Центрального управления народно-хозяйственного учёта Госплана СССР на 1 июля 1941 г. в стране имелось гражданского населения 199.920.100 чел.. Кроме того, в ВС СССР проходило службу 5.082.305 чел. В ВС СССР входила численность Рабоче-Крестьянской Красной Армии, флота, войск НКВД СССР и военизированных формирований других наркоматов, состоявших на балансе Наркомата обороны. Военнослужащие ВС СССР в численность гражданского населения СССР, показанную региональными управлениями Госплана, не входили. Они являлись экстерриториальными и привязанными к военным округам и флотам, дислоцирующимся в нескольких регионах каждый. Региональные органы Госплана проводили учёт только по гражданским лицам, а РККА, РКВМФ, НКВД – по своим контингентам дополнительно к сведениям Госплана. Также см. постскриптум ниже.

Всего граждан СССР на начало войны – 205.002.405 чел., а не 196,7 млн чел., как утверждала государственная комиссия. Занизив численность населения СССР, комиссия занизила и общую убыль его. Даже если убрать за скобки численность ВС СССР, то и в этом случае численность населения СССР на 3,22 млн чел. больше данных комиссии после “передвижек”.

Естественные рождаемость и смертность определены документально по уровню 1941 г. За годы войны вплоть до 1 июля 1945 г. могло родиться 17.619.776 детей. Из них могло умереть за тот же срок 5.760.000 чел., а общая естественная смертность могла составить 10.833.240чел. (все 3 числа – оценки по документам 1941 г. в связи с отсутствием сведений по всему СССР из-за оккупации). Государственная комиссия величину детской смертности детей, родившихся за 4 года войны, указала лишь в 1,3 млн чел. Однако, только за 1 год в 1941 г. смертность детей в возрасте до 4 лет составила 1,44 млн. Не будет лишним в качестве справки сказать о том, что детей в возрасте до 1 года в 1941 г. умерло не менее 0,84 млн чел., а в возрасте до 14 лет включительно – 1,586 млн чел. Детская смертность являлась бичом страны. Благодаря вниманию к проблеме руководства страны в послевоенные годы она была кардинально уменьшена.

Чем меньше из-за войны становилось населения, тем меньше, теоретически, должны были быть рождаемость и детская смертность. Но оказалось, что женщины в 1942-45 гг. начали рожать ранее не планировавшихся детей от своих постепенно ушедших на фронт мужей, а также в очень большом количестве от случайных отцов, в т.ч. оккупантов. Плюс невыносимые условия жизни неизбежно приводили к большей детской смертности, чем это было в 1941 г. Поэтому сложение факторов примерно компенсировало друг друга, в связи с чем оценки рождаемости и естественной смертности 1941 г. оставлены без изменений для всего периода войны.

На 1 июля 1945 г. численность ВС СССР составляла 12.839.800 чел. (публикация 2009 г.).

По данным Госплана СССР численность гражданского населения на то же число – 151.165.200 чел. (документы).

Численность перемещённых лиц (находившиеся в движении репатрианты из-за рубежа и внутренние, не покидавшие СССР), а также “невозвращенцев”, составила 5.804.524 чел. (публикация В.Н. Земскова). Общая численность всех граждан СССР на 1 июля 1945 г. – 169.809.524 чел. (151.165.200 + 12.839.800 + 5.804.524).

За вычетом родившихся в войну и с учётом умерших за 4 года детей несложно установить численность лиц, живших к 22 июня 1941 г. – 157.949.748 чел. (169.809.524 – 17.619.776 + 5.760.000). Государственная комиссия численность населения СССР на 1 июля 1945 г. не привела, необоснованно оперируя данными на 31 декабря 1945 г. (170,5 млн чел.). Но за полгода естественный прирост населения СССР составил 0,848 млн чел. и на эту величину заведомо завысил планку расчётов!

Ресурс населения СССР вместе с родившимися детьми, не будь безвозвратных потерь в войне, естественной смертности и не будь преждевременных смертей 5,76 млн детей, составил бы 222.622.181 чел. (205.002.405 + 17.619.776).

Убыль населения СССР можно рассчитать двумя способами:

Из общего ресурса населения в 222.622.181 чел. вычтем общее число всех учтённых выше граждан СССР на 1 июля 1945 г. в 169.809.524 чел. И мы получим общую убыль населения в 52.812.657 чел. Тех же утраченных 52.812.657 чел. получим, если от численности населения СССР на начало войны в 205.002.405 чел. отнимем число тех граждан, кто жил к началу войны и остался жив к 1 июля 1945 г. – 157.949.748 млн чел., а затем прибавим число умерших в войну детей 5.760.000 млн чел. (205.002.405 – 157.949.748 + 5.760.000).

Оба способа расчёта приводят к одинаковому результату.

Из общей убыли населения СССР в 52.812.657 чел. убыль по категориям составила:

а) естественная смертность – 10.833.240 чел. (согласно взглядам демографов, эта убыль не должна учитываться в численности безвозвратных потерь из-за действия факторов войны ввиду “естественности” ухода из жизни).

б) безвозвратные потери военнослужащих ВС СССР из-за действия факторов войны (погибло, умерло от ран и болезней, пропало без вести) – не менее 19.413.169 чел. (“Умылись кровью?”, часть И.И. Ивлева, М.: “Яуза-ЭКСМО”, 2012, с. 501), из них пропало без вести около 12,7 млн чел.;

в) безвозвратные потери гражданского населения на всей территории СССР из-за действия факторов войны – 22.566.248 чел. (определено по разнице).

Таким образом, безвозвратные потери граждан СССР в результате действия факторов войны составили

19.413.169 + 22.566.248 = 41.979.417 чел.

К факторам войны на всей территории СССР отнесены:

- насильственная смерть в зонах боевых действий от обеих армий и от рук противника в тылу;

- ухудшение или исчезновение медицинского обслуживания, отсутствие медикаментов;

- резкое уменьшение или исчезновение ресурсов продовольствия и питьевой воды, посевных площадей и семенного фонда;

- разрушение жилья;

- увеличение продолжительности рабочего дня, снятие выходных и отпусков, изнурительный труд на оборонительных работах;

- отсутствие добротной одежды и обуви;

- постоянное чувство страха за жизнь;

- прочее.

Из 22.566.248 чел. безвозвратных потерь гражданских лиц:

- погибло насильственно в тылу противника, а также от голода в блокаде Ленинграда – 6.716.760 чел.;

- умерло на работах в Германии и осталось на Западе (обзорный том Книги Памяти РФ,1995 г., с. 406) до 2.700.000 чел.;

- погибло (умерло) в зонах боёв и вне их – от голода или скудного рациона питания, болезней, разрушения жилья, непосильного труда, прочего по всему СССР и зарубежью (без Ленинграда и Германии), определено разницей:

22.566.248 – 6.716.760 – 2.700.000 = 13.149.488 чел.

Коррекция сведений может быть произведена в будущем в сторону увеличения безвозвратных потерь военнослужащих при рассекречивании для общества дополнительных документов Центрального архива Министерства обороны РФ и Главного Организационно-мобилизационного Управления Генерального Штаба ВС РФ. Без сомнения, они существуют. Ссылки на них имеются в третьем издании итогов работы государственной комиссии (“Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь”, М.: Вече, 2009), хотя и не в полном количестве. В этом случае безвозвратные потери гражданских лиц станут меньше.

Приведённые сведения подтверждены большим количеством подлинных документов, авторитетных публикаций и свидетельств. Все они являются суровым воплощением глубинной боли нашего народа, понёсшего неимоверные утраты и добившегося Победы над жестоким врагом. Вся, ныне толерантная, Европа, объединённая жестоким кулаком фашизма, противостояла нашей стране. Нас надеялись уничтожить под корень. Не вышло. Уничтожения не случилось, Мы выстояли и победили! Но понесли колоссальные утраты. Каждый четвёртый гражданин СССР не дожил до окончания войны! Убыль населения оказалась настолько великой, что до сих пор отдаётся в сердцах каждой семьи России.

И.И. Ивлев.

14 февраля 2017 года.

г. Москва.

P.S.

Предположим, что в цифрах населения СССР на 22.06.41 и на 01.07.45 численность ВС СССР на эти даты Госпланом включена (5.082.305 и 12.839.800 ч. соответственно). Так могут утверждать оппоненты. Решим задачу методом “от противного” и проверим свои расчёты:

На 22.06.41 – 199.920.100 чел. За 4 года родилось 17.619.776 ч., из них умерло 5.760.000 ч., жило к 01.07.45 – 11.859.776 чел. На 01.07.45 в СССР всего – 151.165.200 чел., из них лица, жившие до 22.06.41, без учёта детей, родившихся за 4 года и живших к 01.07.45:

151.165.200 – 11.859.776 = 139.305.424 чел.

Убыль населения, жившего до 22.06.41, за 4 года 22.06.41-01.07.45:

199.920.100 – 139.305.424 = 60.614.676 чел.

Убыль с учётом родившихся за 4 года и умерших детей:

60614676 + 5.760.000 = 66.374.676 чел.

Перемещённых лиц, не вошедших в статистику Госплана на 01.07.45 и оставшихся живыми – 5.804.524 чел.: за рубежом СССР – 4.651.049 чел., внутри СССР – 1.153.475 чел. Убыль всего населения за 4 года с учётом живых перемещённых лиц, не вошедших в статистику Госплана: 66.374.676 – 5.804.524 = 60.570.152 чел.

Как видно, общая убыль населения, если допустить наличие численности ВС СССР в сведениях Госплана на 22.06.41 и 01.07.45, ещё больше, чем наоборот. С этим мы согласиться не можем. Считаем данный тезис неверным и принимаем исходную точку зрения. Численность ВС СССР не входит в сведения Госплана СССР на начало и конец войны и должна плюсоваться к численности гражданского населения. Данный факт также подтверждается результатами переписи населения 1939 г., когда к показателям, выявленным Госпланом СССР по гражданским лицам, на основании отдельных справок НКО, НКВМФ и НКВД СССР были прибавлены сведения о численности их контингентов.

Примечание:

* – данные на 01.07.41 собирались и подавались региональными управлениями ЦУНХУ Госплана во второй-третьей декаде июня 1941 г. и потому разницей в 8 суток между началом войны и 1 июля можно пренебречь.

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Источник: voicesevas.ru