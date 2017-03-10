Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 марта 2017
- 12:41 Ефрейтор Роман Меньшинин про разминирование Пальмиры.
- 10:48 Источник сообщил причину потери двух истребителей «Адмирала Кузнецова» у берегов Сирии.
- 08:58 Обсуждать борьбу с ИГИЛ без России можно, а победить нельзя — Пушков.
- 08:22 Американцы вместе с Турцией будут готовить наступление на Ракку в Сирии.
- 05:00 Русский спецназ в сирийской пустыне (ФОТО).
- Вчера 22:35 Под Пальмирой был тяжело ранен ветеран спецназа ВДВ, певец Вячеслав Корнеев (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:48 Новости мира: ВС Турции атаковали сирийскую армию.
Ефрейтор Роман Меньшинин про разминирование Пальмиры
Интервью ефрейтора инженерных войск ВС РФ Романа Меньшинина о личном участии в разминировании сирийского города Пальмиры (февраль 2016).
Интервью записано 14 августа 2016 в Международном противоминном центре после награждения отличившихся участников разминирования.
Производство: SpeZinform http://spezinform.ru/
При поддержке oper.ru
Музыка: Валерий Senmuth (http://www.senmuth.com/)
Заказ репортажа: info@spezinform.ru
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Источник сообщил причину потери двух истребителей «Адмирала Кузнецова» у берегов Сирии
Причиной катастроф двух палубных истребителей на авианосце «Адмирал Кузнецов» во время похода в Сирию в 2016 году стал обрыв троса аэрофинишера, к самолетам никаких нареканий нет.
Об этом сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря во время участия в операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.
«В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», — рассказал собеседник агентства.
В то же время он подчеркнул, что детальный анализ причин обрыва троса при двух посадках можно будет установить только после изучения финишерных тросов на берегу.
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Обсуждать борьбу с ИГИЛ без России можно, а победить нельзя — Пушков
Обсуждать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» без России можно сколько угодно, однако победить боевиков без помощи РФ нельзя, считает сенатор Алексей Пушков.
«68 восемь стран, входящие в западную коалицию, будут обсуждать борьбу с ИГ без России. Встречаться и обсуждать без России можно, победить — нельзя», — написал Пушков.
68 стран, входящие в западную коалицию, будут обсуждать борьбу с ИГ без России. Встречаться и обсуждать без России можно — победить нельзя.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 9, 2017
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Американцы вместе с Турцией будут готовить наступление на Ракку в Сирии
США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* вместе с Турцией и партнерами по коалиции.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госдепартамент США.
«Мы продолжим планировать последующие этапы освобождения Ракки вместе с союзниками по коалиции (против ИГ), в частности, с Турцией», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Русский спецназ в сирийской пустыне (ФОТО)
По пустынным улицам Пальмиры ветер гоняет тлеющую ветошь и засохшие листья срезанных осколками веток, пишет «КП.ру».
Безлюдные дома печально хлопают ставнями давно потерявших все стекла окон. Редкие сирийские солдатики, завидев нас, показывают игиловский (ИГИЛ — запрещенная в РФ организация — ред.) молельный дом, за ним — полевой госпиталь в подвале.
На некоторых домах до сих пор сохранились надписи по-русски «Мин нет».
После прошлого освобождения. Сейчас саперы еще не окончили работу. На крыше гостиницы «Гелиополис» развевается черный флаг террористов — здание бывшего штаба еще не разминировано.
За последние три года городок дважды подвергся нашествию средневековых варваров. И всякий раз из города их выбивали в основном благодаря помощи российских военных. Помимо бомбардировщиков ВКС, сокрушавших опорные пункты и укрепрайоны боевиков с воздуха, на земле работали подразделения Сил специальных операций.
Фото: Александр КОЦ
ССО — элита Вооруженных сил России. Спецназ, каждый боец которого — штучный специалист экстра-класса. Это и снайперы, уничтожавшие лидеров террористов из числа выходцев из России.
Благодаря им, российские летчики без промаха били по позициям игиловцев на высотах, идущих к Пальмире, приближая освобождение древнего города.
Их имена нельзя называть, их лица нельзя показывать, во многом их работа проходит под грифом «Совершенно секретно».
Вместе с колонной Сил специальных операций выдвигаюсь на передовые позиции под Пальмирой, из которой боевиков откинули, но уходят они очень неохотно. Боевым порядком бронированные машины едут только по проверенным объездным дорогам, чтобы минимизировать риски — боевики ночью могут закладывать фугасы.
Фото: Александр КОЦ
Бойцы ССО от других представителей ВС РФ отличаются даже внешне.
Хотя, если встретишь такого в «гражданке», вряд ли отличишь от обычного прохожего. Здесь же — самая современная экипировка, вооружение и технические средства.
Выглядят бойцы, чего уж говорить, внушительно. Как в кино. Только на настоящей войне цена ошибки несоразмерно выше. Второй дубль не отснять. Спецназовцы из люков «Тигров» цепко вглядываются по флангам, водя стволом станкового гранатомета АГС. Дорога в объезд занимает на полтора часа больше, но до наблюдательного пункта ССО добираемся без приключений.
Фото: Александр КОЦ
Отсюда до деревни, где засели боевики, километра два. До «зеленки» под высотой, занятой террористами, — пять. Несколько российских спецназовцев, лежа на пригорке, сверлят вражескую территорию биноклями.
Спустя несколько минут несколько мощных разрывов вырастают грибами на горизонте. ВКС России, благодаря координатам от специалистов ССО подавили сопротивление боевиков в «зеленке».
Фото: Александр КОЦ
Неподалеку стоит большой бетонный ангар. Внутри — три сгоревших игиловских танка. Сверху — огромная пробоина в бетоне как пример филигранной работы российских летчиков. Но координаты этого ангара передавали как раз с земли.
Фото: Александр КОЦ
Силы специальных операций обеспечивают продвижение сирийской армии вперед.
Новый образ российского спецназа — прекрасно обученного, хорошо вооруженного и оснащенного, выполняющего задачи любой сложности в любой точке мира.
Хотя основную работу, конечно, сирийцам придется делать самим. Штурмовать занятые ИГИЛом высоты за них никто не будет. Но благодаря взаимодействию российских ВКС и ССО это делать будет на порядок легче.
Фото: Александр КОЦ
— В этот раз при взятии Пальмиры все прошло быстрее, — признаются сирийские бойцы.
— Практически все мы участвовали в первом штурме и научились взаимодействовать с россиянами. Пришлось попотеть со взятием Цитадели — там сидели пять пулеметчиков, а бомбить памятники архитектуры нельзя. Но в итоге мы справились. Больше Тадмор (арабское название Пальмиры) не отдадим.
Фото: Александр КОЦ
Над нашими головами, заглушив грохот артиллерии, прошли четыре сирийских и один российский самолеты и направились в сторону старого города. Там, в амфитеатре, снова звучала музыка.
По случаю приезда в Пальмиру командующего российской группировкой Андрея Картаполова сирийцы организовали небольшой концерт студенческих ансамблей, исполнивших патриотические песни в благодарность за российскую помощь.
Фото: Александр КОЦ
Снаряжение бойцов ССО
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
1. Камуфляж из современной ткани повышенной прочности с встроенными налокотниками и наколенниками.
2. Бронежилет 6-го класса защиты (способен остановить пулю, выпущенную из автомата и даже снайперской винтовки) с креплениями под магазины с патронами, гранаты, аптечку.
3. Шлем из сверхпрочного материала.
4. Автомат Калашникова последней модели с планками Пикатинни, на которые можно крепить фонарики, лазерные целеуказатели и иное дополнительное оборудование.
5. Коллиматорный прицел (наводит точку на цель).
6. Оптический прицел (визуально приближает цель).
7. Приборы бесшумной стрельбы.
8. Активные наушники, которые защищают от звуков боя и позволяют переговариваться с бойцами подразделения через встроенную радиостанцию.
9. Противоосколочные очки.
10. Пистолет.
11. Легкие и прочные тактические ботинки.
12. Крепление для прибора ночного видения.
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Александр Коц
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Под Пальмирой был тяжело ранен ветеран спецназа ВДВ, певец Вячеслав Корнеев (ФОТО, ВИДЕО)
Под Пальмирой получил тяжелое ранение Вячеслав Корнеев — ветеран 45-го полка спецназа ВДВ, участник боевых действий на Северном Кавказе, кавалер Ордена Мужества, музыкант, автор-исполнитель военно-патриотических песен.
Как сообщала «Русская Весна», в середине февраля автомобиль российских военных советников подорвался на фугасе в сирийской провинции Хомс. 4 военнослужащих погибли, двое получили ранения. По нашим данным, пострадала и вторая машина, следовавшая в колонне.
Среди раненых оказался и кавалер Ордена Мужества и медалей за Отвагу Вячеслав Корнеев, имеющий позывной «Леший». Стали известны подробности происшествия.
«Ранение было тяжелым, проникающим. Самый опасный осколок зашёл под правый глаз, на глубину пять сантиметров. Спасибо военным врачам группировки Российских Войск в САР, которые быстро и профессионально провели операцию и организовали эвакуацию в Россию. Никогда Вас не забуду!» — рассказал о своем ранении сам Корнеев.
«Когда-нибудь я напишу об этом песню… А сейчас я просто хочу сказать спасибо нашим Ангелам-Хранителям, которые не спали тем ранним утром», — добавил он.
Из Сирии Вячеслав был доставлен в военный госпиталь в Москву. Позже близкие ветерана спецназа ВДВ сообщили, что «Лешему удалили швы с глазного яблока и лица». Как стало известно «Русской Весне», затем он был переведён в один из военных реабилитационных центров Московской области.
Украинские неонацисты, сочувствующие террористам ИГИЛ*, радостно сообщили в своих социальных медиа, что «в боях под Пальмирой закончил свою сирийскую командировку Вячеслав Корнеев по кличке „Леший”. Об этом сообщили его близкие, уточнив, что русский террорист получил тяжелое проникающее осколочное ранение головы в области глаза.
Матерый головорез ранее принимал участие в террористических актах на территории Чечни, Дагестана и Абхазии в составе российских бандформирований.
О недобитом русском боевике известно, что он был родом из Мурманска, проходил службу в 45-ом гвардейском разведывательном полку ВДВ и периодически развлекал на концертах наемников ВКС РФ в Сирии»
Несмотря на кровожадные заявления украинских неонацистов, по имеющейся информации, сейчас Вячеслав уже практически полностью поправился.
В декабре 2016 года Вячеслав Корнеев приказом министра обороны был награжден медалью «За участие в военной операции в Сирии». Награждение проводил командующий ВДВ генерал-полковник Шаманов и первый командир 45-го полка спецназа ВДВ полковник Колыгин.
«За отличие, отвагу, самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирии», — сказано в приказе генерала Шойгу.
Вячеслав неоднократно выступал перед военнослужащими российской военной базы Хмеймим в сирийской Латакии. Также он написал песню Syria:
Мы прошли тропы горные Кавказа, позади Крым, Осетия, Донбасс.
Не грусти, братан, есть работа для спецназа.
Впереди — Хомс, Пальмира и Дамаск.
Сирия, за тебя пророк Илия!
Ангелы, да на шелковых крыльях!
Воинство с богатырскими силами, по небу белоснежными ИЛами.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новости мира: ВС Турции атаковали сирийскую армию
Турецкая армия при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) подвергла артиллерийскому обстрелу пограничников правительственных сирийских войск в западной части сирийского города Манбиджа, сообщает арабское издание «аль-Масдар».
По неподтвержденным данным, убиты восемь и ранены десятки сирийских военнослужащих.
По данным издания, турецкие вооруженные силы атаковали части сирийской армии вблизи приграничных деревень, которые курдско-сирийский альянс «Сирийские демократические силы» передал под контроль правительственных сил.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия будет наносить удары по поддерживаемым США курдским Отрядам народной самообороны (ОНС) в районе сирийского города Манбиджа, если они останутся в этом городе.
«Мы дали четко понять, что если мы встретим бойцов ОНС, когда подойдем к Манбиджу, мы нанесем удары», — привела турецкая газета Hurriyet слова главы МИД Турции.
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