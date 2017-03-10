Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 марта 2017

По пустынным улицам Пальмиры ветер гоняет тлеющую ветошь и засохшие листья срезанных осколками веток, пишет «КП.ру».

Безлюдные дома печально хлопают ставнями давно потерявших все стекла окон. Редкие сирийские солдатики, завидев нас, показывают игиловский (ИГИЛ — запрещенная в РФ организация — ред.) молельный дом, за ним — полевой госпиталь в подвале.

На некоторых домах до сих пор сохранились надписи по-русски «Мин нет».

После прошлого освобождения. Сейчас саперы еще не окончили работу. На крыше гостиницы «Гелиополис» развевается черный флаг террористов — здание бывшего штаба еще не разминировано.

За последние три года городок дважды подвергся нашествию средневековых варваров. И всякий раз из города их выбивали в основном благодаря помощи российских военных. Помимо бомбардировщиков ВКС, сокрушавших опорные пункты и укрепрайоны боевиков с воздуха, на земле работали подразделения Сил специальных операций.

Силы специальных операций – ​элита вооруженных сил России

Фото: Александр КОЦ

ССО — элита Вооруженных сил России. Спецназ, каждый боец которого — штучный специалист экстра-класса. Это и снайперы, уничтожавшие лидеров террористов из числа выходцев из России.

Благодаря им, российские летчики без промаха били по позициям игиловцев на высотах, идущих к Пальмире, приближая освобождение древнего города.

Их имена нельзя называть, их лица нельзя показывать, во многом их работа проходит под грифом «Совершенно секретно».

Вместе с колонной Сил специальных операций выдвигаюсь на передовые позиции под Пальмирой, из которой боевиков откинули, но уходят они очень неохотно. Боевым порядком бронированные машины едут только по проверенным объездным дорогам, чтобы минимизировать риски — боевики ночью могут закладывать фугасы.

Наблюдатели ССО на позициях

Фото: Александр КОЦ Наблюдатели ССО на позицияхФото: Александр КОЦ

Бойцы ССО от других представителей ВС РФ отличаются даже внешне.

Хотя, если встретишь такого в «гражданке», вряд ли отличишь от обычного прохожего. Здесь же — самая современная экипировка, вооружение и технические средства.

Выглядят бойцы, чего уж говорить, внушительно. Как в кино. Только на настоящей войне цена ошибки несоразмерно выше. Второй дубль не отснять. Спецназовцы из люков «Тигров» цепко вглядываются по флангам, водя стволом станкового гранатомета АГС. Дорога в объезд занимает на полтора часа больше, но до наблюдательного пункта ССО добираемся без приключений.

Боец ССО на позиции

Фото: Александр КОЦ Боец ССО на позицииФото: Александр КОЦ

Отсюда до деревни, где засели боевики, километра два. До «зеленки» под высотой, занятой террористами, — пять. Несколько российских спецназовцев, лежа на пригорке, сверлят вражескую территорию биноклями.

Спустя несколько минут несколько мощных разрывов вырастают грибами на горизонте. ВКС России, благодаря координатам от специалистов ССО подавили сопротивление боевиков в «зеленке».

Боец ССО ведет наблюдение за территорией противника

Фото: Боец ССО ведет наблюдение за территорией противникаФото: Александр КОЦ

Неподалеку стоит большой бетонный ангар. Внутри — три сгоревших игиловских танка. Сверху — огромная пробоина в бетоне как пример филигранной работы российских летчиков. Но координаты этого ангара передавали как раз с земли.

Спецназовцы сил специальных операций экипированы по последнему слову

Фото: Александр КОЦ Спецназовцы сил специальных операций экипированы по последнему словуФото: Александр КОЦ

Силы специальных операций обеспечивают продвижение сирийской армии вперед.

Новый образ российского спецназа — прекрасно обученного, хорошо вооруженного и оснащенного, выполняющего задачи любой сложности в любой точке мира.

Хотя основную работу, конечно, сирийцам придется делать самим. Штурмовать занятые ИГИЛом высоты за них никто не будет. Но благодаря взаимодействию российских ВКС и ССО это делать будет на порядок легче.

Как только бойцы ССО находят цель, они сразу передают координаты в командный пункт. Дальше работает авиация

Фото: Как только бойцы ССО находят цель, они сразу передают координаты в командный пункт. Дальше работает авиацияФото: Александр КОЦ

— В этот раз при взятии Пальмиры все прошло быстрее, — признаются сирийские бойцы.

— Практически все мы участвовали в первом штурме и научились взаимодействовать с россиянами. Пришлось попотеть со взятием Цитадели — там сидели пять пулеметчиков, а бомбить памятники архитектуры нельзя. Но в итоге мы справились. Больше Тадмор (арабское название Пальмиры) не отдадим.

Благодаря координатам, переданным бойцами ССО, российская авиация нанесла точный удар по ангару, в котором были спрятаны три игиловских танка

Фото: Благодаря координатам, переданным бойцами ССО, российская авиация нанесла точный удар по ангару, в котором были спрятаны три игиловских танкаФото: Александр КОЦ

Над нашими головами, заглушив грохот артиллерии, прошли четыре сирийских и один российский самолеты и направились в сторону старого города. Там, в амфитеатре, снова звучала музыка.

По случаю приезда в Пальмиру командующего российской группировкой Андрея Картаполова сирийцы организовали небольшой концерт студенческих ансамблей, исполнивших патриотические песни в благодарность за российскую помощь.

Спецназовцы экипированы самым современным оружием и обмундированием

Фото: Александр КОЦ Спецназовцы экипированы самым современным оружием и обмундированиемФото: Александр КОЦ

Снаряжение бойцов ССО

Снаряжение бойцов Сил специальных операций

Фото: Снаряжение бойцов Сил специальных операцийФото: Александр КОЦ

Снаряжение бойцов Сил специальных операций

Фото: Снаряжение бойцов Сил специальных операцийФото: Александр КОЦ

1. Камуфляж из современной ткани повышенной прочности с встроенными налокотниками и наколенниками.

2. Бронежилет 6-го класса защиты (способен остановить пулю, выпущенную из автомата и даже снайперской винтовки) с креплениями под магазины с патронами, гранаты, аптечку.

3. Шлем из сверхпрочного материала.

4. Автомат Калашникова последней модели с планками Пикатинни, на которые можно крепить фонарики, лазерные целеуказатели и иное дополнительное оборудование.

5. Коллиматорный прицел (наводит точку на цель).

6. Оптический прицел (визуально приближает цель).

7. Приборы бесшумной стрельбы.

8. Активные наушники, которые защищают от звуков боя и позволяют переговариваться с бойцами подразделения через встроенную радиостанцию.

9. Противоосколочные очки.

10. Пистолет.

11. Легкие и прочные тактические ботинки.

12. Крепление для прибора ночного видения.

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Александр Коц