Пшик доллара и золотой стандарт

“Чтобы ощутить реальные последствия вполне достаточно поддаться иллюзии” С. Ежи Лец

Самая большая экономическая школа в мире — это школа “наив”, школа экономического наивизма. От последователей этого всепобеждающего наивного течения в экономике (раньше они иногда назывались “вульгарным буржуазными экономистами”) часто можно услышать что-то вроде “нефть упала в цене и вызвала у нас экономический спад” или “ставка Центробанка не может быть ниже уровня инфляции” (почему?!! кто запретил?!) или что-то ещё, того же впечатляющего высоко-научного уровня.

При этом эксперту достаточно держать в памяти цифры хотя бы за последние десять лет (уж будьте любезны, если вы экономист, или, прости господи, “эксперт”), чтобы видеть, что нефть вовсе не “упала в цене”, как это везде утверждают сейчас, а напротив, неуклонно дорожает — в долларах за тонну.

Да, людей отупляют новости — точнее, индустрия новостей. Да, из новостей можно узнать лишь то, насколько изменилась цена нефти “на сегодняшних торгах”. Но это не более чем рябь на поверхности экономического моря, и именно эту мелкую рябь многочисленные “эксперты” выдают нам за важную суть происходящих процессов.

Идёт настойчивое навязывание интересных и важных лишь для узкого сословия биржевых спекулянтов показателей всему обществу. Интересы финансовых спекулянтов успешно выдаются за интересы этого общества и преподносятся нам как мерило нашего общего успеха, как важный элемент в деле принятия экономических решений. Но главное даже не в этом. Главное в том, что мы всё — и нефть тоже — считали, считаем и собираемся и дальше считать в долларах.

Доллароцентричное сознание искажает всю нашу картину восприятия мира, коверкает её. Достаточно пересчитать экономические показатели из долларов в более надёжные единицы, как вся экономическая действительность и история предстаёт совершенно по-иному, а это переопределяет и политические доминанты эпохи, и мотивы главных международных конфликтов.

Приняв за основу счисления доллар, мы сразу попадаем в американскую версию истории и теряем шанс доказать свою.

В этом смысле мы имеем на сегодня не только долларизированную, доллароцентричную мировую экономику, но и доллароцентричное мышление, доллароцентричное описание экономических процессов и доллароцентричную экономическую историю ХХ века.

Как только мы уходим от доллара как сути описываемого процесса, как всё содержание послевоенной экономической истории меняется до неузнаваемости. Все предыдущие описания экономических мотивов и сюжетов ХХ и начала XXI века должны быть существенным образом скорректированы. Мы не узнаем этой истории, если перепишем её по-честному.

Вся экономическая история ХХ века — подделка

Нам всё время врали. Более того — нам продолжают врать и сейчас. И — самое страшное — если мы не одумаемся, нам будут продолжать врать вечно. Вся экономическая история ХХ века — подделка. Не думайте, что вас это не касается. Это вас таки напрямую касается.

Подделкой являются и ваши доходы, и мнимый “неуклонный рост ваших сбережений”, и ваши “пенсионные накопления”, и мнимые сравнения “богатых” и “бедных” стран, народов и эпох, исторические выкладки на тему “экономического прогресса”. Не то чтобы всё совсем-совсем не так, как нам рассказывают… но… далеко не совсем так.

Весь ХХ век нас учили считать доллары. Учеба продолжалась 100 лет и всецело достигла своих целей: даже сейчас, когда за доллар уже почти ничего не дают, а скоро будут давать в морду (где-то я это слышал?), мы всё по-прежнему считаем в долларах.

Это вредная привычка не миновала ни стара, ни млада, ни королей, ни блядей, ни арабских шейхов, ни Центр подготовки космонавтов им. Гагарина. Всё в долларах. Ровно в той же валюте написана мировая экономическая история, даже история Советского Союза — и та уже сконвертирована с рублей в уе. Иначе как в долларах посчитать ВВП СССР в каком-нибудь 1990 году уже и неприлично — тебя просто не поймут и попросят перевести с рублей на деньги.

По золотому счёту

В долларах считать нельзя. Если мы хотим понять, что происходит в экономике, доллар надо свергнуть с пьедестала — и вначале сковырнуть его в головах. Посмотрим для начала на две таблицы. В первой — усреднённые среднегодовые цены на нефть ОПЕК в нулевых:

НЕФТЬ, $/тонну

2008 741,27

2007 541,55

2006 487,70

2005 408,41

2004 286,48

2003 216,17

2002 187,00

2001 183,26

2000 214,68

Как сильно колеблются цены, не правда ли? От 183 до 741 доллара за тонну — более чем в четыре раза. От средней за девять лет цены в 362$ за тонну колебания составляют в два раза в каждую сторону. “Непредсказуемы нефтяные цены”, да… А вот та же таблица, пересчитанная в золотом стандарте (грамм золота за тонну):

Золотая таблица, грамм золота за тонну нефти (1):

2008 23,05

2007 24,23

2006 25,15

2005 28,54

2004 21,73

2003 18,52

2002 18,82

2001 21,03

2000 23,93

Колебания идут в узком коридоре от 18,52 до 28,54 грамм за тонну. Шесть лет из десяти цены не выходят из ещё более узкого коридора ~ 21-25 грамм за тонну — плюс-минус десять процентов.

И где сказки о “непредсказуемом рынке нефти”? Вся “непредсказуемость нефти” вытекает только из непредсказуемости доллара как основы системы международных расчётов. Нефть вполне предсказуема, непредсказуем доллар — поскольку не имеет фундаментальных основ, является виртуальной валютой.

Однако измерение всех показателей в долларе ставит всё с ног на голову: доллар у нас превращается в основу, базу, а все остальные, гораздо более фундаментальные параметры экономики немедленно становятся “непредсказуемыми”. Нефть — только одна из ряда, только частный, хотя и важный пример.

А ведь именно “нестабильностью нефтяных цен” — которая на самом деле является нестабильность доллара — наши либеральные экономисты обосновывают необходимость раздувания “стабилизационных фондов” и “фондов будущих поколений”.

Признание того факта, что нефтяные цены потенциально стабильны и предсказуемы — причём в рамках золотого стандарта предсказуемы на десятилетия вперёд — полностью выбивает у них почву из-под ног. (2)

Может быть, это нулевые такие особенные, а в прошлом нефть вела себя иначе? Как бы не так. Посмотрим ретроспективно на ХХ век. Семидесятые — средняя цена 14,6 грамм за тонну, восьмидесятые — 14,7 грамм за тонну (два разных десятилетия не бьются по средней цене нефти на полпроцента (!) — совершенно беспрецедентный показатель), девяностые — 12,2 грамма золота за тонну. (1) Знаменитое “глубокое падение нефтяных цен в 90-х” в реальном исчислении оказалось падением цены всего на 20%.

Разброс годовых показателей от долговременной средней за тридцатилетие (1970–2000) цены нефти в 13,8 грамм составил всего около 10 процентов. А именно усреднённые показатели цены за десятилетие играют главную роль в окупаемости нефтяных провинций и новых проектов — поскольку совпадает с инвестиционным циклом.

Цены на нефть совершенно стабильны и предсказуемы, нестабилен доллар как измеритель этой цены.

Второй вывод, который можно сделать из приведённых цифр, весьма неожиданен и имеет фундаментальное значение и для оценки истории для оценки перспективы — в том числе и нашей перспективы, как нефтедобывающей страны.

Нефтяного кризиса 70-х не было. Был кризис доллара.

Никакого “повышения цен на нефть” в начале 70-х ХХ века не было. Вот цифры: в 1967 году нефть стоит 13,3 грамма за тонну, в 1973-м, в самый разгар “нефтяного кризиса” — 12,25 грамма за тонну, то есть не выше, а ниже типичного уровня шестидесятых.

Нефтяной кризис 72-73 года был не кризисом нефти, а глубочайшим кризисом доллара, который нам ловко выдали за нефтяной. И мы купились. И этот обман повторяется раз за разом.

Если мы не перестанем писать экономическую историю современности в долларах, не перейдем к золотому стандарту в описании главных экономических явлений современности, такие подмены будут продолжаться и в будущем — с объявлением виновными в мировых экономических трудностях и потрясениях тех стран, которые будут стремиться к восстановлению золотого содержания своего экспорта, а западные экономические агрессоры по-прежнему будут определять рецепты оздоровления пострадавшей экономики — разумеется, в интересах этих агрессоров. Увидеть и доказать эту экономическую агрессию в рамках долларовой парадигмы невозможно — её можно увидеть, только полностью отказавшись от доллара как меры стоимости.

Сфальсифицированы не только нулевые — сфальсифицирована вся экономическая история ХХ века, и этот фальсификат нам до сих пор преподносят как “выводы передовой экономической науки”. После этого мы удивляемся, почему эта “передовая экономическая наука” так и не может сделать хоть сколько-нибудь надёжного прогноза развития мировой экономики. Она и не сможет ничего нам спрогнозировать, пока будет наукой об обращении долларов.

Золотая версия Истории

Отмена золотого содержания доллара в 1972-73 году, поддержание которого было обязанностью Штатов по Бреттон-Вудским соглашениям, с теми условиями, на которых мир согласился принять доллар как валюту международных расчётов, было рубежным. Но не все согласились дать себя ограбить. Изменяя валюту расчёта, мы неожиданно видим, что сразу меняется и виновник кризиса: если в долларовой версии истории это арабские страны, установившие “нефтяное эмбарго” и задравшие цены, то в золотой версии истории становиться очевидным, что единственный виновник кризиса — это Соединённые Штаты, которые предприняли попытку заплатить за черное золото — золота настоящего меньше в несколько раз.

Управляя курсом доллара, его эмиссией и единолично устанавливая правила на рынке, США формируют и удобный им облик истории — через валютно-финансовые механизмы, да. В данном случае, в зависимости от валюты расчёта у нас радикально меняются местами виновник и жертва, экономический агрессор и жертва экономической агрессии. Подмена местами агрессора и жертвы агрессии — знакомое поведение Единственной Сверхдержавы, не правда ли? Они умеют это. Не только в экономике…

Вот как пишут сегодня об это в справочниках: “1973 г. — первое значительное (в четыре раза) повышение цен на нефть. Вызвало сильную инфляцию во всех индустриальных странах и резкий спад в мировой экономике 1974-75 гг.”. Всё так. Вот только виновник “резкого спада в мировой экономике” назван неправильно.

Действия арабских стран в 70-х были просто попыткой заставить вора отдать то, что он у них украл — и попыткой успешной. Они увидели обман сразу. Особенность арабского мира в том, что там никогда не прекращали считать настоящую цену товара в золоте — даже если рассчитывались долларом. И совершенно не случайно проект всеарабской валюты часто называют “Золотым динаром” — это не просто слова.

Холодная война неизбежна

Из этих теоретических выкладок для нас следуют вполне практические выводы. Нам следует готовиться к новой холодной войне. Нам следует совершенно всерьёз отнестись к предложениям Уго Чавеса совместно контролировать мировую цену на нефть — вместе с ОПЕК и отдельно вместе с Венесуэлой. Промедление здесь преступно. Нынешний вброс в мировую экономику триллионов долларов приведёт к повторению скачка цены на золото, с верхним пределом его подорожания в разы к его нынешней цене. И надо быть к этому готовым, не допускать снижения цены энергоносителей в золотом исчислении, готовить механизмы и ответные меры, адекватные экономической угрозе. Нельзя давать себя грабить — даже Соединённым Штатам. Если у арабов в 70-х получилось — без атомной бомбы, без права вето в Совбезе — то и у нас тоже получится.

Проблема заключается в том, что такие действия неизбежно вызовут обвинения в “нарушении энергетической безопасности Запада”, а возможно, и силовые действия в рамках “Акта о энергетической безопасности” и стратегии, озвученной в нулевых сенатором Лугаром, в рамках которой такая угроза “приравнена к нападению на члена НАТО”. Проблема ещё и в том, что на нас наверняка будет спущена стая восточноевропейских шавок во главе с Украиной — если до этого мы не успеем окончательно решить украинский вопрос.

Многотриллионный вброс долларов в мировую экономику вскоре неизбежно вызовет нестабильность по доллару, сопоставимую с кризисом 1972-73 года, и нет сомнений, что США вновь применят свою прежнюю стратегию, объявив Западный мир пострадавшей стороной, а поставщиков энергоресурсов и сырья, защищающих свои интересы, представят стороной агрессивной, виновной в энергетическом кризисе, вновь постараются подменить местами экономического агрессора и жертву агрессии.

Этот сюжет почти неизбежен, и наблюдения за развитием американской позиции в нулевых ясно показывает, что они системно готовятся к такому противостоянию — в том числе на правовом поле и идеологически. Никаких адекватных этим вызовам подвижек с нашей стороны не наблюдается. Похоже, для наших политиков неизбежная холодная война в отношениях с Западом снова наступит неожиданно. И именно сейчас решается, будет ли мы в этом споре терпилой, или равной стороной.

Борис Борисов

Примечания

(1) Среднегодовая цена тонны сырой нефти / среднегодовую цену грамма золота. Расчёты автора по данным LME и нефтяным ценам ОПЕК.

(2) “Наиболее распространенные меры, применяемые для их регулирования проблем, связанных с нестабильностью сырьевых цен — формирование стабилизационных фондов”. Егор Гайдар, статья “Нефтяное проклятье”.

Если “нестабильность нефтяных цен” оказывается фикцией, то всевозможные фонды (номинированные, как правило, в тех же долларах) перестают казаться столь необходимыми, а накопление долларов становится фактором, только увеличивающим риски для национальных экономик.