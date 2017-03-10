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По Сталину скорбела вся страна

15:53. 10 марта 2017 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

64 года назад СССР прощался со Сталиным. Скорбела вся страна. Один из читателей прислал ссылку на траурный мартовский выпуск 1953 г. детского журнала «Мурзилка». Люди моего поколения и постарше помнят этот прекрасный журнал. О чем он писал 64 года назад?

Источник: http://foto-history.livejournal.com/10533324.html

Траурный номер журнала Мурзилка по случаю смерти И.В.Сталина, 4/1953

P.S. Фильм 1953 года, рассказывающий о том, как страна прощалась со Сталиным

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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