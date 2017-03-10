По Сталину скорбела вся страна

64 года назад СССР прощался со Сталиным. Скорбела вся страна. Один из читателей прислал ссылку на траурный мартовский выпуск 1953 г. детского журнала «Мурзилка». Люди моего поколения и постарше помнят этот прекрасный журнал. О чем он писал 64 года назад?



Источник: http://foto-history.livejournal.com/10533324.html

Траурный номер журнала Мурзилка по случаю смерти И.В.Сталина, 4/1953

P.S. Фильм 1953 года, рассказывающий о том, как страна прощалась со Сталиным

Источник: nstarikov.ru