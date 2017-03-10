Открытым текстом 10.03.2017

Среди тех украинцев, кто пытается считать себя не русскими, маразм крепчает так быстро, что за всеми примерами весеннего обострения не уследить. Там прицельно воюют со здравым смыслом и со всем, хоть на вид вменяемым. Предлагают даже отменить 8 Марта. Не уживается мимоза и поздравления с представлением свидомых о незалэжности.

Некто Бирюков — глава Николаевской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» и советник самого Порошенко — назвал Международный женский день «днём чекистских проституток» и предложил отменить праздник.

Открытым текстом напоминаю Бирюкову: 8 марта 1857 года в Нью-Йорке тысячи женщин вышли на демонстрацию с требованием равной оплаты за равный труд и право голоса. В Америке, Бирюков! Как говорится, учите матчасть. А то перед спонсорами неудобно будет. Впрочем, в нашей стране эти требования женщин выполнены век назад, да и почти во всём мире женщины уже несколько десятилетий голосуют, и праздник утратил политическое содержание. Но в нынешнем Киеве без политики не могут. А среди феминисток там и впрямь маршировали дамы с низкой социальной ответственностью — как принято нынче на Украине, под балаклавами.

В центре Киева феминистки организовали марш в честь 8 Марта под девизом «Нет насилию всех форматов — от роддомов до военкоматов!» Участницы выступали также против отмены праздника. Во время шествия около Национальной оперы на колонну пытались напасть радикалы. Им удалось вымазать несколько манифестанток зелёнкой и кефиром. Полиция задержала хулиганов.

Взамен неправильных праздников, ставших для щирых майданщиков поводами побить кого-нибудь, включая женщин, теперь отмечают «правильные» — да так, что от одной картинки тошно.

В воскресенье 5 марта во Львове состоялось факельное шествие в память о годовщине смерти Шухевича. В акции приняли участие около двух тысяч человек — в основном под флагами партии «Национальный корпус» Билецкого.

Открытым текстом напомню: Шухевич в звании капитана немецкой армии командовал диверсионным батальоном «Нахтигаль», то есть «Соловей», навербованным из уроженцев Галичины, а потом возглавил сформированную там же многотысячную террористическую команду. Бандиты Шухевича выполняли такую грязную работу, что даже эсэсовцы за неё не брались. Их руками замучены сотни тысяч крестьян в местах активных действий советских партизан, чтобы тех не снабжали продовольствием. Дело рук банды, глумливо названной Украинской повстанческой армией — заживо сожжённые в сотнях Хатыней по всей западной границе СССР бабы и дети. В Волынской резне восемь десятков тысяч человек не просто убиты, а замучены, как маркизу де Саду не снилось: девушек после изнасилования пилили заживо двуручными пилами, мужчинам медленно раздавливали черепа, обречённым на голодную смерть детям оставляли куски мяса родителей. До сих пор Шухевича в Польше иначе как палачом не называют. Факелы и вскинутые в нацистском приветствии руки вышедших на улицы тоже, выражаясь аккуратно, выглядят не совсем по-европейски. А так, да, «страна победившей демократии».

Профессиональные украинцы — то есть те, кто надеется извлечь выгоду из отделения от остальной России — даже подали на этой неделе в Международный суд ООН в Гааге иск против РФ. То есть против нас с вами. С прямо скажем, странными доказательствами.

Международный уголовный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины к Российской Федерации. Пока представители Украины предъявляют в качестве доказательств только публикации в СМИ. Но на этом основании уже требуют от РФ прекратить поддержку ополчения в Донбассе, обеспечить применение украинского языка в Крыму и разрешить «Меджлис крымско-татарского народа». РФ в ответ уже представила шестьсот страниц документов — от материалов тех же СМИ до выступлений Порошенко.

Открытым текстом напомню. Украинский язык в Крыму — один из официальных. Крымские татары впервые признаны депортированным народом и получают компенсацию. Украина этого не сделала за 23 года незалежности. Да и Крым вернулся в Россию согласно базовому документу ООН. По нему каждый народ имеет право на самоопределение. А Киев пытается доказать, что МЫ нарушаем конвенции ООН. Уж по этой части киевские террористы замазаны до дырок в носу. Непросто рассказывать в суде о русской агрессии, продолжая бомбить жилые кварталы Донбасса. И укронаци, перегородивших железнодорожные пути, тоже тяжело назвать «рукой Москвы».

Ветераны так называемой антитеррористической операции на Донбассе под руководством известного командира террористического батальона «Донбасс» Гришина, взявшего псевдоним «СэмЭн СэмЭнчэнко», уже более месяца блокируют железные дороги, соединяющие Украину с Донбассом. Теперь они попытались взять под контроль станцию Конотоп на магистрали, соединяющей Киев с Москвой. Местные правоохранители добились их ухода.

Гришин не сдаётся. Он делает вид, что его блокпост, гордо названный редутом Конрада Аденауэра в честь первого главы правительства ФРГ, всё ещё отлавливает поезда с углём и сжиженным газом для заводов Украины. Главарь киевского макета правительства Гройсман сообщил, что блокада Донбасса вышибает из доходов Украины три с половиной миллиарда долларов в год. Признание дорогого стоит. Ещё до переворота укропропаганда взахлёб твердила, что Донбасс — с имперских времён промышленный центр юга Руси — глубоко убыточная обуза. И тут врали! А Гришин разлёгся на рельсах не просто так. Открытым текстом предсказываю: скоро этот жулик со стажем станет одним из крупнейших крышевателей контрабанды. Если до того не пристрелят.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что в районе населённого пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе наёмники «Грузинского батальона» ВСУ и радикалы запрещённого в РФ «Правого сектора» устроили перестрелку — предположительно из-за передела сфер влияния в среде контрабандистов. По сведениям Марочко, убиты двое украинских военнослужащих.

Открытым текстом повторяю: армия и нацбаты делят границу с ЛНР. В стиле лихих девяностых. Только вместо кожанок и малиновых пиджаков у них изношенная униформа, а вместо «мерсов» — танки и БТРы. Вот эти люди жалуются на нас в ООН. За агрессию. Бандиты, убивающие собственный народ, требуют нас к ответу! Это тоже задача для психиатрии.

Ну и в завершение темы. В 2008-ом в этот же самый суд на нас подала Грузия. Спустя три года иск отклонён. После предъявления доказательств нападения грузинского спецназа на наших миротворцев трудно в чём-то винить Москву. К тому же решения суда ООН не обязательны к исполнению. Их игнорирует более трети государств. Например, Соединённые Государства Америки. Так что все эти иски — всего лишь часть знаменитого уже украинского пиара.

Источник — http://ren.tv/blog/173545

Источник: vassermans.ru