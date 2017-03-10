Народные гособлигации: что это такое и чего от них ожидать

Выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля, министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах Минфина выпустить облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц.

В принципе это правильная и давно назревшая инициатива, однако учитывая негативный опыт финансовых пирамид, организованных в том числе и при участии государства, отнестись к ней надо с осторожностью. Насколько хорошо эта инициатива будет работать в реальности, зависит от конкретных деталей ее реализации, которые пока не известны.

Когда мы слышим выражение «народные облигации», невольно вспоминается печально знаменитое «народное IPO» банка ВТБ, проведенное в мае 2007 года (напомню: аббревиатура IPO означает «первичное публичное размещение» акций). Незадолго до него аналогичные «народные» размещения акций провели Роснефть и Сбербанк, но «народное IPO» ВТБ было самым масштабным (акционерами банка стали 124 тыс. человек) и самым провальным из трех. Акции банка стоили дороже цены размещения (13.6 коп. за шт.) лишь в течение полутора месяцев после IPO, а потом их цена уверенно пошла вниз. На начало февраля 2012 года цена одной акции составляла чуть больше 7 копеек. То есть за пять лет новые акционеры потеряли почти половину вложенных средств; да и дохода от дивидендов за этот период у них практически не было: в течение этих пяти лет дивиденды не разу не превышали 0.1 коп. на одну акцию. История эта закончилась тем, что в результате политического решения, принятого на высшем уровне руководства страны, банк ВТБ выкупил у несчастных участников народного IPO их акции по цене публичного размещения, т.е. по сути убытки взяло на себя государство.

Теперь нам предлагается новый проект «народного» размещения ценных бумаг, только на этот раз речь идет не об акциях акционерного общества (пусть даже и контролируемого государством), а о государственных ценных бумагах – облигациях федерального займа (ОФЗ). Это очень существенная разница, и есть основания надеяться, что на этот раз при правильной реализации проект будет успешен.

Дело в том, что существует объективная необходимость в таком инструменте, поскольку сейчас у рядового гражданина, желающего создать накопления, нет никаких возможностей вкладывать свои сбережения, кроме как на депозиты в банках, а ставки по депозитам (во всяком случае, в надежных банках) зачастую не покрывают инфляцию, и сейчас они стабильно снижаются. Конечно, теоретически и сейчас рядовой гражданин может покупать ОФЗ и другие ценные бумаги, открыв брокерский счет и покупая бумаги через брокера. Но для подавляющего большинства населения (особенно в глубинке) это слишком сложная процедура, порождающая дополнительные риски: практика показывает, что люди, даже имеющие сбережения, в подавляющем большинстве не готовы этим заниматься.

К настоящему моменту известны лишь основные параметры проекта ОФЗ для физлиц. По словам Силуанова, доходность трехлетних «народных» ОФЗ составит около 8.5% годовых и будет превышать доходность банковских депозитов и «обычных» ОФЗ, которые уже обращаются на рынке. Эти бумаги можно будет покупать через уполномоченные банки, без открытия брокерских счетов.

Доходность 8.5% может быть интересной для потенциальных покупателей ОФЗ. Действительно, ставки по депозитам для физлиц в надежных банках сейчас ниже (например, Сбербанк и ВТБ предлагают долгосрочные рублевые депозиты по ставкам 5-7% в зависимости от суммы и срока) и имеют тенденцию к дальнейшему снижению. Доходность «обычных» трехлетних ОФЗ тоже несколько ниже, чем 8.5% (сейчас она составляет примерно 8.3%).

Что касается риска дефолта по «народным» ОФЗ, то здесь тоже пока не видно больших проблем – во всяком случае, по сравнению с банковскими депозитами. Нынешняя экономическая ситуация в России в корне отличается от истории с пирамидой ГКО в 1998 году. Объем эмиссии «народных» ОФЗ очень мал – 20-30 млрд. руб., да и общий внутренний долг Российской Федерации сейчас сравнительно невелик, так что в ближайшее время суверенного дефолта РФ ожидать не стоит. Во всяком случае, сценарий суверенного дефолта не более вероятен, чем банкротство крупнейших госбанков или отмена гарантий депозитов от Агентства по страхованию вкладов.

Есть только один важный вопрос: три года – это довольно-таки большой срок; за три года экономическая ситуация может кардинально измениться. Основной риск состоит в том, что может сильно вырасти инфляция, так что доходность 8.5% годовых уже не будет достаточной даже для защиты вложенных денег от обесценивания. Однако столь серьезные проблемы государства обычно складываются постепенно и поэтому становятся видны заранее, так что если владелец ОФЗ будет иметь возможность продать свои бумаги в любой момент без большой потери накопленной доходности, то вложение в ОФЗ можно будет считать достаточно надежным.

К сожалению, пока мы не знаем, будет ли у облигаций для физлиц вторичный рынок (похоже, что нет), а также каковы будут условия и каков будет механизм обратного выкупа этих бумаг государством (и будет ли он вообще). Так что определенные риски присутствуют – главным образом, риск обесценивания вложенных средств в случае ускорения инфляции. Поэтому мне представляется более разумным выпуск народных облигаций с плавающей доходностью – по типу «инфляция плюс»: доход за период равен величине потребительской инфляции за этот период плюс, скажем, 0.5% годовых. При такой схеме риски, связанные с ускорением инфляции, будут перенесены с владельца облигаций на их эмитента, т.е. на государство. В случае невысоких объемов эмиссии облигаций для физлиц это не будет большим риском для государства. Кроме того, если у таких облигаций все-таки будет предусмотрен механизм досрочного обратного выкупа, привязка доходности к инфляции позволит избежать массовых продаж этих бумаг в случае скачков инфляции (и соответствующего роста доходностей банковских депозитов и других альтернативных вложений).

Таким образом, при определенных условиях реализации проекта ОФЗ для физлиц эти бумаги действительно могут стать хорошей альтернативой рублевым банковским депозитам.

Однако ОФЗ для физлиц могут быть полезны не только населению, но и государству в целом. Они позволяют привлекать средства населения в важные государственные проекты напрямую, т.е. минуя банковскую систему, финансовый рынок и прочих посредников, то есть привлекать деньги более эффективно. Но один посредник все-таки необходим: для продажи и скупки таких облигаций нужен уполномоченный банк с широкой филиальной сетью, или несколько таких банков. В России таких банков мало (скорее всего, подходят только Сбербанк и ВТБ24 и, может быть, еще Почта-банк). Так что эти банки могут попытаться (пользуясь своим монопольным положением) назначить непомерно высокие комиссии за операции с облигациями для физлиц, и это может свести к нулю всю потенциальную пользу от этого проекта – изначально хорошая идея выродится в очередную кормушку для Сбербанка.

В заключение замечу, что идею «народных» государственных облигаций можно даже несколько расширить, а именно предусмотреть упрощенный порядок покупки государственных облигаций не только для физических лиц, но и для некоторых других категорий экономических субъектов. Например, можно предусмотреть возможность инвестировать в государственные облигации средства, собираемые на капитальный ремонт (сейчас эти средства обычно хранятся на депозите в Сбербанке под мизерную доходность, примерно соответствующую проценту по вкладу до востребования).

Итак, суммируя сказанное. Предлагаемые Минфином «народные» облигации будут востребованы и полезны и для населения, и для государства в целом, но только при правильной реализации этого проекта.

Татьяна Куликова