Михаил Величко об истории
10:06. 10 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
История – это миф, созданный по заказу политиков и власти Кто управлял древней Русью? Кто устроил мировую бойню? Михаил Величко о Новой Хронологии Расчленение истории Кто сделал человечество? Упёртая история
“Наука” история основана на шатких домыслах и поддельных документах. Она не хочет замечать неудобных фактов и несовпадений в официальной принятой версии прошлого.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai