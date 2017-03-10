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Михаил Величко об истории

10:06. 10 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

История – это миф, созданный по заказу политиков и власти

Кто управлял древней Русью?
Кто устроил мировую бойню?
Михаил Величко о Новой Хронологии
Расчленение истории
Кто сделал человечество?
Упёртая история

“Наука” история основана на шатких домыслах и поддельных документах. Она не хочет замечать неудобных фактов и несовпадений в официальной принятой версии прошлого.

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Разгерметизация. Древнеегипетские корни мировых бедствий, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии DVD

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

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Позновательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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