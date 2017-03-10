Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись.. Осталось ещё 8…

Совокупный капитал восьми богатейших людей мира составляет сейчас $426 млрд. Точно такой же суммой располагает беднейшая половина человечества, то есть примерно 3,6 млрд человек

Поразивший мировую экономику кризис сделал самых богатых людей мира еще богаче, говорится в отчете международного объединения OXFAM.

По подсчетам авторов отчета, в 2009–2016 годах совокупный капитал 793 богатейших людей мира рос на 11% ежегодно, увеличившись с $2,4 трлн до 5 трлн. Если темпы роста останутся прежними, то уже в ближайшие 25 лет на Земле может появиться первый триллионер, прогнозируют эксперты OXFAM.

Авторы доклада особо отмечают, что увеличение капиталов сверхсостоятельных людей происходит на фоне роста уровня глобальной бедности.

По данным OXFAM, только за последний год доля беднейшей половины человечества в мировом богатстве сократилась почти вчетверо — с 0,7 до 0,2%.

Примерно 10% человечества живут сейчас менее чем на $1,9 в день, каждый девятый человек в мире голодает, а около 3 млрд человек находятся за так называемой этической чертой бедности, то есть не имеют дохода, минимально необходимого для обеспечения нормальной продолжительности жизни (в OXFAM такой считают 70 лет).

Лучшей иллюстрацией растущего в мире неравенства авторы отчета называют сокращение числа миллиардеров, необходимых для «уравновешивания» беднейшей половины человечества.

В 2014 году в OXFAM считали, что для этого потребуется 85 богатейших людей мира, сейчас полагают, что хватит и восьми.

По подсчетам экспертов OXFAM, сейчас совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляет примерно $426 млрд — в среднем по $118 на брата.

Те же $426 млрд есть у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).

По словам исполнительного директора OXFAM Винни Бьянима, ситуация, когда огромное богатство сосредоточено в руках нескольких человек, в то время как каждый десятый человек в мире живет меньше чем на $2 в день, просто непристойна.

«Неравенство держит сотни миллионов человек в ловушке нищеты, оно разрушает наше общество и подрывает демократию», — сетует Бьянима.

В отчете OXFAM особо отмечается, что «супербогачи» не просто наблюдают за ростом неравенства в мире, но и подпитывают его.

«Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть как минимум 6 млн детей каждый год», — говорится в отчете OXFAM.

Согласно официальным данным, в январе—сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны, что несколько превышает показатель 2015 года (19,1 млн человек, или 13,3% населения). Однако в середине декабря 2016 года вице-премьер Ольга Голодец посетовала на рост числа тех, кто сам считает себя бедным.

«У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей — оно гораздо хуже. Если мы говорим человеку: ты не бедный, а он бедный, это очень тяжелая ситуация», — заявила Голодец.

В начале 2017 года эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) сообщили о привыкании россиян «к снижению потребительских стандартов», в результате чего многие граждане не считают свое материальное положение проблемным», даже несмотря на то, что не имеют возможности покупать необходимую одежду или еду.

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http://www.rbc.ru/society/16/0...

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