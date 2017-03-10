ГМО – заражение другого вида аналогами раковых клеток

Едва улеглись страсти по гомеопатии, которую комиссия по борьбе с лженаукой РАН назвала шарлатанством, как представители этой же комиссии отличились еще более скандальным заявлением. Председатель комиссии Евгений Александров рассказал СМИ что он готовится реабилитировать генно модифицированные растения, производство и высевание которых в Российской Федерации запрещено Стратегией Национальной безопасности РФ – самым важным документом РФ.

Сюжеты об этой новости прошли по всем федеральным телеканалам , а некоторые СМИ тут же запустили «утку» о том, что крупнейший в мире производитель ГМО, американская компания Monsanto открыла завод в Кировской области . На самом деле, как уже писалось на портале Крамола, никакого завода «Монсанто» в Кировской области не открывали — хотя в свое время находящийся ныне под стражей по обвинению в получении взятки экс-губернатор Никита Белых и пытался лоббировать интересы американцев. (подробнее в материале: Первый завод ГМО-продуктов Монсанто в России: разоблачение).

Что же комиссии по лженауке, которую в телесюжетах почему-то представляли, кроме самого г-на Александрова, не биологи, а метеорологи , то она со своими антинаучными заявлениями может оказаться в очень интересной ситуации. Поскольку налицо не просто некомпетентность и дискредитация РАН, а открытое лоббирование интересов глобалистских структур, чья деятельность признана на высшем уровне угрозой государственной безопасности России.



РИА «Катюша» публикует интервью с одним из крупнейших российских генетиков, бывшим директором Института растениеводства им. Н.И. Вавилова, доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки, академиком РАН и РАЕН Виктором Драгавцевым.







Расшифровка (с сокращениями)

– Лоббисты американской фирмы Монсанто распространяют ложь о том, что генная инженерия повышает урожай. Цитирую бюллетень Министерства сельского хозяйства США за 2001 год (США-мировой лидер по использованию ГМО—РИА Катюша): «Применение биотехнологий и генной инженерии в настоящее время не повышает урожай». Дело в том, что генная инженерия, которая может пересаживать только одиночные большие менделевские гены—это генетически грязная технология потому что с пересадкой одного гена в чужую клетку влезают множество других неконтролируемых, в том числе гены агробактерий и вирусов. Кроме того, при пересадке большой менделевский ген может сесть на любую хромосому, и не только между генами, но и внутрь ценного для вида гена – этот процесс не контролируемый. Само словосочетание «генная инженерия», которое придумали эти ребята, никакого отношения к инженерии не имеет. Инженеры, проектируя, скажем, велосипед, для каждой детали предусматривают свой болтик или заклепку. А здесь технология идентична истории барона Мюнхгаузена, который выстрелил в оленя вишневой косточкой за неимением пули, и через год встретил этого оленя с вишневым деревом на лбу.

Никаких перспектив повышать урожай этим методом нет. Можно только поднять экономику фермеров—но только на первые 3—4 года. Фирма Монсанто, зная это, заключает с индийскими фермерами, выращивающими хлопок, сою, кукурузу и др., договоры на 10-15 лет. В первые два года фермеры видят блестящие результаты. Они заливают землю Раундапом (раундап это родственник орэнджа которым американцы поливали леса во время Американо-Въетнамской войны). На участке погибает все живое, растения, черви вся почвенная флора и фауна, его засевают семенами гербицидоустойчивой сои, и она растет. Если обычную сою сажают квадратно-гнездовым способом, с интервалами, чтобы можно было резать сорняки культиватором, то здесь этого не нужно—можно сажать сою как пшеницу, сплошняком. Получается экономия: не нужно тратить дизельное топливо, да и растений можно высадить на одном участке значительно больше. Но проходит два года, и фермер начинает замечать что некоторые сорняки начинают прорастать. Дело в том что сорняки имеют большое генетическое разнообразие, и среди них обязательно найдется семечко, устойчивое к Раундапу. Фермеры обращаются в «Монсанто», компания предлагает увеличить дозу гербицидов. Но гербициды очень дорогие. На 4-й год сорняков вылезает еще больше, а на 5—6-й год расходы фермеров на гербициды вырастают на тысячи процентов. Фермеры разоряются и кончают жизнь самоубийством (за последние годы в Индии из-за Монсанто свели счеты с жизнью десятки тысяч фермеров). Поднять урожай с помощью генной инженерии невозможно: специальных генов урожая не существует, это показали многочисленные исследования, как российских так и западных эпигенетиков.



Что же касается опасности генно- модифицированных растений для человека, то можно сослаться на опыт французских ученых, ставивших опыты на мышах. У животных, которые питались трансгенной кукурузой, резко выросло количество раковых опухолей

(подробнее об этом опыте:

)



Лоббисты ГМ продукции обвиняют французских исследователей в том что те взяли мышей с генами предрасположенности к раку. Но это некорректное обвинение. У нас больше 40% людей являются носителями генов предрасположенности к разным видам рака, но, к счастью, существует так называемая недостающая наследственность. Наукой давно доказано что генная предрасположенность к раку далеко не всегда ведет к заболеванию. 90% носителей этих генов не заболевают потому что правильно питаются, едят витамины, ведут активный здоровый образ жизни и т.п. Чужие гены, которые загоняют «генные инженеры» в организмы, подобны раковым клеткам. Они не подчиняются общему замку корреляций целостного организма. И когда мы этот ген всаживаем в другой вид или другой род, он начинает “работать” везде, в любых тканях и органах. Это настоящее заражение другого вида аналогами раковых клеток.



Почему комиссия по лженауке РАН защищает ГМО? Комиссия по лженауке должна бороться с глупыми теориями, например, такими, которые нарушают закон сохранения энергии, или гипотезами вечных двигателей. Но ведь ГМО—это не ошибочная теория! Это наивная и опасная практика, нарушающая природные изоляционные половые барьеры между видами и родами. Они берут ген от рыбы камбалы и пересаживают его в помидор. В природе такого не бывает. Это грубейшее нарушение мирового замысла организации живой природы и изоляционных барьеров. Так можно угробить весь живой мир.



Если говорить про сюжет «Вести 24», то возмущает, что от лица комиссии по лженауке РАН говорят люди, не имеющие никакого отношения к биологии и генетике. Мы, в составе общероссийской Ассоциации генетической безопасности, 10 лет писали письма Президенту, в ФАНО, руководству РАН, о том что проникновение ГМО в Россию чревато огромными проблемами и опасностями. Например, Украина сдала в аренду Мансанто свои черноземы на границе с Россией—и Монсанто высеивает там трансгенную кукурузу. Пыльца кукурузы попадает на Российскую территорию, а поскольку она несет ген устойчивости к гербициду, то за счет горизонтального переноса генов гены гербицидоустойчивости могут попадать в сорняки, и у нас сорняки становятся гербицидоустойчивыми—что может привести к гибели всего сельского хозяйства юга России.



31 января 2015 года Президент Владимир Путин подписал указ о введении в РФ Стратегии национальной безопасности, ст. 54 которой прямо запрещает выращивание в России трансгенных растений (разрешены лишь исследования в закрытых лабораториях). Это совершенно правильный запрет, но после него всколыхнулась толпа лоббистов генной инженерии. Недавно в АиФе была статья одного англичанина о том, что «Мансанто» вкладывает большие деньги в лоббирование своих интересов в России – как напрямую, так и помощью внедрения в общественное сознание мифа о том, что ГМ-растения повышают урожайность. Отсюда все эти письма «400-т кандидатов биологических наук» в защиту генно-модифицированных растений, и все эти сюжеты. Печально, если в этом участвуют и представители РАН –на мой взгляд, это дискредитация академии.



Передо мной книга американца Уильяма Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций» Он описывает деятельность четырех транснациональных компаний: Монсанто, Дюпона, Дэу и Сингенты . Вот эти четыре богатейшие компании поставили себе цель стать хозяевами пищи на земном шаре. Как говорил Генри Киссинджер (бывший советник Президента США по национальной безопасности): «Кто контролирует продовольствие, тот контролирует все народы земного шара».



Поэтому все нарушения Стратегии национальной безопасности, запрещающей выращивание ГМО в России, должны признаваться уголовным преступлением».



Обзорная справка:

ГМО можно считать оружием биологической войны. Только одна компания Монсанто выливает ежегодно на поля Земли более 115 млн. тонн раундапа, убивая дождевых червей и других полезных животных и бактерий. Она зарабатывает в год около 15 млрд. долларов США, и способна сформировать любые отряды лоббистов, которые ратуют за свободный доступ ГМО в РФ. Профессор У. Бэрри (США) пишет: «Генная инженерия – это негодная наука, целью которой является разработка и продвижение продукта на политическом уровне, поэтому она делается людьми, имеющими личные интересы, людьми алчными. Их конечная цель – добиться, чтобы все фермеры были во всем зависимы от корпораций». Недавно США пообещали дать кредит Украине в 17 млрд. долларов, если Украина продаст или отдаст в аренду Монсанто лучшие черноземы для выращивания ГМ-растений и продажи ГМ-продуктов в Европу и другие страны. Это настоящая диверсия против РФ, поскольку трансгенная пыльца летит не на 100 м, как утверждают эксперты Монсанто, а на десятки и даже сотни километров (во льдах Антарктиды находят много пыльцы лиственницы сибирской с Чукотки) что, при преобладании западных ветров на юге РФ, может заразить все районированные сорта перекрестноопыляемых растений РФ американскими трансгенами. Но главная опасность от гербицидо-устойчивых трансгенных сортов – это постепенное зарастание пахотных земель России устойчивыми к гербицидам сорняками, что полностью разрушит в будущем растениеводство РФ.