Вдогонку к 8 марта
11:25. 9 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Правдозор
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Как всё плохо у автора этого бреда((
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конечно же плохо, меня ведь не поиметь никак
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Ну, спасибо!
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У него проблемы общения с женщинами? Его воспитывала мама одна? Вот из таких и получаются чикатило
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Чикатило невиновный мужик https://www.youtube.com/watch?v=9NoGW4kIkE4
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Сейчас эпоха Кали-Юги , мальчики и девочки!
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Молодец, =Правдозор= !