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Улика из прошлого Слободан Милошевич 07 03 2017

18:14. 9 марта 2017 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:

Выпущено: Россия, ООО «ТВпорт» по заказу ОАО «ТРК ВС «ЗВЕЗДА»
Режиссер: Элеонора Тухарели
Ведущий: Олег Масленников-Войтов.
Утро 11 марта 2006 года в надзиратель Гаагской тюрьмы заходит для обычной проверки в камеру бывшего Югославского лидера Слободана Милошевича. Знаменитый узник неподвижно лежит на кровати. Заподозрив неладное, охранник бросается к тюремному врачу, но поздно. Слободан Милошевич к этому времени мертв уже несколько часов. Официальная причина смерти заключенного будет названа на основании вскрытия, которое проведут в судебном институте Нидерландов, инфаркт миокарда. Слободан Милошевич действительно был не вполне здоровый человеком. Еще до попадания в Гаагскую тюрьму, в родной Югославии ему диагностировали ишемическую болезнь сердца и гипертонию. Так что подобный исход мог быть вполне допустимым. Но тогда почему он сам еще при жизни неоднократно предупреждал, я не выйду из тюрьмы живым, меня здесь убьют. Может быть потому, что у него были серьезные основания для опасений? Одно из них, смерть соратника Милошевича, экс-президента республики Сербская Краина Милона Бабича в той же Гаагской тюрьме. Слободан Милошевич главный герой в этой передаче.

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Один комментарий»

  • 12897 8657
    слободан 9 марта 2017 в 19:23 Ссылка Пометить
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    Вот
    И теперь это гаагское судилище взяла на себя нахальство судить ,кого?? -судить Россию?!!
    это верх наглёжа и мухлёжа!!
    Нелюдь в яуропе, устроили гадючник и дом казни! Прямо среди всех мирных людей яуропы -нагло! Нагло до шока в голове!
    И спокойно там убивает именно Славян (албанцев там нет!)
    И спокойно ПРОДОЛЖАЕТ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ!!
    Так что же изменилось со времени убийства Слободана Милошевича?? А ничего!
    Теперь и нашего Виталия Ивановича Чуркина,убили (правда не в гааге…Но метод и стиль убийства -тот же =сердечный приступ=…
    Где эта змеюка сейчас Карла дель Понте????
    Где материалы торговли человеческими органами убитых сербов??
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    Это УБИЙЦЫ! – В 1999г они убивали Сербов – -В 2014-17гг. они убивают донбасовцев! Почему с ними наша дипломатия любезничает?
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