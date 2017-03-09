Улика из прошлого Слободан Милошевич 07 03 2017

Выпущено: Россия, ООО «ТВпорт» по заказу ОАО «ТРК ВС «ЗВЕЗДА»

Режиссер: Элеонора Тухарели

Ведущий: Олег Масленников-Войтов.

Утро 11 марта 2006 года в надзиратель Гаагской тюрьмы заходит для обычной проверки в камеру бывшего Югославского лидера Слободана Милошевича. Знаменитый узник неподвижно лежит на кровати. Заподозрив неладное, охранник бросается к тюремному врачу, но поздно. Слободан Милошевич к этому времени мертв уже несколько часов. Официальная причина смерти заключенного будет названа на основании вскрытия, которое проведут в судебном институте Нидерландов, инфаркт миокарда. Слободан Милошевич действительно был не вполне здоровый человеком. Еще до попадания в Гаагскую тюрьму, в родной Югославии ему диагностировали ишемическую болезнь сердца и гипертонию. Так что подобный исход мог быть вполне допустимым. Но тогда почему он сам еще при жизни неоднократно предупреждал, я не выйду из тюрьмы живым, меня здесь убьют. Может быть потому, что у него были серьезные основания для опасений? Одно из них, смерть соратника Милошевича, экс-президента республики Сербская Краина Милона Бабича в той же Гаагской тюрьме. Слободан Милошевич главный герой в этой передаче.