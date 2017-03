Тайны Центрального Банка. Хозяин ЦБ РФ – неизвестен, но власть его – безгранична

Блогер vladimir (Вчера 01:47) мне задал вопрос к ст. “Грефф не исполняет Конституцию Российской Федерации… А чью же тогда он исполняет?” :

“Почему проблематично ответить на вопрос о том, кто владелец Сбербанка?Сегодня стратегическое и оперативное управление институтом осуществляют одновременно три органа власти: Собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление банка. Пост председателя правления принадлежит Герману Грефу.

Ответ:

известно, что основной владелец Сбербанка – ЦБ РФ.

И ему принадлежит 51% Сбербанка акций,а ЦБ России в свою очередь подчиняется ФРС США, а еще 25 % акций принадлежит на прямую иностранцам.

Возьмите в руки любую тысяча рублевую купюру. Рассмотрите ее внимательно с двух сторон. Вы не находите ничего необычного в этой купюре? Ничего? Хорошо, отложите в сторону банкноту. Постарайтесь абстрагироваться от мысли, что это — деньги, к которым вы привыкли и, тратя которые, думаете не о деньгах, а об их номинале. Абстрагировались? Ну вот и хорошо.

Посмотрите с этой стороны

А теперь с другой

Начнем совершать для вас важные открытия. Во-первых, на банкноте любого достоинства вы не найдете указания страны, где она напечатана. Надпись «Билет Банка России» никак не указывает на страну, где эта бумажка была выпущена. Например, на американском долларе ясно написано «The United States of America”. Это говорит о том, что банкнота напечатана в США. Конечно, и на «зеленом поганце» есть указание, что это — «Federal Reserve Note”, т. е. билет Федеральной резервной системы, как и у нас — «Билет Банка России». Почему же у нас не указана страна, ведь должно быть написано, как в Конституции РФ — «Российская Федерация — Россия», ну хотя бы просто «Российская Федерация», «Билет Банка России». Повторяю, недостаточно на купюре указать, кто ее выпустил, надо указывать еще и где (в какой стране) она выпущена. Иначе получается, что наша Родина носит название «Банк России». Однако и это не так. Не указав страну, в которой была напечатана купюра, Банк России показал, что он к этой стране не имеет никакого отношения!

А вот и он! Сравните!

Даже Федеральная Резервная Система США (ФРС) указывает на своей купюре название Родины, а мы — нет.

Во-вторых, является ли денежная купюра «Банка России» государственным денежным знаком? Конечно! — ответят большинство наших читателей. Но, увы, это не так. На любой денежной купюре «Банка России» следы такого государства, как «Российская Федерация — Россия» отсутствуют. Даже двуглавый орел, имитирующий Герб РФ, никакого отношения к Государственному Гербу не имеет. Сравнив два герба, вы легко найдете десять отличий.

Найдите десять отличий

На любой советской купюре был изображен герб СССР, на любой российской его — нет, хотя согласно закону о ЦБ РФ, Банк России является юридическим лицом и имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. Однако, да! Банк не государственный, но имеет печать с изображением Государственного герба РФ! Удивительная метаморфоза!

Так вот, отсутствие Государственного герба РФ на банкноте Банка России — является доказательством того, что эти банкноты не являются государственными денежными знаками, а Банк России не является — государственным.

В-третьих, на всех советских купюрах (и, кстати, на всех купюрах ФРС США!) есть на первый взгляд «совершенно лишнее» указание, а именно: Данная банкнота обязана к приему на всей территории СССР или относительно доллара — This note is legal tender for all debts, public and private. На «Билете Банка России» такого указания нет. Вы думаете, это пустяк, что подобное предусмотрено по умолчанию? Представьте себе, что вы захотели купить какой-то товар за рубли, а вам говорят, что рубли принимать не обязаны, платите за товар в долларах, юанях, евро, и т.д. Конечно, можно сослаться на закон, но на «Билете Банка России» нет даже такой ссылки. Пока вы будете бегать и искать закон, обязующий продавца принять у вас «Билет Банка России», вожделенный вами товар уже могут продать тому, кто не стал задумываться над тонкостями денежного обращения в стране, выложил валюту и ушел в хорошем расположении духа! Мелочь, а неприятно.

Вот скажите, на что намекает ФРС США, разместив на купюре нового образца эту золотую чуш.

Раз нет такого указания, также как и названия страны, где «Банк России» сию купюру выпустил, такой рубль никак нельзя назвать национальной валютой. Вывод: «Билет Банка России» является исключительной собственностью «Банка России». На эту собственность «Банк России» имеет исключительное монопольное право.

Но и это еще не все. Доллар, эмитированный ФРС США, как сегодня принято считать, ничем не обеспеченная «зеленая бумажка». Однако на этой «бумажке» есть кое-что, что делает ее обеспеченной хоть чем-то. Речь идет о подписях казначеев ФРС. В каком-то смысле доллар — бумажка авторская. У нас рубль — банкнота анонимная, не обеспеченная даже подписью федерального казначейства. Вы вновь скажете, что это — мелочь и я вновь с вами не соглашусь. Деньги это документ? Еще какой документ! — скажете вы. Так почему же этот документ без подписи, ведь эта подпись гарантирует самое главное — подлинность купюры и ответственность лица, удостоверившего эту подлинность.

Внимательно прочитайте, чем был обеспечен советский рубль

На советском рубле была еще одна очень важная надпись: «Государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза ССР…». Американские доллары, как мы уже поняли, обеспечиваются подписями казначеев, а вот спросите, чем обеспечен «Билет Банка России»?

Я долго и упорно вращал в руках этот «билет», но ни слова, ни буковки, ни подписи на нем не обнаружил. Конечно, «Билеты Банка России» обеспечены активами Банка России, как об этом сообщает сайт самого банка, но на самой купюре о таком обеспечении нет и упоминания. Если вы скажете, что и это мелочь, что это ясно по умолчанию, я с вами не соглашусь. «Билет Банка России» — бумага хоть и частная, но официальная, стало быть, на ней должны быть и подписи, и соответствующая информация, о которой было сказано выше.

Кстати, о подписях. Историю с ними рассказал бывший глава ЦБ Виктор Геращенко, а ему, рассказал кто-то еще. Когда начали печатать новый советский рубль, спросили у Сталина, стоит ли ставить на этих купюрах подписи, официальных лиц Госбанка СССР. Сталин, якобы ответил, что это может вызвать некоторые трудности, ведь сегодня этот товарищ поставил свою подпись, а завтра его расстреляли, что же перепечатывать деньги? Так и было решено подписи советских банкиров на купюрах не ставить.

Если учесть, что у нас с 1998 года сменилось четыре главы ЦБ (Дубинин, Геращенко, Игнатьев (два срока подряд), Набиуллина), то станет понятным, почему у нас нет подписей на банкнотах. Хотя это и не является оправданием. На долларе США, кстати, стоят подписи секретаря казначейства и казначея США, если переводить дословно.

На многих купюрах бывших союзных республик подписи имеются, а вот на российской, казахской, белорусской валютах подписей нет. Но это так, для справки.

Однако и это еще не все. На «Билете Банка России» написано, что подделка «Билетов Банка России» преследуется по закону. Государство, не имеющее никакого отношения к «Банку России», как к частному банку, сурово карает такие деяния. Подделывать билеты частного банка не стоит, за это могут дать от пяти до пятнадцати лет, правда, государственное обвинение в суде будет выступать на стороне именно частной организации и будет выступать очень сурово. Если во времена СССР фальшивомонетничество считалось преступлением против государства, то в РФ сегодня это деяние квалифицируется, как преступление в сфере экономической деятельности. Смягчение на лицо, но от этого суровость наказания не снизилась. В царской России за подобного рода деяния лишали всех прав состояния и отправляли на каторгу. В СССР могли расстрелять, в РФ дают максимум 15 лет.

Итак, анализ купюры «Банка России» показал, что правом выпуска денежных знаков обладает монополист ЦБ РФ. Государство к выпуску банкнот не имеет никакого отношения. ЦБ РФ государству не подчиняется, а, стало быть, является частной организацией. У ЦБ РФ есть председатель. Сегодня это Эльвира Набиуллина, а также совет директоров, состоящий из 11 человек. В него, наряду с остальными входит и бывший глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.

Центральный банк это не ООО, не ЗАО, не ОАО. Тем не менее, он строится, как частная компания. 11 топ-менеджеров банка работают под руководством председателя.

Коротко остановимся на этих противоречиях.

Противоречие первое.

Уставный Фонд и имущество ЦБ РФ – составляют федеральную собственность. Центробанк осуществляет оперативное управление этой собственностью. Однако, по обязательствам государства – ЦБ не отвечает и, наоборот: по обязательствам Центробанка – не отвечает государство.

Противоречие второе.

ЦБ РФ – не финансируется из бюджета государства и сам зарабатывает деньги, покрывая свои расходы за счет полученных доходов. Однако, по закону, получение прибыли – не является целью деятельности Банка России. Его главная задача – защита и поддержание стабильности российского рубля.

Противоречие третье.

Поскольку ЦБ РФ не является органом государственной власти, заработную плату своим сотрудникам он устанавливает самостоятельно, как любой коммерческий банк. Сколько Совет директоров банка пожелает, столько и назначит.

Противоречие четвертое.

Сотрудники ЦБ РФ не являются госслужащими, ведь банк у нас не подчиняется государству, стало быть, они не обязаны подавать декларации о доходах.

Противоречие пятое.

Нормативные документы ЦБ РФ, который не является государственным органом власти, обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридических и физических лиц. Кстати, согласно Конституции РФ правом издания законов в РФ обязательных для исполнения является исключительно Государственная Дума РФ. Однако это не распространяется на ЦБ РФ.

Противоречие шестое.

ЦБ РФ не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, но это не распространяется на Сбербанк. ЦБ РФ является держателем 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбербанка. Поэтому Сбербанк у нас считается банком с государственным участием, хотя ЦБ РФ, как мы уже знаем, не является органом государственной власти.

Противоречие седьмое.

В рамках валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ, экспортеры обязаны часть валютной выручки обменивать у ЦБ на рубли. Есть и другие ограничения, но это самое главное.

Экспортер обязан продать ЦБ РФ 50% валютной выручки, по курсу, установленному ЦБ.

ЦБ РФ сегодня – это и не Госбанк СССР – правительству он не подчиняется, и не ФРС – потому, что он, какими-то окольными путями, но все-таки связан с государством. Например, у нас главу ЦБ РФ представляет Президент РФ, а утверждает Государственная Дума. Вопрос: кому же выгоден именно такой квазигосударственный статус Банка России?

Вероятно, тому самому хозяину, имя которого мы не знаем. Но мы можем выйти хотя бы на его след, если проанализируем, как работает финансовая система в России, которую и олицетворяет ее Центральный Банк.

Граждане РФ должны раз и навсегда понять, что деньги, которые они используют, как платежное средство, государство «Российская Федерация – Россия» — не печатает, что эти деньги ничего общего с государственными деньгами не имеют. Печатный станок и исключительное право на эмиссию денег находятся в полном распоряжении ЦБ РФ.

На любой денежной купюре, напечатанной Центральным Банком, нет надписи о том, чем она обеспечена. Складывается впечатление, что рубль – это бумажка, благодаря которой, каким-то умом непостижимым образом можно что-то купить.

Но, согласитесь, так ведь не бывает. А как на самом деле? А на самом деле, сколько долларов ЦБ РФ может купить у ФРС, столько и рублей он может напечатать. Поэтому, если вдруг завтра доллар войдет в крутое пике и упадет, расплющившись о землю, на какое-то время раньше его упадет и рубль.

В самом начале 90-х годов, когда в России менялся государственный строй, мы очень сильно подружились с США. Американцы подарили нам самое дорогое, что у них было. Нет, не доллар, а демократию. Правда, не такую, какую бы мы хотели, и какая бы нам подошла, а именно свою – американскую. К этой демократии прилагалось, как минимум два «бонуса» — конституция, скопированная с конституции США и слегка подредактированная, и проект Центрального Банка – уродливая копия ФРС. Во втором случае «наши добрые друзья» руководствовались принципом, авторство которого ошибочно приписывают Майеру Амшелю Ротшильду: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы».

Эта фраза очень точно характеризует деятельность ЦБ РФ. В том, что это так, читатели могли убедиться, прочитав первую часть расследования.

О том, что у истоков Банка России стояла ФРС США говорит не только наша «крепкая дружба» в начале 90-х, а сам факт независимости данного учреждения от государства. Это чисто американское изобретение. Для России – такое себе трудно представить. Созданный еще в императорской России Госбанк, плавно перекочевал в Советскую Россию, получив в ней название – Госбанк СССР. Для России характерна централизация управления, когда государство сосредотачивает в своих руках не только армию, но и печатный станок. Однако дело даже не в том, что Центральный Банк должен обязательно подчиняться государству. Во многих развитых странах мира центральный банк не является государственным. Гораздо важнее, какую политику в конкретном государстве проводит центральный банк и кому он служит.

Вот, например, как сегодня работает ФРС США. В 1913 году группа банкиров добилось от правительства США исключительного права на печатание доллара. Добилась, надо сказать, с большим трудом. Произошло это при президенте США Вудро Вильсоне. Вероятно, в знак глубокой благодарности к этому государственному деятелю ФРС выпустила купюру, достоинством в 100 000 долларов. Интересно, что купюра такого достоинства выпускалась в 1934-1935 годы, никогда не появлялась в свободном обращении и использовалась исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС.

Как и в современной РФ, в США доллары печатает не государство, а ФРС. Напечатав доллары, ФРС выдает их в долг правительству США. Не просто так. Правительство вносит в ФРС залог в виде низкопроцентных, но надежных, казначейских обязательств. ФРС, в свою очередь, торгует ими направо и налево. В ходу также и корпоративные акции и облигации. На июнь 2008-го года стоимость ценных бумаг США в руках у иностранцев составляла $10,3 трлн, как в государственных облигациях США ($3,6 трлн), так и корпоративных акциях ($3 трлн) и облигациях ($2,8 трлн).

ФРС и правительство США действуют, как два «сообщающихся сосуда». Выдавая правительству доллары, ФРС наращивает свою прибыль, а правительство – долги, в том числе и внешние.

Сегодня этот долг уже достиг астрономической суммы и продолжает расти. Такой огромный долг правительство не в силах погасить сразу, поэтому оно гасит лишь проценты, но для этого снова берет в долг у ФРС. Правда, есть и удобство: отдавать долг можно в той же валюте, в которой он был взят.

Те американские президенты, которые успели понять всю пагубность подобной системы, и попытавшиеся было ее изменить, дорого за это заплатили. Джон Кеннеди – жизнью, Ричард Никсон – должностью президента. С тех пор ни один американский президент не смел покушаться на право ФРС «печатать зеленые бумажки».

Когда-то давно доллар США был обеспечен золотом, но банкиры из ФРС смогли «преодолеть» и это досадное препятствие, добившись отмены золотого стандарта. С тех пор «зеленый поганец» — это, по сути, обыкновенная резаная бумага, себестоимость каждой купюрпы – несколько центов.

Отказ от золотого обеспечения позволил «хозяевам денег» печатать доллары в любом количестве.

Разумеется, получив такое право, ФРС через международные финансовые институты (например, МВФ) и центробанки других государств, активно распространяют «резаную бумагу» по всему миру. За эту бумагу весь мир продает США самое ценное, что у него есть: ресурсы, товары, мозги и т.д.

Созданные по образу и подобию ФРС центральные банки в других государствах стараются вести себя так, как их хозяева. Но есть и некоторые нюансы.

Наш центральный банк, как мы знаем, наделен исключительным правом печатать рубли, но в отличии от ФРС, не выдает их правительству РФ даже под проценты. Для того, чтобы эти рубли попали в нашу экономику, необходимо продать на мировой рынке какой-либо товар. Разумеется, этот товар можно продать только за доллары. Эти доллары попадают на мировую валютную биржу. Здесь их и покупает Банк России. Но и после этого он не спешит направлять их в национальную экономику. Он их старательно складывает в так называемые золото-валютные резервы (ЗВР) и только под количество этих резервов печатает рубли. Например, продали товар на 100 долларов, и если курс будет 50 рублей за доллар, напечатали 5 000 рублей.

Кстати, курс доллара Центральный банк устанавливает самостоятельно, но не в интересах своей страны, а в интересах «хозяев денег». Этот «интерес» нетрудно понять. Захотят эти «хозяева» обрушить экономику какой-либо страны, устранить лидера, изменить политику какого-либо государства, им не надо далеко ходить: для этого есть послушные и верные центробанки во всех, зависимых от доллара странах.

Как-то однажды бывшего председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева пригласили в Совет Федерации и стали задавать ему элементарные вопросы. Если вы хотите посмеяться над тем, как на эти вопросы отвечал главный банкир Родины, посмотрите видео по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5iP6YP5na3s. Быть может, именно поэтому, как ни звали депутаты ГД Эльвиру Набиуллину к себе на Охотный ряд, она так и не пришла.

Он так и не смог ответить на вопрос почему, неустанно борясь с инфляцией, ЦБ не может обеспечить экономический рост?

А мы вернемся к тайнам. Главной своей задачей Центральный банк считает борьбу с инфляцией. Он будет бороться с ней до последнего камня, который останется после российской экономики. Борьба с инфляцией, на первый взгляд кажется благородным делом. Как же, скажут рядовые граждане, рубль же не должен обесцениваться. И лишь немногие знают, что Центральный банк борется с инфляцией исключительно ради того, чтобы рублей в стране не было больше, чем долларов. Все! Никаких других целей такая борьба с инфляцией не преследует.

Особенно заскорузлые «либералы» считают, что печатание рублей, непременно приведет к инфляции, поэтому, дескать, мы не можем увеличивать рублевую массу. Но эта истина усвоена ими исключительно из комиксов по экономике. Одно дело напечатать рубли и выбросить их на рынок, другое – дать производству в виде кредита, исключительно на производственные цели и под контролем банка.

Вся производящая экономика России стонет от того, что рублей на Родине нет. Почему же их нет? Потому, что они связаны долларом и их не может быть больше, чем долларов. Кому это выгодно? Это выгодно хозяевам денег. Они не заинтересованы в том, чтобы страна развивалась. Привязав национальную валюту к доллару, они и так получат все, что захотят: ресурсы, изобретения, мозги, а то и правительства.

В таких условиях именно данная форма организации Центрального Банка – идеальна для хозяев денег, ибо правительству РФ банк не подконтролен и неподотчетен, зато он подконтролен и подотчетен – хозяевам денег.

В России не будет переворота или революции до тех пор, пока существует данная система, пока балом правит доллар. Но она – неизбежна, если национальное правительство решит отказаться от услуг «зеленого поганца».

В первый раз ФРС подорвала национальные экономики и национальные валюты в результате Первой мировой войны. В странах, которые потерпели поражение (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, Россия) обрушились национальные валюты. Падение империй потянуло на дно и золотой российский рубль, и золотую имперскую марку Германии, и твердый шиллинг Австро-Венгрии, и оттоманскую лиру. Национальные денежные системы были уничтожены. Вспомните о гиперинфляции, которую можно было наблюдать как в Германии, так и в России в самом начале 20-х годов.

По итогам Первой мировой войны на арене появились две резервные мировые валюты – доллар и английский фунт. Но уже в 1944 году было заключено Бреттон-Вудское соглашение, когда на арене появился только доллар.

Между СССР и США шла холодная война, но то была не война идеологий, то была война денег. К сожалению, рубль проиграл эту войну. В начале 90-х годов «зеленый поганец» окончательно прорвал наши границы и через реформу Центрального Банка, подчинил себе экономику бывшего СССР, превратив ее в экономику колонии.

Повторим: статус, который позволяет ЦБ РФ не нести ответственности перед государством, выгоден исключительно хозяевам денег.

Кто-то из великих пошутил, сказав, что в каждой стране есть «свой Ватикан». Таким государством в государстве и является Центральный Банк. И дело не в том, что его обязательно нужно сделать зависимым или подчиненным перед правительством. Его нужно так переформатировать, чтобы он перестал служить хозяевам денег и начал служить своему народу.

ЦБ РФ: кто и когда его учредил?

Говорят, что в регистрационных выписках 1990г стоит, а учредитель минфин РФ которого тогда не было.

Даже не знаю, экономистам ли этот вопрос надо обращать, или юристам (то ли генпрокурору?)

с сайта цб:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался Государственный банк РСФСР.

2 декабря 1990 г. Верховным Советом РСФСР был принят Закон о Центральном банке РСФСР (Банке России согласно которому Банк России являлся юридическим лицом, главным банком РСФСР и был подотчетен Верховному Совету РСФСР. В законе были определены функции банка в области организации денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности акционерных и кооперативных банков.

В июне 1991 г. был утвержден Устав Центрального банка РСФСР (Банка России подотчетного Верховному Совету РСФСР.

В ноябре 1991 г. в связи с образованием Содружества Независимых Государств и упразднением союзных структур ВС РСФСР объявил Центральный банк РСФСР единственным на территории РСФСР органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики республики. На него возлагались функции Госбанка СССР по эмиссии и определению курса рубля. ЦБ РСФСР предписывалось до 1 января 1992 г. принять в свое полное хозяйственное ведение и управление материально-техническую базу и иные ресурсы Госбанка СССР, сеть его учреждений, предприятий и организаций.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР.

КЕМ учреждён?

Был СССР, действовала Конституция СССР, и законы наверняка запрещали республиканскому филиалу Госбанка переименовываться, принимать свои правила — менять подчинение с Госбанка Союза на ВС одной республики.

Фантастическая махинация. Это преступление не имеет срока давности, и правопреемница СССР должна расследовать. Республиканский Совет взял и ограбил Союзный Госбанк — вывел из подчинения региональный филиал.

Госизмена, которых тогда было множество

тут http://www.youtube.com/watch?v=KC_JjUfSPvw демонстрируются фотографии из двух выписок (полученных в разных регионах) — в обеих минфин РФ, 1990г

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 года в результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР. Был подотчётным Верховному Совету РСФСР.

тоже умалчивает — Кем же при СССР он был учрежден и переведен в подчинение Республики?

Первоначальное название: Государственный банк РСФСР.

2 декабря 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Закон о Центральном банке РСФСР (Банке России в соответствии с которым Банк России стал юридическим лицом, главным банком РСФСР и был подотчётен Верховному Совету РСФСР.

итак с июля по декабрь 90-го кто был учредителем?

По итогам проведённого анализа СМИ :

1. ЦБ есть юридическое лицо (ст.1 действующего Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2009) О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

2. ЦБ не имеет организационно-правовой формы вообще никакой! (с точки зрения юриспруденции – данное явление есть «правовой нонсенс», т.к. по теории права – всякое юридическое лицо должно иметь свою организационно-правовую форму – но не в случае ЦБ! Повторяю, ни в одном нормативно-правовом акте не указана его организационно-правовая форма, что с точки зрения права должно квалифицироваться как сознательный «правой пробел» допущенный законодателем)

3. «Получение прибыли не является целью деятельности Банка России» (ст.3 Федерального закона) – данное положение намекает, что ЦБ имеет признаки некоммерческой организации, к которым, например, относятся фонды, некоммерческие партнёрства или учреждения.

4. Свои функции Банк России «осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.» (ст.1 Федерального закона). Это краеугольный камень всего законодательства о ЦБ РФ!

Забавно, что законодатель нигде не называет ЦБ напрямую федеральным органом государственной власти, что является феноменальным фактом! Мы можем только по контексту догадываться, что вероятнее всего ЦБ таки является федеральным органом государственной власти, раз законодатель употребил выражение «от других». Всем юристам известно, что всякая государственная власть делится на исполнительную, законодательную и судебную. Если кого-то именуют федеральным органом власти – это означает, что он ПО ЛЮБОМУ подпадает под одну из вышеуказанных трёх ветвей власти. Но как мы видим из закона ЦБ независим от всех органов власти любого уровня! То есть ни административно, ни функционально не подчиняется ни Правительству РФ (как высшему органу исполнительной власти в РФ ни Федеральному собранию (как высшему органу законодательной власти в РФ ни Верховному, Арбитражному или Конституционному суду (как высшим органам судебной власти в РФ) ни даже Президенту РФ (как главе государства) – от всех этих федеральных органов государственной власти ЦБ де-юре независим!

Тогда если ЦБ является федеральным органом государственной власти, то к какой ветви государственной власти относится ЦБ РФ?

Парадоксально, но исходя из буквального толкования закона – правильным ответом будет: ЦБ не относится ни к одной из известных ветвей государственной власти, по сути, образуя собою самостоятельную ветвь государственной власти – финансовую власть, де-юре не существующую в юриспруденции ни в теории, ни в практике.

Аргументация:

Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума Правительство РФ, суды РФ. Перечень указанных органов, т.е. органов, осуществляющих в России государственную власть, является исчерпывающим!

Данное положение Конституции РФ даёт повод считать, что если Банк России не относится к числу органов, осуществляющих в России государственную власть, то он не является органом государственной власти.

Однако всякий юрист в данном случае обязан применять метод не буквального толкования закона, а метод систематического толкования закона, т.е. толковать указанную норму в совокупности с другими нормами Конституции, относящимися по смыслу к этому вопросу. Применяя указанный метод, мы получаем следующее.

В п. “ж” ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации отнесено установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.

В связи с тем, что денежная эмиссия, находящаяся в ведении Российской Федерации (то есть – государства согласно ч. 1 ст. 75 Конституции РФ осуществляется исключительно Центральным банком РФ, можно сделать вывод:

Центральный банк РФ – это орган государственной власти, выполняющий одну из исключительных федеральных функций.

Современный нам ЦБ РФ никто не учреждал. Он возник в результате цепочки правопреемствований в результате реорганизаций в форме преобразований либо просто переименований банков-предшественников! На Википедии есть фраза: “Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 г.” – это ошибка. В действительности п.2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 13.07.1990 г. дословно звучит так:

“2. Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразуется в Государственный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР.”

Как мы с Вами видим ни о каком учреждении речь в постановлении не идёт. В нём лишь идёт речь об очередном правопреемстве.

Итак отцом Центрального банка РФ был – Центральный банк РСФСР (отец который в свою очередь возник из Государственного банк РСФСР (дед который в свою очередь возник из Российского республиканского банка Госбанка СССР (прадед который в свою очередь возник из Государственного банка СССР (прапрадед который в свою очередь возник из Государственного банка РСФСР (прапрапрадед который НАКОНЕЦ-ТО БЫЛ РЕАЛЬНО УЧРЕЖДЁН Советом Народных Комиссаров РСФСР в октябре 1921 года, который, как известно, в то время совмещал в себе функции исполнительного и законодательного органа государственной власти, поэтому он же в лице своего органа ВЦИК 13 октября 1921 года отдельным декретом утвердил Положение о Государственном банке РСФСР

Ответ на вопрос Когда написан в регистрационных выписках, на официальном сайте ЦБ и в википедии одинаково – 13.07.1990, так что ответ получен.

Но кто же принял решение при Горбачеве в СССР о переводе Республиканского банка РСФСР как части Госбанка СССР в новый формат и вывел его из подчинения Госбанку, подчинив региональной власти — все документы молчат.

То есть нет указания органа власти, создавшего на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР новый банк, подотчетный уже Верховному Совету РСФСР и названный “Государственный банк РСФСР”.

(При этом ЦБ есть юридическое лицо (ст.1 действующего Федеральный закон от 10.07.2002 и N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2009) О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

По материалам СМИ:

А теперь внимание! Кто же является учредителем Банка России?

Ни великий Гугул, ни могущественный Яедекс не знают ответа на этот вопрос. Законодательство РФ о ЦБ РФ – крайне запутанное и противоречивое. Эти противоречия возникли не вчера, но никто их устранять не собирается. Вероятно, потому, что такой статус ЦБ вполне устраивает его хозяина.

Хозяин ЦБ РФ – неизвестен, но власть его – безгранична.

Иными словами всё это:

