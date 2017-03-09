Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2017
- 08:30 ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР за сутки.
- Вчера 23:15 Срочно! ВСУ атаковали позиции ДНР под Донецком, в ход пошли бронетехника и артиллерия.
- Вчера 21:44 ВСУ штурмуют позиции ДНР в районе Горловки.
- Вчера 20:53 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 08.03.2017.
ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР за сутки
ВСУ 14 раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
«За сутки ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы (АГС, СПГ), БМП, зенитные установки (ЗУ-23-2) и стрелковое оружие», — заявил собеседник агентства.
По данным пресс-службы, обстрелы велись в направлении позиций Народной милиции в районе населенных пунктов: Сокольники, Калиновка, Первомайск, Анновка, Лозовое, Красный Лиман, Калиново, Логвиново.
«Потерь нет», — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что всего по территории республики было выпущено порядка 395 снарядов и мин.
ВСУ, в свою очередь, зафиксировали 69 обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.
«Всего зафиксировано 69 обстрелов. Потерь среди наших военных нет», — сообщил пресс-центр.
По данным украинских военных, под обстрелом оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Пески, Зайцево и другие, огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Срочно! ВСУ атаковали позиции ДНР под Донецком, в ход пошли бронетехника и артиллерия
В пригороде Донецка и на южном направлении идут бои.
Так, около 22.15 вспыхнул ожесточенный бой в юго-западном пригороде столицы ДНР — поселке Александровка.
Украинские войска, кроме стрелкового оружия и минометов, используют бронетехнику и артиллерию.
«По Александровке — Кременной были прилёты.
В Свободном слышно», — отмечают местные жители.
В это же время начался бой в Новоазовском районе ДНР.
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ВСУ штурмуют позиции ДНР в районе Горловки
В настоящий момент ожесточённые бои ведутся в районе Горловки, где ВСУ предпринимают попытки атаки позиций военнослужащих армии ДНР. Об этом сообщает источник.
«ВСУ решили по широкой балке Горловку брать. Серьезный бой третий час», — пишет он.
Информация уточняется.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 08.03.2017
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