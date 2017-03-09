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Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2017

10:55. 9 марта 2017 Просмотров - 516 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР за сутки

ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР за сутки | Русская весна

ВСУ 14 раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«За сутки ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы (АГС, СПГ), БМП, зенитные установки (ЗУ-23-2) и стрелковое оружие», — заявил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, обстрелы велись в направлении позиций Народной милиции в районе населенных пунктов: Сокольники, Калиновка, Первомайск, Анновка, Лозовое, Красный Лиман, Калиново, Логвиново.

«Потерь нет», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что всего по территории республики было выпущено порядка 395 снарядов и мин.

ВСУ, в свою очередь, зафиксировали 69 обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

«Всего зафиксировано 69 обстрелов. Потерь среди наших военных нет», — сообщил пресс-центр.

По данным украинских военных, под обстрелом оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Пески, Зайцево и другие, огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Срочно! ВСУ атаковали позиции ДНР под Донецком, в ход пошли бронетехника и артиллерия

В пригороде Донецка и на южном направлении идут бои.

Так, около 22.15 вспыхнул ожесточенный бой в юго-западном пригороде столицы ДНР — поселке Александровка.

Украинские войска, кроме стрелкового оружия и минометов, используют бронетехнику и артиллерию.

«По Александровке — Кременной были прилёты.

В Свободном слышно», — отмечают местные жители.

В это же время начался бой в Новоазовском районе ДНР.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ штурмуют позиции ДНР в районе Горловки

В настоящий момент ожесточённые бои ведутся в районе Горловки, где ВСУ предпринимают попытки атаки позиций военнослужащих армии ДНР. Об этом сообщает источник.

 «ВСУ решили по широкой балке Горловку брать. Серьезный бой третий час», — пишет он.

Информация уточняется.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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