Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2017

США направят в Сирию ограниченный военный контингент. Но не для наступления или обороны, а для психологического эффекта. В районе Эль-Баба грозят схлестнуться не на шутку три силы, которым не суждено договориться по ряду фундаментальных причин — сирийцы, турки и курды. Так американцы примеряют на себя роль «гаранта». Получится ли у них?

Официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис заявил, что «небольшое число» американских военных размещены на западной окраине города Манбиджа в северной Сирии, чтобы «успокоить и сдержать» конфликтующие стороны. И особо подчеркнул, что цель у военных не наступательная и не оборонительная.

«Это миссия, призванная не допустить усиления напряженности, которая лишь спровоцирует новую волну насилия на севере Сирии. Это зримое напоминание для тех, кто захочет спровоцировать бой, что единственная борьба, которая должна иметь место прямо сейчас, — с боевиками ИГИЛ*», — сказал Дэвис. Цитируя капитана, ресурс Defense News поясняет следующее.

«Манбидж — горячая точка Сирии.Турция утверждает, что в городе действуют сирийские курдские боевики, которых она считает угрозой своей безопасности, между тем США опровергают присутствие курдов в городе. Кроме того, в этом районе находятся правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией, а также сирийские и арабские бойцы, поддержку которым обеспечивают США».

Этому же ресурсу принадлежит формулировка «вооруженные силы США взяли на себя в Сирии новую роль», широко разошедшаяся по СМИ.

Вся эта информация появилась на фоне официальной встречи руководителей генеральных штабов России, США и Турции в курортной Анталье. Валерий Герасимов, Джозеф Данфорд и Хулуси Акар обсудили «укрепление контактов на высоком уровне», а также ситуацию в Сирии и Ираке. И очень хорошо, что встретились.

Ситуация на двух проблемных участках фронта на севере Сирии — у Эль-Баба и курдского Манбиджа — уже давно требует военно-дипломатических решений и переговоров, поскольку грозит перерасти в неконтролируемую эскалацию боевых действий по принципу «все против всех».

Катализатором обострения обстановки стала в целом неудачная операция турецких войск «Щит Евфрата», которая в идеале должна была создать для Турции в Сирийском Курдистане некую «зону безопасности». На практике турки хотели просто оккупировать на неопределенное время значительную территорию Сирии и создать на ней сепаратные тюркоязычные органы власти, вытеснив оттуда курдские формирования, а желательно — курдов вообще.

Дамаск совершенно не готов поступиться частью суверенитета ради мифических интересов слишком активного северного соседа. Началась «гонка к Эль-Бабу» — параллельные попытки турецкой и сирийской армий пробиться к этому ключевому городу сквозь позиции ИГИЛ и прочих нехороших людей. Получилась ничья с некоторым перевесом сирийцев, что уже привело к попыткам турецкого спецназа оттеснить САА с уже занятых позиций. Вся эта история изначально выглядела угрожающе, а теперь и вовсе может вызвать катастрофу.

Крайней точкой турецкого наступления публично обозначен как раз Манбидж, который мог бы стать одним из центров притяжения для курдов.

Пока что туркам до Манбиджа почти так же далеко, как до Китая, но уже на этой стадии кто-то должен был хотя бы предпринять попытку предотвратить возможное столкновение совершенно несовместимых сил — турок, сирийцев и курдов. Все эти силы предпочли бы взять себе «столько суверенитета, сколько могут проглотить» и отдельно подчеркивают, что заслужили это своей борьбой с джихадистами всех мастей в качестве совершенно отдельной силы.

Путешествие в Манбидж двух десятков американских коммандос ничего на фронте не изменит. Оно даже не устрашит тех «воинов джихада», которые уже сталкивались ранее с американцами (например, с морпехами в том же Манбидже во время его обороны курдами). Американская полурота — это аргумент для турок, давно приглашавших гостей на чужие земли, а не для джихадистов или союзников турок — бывших джихадистов, перекрасивших знамена.

Такое распределение ответственности вполне соответствует реальному раскладу сил в регионе.

Американцы способны только оказывать «моральное воздействие» (в основном — на некоторую часть турецкого истеблишмента), потому их военное присутствие будет ограничено строго дозированными административно-популистскими мерами.

При этом не только у Москвы, но и у Вашингтона нет никакого желания допускать Анкару к административному управлению захваченными землями, создавая прецедент отторжения от Сирии части территории — пусть небольшой, но легитимизирующий турецкую экспансию. Конечно, мы живем не во времена Сулеймана Великолепного, но этих наших партнеров необходимо сразу же одергивать, как только они начинают называть Александретту Искендеруном в официальных документах и записывать Алеппо в зону своей «исторической ответственности».

Первый раунд подобных консультаций прошел еще раньше, только место США занимал другой влиятельный региональный игрок — Иран (оно и понятно — усадить Вашингтон и Тегеран за один стол в ближайшее время вряд ли удастся, особенно при президенте Дональде Трампе). Смысл его тот же: обсуждалась координация военного взаимодействия вокруг Сирии и Ирака. И, видимо, успешно. По крайней мере, пока чисто военные и административно-хозяйственные вопросы не вызывают у всех участников этих консультаций особых споров.

Другое дело, что коренные, политические, географические, этнические и исторические проблемы до сих пор камуфлировались рутинной местной повесткой. То есть все в глубине души понимают, в чем проблема с продвижением турок вглубь Сирии, но вслух этого никто не говорит, предпочитая обсуждать количество ишаков, необходимых для поддержки снабжения американского гарнизона в Манбидже. Где в наше тяжелое время взять ишаков — это ведь тоже важная проблема. Обсуждать которую легко и приятно.

Евгений Крутиков

*Запрещенная в РФ террористическая организация.