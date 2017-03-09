Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2017
- 09:31 СМИ: Путин и Эрдоган уделят особое внимание сирийскому вопросу.
- 09:20 Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии — немецкий министр.
- 08:53 Сирия: ключевые главари ИГИЛ сбежали из Ракки — СМИ.
- 08:43 Уйдите из Крыма и прекратите вооружать Асада.
- 07:53 США не комментирует переброску своих войск в Сирии.
- 07:40 В Женеве 23 марта состоятся переговоры по Сирии.
- 05:30 Охота на ИГИЛ: Снайперы спецназа России в Сирии — новые кадры (ВИДЕО).
- 04:25 ВАЖНО: Курды передали российскому спецназу ряд поселков в Алеппо (ФОТО).
- 04:00 «Новая роль США в Сирии» отражает максимум американских возможностей.
- Вчера 23:59 Иракская армия вернула контроль над тюрьмой Бадуш в Мосуле.
- Вчера 21:23 Сирия: Оборона ИГ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат .
- Вчера 20:47 СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
СМИ: Путин и Эрдоган уделят особое внимание сирийскому вопросу
Формально повестка переговоров охватывает все сферы российско-турецких отношений
Вопросы урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике станут одними из ключевых пунктов переговоров между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом на встрече в Москве, которая пройдет завтра, 10 марта, пишет РенТВ.
Формально повестка переговоров охватывает все сферы российско-турецких отношений, однако эксперты считают, что именно обсуждение сирийского вопроса станет главной темой встречи лидеров государств.
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Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии — немецкий министр
Россия играет ключевую роль на пути к урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, пишет RT.
«Россия при этом играет ключевую роль. Мы делаем ставку на то, что Москва использует своё большое влияние на режим Асада для того, чтобы политический процесс в Женеве вылился в серьёзные переговоры. Также мы ожидаем, что и региональные державы будут действовать так, чтобы соответствовать лежащей на них ответственности», — заявил Зигмар Габриэль.
Он также заявил о необходимости оказать на конфликтующие стороны в Сирии «массивный нажим извне», чтобы было реализовано то, за что Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал в своей Резолюции 2254.
«До тех пор предстоит пройти ещё долгий путь. Все, и в первую очередь международные игроки, должны сделать всё, что от них зависит», — отметил министр.
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Сирия: ключевые главари ИГИЛ сбежали из Ракки — СМИ
Ряд представителей руководства террористической группировки «Исламское государство»* покинули сирийский город Ракка, считающийся «столицей» боевиков, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве США.
Собеседники издания сообщили, что убежавшие из Ракки командиры ИГ намерены переместиться в другие «более безопасные» города в Сирии и Ираке. По данным собеседников газеты, в Ракке остается около 3-4 тысяч боевиков террористической группировки.
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Уйдите из Крыма и прекратите вооружать Асада
В Конгрессе США поставили еще один барьер на пути американо-российских переговоров.
Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на сотрудничество военного ведомства с «Рособоронэкспортом». Об этом сообщает РИА Новости.
За документ сроком действия до конца сентября 2017 года, который предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов, проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.
Законопроект запрещает Пентагону использовать выделенные средства на заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Запрет должен действовать до тех пор, пока корпорация не откажется от поставок летального вооружения в Сирию, а также пока «российские вооруженные силы не покинут Крым».
Исключения могут быть сделаны только в том случае, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки станет ясно, что кооперация с «Рособоронэкспортом» отвечает интересам США. При этом глава Пентагона должен будет убедить в необходимости подобного сотрудничества профильные комитеты Конгресса.
В середине декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока РФ не прекратит «оккупацию территории Украины и агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».
В середине декабря США ослабили односторонние санкции в отношении компании «Рособоронэкспорт», разрешив приобретать специализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН).
https://lenta.ru/news/2017/03/09/congre
PS. Выдвигаемые условия заведомо невыполнимы, Но в этом и цель. Путем принятия подобных инициатив, американский военно-политический истеблишмент дает понять, что не допустит нормализации отношений РФ и США, какие бы надежды на Трампа не возлагались. Текущее лавирование Трампа носит вынужденный характер и оно ясно указывает на то, что с этой внутренней оппозицией своему курсу он не может не считаться И дело тут не только в происках Обамы.Те идеи, которые в ходе выборов выдвигал Трамп, в том числе и в отношении России, встречали, встречают и будут встречать сопротивление со стороны той части элиты, которая уверена , что миром можно управять по старому, а изменение военно-политических и экономических реалий меняющих роль Китая, России и Евросоюза, не столь существенны, чтобы ради них доламывать архитектуру поздневашингтонского мироустройства.
Стоит так же отметить, что требования Конгресса США, прекрасным образом созвучны с требованиями отчественных борцов против операции в Сирии, мол зачем мы помогаем Асаду. Вот и Конгресс США недоволен.
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США не комментирует переброску своих войск в Сирии
США по соображениям безопасности не будут комментировать размещение своих войск в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэй.
Ранее в среду газета Washington Post сообщила, что в Сирию для поддержки операции по освобождению города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и США) прибыла группа американских морских пехотинцев. До сих пор в Сирии действовали 500 американских спецназовцев.
«По соображениям безопасности я не могу предоставить информацию о передвижении и размещении американских войск в Сирии», — ответил Рэнкин-Гэллоуэй на просьбу прокомментировать эти сообщения.
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В Женеве 23 марта состоятся переговоры по Сирии
Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что намерен созвать пятый раунд межсирийских переговоров 23 марта.
«Моя цель в настоящий момент — снова собрать приглашенных участников переговоров в Женеве на пятый раунд, предположительно 23 марта», — сказал он.
Де Мистура добавил, что ожидает прибытие делегаций 22 марта, чтобы на следующий день, 23 марта, начать работу, пишет Интерфакс.
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Охота на ИГИЛ: Снайперы спецназа России в Сирии — новые кадры (ВИДЕО)
Опубликованы новые кадры боевой работы Сил специальных операций Минобороны России во время контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.
В ролике показано уничтожение боевиков и их транспортных средств.
Наибольшее внимание уделено работе снайперов ССО, бойцы охотятся за боевиками и беспощадно уничтожают их в разное время суток.
Кроме того, на видео хорошо видно поражение пикапа и грузовика террористов управляемыми ракетами из ПТРК, судя по всему в провинции Латакия.
«Есть цель! Есть цель!» — после попадания ПТУРа говорят российские спецназовцы.
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* ИГИЛ – запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
Russian Special Operations Forces in #Syria #Aleppo #Latakia #SOF #RuAF @Navsteva @RussiaConnects #حلب #اللاذقية pic.twitter.com/N8ddsXYYfv— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 7 марта 2017 г.
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ВАЖНО: Курды передали российскому спецназу ряд поселков в Алеппо (ФОТО)
В среду при посредничестве российских военных курды официально передали Сирийской Армии свои первые поселки в западной части Манбиджа, в соответствии со сделкой, заключенной с Россией.
В то время как курдские бойцы, верные Военному совету Манбиджа, покинули этот район и отправились в сам город Манбидж, конвой правительственных войск САР вошел на территорию, удерживаемую курдами, в которой их уже ждал спецназ и военная полиция Минобороны РФ.
Фактически Армия Сирии установила полный контроль над селениями Кур Хуюк, Курт Вайран, Аль-Буджаз, Абу Хайдж и Жджубб Аль-Хамра.
«Военный совет Манбиджа», входящий в «Сирийские демократические силы», подтвердил это решение заявлением в среду вечером.
Любопытно, что у одного из бойцов спецназа ВС России на фото видна нарукавная нашивка курдского ополчения.
Этот район в провинции Алеппо граничит с территорией поддерживаемых Турцией боевиков «Щита Евфрата», и гарнизоны САА здесь будут укомплектованы исключительно сирийскими пограничниками и ополченцами Национальных сил обороны (NDF).
Планируется, что курдами будет передано больше деревень, если сделка окажется успешной для обеих сторон.
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«Новая роль США в Сирии» отражает максимум американских возможностей
США направят в Сирию ограниченный военный контингент. Но не для наступления или обороны, а для психологического эффекта. В районе Эль-Баба грозят схлестнуться не на шутку три силы, которым не суждено договориться по ряду фундаментальных причин — сирийцы, турки и курды. Так американцы примеряют на себя роль «гаранта». Получится ли у них?
Официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис заявил, что «небольшое число» американских военных размещены на западной окраине города Манбиджа в северной Сирии, чтобы «успокоить и сдержать» конфликтующие стороны. И особо подчеркнул, что цель у военных не наступательная и не оборонительная.
«Это миссия, призванная не допустить усиления напряженности, которая лишь спровоцирует новую волну насилия на севере Сирии. Это зримое напоминание для тех, кто захочет спровоцировать бой, что единственная борьба, которая должна иметь место прямо сейчас, — с боевиками ИГИЛ*», — сказал Дэвис. Цитируя капитана, ресурс Defense News поясняет следующее.
«Манбидж — горячая точка Сирии.Турция утверждает, что в городе действуют сирийские курдские боевики, которых она считает угрозой своей безопасности, между тем США опровергают присутствие курдов в городе. Кроме того, в этом районе находятся правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией, а также сирийские и арабские бойцы, поддержку которым обеспечивают США».
Этому же ресурсу принадлежит формулировка «вооруженные силы США взяли на себя в Сирии новую роль», широко разошедшаяся по СМИ.
Вся эта информация появилась на фоне официальной встречи руководителей генеральных штабов России, США и Турции в курортной Анталье. Валерий Герасимов, Джозеф Данфорд и Хулуси Акар обсудили «укрепление контактов на высоком уровне», а также ситуацию в Сирии и Ираке. И очень хорошо, что встретились.
Ситуация на двух проблемных участках фронта на севере Сирии — у Эль-Баба и курдского Манбиджа — уже давно требует военно-дипломатических решений и переговоров, поскольку грозит перерасти в неконтролируемую эскалацию боевых действий по принципу «все против всех».
Катализатором обострения обстановки стала в целом неудачная операция турецких войск «Щит Евфрата», которая в идеале должна была создать для Турции в Сирийском Курдистане некую «зону безопасности». На практике турки хотели просто оккупировать на неопределенное время значительную территорию Сирии и создать на ней сепаратные тюркоязычные органы власти, вытеснив оттуда курдские формирования, а желательно — курдов вообще.
Дамаск совершенно не готов поступиться частью суверенитета ради мифических интересов слишком активного северного соседа. Началась «гонка к Эль-Бабу» — параллельные попытки турецкой и сирийской армий пробиться к этому ключевому городу сквозь позиции ИГИЛ и прочих нехороших людей. Получилась ничья с некоторым перевесом сирийцев, что уже привело к попыткам турецкого спецназа оттеснить САА с уже занятых позиций. Вся эта история изначально выглядела угрожающе, а теперь и вовсе может вызвать катастрофу.
Крайней точкой турецкого наступления публично обозначен как раз Манбидж, который мог бы стать одним из центров притяжения для курдов.
Пока что туркам до Манбиджа почти так же далеко, как до Китая, но уже на этой стадии кто-то должен был хотя бы предпринять попытку предотвратить возможное столкновение совершенно несовместимых сил — турок, сирийцев и курдов. Все эти силы предпочли бы взять себе «столько суверенитета, сколько могут проглотить» и отдельно подчеркивают, что заслужили это своей борьбой с джихадистами всех мастей в качестве совершенно отдельной силы.
Путешествие в Манбидж двух десятков американских коммандос ничего на фронте не изменит. Оно даже не устрашит тех «воинов джихада», которые уже сталкивались ранее с американцами (например, с морпехами в том же Манбидже во время его обороны курдами). Американская полурота — это аргумент для турок, давно приглашавших гостей на чужие земли, а не для джихадистов или союзников турок — бывших джихадистов, перекрасивших знамена.
Такое распределение ответственности вполне соответствует реальному раскладу сил в регионе.
Американцы способны только оказывать «моральное воздействие» (в основном — на некоторую часть турецкого истеблишмента), потому их военное присутствие будет ограничено строго дозированными административно-популистскими мерами.
При этом не только у Москвы, но и у Вашингтона нет никакого желания допускать Анкару к административному управлению захваченными землями, создавая прецедент отторжения от Сирии части территории — пусть небольшой, но легитимизирующий турецкую экспансию. Конечно, мы живем не во времена Сулеймана Великолепного, но этих наших партнеров необходимо сразу же одергивать, как только они начинают называть Александретту Искендеруном в официальных документах и записывать Алеппо в зону своей «исторической ответственности».
Первый раунд подобных консультаций прошел еще раньше, только место США занимал другой влиятельный региональный игрок — Иран (оно и понятно — усадить Вашингтон и Тегеран за один стол в ближайшее время вряд ли удастся, особенно при президенте Дональде Трампе). Смысл его тот же: обсуждалась координация военного взаимодействия вокруг Сирии и Ирака. И, видимо, успешно. По крайней мере, пока чисто военные и административно-хозяйственные вопросы не вызывают у всех участников этих консультаций особых споров.
Другое дело, что коренные, политические, географические, этнические и исторические проблемы до сих пор камуфлировались рутинной местной повесткой. То есть все в глубине души понимают, в чем проблема с продвижением турок вглубь Сирии, но вслух этого никто не говорит, предпочитая обсуждать количество ишаков, необходимых для поддержки снабжения американского гарнизона в Манбидже. Где в наше тяжелое время взять ишаков — это ведь тоже важная проблема. Обсуждать которую легко и приятно.Евгений Крутиков Деловая газета Взгляд
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Иракская армия вернула контроль над тюрьмой Бадуш в Мосуле
Армия Ирака вернула контроль над захваченной террористами «Исламского государства»* тюрьмой Бадуш к северо-западу от Мосула.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что во время оккупации тюрьмы боевиками, были убиты более 600 заключённых шиитов и христиан.
Отмечается, что ещё 1,5 тыс. арестантов в июне прошлого года были вывезены боевиками на грузовиках в пустыню в двух километрах от тюрьмы.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Сирия: Оборона ИГ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат
Оборона ИГ* полностью развалилась под ударами «Тигров» и ВКС России вдоль северной границы равнины Дейр Хафер во вторник и Сирийская Арабская армия вышла к с северо-западной части реки Евфрат впервые за последние почти 5 лет.
В среду, «Тигры» продолжали крупномасштабное наступление, отбрасывая врага дальше к югу от недавно освобожденного города Аль-Хафса.
Tiger Force освободили селение Аль-Хафса Аль-Сагхир после короткого боя с террористами сегодня утром.
После освобождения Аль-Хафса Аль-Сагхир, бойцы генерала Сухейля захватили Водонапорную станцию Аль-Хафса и поселки Аль-Хермеля Аль-Кабира, Хабобуда Аль-Кабира, Хабобуда Аль-Саджира, Аль-Аббуд.
С воздуха наступление прикрывает российская военная авиация
В результате сегодняшних завоеваний, Сирийская Арабская армия теперь прорывается на юг в сторону к авибазе Аль-Джирах и равнинам Маскана; эти два района являются воротами в провинцию Ракка.
Сегодня вечером была взята Аль-Дура и армейцы уже близки к периметру военного аэродрома Джирах, где прямо сейчас идут бои с террористами ИГИЛ*.
*Правый сектор — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
К оглавлению | Источник: news-front.info
СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
Оборона ИГИЛ полностью развалилась под ударами «Тигров» и ВКС России вдоль северной границы равнины Дейр Хафер во вторник, и Сирийская Арабская армия вышла к северо-западной части реки Евфрат впервые за последние почти 5 лет.
В среду «Тигры» продолжали крупномасштабное наступление, отбрасывая врага дальше к югу от недавно освобожденного города Аль-Хафса.
Tiger Force освободили селение Аль-Хафса Аль-Сагхир после короткого боя с террористами сегодня утром.
После освобождения Аль-Хафса Аль-Сагхир бойцы генерала Сухейля захватили Водонапорную станцию Аль-Хафса и поселки Аль-Хермеля Аль-Кабира, Хабобуда Аль-Кабира, Хабобуда Аль-Саджира, Аль-Аббуд.
С воздуха наступление прикрывает российская военная авиация.
В результате сегодняшних завоеваний Сирийская Арабская армия теперь прорывается на юг в сторону к авиабазе Аль-Джирах и равнинам Маскана, эти два района являются воротами в провинцию Ракка.
Сегодня вечером была взята Аль-Дура и армейцы уже близки к периметру военного аэродрома Джирах, где прямо сейчас идут бои с террористами ИГИЛ*.
Читайте также: МОЛНИЯ: «Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождают 32 поселка и выходят к реке Евфрат (ФОТО, КАРТА)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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