Сад для “цветов жизни”

Мне на всю жизнь запомнился подъем в 6 утра, и ежедневные поездки по просыпающемуся городу. Когда — сестра, а когда и мама с папой, каждое утро поднимали меня, сгоняли сон, и с уговорами везли в детский садик. А там… там столько всего! Игрушки, одна занятнее другой, вкуснейшие в мире котлеты и компот, и добрая тетя, которая терпеливо помогала вырезать цветок на открытку маме. Пробыла я в этом подобии рая недолго — сама не помню, но, по рассказам родителей, я устраивала там грандиозные скандалы, и просилась домой. Видимо, воспоминания ребенка и взрослых по этому поводу кардинально отличались. Предлагаю вам вместе со мной прогуляться в прошлое и посмотреть, — как все начиналось.

Знаете ли вы, что впервые в мире женщина получила возможность немного подготовиться к родам и, после них, уделить время ребенку — в СССР? В 1917 году за будущей мамой закрепилось право на ее рабочее место, и оплату 112 дней: 8 недель до родов, и 8 — после. Официально это время называется отпуском по беременности и родам, но на постсоветском пространстве прочно закрепилось просторечное “декретный отпуск”. На данный момент в России он составляет от 140 до 220 календарных дней (зависит от того, как протекает беременность; один малыш ожидается, или несколько). К тому же, после завершения отпуска по беременности и родам, матери (или любому другому родственнику) может предоставляться отпуск по уходу за ребенком, пока малышу не исполнится три года. Но, в любом случае, отпуск рано или поздно заканчивается, и женщина вынуждена оставить малыша и вернуться к работе. Прописная истина, но на кого оставлять ребенка? Хорошо, если бабушки готовы взять воспитание наследника на себя, но что, если такой возможности нет? Тогда на выручку и приходит элемент дошкольного воспитания в виде детского сада.

Прообраз современного садика появился в 1802 году. Шотландский фабрикант не поскупился, и организовал для детишек своих рабочих место, где они могут спокойно и безопасно дождаться родителей. Для самого Роберта Оуэна это был социальный эксперимент: мужчина хотел доказать, что забота о наемном рабочем и его семье совпадает с интересами работодателя. Но то — исключительно для “своих”. Немного позднее европейская знать начинает практиковать платные дошкольные заведения, и вскоре, к 60-м годам XIX века, подобную систему берет на вооружение и Россия. Детям же из низших сословий, чьи семьи не могли оплатить дорогостоящее содержание в таких “садах” (стоит отметить, что даже будь у них средства к оплате — никто бы не позволил ребенку обычного крестьянина заниматься с гувернанткой наряду с маленьким барином), в особенности — их родителям, пришлось перебиваться “бабушками и дедушками” вплоть до 1866 года. В прошлом году исполнилось ровно 150 лет с момента основания первого “бюджетного” детского сада. Его открыли в северной столице при “Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга”. Повсеместно открываются частные садики для детей интеллигенции. Через три десятилетия по всей России набиралось несколько десятков дошкольных учреждений для малышей, на любой вкус и цвет: организаторы выбирали “свою” область, и появлялось заведение для детей дворян, рабочих, сиротский приют — словом, для всех социальных слоев населения. Примерно в это же время появляется множество курсов, на которых готовили нужных специалистов, способных умело обращаться с малышами. В 1871 году открылось Санкт-Петербургское общество содействия первоначальному воспитанию детей дошкольного возраста. Из его стен выходили не только квалифицированные женщины-воспитательницы: там же организовывались разнообразные лекции по дошкольному воспитанию. Сложно представить масштабы этих работ: обычно гувернантка следила за несколькими детьми в одной семье, здесь же воспитательнице предстояло общаться с множеством разнохарактерных ребятишек. Правда, меня терзают смутные сомнения относительно того, что старшая стремилась найти с малышами общий язык. Ни о каком индивидуальном подходе и речи не было, в первую очередь благодаря тому, что ни один детский сад того времени не был подотчетен государству. Все учреждения держались на плаву только за счет энтузиастов и благотворительных организаций. Разумеется, о воспитании деток никто особо не заботился. Судите сами: в царской России не было крайней необходимости в подобных заведениях. Работал мужик-крестьянин, и его рук было достаточно на всю страну. А с ребятишками возились бабы (правда, почему-то никто не уточнял, что эти же бабы тащили на себе все хозяйство, пока мужья работали и стекались на городские заводы). Здесь придется к месту фраза из знаменитого фильма: “А власть-то сменилась!”. Советское руководство было не согласно с мнением предыдущего правительства: мужские руки были нужны для отстаивания и защиты светлого будущего, ради которого и была затеяна революция. Кто же заменит их у станка? Правильно, женщины. Что и было сделано: нехватка сильного пола на заводах была быстро восполнена кадрами из числа прекрасных представительниц “освобожденного от гнета крестьянства”. В итоге на хрупкие женские плечи легли сразу две важнейших задачи: рожать и работать.

Но, так как женщина не может заниматься всем и сразу, то государство решило вплотную заняться вопросом: что делать? Рабочие руки терять нельзя, равно как и те, что крепко держат революционную винтовку. И в ноябре 1917 года принят закон, “Декларация по дошкольному воспитанию”. Он гарантировал малышу право на образование и воспитание, а его родителям был порукой в том, что им за это не придется отдавать ни копейки. Уже в 1918 году на одном из педагогических факультетов появляется дошкольное отделение. С 1919 года вопрос о создании “сети дошкольных учреждений: яслей, садов, очагов и т.п., в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщины” ставится ребром. С легкой руки Ильича эти заведения именуются “ростками коммунизма”: тем самым вождь отметил их немалую роль в построении идеального государства. С раскрепощением женщины все понятно: отныне “Товарищ мама” имела полное право вкалывать за станком от рассвета до заката (а то и внеурочно), но при этом получала абсолютно все права и свободы для реализации себя, любимой, как личности. Во внерабочее время, разумеется. Равная мужчине, добытчица — не жизнь, а малина. С этим вроде понятно, а вот фраза “общественное воспитание” имеет гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, она переводит разного рода гувернанток и нянечек в класс буржуазии, тем самым клеймя их позором — это ведь не общественное, а индивидуальное воспитание! А во-вторых, отныне подрастающее поколение с младых ногтей впитывало социалистические идеи, училось ходить строем, кушать — что и все, одевать — что и все, и мыслить в строгом соответствии с установленным регламентом.

На самом деле, я придираюсь. Тут ничего не поделать — личное мнение всегда будет проскальзывать, о чем бы ни шла речь. Советские детские сады решили родителям массу проблем, несмотря на то, что пытались причесать всех малышей под одну гребенку. В первую очередь огромный плюс был в том, что в этих учреждениях работали настоящие специалисты, которые давали детям достойное начальное воспитание и образование, пусть даже в соответствии с идеологией.

Да, все было типовое, стандартное, начиная с самих зданий. Рабочие руки понадобились “еще вчера”, а потому массовая застройка страны яслями и садами началась уже в первую пятилетку. Как гласит священная книга христиан, “вначале был хаос”: планировка зданий была просто невероятной. Какая-то добрая душа из руководства предположила, что детская душа до ужаса ранима, а потому ей нужна изоляция. Отсюда и поползли “лишние” коридоры, боксы, множество входов и прочие “переделки” в проектах, которые превращали детский сад в муравейник-лабиринт. К 30-м годам руководство страны решило, что заводам не хватает женского внимания, то бишь — рук. Как следствие, необходимо было построить огромное количество новых детских садов, и привести в порядок те, что уже имелись. Индустриализация требовала свою жертву. В итоге, чтобы не путаться в тысячах проектов, решено было строить типовые садики. Они и по сей день не особо отличаются разнообразием, а тогда, среди обязательных атрибутов вроде шкафчиков, столиков, скамеек и игрушек из дерева (чтоб “жили” дольше, такие легко не разломать) значился еще и портрет В.И.Ленина. Подрастающее поколение с манной кашей впитывало благодарность к человеку, которому оно обязано безмятежным детством.

С 1959 года появляются ясли, которые часто называли детскими комбинатами. Так как декретный отпуск молодой мамы составлял ничтожно малое количество времени, и восстановить организм после родов она могла всего лишь в течение 56 дней, то приходилось отдавать двухмесячного кроху в ясли, на “общественное воспитание”. К 7 часам утра родители доставляли малыша на попечение нянечки, и бежали на смену, на завод. Ровно в 17:00 его нужно было забрать. Опоздал — можно получить выговор. Машины в дефиците. Вот и таскали малышей на руках, или организовывали “доставку” на санках.

Но, даже несмотря на явное неудобство с временными рамками (это ж во сколько нужно было встать, чтобы ребенок в 7 утра был уже в саду? И хорошо, если сад рядом с домом!), ясли были отличным подспорьем для родителей. Они были уверены: малыш сыт, переодет, он под присмотром и неусыпным контролем воспитательницы. Его научат читать и писать, он вылепит из подручных материалов кривую, но невероятно дорогую материнскому сердцу поделку, и торжественно вручит ее на каком-нибудь домашнем празднестве. Копеечные расходы, минимум одежды (шортики, колготки-гольфы, пара маечек, и прочая мелочь), которая всегда была дома — все это многие родители тех годов вспоминали с теплотой и ностальгией. Правда, часто сами дети придерживались другого мнения, но тут уж ничего не попишешь — общественное воспитание.

Весьма существенным фактором, оказывающим влияние на популярность детских садов в СССР, была их цена. Большая часть расходов покрывалась государством. Еще часть — работодателем. В 70-х годах, при зарплате 120 рублей, семейная пара платила всего 7 рублей за месячное содержание ребенка, а матери-одиночки и многодетные семьи платили и того меньше — 3,5 рубля. Ведомственный детсад обходился еще дешевле, а специализированный, в который отдавали деток с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухоты, слабого зрения и прочих, не брал с родителей ни копейки: там малышей полностью обеспечивало государство.

Конечно, сейчас детский садик весьма отдаленно напоминает своего советского предшественника. Там нет портрета Ленина, и нет грубоватых деревянных игрушек. Только вот, чтобы сегодня отдать чадо на “общественное воспитание”, нужно встать в очередь, желательно — за несколько лет до рождения малыша. Невольно приходит на ум анекдот: “-Подошла ваша очередь в садик! -Спасибо, но сына вчера в армию забрали”. К тому же стоимость ежемесячного содержания ребенка в саду такова, что маме проще остаться с ним и не выходить на работу, так как ее зарплаты может не хватить на оплату садика. Остается надеяться, что однажды ситуация изменится в лучшую сторону.





Источник: slavyanskaya-kultura.ru