Первая попытка изменения предвыборного законодательства

Источник: НАРОДНЫЙЗАКОН.РФ

Вопросы изменения и упрощения предвыборного законодательства особенно вновь стали актуальны после проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания шестого созыва осенью 2016 года.



В то время сложилась ситуация, что для участия в выборах, только две политические партии смогли собрать необходимое количество подписей, однако эксперты Центральной Избирательной Комиссии их забраковали и партии не были допущены к выборам. После проведения выборов, даже председатель Центризбиркома Э.А. Памфилова согласилась с тем, что российское законодательство, регулирующее процедуру выборов, требует изменений и доработки.

С начала работы проекта НародныйЗакон.РФ мы неоднократно получали предложения об изменении предвыборного законодательства. Одна из таких инициатив прошла предварительный отбор Рабочей группы и получила одобрение экспертов Общественного Совета проекта НародныйЗакон.РФ. Юристы НародногоЗакона.РФ приступили к разработке такого законопроекта.

В Совете Федерации тоже озадачились подобным вопросом. 3 марта 2017 года, членами Совета Федерации А.А.Клишас и А.И.Широков были внесены в Государственную Дума законопроект № 114572-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» и Законопроект № 114619-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В этих многостраничных документах, помимо уточнений о работе избирательных комиссий и их членов, вносятся две нужные, на наш взгляд, идеи – упрощение заполнения подписного листа и запрет открепительных удостоверений на президентских выборах.

Не секрет, что нынешнее законодательство очень жестко регламентирует заполнение подписного листа при прохождении процедуры сбора подписей. Основными причинами отказа в допуске к выборам политических партий в прошедших выборах в Государственную Думу, стало не выполнение сборщиками всех требований по заполнению подписных листов. И здесь члены Совета Федерации сделали попытку в облегчении выполнения этой сложной, но очень важной процедуры. Если эти законопроекты пройдут все этапы их принятия, то будут упрощены требования к заполнению сведений об адресе места жительства избирателя, внесенным в подписной лист. Так, адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.

Что же касается отмены голосования по открепительным удостоверениям на выборах Президента Российской Федерации, то мы так же поддерживаем эту поправку. Все мы знаем, что основное количество нарушений и попыток фальсификаций результатов голосования связано именно с использованием в день голосования открепительных удостоверений. Вместо открепительных удостоверений, для обеспечения реализации активного избирательного права граждан, которые в день голосования будут находиться вне своего места жительства, законопроектом предлагается более простой и доступный любому избирателю механизм включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения, а также порядок обеспечения возможности участия в голосовании избирателя, подавшего такое заявление, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Возможно, что запрет открепительных удостоверений и будет доставлять честным избирателям некоторые неудобства, но в целом, эти изменения сделают выборы более прозрачными и сократят возможность каких-либо манипуляций.

Члены проекта НародныйЗакон.РФ поддерживают стремление наших законодателей в стремлении привести законодательную базу нашей страны к правильному виду. Тем более, когда это касается тех вопросов, которые были подняты, озвучены и поддержаны на проекте НародныйЗакон.РФ. Пусть это происходит не в полной мере, не в том объеме как мы этого хотели и планировали. Но мы видим, что законодатели занимают правильное направление в своей деятельности – в векторе требований народа. И пусть пока это половинчатое решение наших с Вами инициатив. Но всё равно это лучше, чем ничего. А значит, проект НародныйЗакон.РФ должен продолжать собирать инициативы и поднимать актуальные вопросы в нашем законодательстве. И мы будем работать в этом направлении. А от законодателей мы ждем дальнейших шагов в тех вопросах, которые волнуют простых граждан нашей страны.

Источник: nstarikov.ru