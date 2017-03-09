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От 25 до 50% продуктов фальсифицированы: Россельхознадзор и эксперты

20:06. 9 марта 2017 Просмотров - 206 Один комментарий Опубликовал:

В ходе Гайдаровского форума представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил о масштабной фальсификации пищевых продуктов. По его мнению, явление наносит стране колоссальный урон.

«По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — приводит его слова РИА Новости. Он подчеркнул, что речь идёт о всех видах продуктов, кроме яиц, технология подделки которых применяется только в Китае.

В Роспотребнадзоре подтвердить заявление Алексеенко не смогли, отметив, что лидерами среди некачественных пищевых товаров в России являются бахчевые и импортируемые рыбные изделия.

«По данным Роспотребнадзора, наибольший объём не соответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Борис Авдонин — управляющий одной из компаний, производящих экологически чистые продукты, рассказал RT, что процент фальсифицируемых продуктов может быть даже выше, чем в оценке Алексеенко.

«Фальсифицируется не 25%, а около 50% минимум. Если состав не весь указывается на этикетке — это уже является фальсификатом. Если срок годности указывается на день раньше — это тоже считается фальсификатом. Это то, что касается скоропортящихся продуктов.

Например, на каждой упаковке пишется «Без ГМО», потому что это сейчас модно, а на самом деле этому нет никакого подтверждения. Иногда даже сам производитель не знает, содержит продукт ГМО или нет.

Таких фальсификатов достаточно много, и если говорить о тех продуктах, которые у нас представлены на прилавках магазинов, то процентов 50 с данными нарушениями. Это же так привычно, нормально, от этого человек не умрёт, не заболеет, но тем не менее это является фальсификатом», — рассказал Авдонин.

Эксперт в области пищевых продуктов Алёна Лаврова также сообщила RT, что в большинстве случаев под фальсификатом понимается несоответствие ингредиентов заявленным на упаковке товара.

«Это так называемая ассортиментная фальсификация. Продукты более высокого ценового класса не поступают в производство, а их товарными знаками маркируются продукты более низкого класса. Большинство подделок связаны с заменой сырья», — рассказала Лаврова.

По её словам, в случае с кондитерскими и молочными изделиями животные жиры заменяются растительными, мука — более низкокачественной.

В мясные продукты добавляются пищевые волокна и так называемые куриные брикеты, которые по сути являются отходами производства.

Борис Авдонин также порекомендовал избегать мясных консервов, бакалейного печенья и других мучных изделий.

«Даже если взять несколько видов овсяного печенья, то в девяти из десяти случаев в составе помимо овсяной муки и сахара будет как минимум три-четыре Е-компонента, заменители, большая часть которых в принципе не нужна для производства пряников, печенья. Лучше покупать свежее мясо и готовить, не лениться делать самим котлеты, либо просто покупать у какого-то домашнего, фермерского производителя — у того, кто специализируется на этом. Так как крупные производители, заводы, как правило, удешевляют процесс производства за счёт дешёвого мяса, за счёт того, что мяса в принципе мало содержится и в колбасе, и в пельменях», — пояснил эксперт.

Авдонин добавил, что дорогие товары не оказываются на полках большинства магазинов из-за низкой конкурентоспособности. Эту же позицию озвучил и Алексеенко в ходе Гайдаровского форума. Он заявил, что производители качественных продуктов оказываются в невыигрышном положении.

«Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — отметил представитель Россельхознадзора.

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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 12914 8674
    слободан 9 марта 2017 в 21:11 Ссылка Пометить
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    Голод давно вползает в дома Людей!
    то что прилавки ломятся от коробок,банок ,тюбиков и упаковок -это замаскированный голод!
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