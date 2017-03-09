Ольга Бутакова. Процесс старения – процесс потери влаги организмом
Об авторе
Бутакова Ольга Алексеевна в 1982 году окончила Ленинградский Медицинский институт по специальности терапия.
С этого момента началось постдипломное образование в виде разных специальностей: сначала базовая специализация по игло- и рефлексотерапии на кафедре профессора Вогралика, позже специализация по иридодиагностике у профессора Вельховера, так же разгрузочно-диетическая терапия на клинической базе профессора Николаева, и далее – японская мануальная вертебрология, массаж, реабилитология, диетология, акупунктура, кардиология, клиническая лимфология, токсикология, нутрициология, фитотерапия и др.
Ольга Алексеевна работала участковым врачом, затем заведующей отделением скорой и неотложной помощи и главным врачом. Имеет очень обширную практику.
Изучая медицину разных стран (Японии, Китая, Индии, Тибета), а заодно и их философские концепции здоровья, на каком-то этапе поняла, что не бывает медицины отдельных стран и народов, бывает просто непонимание интегральной модели строения человека и его здоровья.
Работая врачом скорой помощи, осознала, что собственное предназначение – не продлить человеку жизнь еще на несколько мгновений, а сделать по возможности так, чтобы он как можно дольше не попадал на реанимационную койку, а значит, обучить его правильно жить, питаться, двигаться, беречь себя, а это уже не совсем медицина.
Это, скорее, медицинская педагогика, поэтому, была получена еще одна ученая степень – кандидат педагогических наук. Что для практикующих врачей не очень характерно.
"Организм требует только четыре вида помощи: напоить, накормить, почистить и дать отдохнуть. Он не просит ни одну химическую таблетку." О. А. Бутакова
Ольга Алексеевна - академик Международной Академии Информатизации при ООН, отделение «Охрана здоровья и безопасность окружающей среды», главный врач Московского Института Восстановления Здоровья, является руководителем и практическим разработчиком системы обучения методам и способам сохранения здоровья при помощи исключительно природных средств оздоровления и натуральных препаратов.
«Академия Здоровья» Международного Кораллового Клуба, как обучающая структура, была создана в 2000 году и работает под эгидой Российского университета Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) и на профессиональном уровне обучает членов Международного Кораллового Клуба эффективным методам и способам сохранения здоровья и грамотному применению продукции. Программа авторская, она разрабона специально для консультантов Международного Кораллового Клуба, в том числе не имеющих высшего медицинского образования.
За данную систему обучения авторы, в том числе и Бутакова, получили диплом Министерства здравоохранения РФ «За разработку и внедрение технологии сохрапения здоровья человека в условиях неблагоприятной экологической обстановки».
Ольга Бутакова ведет такие программы на центральном телевидении как "Осторожно, ЕДА!" и "Тайна воды".
Ольга Бутакова. Процесс старения – процесс потери влаги организмом
РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ПРОСТ...
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Всего 12 констант определяют жизнь человека. Нарушение любой константы приводит к заболеванию и, в конечном итоге, смерти. Практически все константы связаны напрямую с количеством воды в организме человека. Рассмотрим их.
Холестерин. Норма 6,5.
Температура тела. Норма 36,6
PH крови 7,43.
Сахар крови 5,5.
Вес = (рост – 100)+- 10 кг
Суточное количество мочи 1,5л
Гемоглобин 100-130
Число сердечных сокращений 78
Артериальное давление 120/80
Частота дыхательных движений 16
Количество лейкоцитов 4000
Билирубин 20
Вода - это жизнь. Вебинар Ольги Бутаковой, август 2015 г.
ПОСЛЕСЛОВИЕ..
мы, люди, странные существа..
мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья. буквально впихивая (организм-то сопротивляется) в себя всяческую гадость: наркоту, алкоголь, таблетки, никотин, заглатывая миллиарды гигабайтов ужастиков, кошмаров и ужасов кинематографа и якобы литературы (сюжеты которых ПРИМИТИВНЫ до банальности - МЕСТЬ и БАБЛО), порнографию и её лайт-версию - похоть, пардон, эротику...разрушающую сознание якобы музыку, построенную на деструктивных ритмах и текстах (типа ля-ля-ля три рубля..ты моя киска, а я твой тазик)...
НО..
послушайте внимательно в жизни, в тех же фильмах, какой главный тост, главное пожелание? вот то-то и оно.. НА ЗДОРОВЬЕ...ЗА ЗДОРОВЬЕ... ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ... БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ, ОСТАЛЬНОЕ КУПИМ..
уважаемые программисты-деструкторы (режиссёры-сценаристы-актёры-писатели-музыканты и другие исполнители рангом пониже) ...снимаю перед вами шляпу...вы гениальны в своём бизнесе...это ж так переформатировать сознание, что люди готовы получать отраву каждую минуту и сражаться за эту пайку отравы как между собой, так и с теми, кто пытается открыть им глаза.. ...
готовы ехать за тридевять земель, чтобы поклониться любому ГУРУ, ПРОРОКУ, ЦЕЛИТЕЛЮ, ДОКТОРУ, чтобы тот вернул ему здоровье.
готовы ползти на коленях по СВЯТЫМ местам, к СВЯТЫМ иконам, к СВЯТЫМ людям, чтобы те "подарили" им их же здоровье...
готовы платить десятки, сотни тысяч и миллионы любых денежек, чтобы им "вставили" здоровье...
а что уж говорить о представителях религиозных конфессий, объявивших тело вместилищем греха и заставивших человека бороться с БОГОМ в себе самом ...- В.Л.
Болезнь как результат твоих взаимоотношений -
СО-трудничества с Богом
или
СО-противления Богу.
Этот цикл публикаций о воде будет рассказывать как об устройстве человека, так и о влиянии воды на наше ЗДОРОВЬЕ, а в конечном итоге, на нашу ЖИЗНЬ.
12 констант здоровья человека
Оптимальные свойства воды, необходимой для рациональной жизнедеятельности человека..
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ну и как всегда, по итогам будет смонтирована PDF-книга...частично уже здесь, в открытой группе ВКонтакте "Простые правила здоровья"..