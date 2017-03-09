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Ольга Бутакова. Процесс старения – процесс потери влаги организмом

10:03. 9 марта 2017 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:
Об авторе

Бутакова Ольга Алексеевна в 1982 году окончила Ленинградский Медицинский институт по специальности терапия. 

С этого момента началось постдипломное образование в виде разных специальностей: сначала базовая специализация по игло- и рефлексотерапии на кафедре профессора Вогралика, позже специализация по иридодиагностике у профессора Вельховера, так же разгрузочно-диетическая терапия на клинической базе профессора Николаева, и далее – японская мануальная вертебрология, массаж, реабилитология, диетология, акупунктура, кардиология, клиническая лимфология, токсикология, нутрициология, фитотерапия и др.

Ольга Алексеевна работала участковым врачом, затем заведующей отделением скорой и неотложной помощи и главным врачом. Имеет очень обширную практику.

Изучая медицину разных стран (Японии, Китая, Индии, Тибета), а заодно и их философские концепции здоровья, на каком-то этапе поняла, что не бывает медицины отдельных стран и народов, бывает просто непонимание интегральной модели строения человека и его здоровья.

Работая врачом скорой помощи, осознала, что собственное предназначение – не продлить человеку жизнь еще на несколько мгновений, а сделать по возможности так, чтобы он как можно дольше не попадал на реанимационную койку, а значит, обучить его правильно жить, питаться, двигаться, беречь себя, а это уже не совсем медицина.

 Это, скорее, медицинская педагогика, поэтому, была получена еще одна ученая степень – кандидат педагогических наук. Что для практикующих врачей не очень характерно.

"Организм требует только четыре вида помощи: напоить, накормить, почистить и дать отдохнуть. Он не просит ни одну химическую таблетку."   О. А. Бутакова

Ольга Алексеевна - академик Международной Академии Информатизации при ООН, отделение «Охрана здоровья и безопасность окружающей среды», главный врач Московского Института Восстановления Здоровья, является руководителем и практическим разработчиком системы обучения методам и способам сохранения здоровья при помощи исключительно природных средств оздоровления и натуральных препаратов.

«Академия Здоровья» Международного Кораллового Клуба, как обучающая структура, была создана в 2000 году и работает под эгидой Российского университета Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) и на профессиональном уровне обучает членов Международного Кораллового Клуба эффективным методам и способам сохранения здоровья и грамотному применению продукции. Программа авторская, она разрабона специально для консультантов Международного Кораллового Клуба, в том числе не имеющих высшего медицинского образования.

За данную систему обучения авторы, в том числе и Бутакова, получили диплом Министерства здравоохранения РФ «За разработку и внедрение технологии сохрапения здоровья человека в условиях неблагоприятной экологической обстановки».

Ольга Бутакова ведет такие программы на центральном телевидении как "Осторожно, ЕДА!" и "Тайна воды". 

Источник

Ольга Бутакова. Процесс старения – процесс потери влаги организмом

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ПРОСТ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Всего 12 констант определяют жизнь человека. Нарушение любой константы приводит к заболеванию и, в конечном итоге, смерти. Практически все константы связаны напрямую с количеством воды в организме человека. Рассмотрим их.

Холестерин. Норма 6,5.

Температура тела. Норма 36,6

PH крови 7,43.

Сахар крови 5,5.

Вес = (рост – 100)+- 10 кг

Суточное количество мочи 1,5л

Гемоглобин 100-130

Число сердечных сокращений 78

Артериальное давление 120/80

Частота дыхательных движений 16

Количество лейкоцитов 4000

Билирубин 20 
 

 

 

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Вода - это жизнь. Вебинар Ольги Бутаковой, август 2015 г.

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ..

мы, люди, странные существа..

мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья. буквально впихивая (организм-то сопротивляется) в себя всяческую гадость: наркоту, алкоголь, таблетки, никотин, заглатывая миллиарды гигабайтов ужастиков, кошмаров и ужасов кинематографа и якобы литературы (сюжеты которых ПРИМИТИВНЫ до банальности - МЕСТЬ и БАБЛО), порнографию и её лайт-версию - похоть, пардон, эротику...разрушающую сознание якобы музыку, построенную на деструктивных ритмах и текстах (типа ля-ля-ля три рубля..ты моя киска, а я твой тазик)...

НО..

послушайте внимательно в жизни, в тех же фильмах, какой главный тост, главное пожелание?  вот то-то и оно..  НА ЗДОРОВЬЕ...ЗА ЗДОРОВЬЕ... ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ...  БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ, ОСТАЛЬНОЕ КУПИМ..

уважаемые программисты-деструкторы (режиссёры-сценаристы-актёры-писатели-музыканты и другие исполнители рангом пониже) ...снимаю перед вами шляпу...вы гениальны в своём бизнесе...это ж так переформатировать сознание, что люди готовы получать отраву каждую минуту и сражаться за эту пайку отравы как между собой, так и с теми, кто пытается открыть им глаза.. ...

готовы ехать за тридевять земель, чтобы поклониться любому ГУРУ, ПРОРОКУ, ЦЕЛИТЕЛЮ, ДОКТОРУ,  чтобы тот вернул ему здоровье.

готовы ползти на коленях по СВЯТЫМ местам, к СВЯТЫМ иконам, к СВЯТЫМ людям, чтобы те "подарили" им их же здоровье...

готовы платить десятки, сотни тысяч и миллионы любых денежек, чтобы им "вставили" здоровье...

а что уж говорить о представителях религиозных конфессий, объявивших тело вместилищем греха и заставивших человека бороться с БОГОМ в себе самом ...- В.Л.

 

Болезнь как результат твоих взаимоотношений -

СО-трудничества с Богом

или

СО-противления Богу.

 

Этот цикл публикаций о воде будет рассказывать как об устройстве человека, так и о влиянии воды на наше ЗДОРОВЬЕ, а в конечном итоге, на нашу ЖИЗНЬ.

 

12 констант здоровья человека

 

 

Оптимальные свойства воды, необходимой для рациональной жизнедеятельности человека..

 

 

РАНЕЕ ПУБЛИКОВАЛОСЬ:

Живой организм есть одушевленная вода

Что нужно проверять, покупая воду в пластиковой бутылке!

Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?

Живая и мёртвая вода — живая и мёртвая еда

Как ПРОСТО улучшить состав воды в городских условиях

Что происходит с вашим организмом в течение первого часа после питья Кока-колы или Как холодная вода может превратить еду в отраву

Чем меньше у нас здоровья и больше проблем, тем д а л ь ш е мы от БОГА..

Классическая музыка в белорусских Барановичах поступает в дома через водопроводные краны.

"Быстрая вода". Самый простой секрет долголетия.

Кремниевая вода. Шунгитовая вода. Её свойства, приготовление и противопоказания

Простые решения сложных вопросов. Талая (протиевая) вода

 

ну и как всегда, по итогам будет смонтирована PDF-книга...частично уже здесь, в открытой группе ВКонтакте "Простые правила здоровья"..

 

 

 

 

 

Метки: Процесс старения – процесс потери влаги организмом
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