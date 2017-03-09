Ложь о ГМО – норма поведения современных генетиков планеты

Модификация лженауки

Скандальное обещание академика Евгения Александрова, главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, выпустить меморандум о безопасности ГМО и генно -модифицированных растений может вызвать «модификацию» уже самой комиссии.



В редакцию РИА Катюша поступило открытое письмо Гражданского комитета по возрождению образования и науки президенту РАН с просьбой принять меры к г-ну Александрову, чтобы он впредь не имел возможности дискредитировать академию своими безответственными заявлениями.

Как уже рассказывала «Катюша», 7 февраля глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров попал в новостные ленты с сообщением что его комиссия подготовила меморандум о признании «лженаукой» гомеопатии.



Члены Комиссии открыто предложили Минздраву России вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, а СМИ рекомендовали

. «Меморандум» вызвал недоумение в кругу биологов и медиков.



Так, бывший директор института им. Вавилова, заслуженный деятель науки, академик РАН Виктор Драгавцев в разговоре с корреспондентом РИА Катюша высказал предположение что господин Александров и его комиссия «не знакомы с работами В.И. Вернадского по биогеохимии, с теорией хаоса Якова Синая и с теорией «детерминированного хаоса» Бориса Чирикова, в которых на основе теорий аттракторов, фракталов, и фазовых переходов доказан Эффект крыльев бабочки, когда сверхслабые возмущения приводят к огромным эффектам».

Но, как выяснилось, запрет гомеопатии—это были еще «цветочки». 21 февраля Евгений Александров, а за ним и некоторые другие члены комиссии по лженауке, начали массированную PR компанию в федеральных СМИ с целью доказать якобы безвредность ГМО

,

. Представители комиссии обещали к осени текущего года полностью реабилитировать генно-модифицированные организмы.

Тема, что называется, сразу же пошла в народ – а кое-какие СМИ даже поторопились запустить «утку» насчет того что крупнейший в мире производитель ГМО, американская компания Monsanto, открыла завод в Кировской области. Хотя власти Кировской области сразу же опровергли эту информацию, она наделала много шума: в свое время экс-губернатор этой области Никита Белых, ныне находящийся под следствием по делу о взятке в $400 тысяч, уже пытался лоббировать интересы американцев.



А на соседней Украине Monsanto уже взяла в аренду тысячи гектаров черноземов—и отравленная гербицидами пыльца уже много лет разоряет сельское хозяйство юга России.

Пикантность ситуации заключается в том, что производство, высев и высаживание генно-модифицированных семян и растений в Российской Федерации запрещены федеральным законом № 358 ФЗ от 3 июля 2016 года, и относятся к числу угроз национальной безопасности в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом Президента №683 от 31.12.2015 (пункт 54 Стратегии, стр. 17).

, после чего в Комиссии даже заявили, что тема ГМО еще окончательно не утверждена—и, возможно, следующий меморандум Комиссии будет на другую тему.

Тем не менее, факт лоббирования интересов производителей ГМО со стороны комиссии по борьбе с лженаукой, что называется, налицо. Наши коллеги с телеканала «Царьград» даже провели специальное расследование, чтобы выяснить, на чью мельницу льет воду «новый Лысенко»

.

Гражданский комитет по возрождению образования и науки с тем чтобы попытаться воспрепятствовать дальнейшей дискредитации РАН и использованию академии в качестве инструмента продвижения технологий, угрожающих продовольственной безопасности России.



От лица возмущенных ученых, председатель комитета, академик, заслуженный деятель науки Георгий Фурсей направил Президенту РАН академику Владимиру Фортову открытое письмо с предложением высказать от лица Академии свою позицию в отношении последних заявлений Комиссии и принять меры к господину Александрову, вплоть до ограничения его деятельности.

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Почему учёные так редко, крайне редко высказываются о вреде генно-модифицированной пищи? Что, ГМО-продукты безвредны? Есть исследования на многих поколениях животных, это подтверждающих?Именно так, о безвредности ГМО может подумать любой человек, далёкий от генетики. Только эта „безвредность” – мнимая. Потому что несмотря на явно мафиозный характер устройства мировой академической науки, всё равно находятся порядочные учёные, которые предупреждают людей об опасностях, вызванных производством, выращиванием и потреблением ГМО-продуктов.На одной из конференций молодая исследовательница прямо заявила, что учёные, когда речь идёт о безопасности ГМО… лгут! Лгут, так и было сказано.А другой порядочный учёный-генетик, профессор,В.А. Драгавцев написал письмо президенту РАН Фортову, где как раз и подверг резкой критике „учёных” из комиссии по борьбе со лженаукой. Как по вопросу запрещения гомеопатии, так и по намечающемуся признанию Академией наук безвредности ГМО.Сначала – весьма показательное выступление. Точнее, судя по приведённой фактологии, это видео убиственно по своему смыслу.

Источник: ss69100.livejournal.com