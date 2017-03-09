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Летать на своих самолетах — призыв хороший. Только, где они?

14:24. 9 марта 2017 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал:

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, архив

 

Дмитрий Рогозин совершенно справедливо призвал: вместо того, чтобы закупать зарубежные самолеты, надо развивать собственное авиастроение, строить самолеты и ставить на свои линии самолеты российского производства. Этот призыв можно только приветствовать, и, наверное, все нормальные люди будут «за».

Дальше начинаются детали: следует поинтересоваться, а почему же отечественные перевозчики предпочитают западные самолеты, а конкретно — модели Airbus и Boеing. Отличаются ли они в выгодную сторону от самолетов российских? Любой владелец фирмы даст вам ответ на этот вопрос. Первое: и Airbus, и Boеing в состоянии висеть в воздухе в несколько раз больше, чем самолет российский. Они эксплуатируются таким образом, что из 24 часов суток сплошь и рядом проводят в воздухе по 8−10, 12, 14 часов. В отличие от самолетов российских, которые сплошь и рядом висят в воздухе 2−3, максимум 4 часа в сутки.

Второе. Скорость ремонта. Как только что-то ломается у «Аэробуса» и «Боинга», в течение считанных часов, максимальный гарантированный срок 2 суток, доставляются запасные детали и монтируются на месте. Причем эти детали с гарантией, а не сделаны, черт знает из чего.

Ну и третье. У этих лайнеров, в отличие от российских, более экономичные двигатели. И эти двигатели менее шумные, т. е. Airbus и Boеing без ограничения пользуются любыми аэропортами мира. В результате, когда перевозчик тратит большие деньги, вкладывая их в машину, эти деньги быстрее возвращаются обратно, и, кроме того, самолеты с большей гарантией стоят на линии, летая без всяких перебоев.

Отечественные же самолеты, кроме того, что потребляют больше топлива, в основном еще и больше шумят. Они проводят в воздухе меньшее время, за ними нужно больше ухаживать. И постоянно мы сталкиваемся с опасностью установки на них какой-то самопальной, контрафактной детали, которая может обернуться катастрофой.

Следовательно, единственный выход — это выводить свое авиастроение на уровень мирового.

Если мы делаем истребители и бомбардировщики мирового класса, то, рассуждая логически, мы можем и гражданские самолеты делать мирового класса. Правда, тогда понадобится, во-первых, практически неограниченное финансирование, а во-вторых, кроме толстого пряника — длинные кнуты, которыми придется погонять конструкторов и строителей.

И последнее. Это — кадры! Это квалифицированные кадры, которые начинают готовиться со школы, затем с института, затем с лабораторий. Ученые-конструкторы, которые могут воплощать свои замыслы, у которых есть аппаратура, оплачиваемые часы, лабораторные, проектные, стендовые для работы. Без этой научной базы, понимаете ли, ничего не полетит.

А кроме того, есть еще наша бюрократия, которая даст множество очков форы бюрократии западной. Так что я боюсь, для реализации призыва Рогозина необходимо реформировать всю систему управления экономикой вообще, и авиаконструкторской, авиастроительной в частности. Иначе на выходе ничего не будет.

Так что, начинать будем со средней школы, с зарплат учителей и с компьютеров в классах, а иначе всю жизнь будем закупать технику на Западе.

 

http://svpressa.ru/society/article/167848/

 

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