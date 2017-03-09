Контроль над центральными СМИ как основной инструмент оккупации

Выдержки из книги «Проект Россия. Часть 2»

Влияние СМИ

Для России потребительская цивилизация является своеобразным Карфагеном, который нужно разрушить. В противном случае он разрушит нас. Учитывая специфику войны, СМИ являются действующей армией. Проблема в том, что враг понимает ударную мощь СМИ и активно использует ее для оккупации нашего сознания. Мы не понимаем и потому используем свою армию в коммерческих целях. В итоге мы работаем на врага, в большинстве случаев даже не осознавая этого.

Пока идет распыление сил, пока нет концентрации на главном, все тонет в общем гуле «за все хорошее и против всего плохого». Под шум общих слов боевая армия превращается в коммерческую структуру, боевые генералы в заведующих складами.

Не надо воевать с Кащеем традиционным способом. На месте срубленной головы вырастет новая.

В 1941 году, когда враг стоял под Москвой, в каждом номере газет ключевой темой была агрессия врага. Описывая наши успехи и поражения, СМИ имели цель поддержать дух народа. В форме, доступной всем, указывался корень проблемы. На все лады, чтобы до каждого дошло, говорили, если в России фашисты возьмут власть, из народа сделают рабочую скотину.

Если советская «Правда» била в 1941 году в одну цель – главный враг фашизм, – она добилась своего. Если демократические СМИ бьют в одну точку («бери от жизни все»), они добиваются своего. Секрет успеха в следовании правилу «видеть цель и не терять ее из виду». Концентрация ресурса на цели гарантирует результат.

С коммерческими СМИ все ясно, их цель – прибыль. В погоне за этим они будут служить Рынку. Фактически на данный момент это его инструмент, армия врага в нашем тылу. Остальные подстраиваются под правила рынка.

Это уже потихоньку происходит. Одни СМИ осваивают музыкальный сектор рынка, другие «желтый», третьи – православный, четвертые – патриотический. Имеем классический передел рынка. Любое СМИ, если оно не является рупором идейной организации, обречено превратиться в коммерческое предприятие. Это закон, который никто еще не смог нарушить.

Все это в итоге играет на руку врагу, но виноват ли редактор? И да, и нет. Время сейчас такое своеобразное, народ изнеженный, кругом обман. Если осмысливать ситуацию, в которой оказалась Россия, ноша по решению вопроса кажется неподъемной. Кто возьмется за неподъемное? Да и откуда такое желание будет, если люди про себя говорят: «Мне что, больше всех надо?»

Почему правительство не пользуется громадным ресурсом нашего народа? Почему гасит потенциал? Разве есть хоть у одного думающего человека сомнения в том, что вал обрушиваемой на людей информации дебилизирует и кастрирует личность?

Например, новостные передачи: дикторы подают информацию так, будто ориентируются на тупых и ничего не понимающих. Для сравнения: в советское время был официоз, даже излишний, но все равно он не «опускал» слушателя, а «поднимал».

Фильмы сегодня, похоже, штампуют по однотипным сценариям, которые написаны на скорую руку и в лучшем случае студентами журфака. И вместо хорошего кино за редким исключением имеем низкопробный ширпотреб. Сериалы – сплошное обезьянничанье Голливуда. Глупые герои ляпают пошлые шутки, а за кадром время от времени раздается смех. И правильно раздается, поскольку действительно непонятно, остроумно ли это и в каком месте смешно?

В жанре ток-шоу ситуация еще печальнее – идет спекуляция на низменном. Эксплуатируется страсть человека к подглядыванию и подслушиванию. «Актеров» для таких шоу первым делом тестируют на раскрепощенность, под коей скрываются бессовестность, развращенность и циничность. Вы можете ходить в туалет, а вас в это время будет снимать камера? Ах, не можете… Ну, тогда вы нам не подходите, вы зажатый. Ах, можете! Тогда вы продвинутый, современный. А в половой контакт с понравившимся человеком слабо вступить перед камерой? Нет? Отлично. А как насчет контакта с однополым партнером? А если он проявит инициативу, вы что, оттолкнете человека, обидите его? Нет, не оттолкнете, говорите? О, вы растете на глазах, избавляетесь от предрассудков, становитесь свободным гражданином.

Вот примерно такими тестами и разговорчиками подбирают «актерский состав». На деле людей незаметно превращают в рабов. Их «отработают» и выкинут, как ненужный предмет. С ними не церемонятся, потому что желающих немеряно. Все, кто прошел отбор, – пропал. Легко просчитывается, что после эфира эти глупыши «зазвездят» и уже не смогут вернуться в реальность.

Через такое сито формируется коллектив, поведению которого будут подражать миллионы. Страдают все. «Актеры», фактически дети, которых просто «развели» красивыми словами, обманули на стремлении стать «звездой». Население страдает, потому что потом копирует. Но в первую очередь страдает молодежь, будущее России.

Мы не затронули тему эстрады, юмористических передач и прочее, об этом и так много говорят, а просто хотели показать уровень информации, транслируемой на многомиллионную аудиторию.

Информационная клоака черпает с самого дна протухшую грязь и вливает ее в душу народа.

Кроме средств массовой информации, которые в большинстве своем насаждают чужие ценности, на человеческую психику тяжелым прессом давит реклама. Ох уж эта реклама, которая двигатель торговли…

Реклама

Двигая торговлю, она задвигает человека. Не в переносном, а в прямом смысле слова она давит на нас. Подтверждение тому – ярые противники рекламы покупают… продукцию, продвигаемую рекламой. В основе этого насилия лежат вполне конкретные законы психологии. Но используются они не для того, чтобы человека сделать человечнее, а чтобы сделать его как сумку, более вместительным для товаров, которые коммерсанты хотят продать. Тот факт, что это большей частью ненужные товары, не принимается в расчет. Принцип, которым руководствуются коммерческие люди – «хорошо то, что приносит хорошую прибыль». А здесь, как известно, действует старое правило: не обманешь – не продашь.

Если навязывание ненужной продукции сулит выгоду, можете не сомневаться, вам ее будут навязывать. С одного края зайдут, с другого, третьего… Не навяжут первый раз, навяжут во второй, третий и т. д. И однажды… В общем, все однажды случается в первый раз. И покупка ненужных вещей тоже.

Конечно, всякая реклама делает акцент на потенциальных потребителей данного товара. Вряд ли мужчину можно убедить приобретать женскую продукцию, а женщину – мужскую, подростков – взрослую, а взрослых – подростковую. Хотя… Появились же вещицы с провокационным названием унисекс… И их покупают…

Можно найти множество фактов, подтверждающих изощренность рекламы. Этому сейчас посвящены серьезные труды солидных ученых и институтов. Фактически обман поставил себе на службу науку. Если о продукте, который вам не нужен, постоянно говорить, что он вам просто необходим и все уважающие себя люди обязаны иметь это, в конце концов, вас убедят. Чужая мысль незаметно проберется в ваше подсознание. Так как продукт теоретически соответствует вашей природе, вашему психотипу, однажды вы на уровне подсознания признаете потребность в нем. Став узнаваемым, он станет как бы вашим знакомым.

Приобретая его, вы покупаете не функцию, а впечатление. Тут как с известным химическим напитком грязно-коричневого цвета. Его берут не потому, что он хорош, а потому что рекламируется таким образом, что вне зависимости от вашего отношения к нему при упоминании о нем возникает ощущение динамики, праздника, молодости. Одним словом, вливайся и не дай себе засохнуть.

Ситуация с рекламным насилием имеет те же корни, что и общая ситуация с носителями любой информации – литературой, кино, эстрадой, живописью и прочее. Рекламный бизнес изначально сулил большие деньги. Туда ринулись те, кто не имел иных целей, кроме прибыли любой ценой. Даже ценой духовного уничтожения нации. Реклама на западный бездуховный манер обилием голых тел и культа вещей проникала в сознание нашего народа, захватывая его сердце и душу.

Первый этап – привыкание к рекламе как необходимой составляющей СМИ – пройден. Наступил второй этап – реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Грядет этап третий – превращение рекламы в средство управления через прямое навязывание. Специалисты предрекают: в обозримом будущем информация, в том числе и реклама, будет транслироваться непосредственно на мозг. Под каким соусом это будет сделано, не так важно. Нет сомнения, найдут «фантик», посредством которого узаконят регулярную закачку информации, в которую «вшито» все, что надо, на наш мозг. И вот дальше начнется качественное изменение общества. Когда у каждого в голове будет свое «кино», человек как личность начнет исчезать.

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе ». (Эрнест Хемингуэй).

В современном мире человечество в целом и любой человек в частности 24 часа в сутки омывается информационным океаном. Телевидение, радио, газеты, журналы, наружная реклама – все требуют что-то купить. По многим причинам этот океан становится все более ядовитым. В его бездне уже тонут целые страны.

О причинах такой трансформации сказано достаточно. Капитал превращает людей в потребителей, у которых не должно быть иных целей, кроме отслеживания модных моделей утюгов, автомобилей, телефонов и прочее.

В первую очередь жертвами рекламной атаки становятся молодые неокрепшие души. Механизм воздействия такой же, как в шоу-бизнесе. Коммерсанты от творчества создают иллюзию глянцевого счастья, а воду на эту мельницу льет коммерческая реклама. Купи и будешь крутым. Жизнь превращается в бесконечный бег с препятствиями, в постоянную гонку за обладание предметами, которые предписывается постоянно менять.

Перефразируя высказывание Хемингуэя, не спрашивай, кого убивает реклама. При любом раскладе она убивает тебя. Чем меньше в обществе личностей и больше потребителей, тем меньше это общество человеческое. Не может нормальный человек жить среди людоедов. Или он должен стать таким же, принять их правила, или покинуть это общество. В противном случае его съедят. Иного не дано.

Всякий народ есть единый цельный организм. Если от целого систематически откалывать по малой части, в итоге целое исчезнет. Сегодня Россия теряет людей в физическом и духовном смысле. С одной стороны, меньше рождается и больше умирает. С другой стороны, рождающиеся не успевают превратиться в личность. У них душу забирают еще до того, как они начинают что-либо понимать…

Несостоявшиеся личности, как не рожденные младенцы, могли стать кем-то, но стали никем. Их убили единственно потому, что это несет прибыль.

Как ржавчина разъедает железо, так коммерческий дух, возведенный в ранг первичной ценности, разъедает Россию. По молекулам и по атомам умаляют великую страну. Много миллионов личностей утонули в этих волнах.

Потребительская жизнь похожа на жизнь в гробу. Снаружи все нарядно и красиво, внутри смрад мертвого тела. Реклама – это те самые цепи, которыми нас приковывают к жизни в гробу потребления. Нас не спрашивают, хотим мы или не хотим. Нам пихают это насильно, изобретаются тысячи новых уловок и хитростей…

В каждом из нас есть плохое и хорошее начало. В зависимости от того, в сфере воздействия каких сил мы оказываемся, в нас развивается одно или другое. Сегодня мы, помимо своей воли, оказались под мощным облучением коммерческой рекламы, которая суть разновидность искусства потребительской цивилизации. Она разжигает в человеке тот огонь, за счет которого пылает ад. Загляните в себя, и вы увидите этот огонь.

Образно говоря, не каждому дано написать Джоконду. Но каждый может пририсовать ей усы и вообще изуродовать изображение. Написание портрета есть акт творчества, а уродование портрета – деяние совсем из другой области.

Пересмешники, коих сегодня развелось невероятное количество, пририсовывают творческим произведениям «усы» и выставляют на осмеяние перед развращенной праздной тусовкой. Такие деятели уродуют живопись, музыку, всю культуру. Зачем? А типа просто так, веселим народ, – отмахиваются они легкомысленно.

Сами творить не могут, но кушать хочется, вот и подвизаются на уродовании, причем не только конкретных произведений, но и жанров.

Музыкальная индустрия

Например, песня. Во что ее сегодня превращают коммерсанты, именующие себя творцами? В способ заработка. Так как зарабатывать можно при условии, что продукт постоянно покупают, «песни» пекут как на конвейере. Однообразные слова, однообразные ритмы, все поверхностное… Песня как жанр вокальной музыки искажается, идет насаждение трехаккордных «труляляек». Толпа, чем чаще поглощает такую продукцию, тем больше тупеет. Чем больше тупеет, тем быстрее находит в этом свой кайф. Чем больше «кайфует», тем искреннее принимает отсутствие выбора за его наличие. Разнообразие низкокачественной продукции создает иллюзию выбора, что способствует незаметной и неконтролируемой деградации.

Налицо приземление личности, превращение в двуполое во всех отношениях существо. «Не мешайте, нам нравится так жить», – восклицает оно. То же самое говорят наркоманы. К несчастью, система на их стороне.

Уместно заметить, либеральная демократия это не мнение большинства. Радетели за всеобщее равенство и братство призывает учитывать мнение большинства только при выборах власти (не берем во внимание, что это манипуляция). Во всех остальных вопросах за большинством не признается решающее значение.

Либеральная система приравнивает голос меньшинства к голосу большинства. Политическое сальто-мортале либеральной демократии, уравнивающей права меньшинства и большинства, – не от глупости. Мы имеем в виду не рядовых исполнителей, которые несут в массы свет нового язычества, а творцов доктрины. Эта политика преследует вполне конкретную цель – обеспечить динамику процессу атомизации. Не дать человеческой природе среагировать на накапливающийся негатив. Не оставить шанса здоровым членам общества, которых все же пока большинство, структурироваться и отреагировать на очевидный болезненный процесс. Либеральные законы под предлогом повышенной терпимости создают атмосферу, блокирующую иммунную систему общества. В итоге вирусы имеют полное право нас пожирать, а наше право защищаться от них ставится под сомнение.

Людям свойственно охватывать не всю ситуацию в целом, а лишь ее приятную часть. Какие она имеет стратегические последствия, нельзя понять, не видя целого. Именно поэтому люди, особенно творческого плана, становятся разносчиками негативных установок, отравляющих общество. Не важно, что они не хотят принести обществу вред (они вообще не думают в таких категориях). Важно, что в итоге они несут зло.

Движущей энергией процесса является корысть «творческих ремесленников». Вычисляя, на чем можно заработать быстро и с минимальными вложениями, они скоренько приходят к пониманию, что больше всего можно заработать на продукции, рассчитанной на широкую массу. Держа в голове правило: чем меньше себестоимость продукта, тем больше прибыль, они приходят к выводу, что самый оптимальный способ привлечь публику – разжигать низменные инстинкты.

Это правило начинает трансформировать под себя все направления массового искусства. Например, подвергается серьезной переработке так называемая популярная музыка. В результате имеем ее искаженный вариант – попсу. Серьезное упрощение жанра приводит к тому, что появляется много желающих подвизаться на этом поприще. Плюс на это накладывается имидж исполнителя, создаваемый СМИ. Эти «песни» забивают все телевизионные каналы и радиопрограммы, все кафе и скверы. Все дома и автомобили. Вся страна оказывается подсаженной на продукцию, сравнимую с наркотической. Наркотик ‑ это то, что приятно, несет вред и рождает зависимость. Попса обладает всеми этими качествами.

На этом желании спекулируют не только «коммерсанты от музыки», но и целая армия, состоящая из педофилов, педерастов и прочих извращенцев. Это те самые тернии, сквозь которые нужно пройти «настоящему артисту», учат они несмышленышей, прилетевших на яркий свет шоу-бизнеса. А те сидят с открытым ртом и внемлют. Им этот путь рисуется как единственный, ведущий из тьмы к свету.

Идеология творцов

В головах соискателей статуса «звезды» выстраивается четкая иерархия ценностей, перевернутая вверх ногами. Мораль и нравственность там занимают последнее место, если вообще присутствуют. Прибыль и карьера любой ценой. Это все.

Не за что судить мальчиков и девочек, всеми правдами и неправдами рвущихся в сказку. Они не с неба взяли эти установки. Общество позволило коммерсантам от шоу-бизнеса наживаться на убийстве души. Пока в России подрастающему поколению формируют мировоззрение те, кого на пушечный выстрел нельзя подпускать к молодежи, у страны нет шанса стать великой.

Творец может создавать опасную продукцию, «прошивающую» аудиторию плохой информацией, но делает это не намеренно, а в состоянии эйфории от творчества.

Если допустить, что некоторые творцы потенциально способны оценить ситуацию в соответствующем масштабе и найти свою продукцию вредной, они все равно будут ее делать. Во всей красе проявляется эгоцентризм: я получаю удовольствие от производства вредной продукции и всего, что с этим сопряжено, но мне плевать на проблемы других; я знаю, они отравятся, но мне все равно, потому что приятно творить и получать энергию от поклонников, потребляющих мои произведения.

Логика примерно та же самая, как у производителей ядовитой водки. Разница в том, что у одних отравителей мотивацией является только прибыль, никакого морального удовлетворения от количества отравленных они не испытывают, а с творцами ядовитой духовной продукции все намного хуже. Они получают моральное удовлетворение плюс прибыль.

Фактически такой творец занимается сознательным производством и распространением духовных наркотиков. Созданный им продукт вызывает приятные галлюцинации и имеет дурные последствия. Духовные язвы от этой продукции, достигая определенного размера, сказываются на физическом здоровье человека.

К счастью, подобные творцы в чистом виде, то есть не просто творящие вредную продукцию, но и понимающие, что она вредная, в природе не встречаются. В основном это трансляторы идей, которые сами не видят и не понимают. Они «просто веселятся», имея признание так же ничего не понимающих поклонников и сиюминутную прибыль. Процесс духовного отравления массы идет своим чередом, и ни отравители, ни отравляемые этого не осознают.

Творец, изначально понимающий свой товар как способ воздействовать на сознание – не менее экзотический тип, но все же встречающийся на практике. Творящих идейносодержащую продукцию не ради денег, а ради конкретного воздействия на сознание, в любой культуре и в любом народе можно по пальцам пересчитать.

Не будем принимать во внимание указанных типов, насколько крайних, настолько и экзотических. Они наперечет, как великие святые и ученые. Перейдем к широко распространенному варианту – творцам, которые не просто не понимают, какой эффект произведет их продукция, но и не задаются этим вопросом.

Среди них много порядочных, приятных и умных людей. Они сердцем чувствует истину и, как могут, стремятся к ней. Ценная помощница в этом позыве – душа, которая безошибочно определяет хорошее и плохое. Не обязательно признать что-то плохим только после того, как получена доказательная рациональная база. Чтобы плохое признать плохим, его достаточно сердцем почувствовать. Беда в том, что далеко не каждый считается со своим сердцем. Одни потеряли стыд, другие совесть, но творцами при этом остались. Бессовестность превращает их в наемников чужой армии. Одних используют за деньги. Других втемную, спекулируя на желании добиться славы.

Много таких творцов среди современных писателей, кинорежиссеров, теле– и радиоведущих. Им заказывают направление, обозначают коридор мыслей, которые нужно внушить ничего не подозревающей массе, и они выполняют заказ, не думая о последствиях. Они «заворачивают» самые мерзкие мысли, которые никогда бы в лоб не прошли, в более-менее приемлемые формы. Они творят, красиво, качественно, талантливо и почти гениально.

Если коммерсанты от шоу-бизнеса превращают народ просто в мясо, в «тусующихся колбасеров», то бессовестные творцы решают более тонкие задачи. Они создают личность, у которой в принципе не должно быть души. Создать умное, волевое и сильное животное в человеческом обличии, не имеющее иных ориентиров, кроме личного блага, – это уже совсем другой расклад, другой уровень опасности.

Что есть высший тип творца? Давайте поразмыслим на сравнении. Например, кого можно считать хорошим журналистом? Сейчас культивируется образ проныры и коммерсанта в одном лице. Он не должен брезговать порыться в чужом белье ради добычи информации, и одновременно должен уметь выгодно продать добытое. Высшая доблесть – умение достать информацию и продать. Чем выше прибыль, тем лучше считается «журналист». Остается только понять, в каком месте этот безнравственный коммерсант, подвизающийся в секторе информации, является журналистом.

Хороший журналист – не исполнитель чужих заказов и даже не искатель сенсаций. Его хорошесть определяется тем, насколько приносимая им информация делает народ лучше.

По материалам сайта Реалисты

Источник: feedproxy.google.com