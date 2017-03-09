Чем отличается цоколь от засыпанного первого этажа
10:15. 9 марта 2017 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у i_mar_a в Чем отличается цоколь от засыпанного первого этажа
Сначала о том, что такое цоколь. Из Википедии:
Цо́коль (итал. zoccolo, букв. башмак на деревянной подошве) — подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступающее по отношению к верхним частям сооружения. Может быть декоративно облицовано. В ленточных фундаментах цоколем может являться верхняя часть самого фундамента, в столбчатых цоколь — стена между столбами. Цоколи по отношению к наружным стенам классифицируются на западающие, выступающие и заподлицо (расположенные в одной плоскости со стеной).
В Российской империи постройка цоколя регулировалась законодательно
Типы цоколей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A
6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C#/media/F ile:L-Sockel.png
Т.е. цоколи могут быть разной конфигурации. Но одно правило остается неизменным:
Всегда между цоколем и стеной присутствует слой гидроизоляции.
Это делается для того, чтобы влага из грунта не поднималась вверх по стене и не способствовала таким образом накоплению сырости в помещениях и более быстрому разрушению стен.
Об этом знали и раньше. Отрывки из "Полное собрание законов Российской империи с 1649 года". Издание 1825 года:
Отсюда видно, что предусматривался и другой материал для цоколей/цокольных этажей, и специальный состав для гидроизоляции швов.
Примеры того, кок должен выглядеть цоколь или цокольный этаж:
Примеры того, как выглядит предположительно засыпанный первый этаж:
Тоже самое касается и колонн. Т.е. каждая колонна имеет цоколь:
И если он отсутствует, значит засыпан.
Конечно, здания могли реставрироваться. И цоколь мог быть устроен уже во время реставрации. В таком случае определить на глаз будет сложнее – было так задумано изначально, или переделано позже. Только по чертежам. если они имеются.
Архитектурный архив России находится в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева.
подробнее об этом архиве здесь
Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины XVIII века
Определить засыпано ли было здание можно по его пропорциям. Раньше (да иногда и сейчас) было принято строить первый этаж самым высоким, а все последующие этажи ниже. Обычно даже каждый более верхний этаж на 20-30 см ниже более нижнего этажа.
И если первый этаж здания оказывается меньше, чем второй и последующие, это вполне может означать, что здание было засыпано. Например:
нелогично низкий первый этаж и низкая входная дверь.
Меншиковский дворец
тут такое впечатление, что первый этаж практически полностью сидит в земле. Только самые верхушки окон торчат.
МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ. Гравюра А.Ростовцева. 1716-1717.
Тут первый этаж выглядит намного выше. Правда, и все остальные этажи тоже.
Это самый, пожалуй, наглядный пример. Заглубленного первого этажа. Ни один, даже самый не талантливый архитектор, не согласился бы построить такое осознанно, против всякой здравой логики, верхние колонны длиннее нижний.
ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ 28 ИЮНЯ 1762 ГОДА. Рисунок И.К.Кестнера. 1760-е.
Здесь колонны первого этажа выглядят более высокими, чем колонны второго этажа. И если сравнить рост людей, стоящих на балконе второго этажа, с высотой колонн… Хотя опять же, это рисунок, а не фотография.
Сравниваем с нынешней ситуацией:
Вот еще один пример засыпанного первого этажа.
Это музей графических искусств им. Врубеля в Омске.
Вот как выглядит его якобы цоколь после откапывания:
Здесь очень хорошо видно, что никакой это был не цокольный и тем более не подвальный, а самый обыкновенный надземный этаж. А цокольной плиткой его уже потом, после засыпки обложили.
Цо́коль (итал. zoccolo, букв. башмак на деревянной подошве) — подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступающее по отношению к верхним частям сооружения. Может быть декоративно облицовано. В ленточных фундаментах цоколем может являться верхняя часть самого фундамента, в столбчатых цоколь — стена между столбами. Цоколи по отношению к наружным стенам классифицируются на западающие, выступающие и заподлицо (расположенные в одной плоскости со стеной).
В Российской империи постройка цоколя регулировалась законодательно
Типы цоколей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A
Т.е. цоколи могут быть разной конфигурации. Но одно правило остается неизменным:
Всегда между цоколем и стеной присутствует слой гидроизоляции.
Это делается для того, чтобы влага из грунта не поднималась вверх по стене и не способствовала таким образом накоплению сырости в помещениях и более быстрому разрушению стен.
Об этом знали и раньше. Отрывки из "Полное собрание законов Российской империи с 1649 года". Издание 1825 года:
Отсюда видно, что предусматривался и другой материал для цоколей/цокольных этажей, и специальный состав для гидроизоляции швов.
Примеры того, кок должен выглядеть цоколь или цокольный этаж:
Примеры того, как выглядит предположительно засыпанный первый этаж:
Тоже самое касается и колонн. Т.е. каждая колонна имеет цоколь:
И если он отсутствует, значит засыпан.
Конечно, здания могли реставрироваться. И цоколь мог быть устроен уже во время реставрации. В таком случае определить на глаз будет сложнее – было так задумано изначально, или переделано позже. Только по чертежам. если они имеются.
Архитектурный архив России находится в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева.
подробнее об этом архиве здесь
Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины XVIII века
Определить засыпано ли было здание можно по его пропорциям. Раньше (да иногда и сейчас) было принято строить первый этаж самым высоким, а все последующие этажи ниже. Обычно даже каждый более верхний этаж на 20-30 см ниже более нижнего этажа.
И если первый этаж здания оказывается меньше, чем второй и последующие, это вполне может означать, что здание было засыпано. Например:
нелогично низкий первый этаж и низкая входная дверь.
Меншиковский дворец
тут такое впечатление, что первый этаж практически полностью сидит в земле. Только самые верхушки окон торчат.
МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ. Гравюра А.Ростовцева. 1716-1717.
Тут первый этаж выглядит намного выше. Правда, и все остальные этажи тоже.
Это самый, пожалуй, наглядный пример. Заглубленного первого этажа. Ни один, даже самый не талантливый архитектор, не согласился бы построить такое осознанно, против всякой здравой логики, верхние колонны длиннее нижний.
ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ 28 ИЮНЯ 1762 ГОДА. Рисунок И.К.Кестнера. 1760-е.
Здесь колонны первого этажа выглядят более высокими, чем колонны второго этажа. И если сравнить рост людей, стоящих на балконе второго этажа, с высотой колонн… Хотя опять же, это рисунок, а не фотография.
Сравниваем с нынешней ситуацией:
Вот еще один пример засыпанного первого этажа.
Это музей графических искусств им. Врубеля в Омске.
Вот как выглядит его якобы цоколь после откапывания:
Здесь очень хорошо видно, что никакой это был не цокольный и тем более не подвальный, а самый обыкновенный надземный этаж. А цокольной плиткой его уже потом, после засыпки обложили.
Источник: ss69100.livejournal.com