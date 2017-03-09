Чем отличается цоколь от засыпанного первого этажа

... ЗА УРАЛОМ, по широте сильно отличается, на тысячи!!! км, что ...склонов, их строение, ни чем практически не отличаются от равнинных рек, и... и дождя, с меньшими чем веком ранее окнами по размеру...в земле, там же исчезли цоколи, на которых строились эти здания...