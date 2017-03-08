Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2017

Госсекретарь США ищет точки соприкосновения с Россией по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает возможности взаимопонимания с Россией по Сирии, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Госсекретарь Тиллерсон и его команда изучают, как мы можем продвигаться вперед по Сирии и некоторым другим путям», — сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном сотрудничестве. Он добавил, что Тиллерсон «питает большое уважение к России». «Есть области, которые остаются вызовами для нас, и нам надо пройти через них», — подчеркнул представитель госдепа.

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Новости мира: в Ираке нашли книги для школьников от ИГИЛ

Иракские военные обнаружили в детских приютах города Мосула учебники ИГИЛ* для школьников. Об этом пишет Лайф со ссылкой на телеканал Fox News.

Книги носят название «Английский для Исламского государства». В них содержатся уроки по чтению, письму, арифметике, а также джихадизму и терроризму. Для иллюстрации английского алфавита используются слова «снайпер» и «винтовка», а в математических задачах предлагается посчитать бомбы и автоматы Калашникова.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Россия за сутки доставила около восьми тонн гумпомощи в Сирию

Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых помощь получили 2 820 местных жителей, а общая масса переданной помощи составила более восьми тонн, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии в среду.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (6), Латакия (1) и Эль-Кунейтра (1)… За сутки гуманитарную помощь получили 2 820 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8,26 тонны», — готовится в бюллетене.

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В США уверены, что Пентагон тоже освобождал Пальмиру (ФОТО)

В четверг сирийские правительственные войска при поддержке ВКС и ССО России освободили от боевиков «ИГИЛ» исторический город Пальмиру. В официальном заявлении Вооруженных сил САР выражается благодарность «друзьям» за помощь в проведении наступления. Как заявил генерал-полковник С. Рудской, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, силы российских ВКС постоянно оказывали поддержку правительственным войскам с воздуха. Также в его выступлении был особо подчеркнут вклад в победу над террористами российских военных советников и сил Специальных операций. Но, как выясняется, есть еще одна сторона, желающая разделить лавры освобождения древнего города. По сообщению «Вашингтон Пост», за последние 10 дней февраля американские военные нанесли в районе Пальмиры 23 удара по отрядам, танкам, складам и командным пунктам ИГИЛ*. Об этом, мол, в своей ежедневной сводке сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), ответственное за ведение операций на Ближнем Востоке. В целом за февраль американская авиация нанесла якобы в районе Пальмиры 45 авиаударов. Выходит, что ВС США считают себя союзниками сирийских правительственных сил в борьбе с ИГИЛ? В статье отчетливо прослеживается, что представители ВС США «переживают», почему в официальном заявлении Сирии не упомянута роль США в освобождении Пальмиры от боевиков ИГИЛ. Напомним, что российские военные самолеты и вертолеты наносили в день больше 45 ударов по боевикам. Читайте также: Впечатляющие кадры: Двойной удар ВКС РФ убил и ранил 170 террористов «Нусры» в Алеппо (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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МОЛНИЯ: «Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождают 32 поселка и выходят к реке Евфрат (ФОТО, КАРТА)

В ночь на среду Tiger Force при поддержке ВКС России освобождают 32-й за сутки поселок — Аль-Сухнэ в Алеппо и выходят к реке Евфрат впервые за 5 лет. После взятия города Аль-Хафса в начале дня во вторник, Сирийская Арабская Армия буквально пронеслась вихрем через оборонительные порядки ИГИЛ в большом анклаве террористов у реки Евфрат на востоке провинции Алеппо. После массовой гибели и бегства боевиков ИГИЛ, части штурмовой дивизии «Тигр» смогли за несколько часов освободить сразу 23 населенных пункта, а именно: Абу Хаттар, Раббаю, Мазраа, Хариджи, Дженнат в качестве Саламы, Джаннат в качестве Сагира, Тал Абу Джадха, Аш-Шейх Абияд, Хан аль-Хумр, Талль аль-Асвад, Шуайб Хамр, Шиха, Духайра, Марада, Хирбат Шихаб, Арба Кабера, Раас аль-Айн, Баллура, Ал- Наим, Ашени, Эль-Тайара, Атеха и Хафья-Шаркия. Чуть более часа назад Tiger Force отбили у ИГИЛ город Аль-Сухнэ, ступив на западный берег озера Асада (реки Евфрат) впервые за последние пять лет. Таким образом за сутки бойцы САА взяли под контроль более 30-ти поселков С воздуха позиции бандитов беспощадно бомбила российская военная авиация, нанося град авиаударов. Террористы были поражены беспрецедентным напором армейцев и не успели подготовить ловушки в этом районе, как они обычно делают до своего отступления, передает арабское агентство AMN. Эффективное наступление САА почти полностью изгоняет ИГИЛ из провинции Алеппо. Кроме того, этот прорыв исключает любые планы курдских командиров «Сирийских демократических сил» о продвижении в направлении города Ракка с западного берега реки Евфрат. Офицер Армии Сирии принес две бутылки воды из реки Евфрата и передал русским генералам на авиабазу Квейрис в знак признательности за поддержку с воздуха. По словам сирийского военкора Юши Юсефа, символические бутылки будут доставлены в Москву в ближайшее время. Далее «Тигры» ударят в южном направлении вдоль озера Асада, пока они не дойдут до последней оборонительной линии ИГИЛ на оси между авиабазой Джирах и Дейр Хафер. С 17 января, когда Tiger Force начали широкомасштабное наступление в восточной части провинции Алеппо, САА взяла под контроль 145 городков, поселков и деревень и сократило территорию ИГИЛ более чем на 1000 квадратных километров. Террористы установили последнюю линию обороны вдоль оси между Дейром Хафером и авиабазой Джирах. Этот район наполнен боевиками, которые две недели назад отступили из Аль-Баба, перегруппировываясь после бегства брошенного ими кармана. Если правительственные войска прорвутся через последнюю линию обороны ИГИЛ в Алеппо, то САА, как ожидается, возобновят свое наступление в направлении столицы ИГИЛ — Ракки. Читайте также: Крах ИГИЛ в Алеппо: «Тигры» и ВКС РФ обращают боевиков в бегство (ВИДЕО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В ходе операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ свои дома покинули 210 тыс. иракцев

Более 210 тыс. иракцев были вынуждены покинуть свои дома в Мосуле в ходе операции иракской армии, нацеленной на освобождение города от боевиков группировки «Исламского государства» (ИГ — запрещена в РФ). Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Сообщает ТАСС.

«На настоящий момент 211552 иракца являются внутренне перемещенными лицами в результате боев в Мосуле. Более 50 тысяч из них стали таковыми после начала 19 февраля операции в западной части города», — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Сесиль Пуйи.

«Вновь прибывшие испытывают отчаяние, они явно травмированы и голодны, у многих нет обуви, их одежда промокла. Им пришлось пройти большое расстояние, чтобы добраться до правительственных пунктов контроля», — отметила официальный представитель. По ее словам, в течение последних недель некоторые иракские семьи питались всего один раз в день — мукой на воде, иногда с добавлением хлеба и томатной пасты. «Голод и отсутствие безопасности эти семьи называют в качестве основной причины, побудившей их бежать», — сказала Пуйи.

Она добавила, что эти люди сообщили УВКБ об атаках вооруженных групп на районы, недавно отвоеванные иракскими силами безопасности, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Кампания по освобождению этого второго по величине города страны и иракской «столицы» ИГ началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр страны Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.

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