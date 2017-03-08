Школа жизни школа слова
Как правильно? И как не правильно? Это вопросы каждый задаёт себе каждый день. Правильность поступков, действий и/или бездействий определяет наше качество, качество нашей жизни. Быть правильным стремится каждый осознающий важность Правьды. Справедливость!
Всех это качество без покоит. Справедливость – основа жизнедеятельности человека. Само слово содержит в себе суть этого состояния. С-ПРАВЬ-ДѢЛО-В-ОСЬ-ТВЁРДО. Жить справедливо всем хочется и желается.
6 февраля 2017 года в < ![CDATA[
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Источник: www.kramola.info