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Школа жизни школа слова

12:45. 8 марта 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Как правильно? И как не правильно? Это вопросы каждый задаёт себе каждый день. Правильность поступков, действий и/или бездействий определяет наше качество, качество нашей жизни. Быть правильным стремится каждый осознающий важность Правьды. Справедливость!

Всех это качество без покоит. Справедливость – основа жизнедеятельности человека. Само слово содержит в себе суть этого состояния. С-ПРАВЬ-ДѢЛО-В-ОСЬ-ТВЁРДО. Жить справедливо всем хочется и желается.

6 февраля 2017 года в < ![CDATA[]]>19:30< ![CDATA[]]> по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Школа жизни – школа Слова». Автор-соведущий: Сергей Павлов (Арисветъ)

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Источник: www.kramola.info

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