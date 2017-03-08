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Президент России поздравил прекрасных женщин прекрасными стихами (ВИДЕО)

09:19. 8 марта 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:
Президент России поздравил прекрасных женщин прекрасными стихами (ВИДЕО) | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин России и зарубежья с праздником 8-ого марта.

Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жёны, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём.

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии.

У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы всё равно в делах и хлопотах, не даёте себе поблажек, всё успеваете. И мы часто думаем: как это у вас всё получается?

Но главное — мы любим и ценим вас. Недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи. Очень образно и точно сказал о женщине один из наших поэтов Серебряного века Константин Бальмонт:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

В женщине мы ищем и всегда находим всё: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и её продолжение в детях.

Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать всё, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались.

Ещё раз от души поздравляю всех женщин с 8 Марта. Здоровья, успехов, радости, счастья! С праздником!

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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